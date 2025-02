Die „Demos gegen Rechts“ laufen ins Leere

Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo im Land Demonstrationen “gegen Rechts” veranstaltet werden, wobei mit rechts alles gemeint ist, was nicht links ist. Das Alleinstellungsmerkmal des auf sie fixierten Hasses solcher Aufmärsche muss die AfD mittlerweile mit CDU und FDP teilen, deren Parteizentralen genauso bedroht und beschmiert, deren Wahlplakate auch zerstört und deren Wahlhelfer immer öfter von Linken bedroht werden. Links sein bedeutet Narrenfreiheit: Sie sind die Guten, für die Recht und Gesetz nicht gelten, solange es “gegen Rechts” geht.

Man hat den Eindruck, dass die große Zahl an Berufsdemonstranten, die quer durch die Republik unterwegs ist, nach dem 23. Februar erstmal alle wegen Burnout in Behandlung müssen, bei dem hohen Pensum, das sie dann hinter sich haben werden. Und die armen „Omas gegen Rechts“ werden nach dem Wahltag sicher in ein tiefes Loch fallen, wenn ihnen der scheinbar einzige Sinn ihres trostlosen Daseins genommen wird, gegen die AfD mobil zu machen. Da wird gesungen, getrommelt und getanzt; dieser infantile Aufmarsch, der an Vogelscheuchen erinnernden, meist in grellen Farben gekleideten Grauhaarigen ruft vor allem Fremdscham hervor. Ein Graus für jeden Ästheten.

Spätestens dann weiß man, wie man später nicht enden will, wenn man alt ist – und sehnt sich zurück nach der Generation der eigenen, leider ausgestorbenen Omas, die niemals die Straße betreten hätten, ohne adrett zurechtgemacht zu sein, die mit Kleid oder Kostüm im vornehmen Mantel und hübscher Handtasche stolz ihren Wohlstand demonstrierten, egal wie arm sie in Wirklichkeit waren. Das waren noch Omas mit Stil, voller Güte und Wärme, aber ohne sich in ihrem Aussehen und Benehmen an Kindergartenkindern zu orientieren!

Naive Träumer

Welchen Effekt haben diese Demonstrationen bei denen angeblich Hunderttausende auf den Straßen sind, zumindest nach den beschönigten Zahlen der Veranstalter auf das Wahlvolk? Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit überhaupt keinen. Immer mehr Menschen sind genervt von diesen sinnlosen Paraden biodeutscher Gutmenschen, die ihre Haltungsnabelschau betreiben und einfältig die Vielfalt preisen, ohne auch nur einen Funken Ahnung von der Lebenswirklichkeit der Mehrheit der Bürger im Land zu haben. In den Innenstädten, den öffentlichen Verkehrsmitteln, in Schulen, in Schwimmbädern wird das Zusammenleben derweil täglich neu ausgehandelt und der Verlust von allem, was unsere Gesellschaft jahrzehntelang so lebenswert gemacht hat, wird jedem, der nicht mit Scheuklappen durchs Land läuft, immer schmerzhafter bewusst. Da hilft auch das ganze Tanzen für Vielfalt und das Ausblenden der nicht nur empirisch, sondern auch statistisch gut belegten katastrophalen Fehlentwicklung nicht weiter, sowohl was Demographie als auch Kriminalstatistik betrifft.

Machen diese Demonstrationen unser Land sicherer? Wohl kaum. Vielleicht lachen sich all die Clanmitglieder, die Schwerkriminellen oder die Islamisten ja tot über diesen Haufen an naiven Träumern, die für sie die besten Erfüllungsgehilfen und Garanten dafür sind, dass sie ihr Treiben ungestört fortsetzen können. Und sollte sich doch einmal jemand dagegen wehren, so wird – oft erfolgreich – versucht, ihn mit der Rassismuskeule mundtot zu machen. Busfahrer und Schaffner, die Tickets kontrollieren wollen, können ein Lied davon singen, wenn so mancher Neubürger, der ohne gültigen Fahrschein erwischt wird, sie lautstark als “Rassisten” beschimpft und dazu noch übelste Bedrohungen ausstößt. Wenn nicht Schlimmeres. Doch diese mittlerweile alltäglichen Zustände interessieren die selbsternannten Widerstandskämpfer “gegen Rechts” nicht.

