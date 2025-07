Die Demontage des Eigenen: Was Earnest Hooton, Yasha Mounk, Werner Patzelt und Markus Lanz mit Entsouveränisierung zu tun haben

Der sogenannte Hooton-Plan steht heute nicht mehr für ein bloßes historisches Memorandum, sondern für ein Sinnbild – eine Chiffre – eines epochalen Umbaus westlicher Gesellschaften. Der US-Anthropologe Earnest Hooton forderte 1943 in der “New York Times”, Deutschland durch massenhafte Immigration und die gezielte Förderung von Mischehen „den deutschen Nationalismus und die aggressive Ideologie zu zerstören“. Die Strategie: nicht Re-Education allein, sondern biologische Durchmischung, eine “kulturelle Neuzusammensetzung” der Bevölkerung. Was von Hooton als Instrument gegen den Hauptkriegsgegner unter dem Eindruck eines beispiellosen barbarischen Zivilisationsbruchs gedacht war, gerann in der Nachkriegszeit, im Diskurs späterer Jahrzehnte zur Projektionsfläche eines generellen weltanschaulichen Programms: Die systematische Demontage ethnisch homogener Nationalstaaten zugunsten globalisierter Mischgesellschaften.

Diese Idee, durch gezielte Demographiepolitik kulturelle Kohärenz zu zersetzen, ist längst keine Randthese mehr. Sie wird nicht nur in alternativen Medien thematisiert, sondern zunehmend auch in der Mittelschicht als reale Erfahrung wahrgenommen. Die Masseneinwanderung der letzten Jahrzehnte – besonders seit 2015 – wirkt im kollektiven Bewusstsein nicht mehr wie ein politischer Betriebsunfall, sondern wie ein orchestrierter Strukturbruch. Der „Hooton-Plan“ mag in akademischen Zirkeln als Mythenstoff abgetan werden; seine gesellschaftliche Wirkung entfaltet sich dennoch mit architektonischer Präzision: Schulklasse für Schulklasse, Stadtteil für Stadtteil, Gerichtsurteil für Gerichtsurteil.

Patzelts Warnruf und die Repräsentationslücke

Ein aktuelles Beispiel dieser Entwicklung zeigt sich in der kulturpolitischen Entscheidung der Grünen im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, die einem Kindertheater die Förderung strichen, weil dessen Programm „sehr klassisch,sehr deutsch“ sei. Wenn Stücke wie „Aschenputtel“ offenkundig nicht divers genug sind oder den „postmigrantischen Alltag“ negieren, muss diese Entscheidung als eine rein politische verstanden werden. Diese ideologische Abwertung des Eigenen zugunsten diffuser “Vielfalt” ist Ausdruck jenes kulturrevolutionären Denkens, das nicht mehr integrieren, sondern dekonstruieren will – schon im Kinderzimmer. Skandalös wird die Entscheidung durch die gleichzeitige Bereitstellung von 56.000 Euro für eine gendersensible Öko-Toilette am Kottbusser Tor – ein symbolträchtiger Ort staatlich sanktionierter Verwahrlosung, der nun zum moralpolitischen Schaufenster einer entkernten Wertepolitik avanciert.

Der Politologe Werner Patzelt, einer der letzten systemnahen Konservativen mit analytischer Schärfe, hat die kulturelle Entfremdung zwischen politischer Elite und Bevölkerung beim Thema Migration früh erkannt. In einem Interview mit “Cicero” beschrieb er schon 2016 PEGIDA als „Warnsignal für eine Politik, die kulturelle Identität ignoriert“. In seinen Analysen warnt Patzelt davor, Migration als instrumentelle Größe zur Legitimation moralpolitischer Herrschaft zu missbrauchen. Seine These (damals vertreten in einem “MDR-Talk”, der heute bezeichnenderweise nicht mehr online zu finden ist): Die politische Klasse will „Deutschland durch Masseneinwanderung nazisicher” machen – “um jeden Preis“. Auch wenn Patzelt sich nicht explizit auf Hooton bezieht, trifft sein Befund ins Mark: Das postnationale Projekt einer “bunten Republik” wurde nie demokratisch legitimiert. Es ist das Produkt einer Repräsentationslücke, in der ein globalistisch orientiertes Establishment über die Köpfe des Volkes hinweg entschieden hat, was dessen Identität zu sein hat. Die nationalkulturelle Selbstbeschreibung wird so zu einem Projekt der Entsorgung: Man löscht die Herkunft, um die Zukunft beliebig zu machen.

Das gescheiterte Experiment

Yascha Mounk, Transatlantiker mit deutschen Wurzeln, gab dieser Umgestaltung einen wissenschaftlichen Namen: “Das große Experiment”. Mit erstaunlicher Offenheit formulierte er 2018 in den “Tagesthemen”: „Wir betreiben hier ein historisch einzigartiges Experiment – eine monoethnische, monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln. Das kann klappen, aber auch schiefgehen.“ Mounks jüngstes Werk “Im Zeitalter der Identität” (2024) ist der Versuch, das inzwischen drohende Scheitern in diskursive Eleganz zu kleiden: Er konstatiert die Brisanz des Wandels, versucht aber, ihn als moralisch gebotenen Fortschritt zu rahmen. Er warnt vor der sogenannten „Identitätssynthese“, einer linken Allianz aus Wokeness, Intersektionalität und Cancel Culture, die das gesellschaftliche Klima vergiftet. Doch seine Antwort bleibt technokratisch: Diversität sei nur dann bedrohlich, wenn man es an Integration fehlen lasse. Doch gerade an Integration mangelt es – strukturell, konzeptionell, willentlich. Die Staatskunst erschöpft sich in Integrationsbeauftragten und Imagekampagnen wie die “Fritikette” gegen migrantische Freibadgewalt.

Was die nützt, mussten Ende Juni im hessischen Gelnhausen neun (!) minderjährige Mädchen zwischen elf und 17 Jahren erleben, die von vier erwachsenen Männern einer syrischen Großfamilie im Freibad missbraucht wurden. Eine Woche lang hat die hessische CDU-Regierung die Tat verschwiegen, so wie die meisten lokalen Medien. “Dieses Land hat ein Problem. Wir verlieren den öffentlichen Raum, wir verlieren die Sicherheit unserer Kinder an junge Männer, die in Gruppen Jagd machen auf junge Mädchen. Wir lassen weiterhin die islamistische Vergewaltigungskultur ungehindert nach Deutschland einreisen”, empört sich Julian Reichelt. Der „Arche“-Gründer Bernd Siggelkow warnte gerade in einer Videobotschaft vor einem „Krieg im eigenen Land“. Da ist nur noch eine Petitesse, dass die U21-Nationalmannschaft laut “Bild”-Interview mit Mannschaftskoch Andre Göldner „aus religiösen Hintergründen“ auf Schweinefleisch für die Spieler verzichtet. Damit sendet der DFB ein weiteres bedenkliches Signal aus: “Nach der Kontroverse um Özil und Gündogan, die 2018 den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hofierten, nach dem ISIS-Finger von Antonio Rüdiger und anderen Fällen zeigt sich der Fußballverband ein weiteres Mal nachgiebig, wenn es um muslimische Spieler geht”, befindet Claudio Casula auf “Nius”. Gemutmaßt werden darf, ob die 2:3-Niederlage im Endspiel gegen England auch darauf zurückgeht.

Das Theater der simulierten Lösung

In einer typischen medialen Exorzismus-Veranstaltung bei Markus Lanz diskutierten dazu Karin Prien (CDU), Ahmad Mansour und weitere Gäste über Integration. Ahmad Mansour, ein unbestechlicher Kritiker muslimischer Parallelgesellschaften, forderte Ordnung und klare Werte: „Wir brauchen eine Rückbesinnung auf das Grundgesetz als kulturelle Matrix.“ Karin Prien hingegen bemühte sich, zwischen Anstand und Anbiederung zu lavieren – quasi Integration durch Bildung, ohne kulturelle Zumutungen zu benennen. “Appeasement ist in den Rundfunksendungen Trumpf, Angst essen Seele auf, der Status quo ist heilig”, ärgert sich Henryk. M. Broder in der “Welt”. Und “Tichys Einblick” kommentierte treffend: Die Debatte sei ein „Lehrstück in Verdrängung“. Während Mansour noch von der Notwendigkeit kultureller Anpassung sprach, geriet er bereits unter Assimilationsverdacht. Die Sendung demonstrierte, wie der Mainstream die Wirklichkeit auf Abstand hält: Migration ja, aber bitte konfliktfrei! Realität darf nur stattfinden, wenn sie keinen Widerspruch zum Narrativ bedeutet. Kulturkonflikte werden semantisch kaschiert, nicht politisch gelöst. “Man kann über vieles streiten, aber bei ARD und ZDF dominiert ein endemischer Moralismus, der von vornherein den kühlen, analytischen Blick verhindert”, resümiert auch Broder.