Die Schlagzahl des Terrors nimmt zu

Denn tatsächlich stehen hinter den Initiatoren dieser Demonstrationen Organisationen, für die es überlebenswichtig ist, dass sich auch nach der Wahl nichts für sie ändert, damit sie auch weiterhin, aus Steuergeldern finanziert, ihren “Kampf gegen Rechts“ mit üppigen Subventionen und Gehältern fortsetzen können. Mit Schrecken müssen sie nach Amerika schauen, wo Musk im Auftrag von Trump einen Sumpf nach dem anderen trockenlegt, wo Milliarden für sinnlose Vorhaben sogenannter NGOs verpulvert wurden, wo jetzt ans Licht gezerrt wird, wie irrsinnige Projekte mit Millionenbeträgen durch die Entwicklungsbehörde USAID finanziert wurden; wo Korruption und Missbrauch von Geldern am Ende in die Milliarden gehen. Dass dieser Sumpf auch in Deutschland trockengelegt wird, wollen seine Nutznießer unbedingt verhindern, denn für sie wäre es das existenzielle Aus, wenn die zig Millionen Euros, die allein die sogenannte “Demokratieförderung“ jährlich an Steuergeldern für bereitstellt, versiegen könnten. Es geht hier um ganz handfeste finanzielle Interessen.

Der “Kampf gegen Rechts” wird allerdings immer öfter von islamistischen Anschlägen unterbrochen – so wie zuletzt dem Auto-Terror eines Afghanen, der diesmal in München die bunte Welt der Demonstranten gestört (und inzwischen zum Tod eines Kindes und seiner Mutter geführt) hat. Die Schlagzahl schlimmster Terroranschläge erhöht sich spürbar, der alltägliche Messerterror nimmt apokalyptische Ausmaße an – wovon das Meiste noch nicht einmal in die Mainstreammedien schafft. Wer allerdings glaubte, dass wenigstens ein so furchtbarer Anschlag wie der von München zum vorübergehenden Innehalten, zu einem kurzen Moment der Ruhe aus Respekt vor den Opfern führen würde, wurde jäh eines Besseren belehrt: Es hat keine fünf Stunden gedauert, bis am selben Tag noch in München zur nächsten Demonstration “gegen Rassismus und Instrumentalisierung” aufgerufen wurde – sogar unterstützt von Verdi, gegen deren Kundgebung der Terroranschlag gerichtet war.

Nach dem Terror ist vor dem Terror

Unzählige weitere Großdemos bis zum Wahltag in einer Woche werden wohl noch genügend Gelegenheit für Grünen-Politiker bieten, lachend Selfies zu schießen und diese in den sozialen Netzwerken zu posten, so wie sie es zwei Tage nach dem Horror von Aschaffenburg taten. Was interessieren schon die Opfer des Migrationsirrsinns und deren ins Unglück gestürzte Familien! Hier wird es kein „say their names“ geben; so etwas ist ausschließlich den Opfern angeblich rechtsextremistischer Anschläge vorbehalten – selbst wenn der Täter, so wie in Hanau, erwiesenermaßen ein Psychopath war. Auch nach dem islamistischen Terror von München wird man schnellstmöglich wieder zum Alltag übergehen. Die Opfer werden verdrängt und vergessen. Aber nach dem Terror ist vor dem Terror – und die zeitlichen Abstände werden immer kürzer. Es ist nicht auszuschließen, dass demnächst sogar eine der “Demos gegen Rechts” selbst zum Angriffsziel von Islamisten wird. Damit rechnen einige der Organisatoren wohl inzwischen schon selbst, denn inzwischen werden die ersten Demos schon von Betonpollern und Absperrungen gesichert. Der Widerspruch fällt den Teilnehmern schon gar nicht mehr auf. Und wenn trotzdem etwas passiert, ist man sicherlich bereit, diesen Kollateralschaden in Kauf zu nehmen: Es ist ja nur ein Einzelfall, der dem hehren Ziel des Widerstands “gegen Rechts” nicht im Wege stehen darf!

Die große schweigende Mehrheit der Bürger allerdings wird – ein Glück – auch weiterhin nicht auf diese schwachsinnigen Demonstrationen gehen. Sie schauen sich auch immer seltener die Propagandasendungen in den Mainstreammedien an, wo Nachrichten schon lange nicht mehr neutral sind und in politischen Talkshows ausgesuchtes Publikum Jubelperser für linksgrüne Politiker spielen darf, während man Vertreter der AfD in inszenierten Tribunalen vorzuführen versucht. Am 23. Februar 2025 liegt es an jedem von uns, darüber abzustimmen, ob es endlich zu einer politischen Wende in diesem Land kommt – oder ob der Irrsinn der letzten Jahre so weitergeht und Deutschland vollends in den Abgrund stürzt.