Das Schlimme daran: Prien und Mansour wünschen sich für Deutschland – so wörtlich – bei einem Migrantenanteil ab 40 Prozent in Wohngegenden und Schulen zum Zweck der „Durchmischung“ der Bevölkerung „Umsiedlungen“ – auch per Zwang (!) – und eine entsprechende Verteilung der Schüler. Das ist kein Witz. Ex-Lehrerverbandschef Josef Kraus bilanziert auf “Tichys Einblick” treffend, dass damit das Grundrecht auf Freizügigkeit laut Grundgesetz Artikel 11 ausgehebelt wäre, indem Verwässerung und Egalisierung auf niedrigem Niveau sowie eine Vertreibung aus erworbenen Wohnungen stattfinde – ”verbunden mit Enteignungen, über die das CDU/SPD-geführte Bundesland Berlin ja bereits nachdenkt”. Hooton dürfte sich auf seiner Wolke kringeln.

Die Krise des Eigenen

Die Widersprüchlichkeit einer Gesellschaft, die sich ihrer selbst schämt, zeigt sich auch exemplarisch in der Rechtsprechung; der jüngste Fall: Ein Mitglied des Remmo-Clans tritt eine Polizistin krankenhausreif – Bewährungsstrafe. Der Kontrast: Ein Rentner schreibt einen sarkastischen Facebook-Kommentar über Migranten – 3.000 Euro Geldstrafe. Der Rechtsstaat, der so handelt, handelt nicht mehr im Namen des Volkes, sondern im Namen seiner moralischen Verwalter. Alexander Heiden bringt es auf “Tichys Einblick” auf den Punkt: „Ist der Staat noch willens, das Eigene zu verteidigen?“ Die Antwort scheint negativ. Die Justiz fungiert zunehmend als Erfüllungsgehilfe eines Gesinnungsstaates, der Dissens mit Repression beantwortet und Herkunftsgewalt mit Milde. Wer den gesellschaftlichen Konsens verlässt, steht mit einem Bein vor dem Amtsgericht; wer ihn missachtet, aber integrationsstatistisch verwertbar bleibt, wird zum „bedauerlichen Einzelfall„.

Die aktuell an der Diskussion des ethnischen Volksbegriffs, etwa jüngst durch Maximilian Krah, wieder entflammte Debatte um Hootons Ideen ist Ausdruck einer tiefer liegenden Identitätskrise. Sie handelt nicht von einem historischen Papier, sondern von der Frage: Wem gehört dieses Land? Wer darf seine Zukunft gestalten? Der freiheitliche Rechtsstaat basiert auf Loyalität – zur Geschichte, zur Kultur, zur Nation. Wenn diese Loyalität untergraben wird – durch globalistische Entwurzelung, durch symbolische Selbstverachtung, durch eine politische Klasse, die ihre eigene Bevölkerung unter Generalverdacht stellt – dann zerbricht das Fundament. Yascha Mounks “Großes Experiment” kann nicht gelingen: Es scheitert nicht an Fremden – sondern an denen, die das Eigene aufgaben, bevor sie das Andere verstanden hatten. Und wenn das „Experiment“ zum Dogma wird, bleibt vom Humanismus nur sein Repressionsapparat.

Die Alternative? Eine Rückkehr zur Nation als politisch-kulturelle Schicksalsgemeinschaft. Nicht ethnisch verengt, aber historisch konkret. Nicht exklusiv, aber mit Anspruch. Denn wer in Deutschland lebt, muss Deutschland wollen – und nicht seine Auflösung betreiben.