Die „Deutschen Riesen“ Media Markt & Saturn und der Chinesische Drache

Wer in den letzten Jahren durch deutsche Einkaufscenter und Fußgängerzonen geschlendert ist, kennt sie als die unumstrittenen Platzhirsche der Elektronikwelt: MediaMarkt & Saturn – das große Doppel, das vom Fernseher bis zur Waschmaschine fast jeden deutschen Haushalt schon mal beliefert hat. Doch hinter den Kulissen steht der Mutterkonzern Ceconomy vor einem historischen Eigentümerwechsel. Der chinesische Drache im E-Commerce JD.com greift nach dem Ruder und will den Düsseldorfer Konzern für rund 2,2 Milliarden Euro übernehmen. Nach monatelangem diplomatischem und wettbewerbsrechtlichem Tauziehen zwischen Brüssel und Peking hat die EU-Kommission grünes Licht gegeben – allerdings unter strengen Auflagen.

Doch was bedeutet dieser Mega-Deal eigentlich konkret? Schaut man auf das, was JD.com im Heimatmarkt China auszeichnet, schlägt das Herz von Technik-Fans höher: Der Konzern gilt weltweit als Logistik- und Technologie-Wunderkind. Wenn die Chinesen ihr Know-how nach Europa bringen, könnte das durchaus einige spürbare Verbesserungen bringen

Die Chancen: High-Tech-Logistik und frischer Wind

Zunächst wären da Turbo-Lieferungen und digitaler Fortschritt zu nennen. Während deutsche Elektronikmärkte oft noch mit trägen Lieferzeiten oder verstaubten Onlineshops kämpfen, zeigt JD.com, wie moderner E-Commerce funktioniert. Same-Day-Delivery oder blitzschnelle Retouren könnten künftig zum neuen Standard werden. Hinzu kommt, dass JD.com Meister darin ist, den Online- und Offline-Handel nahtlos miteinander zu verknüpfen; man spricht von “Omnichannel”.

Das bedeutet für Kunden, dass das Stöbern auf dem Smartphone und der Gang in den Markt vor Ort künftig viel besser Hand in Hand gehen könnten – inklusive digitaler Features direkt im Regal. Und schließlich bedeutet es auch mehr auch attraktive Angebote: JD.com steht im hart umkämpften chinesischen Markt permanent unter Druck, exzellente Preise zu machen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser preisliche Ehrgeiz auch auf den deutschen Markt überschwappt.

Die Risiken: Staatsgeld, Preisschlachten und Kontrollverlust

Aber wo Licht ist, ist bekanntlich auch Schatten. Der Deal war nicht umsonst hochgradig umstritten, und die EU-Wettbewerbshüter haben ganz genau hingeschaut. Die EU-Kommission hatte massiv Bedenken, dass JD.com in China von staatlichen Vorzugsfinanzierungen und Zuschüssen profitiert hat; die Sorge war, dass Peking mit diesem günstigen staatlichen Rückenwind die Märkte auch hierzulande so aggressiv subventionieren könnte, dass die reihenweise Verdrängung europäischer Konkurrenten die Folge wäre.

Daher zog die EU-Kommission mit mehreren Auflagen die Notbremse: Um diese Markteingriffe einer aggressiven chinesischen Wirtschaftspolitik zu verhindern, gilt nun ein strenges Korsett.

Zehn Jahre lang müssen konzerninterne Geschäfte zu strikt marktüblichen Bedingungen laufen. Zudem hat sich Deutschland scharfe Kontrollrechte gesichert – vor allem, um sensible Verbraucher- und Kundendaten zu schützen. Ob das klappt, bleibt abzuwarten. Was aber passiert mit über 1.000 klassischen Media-Markt- und Saturn-Filialen? JD.com ist im Kern ein Online-Riese. Ob das riesige Netz dieser Standorte in seiner heutigen Form noch langfristig rentabel betrieben werden kann, steht auf einem anderen Blatt. Kritiker befürchten, dass bald der Rotstift angesetzt und Arbeitsplätze oder Standorte abgebaut werden könnten.

Was heißt das jetzt für den Verbraucher?

Kurzfristig wird sich an der Kasse im MediaMarkt um die Ecke vermutlich erst mal wenig ändern – die bekannten Logos und Märkte bleiben bestehen. Mittel- und langfristig könnte der Deal den Elektronikmarkt in Deutschland aber ordentlich aufmischen. So könnte es mehr Service-Komfort geben. Wenn JD.com seine Logistik-Muskeln spielen lässt, dürfen wir uns auf schnellere Lieferungen, modernere Apps und ein reibungsloseres Einkaufserlebnis freuen. Dies ermöglicht einen spannenden Preiswettbewerb. Durch den Druck des neuen Giganten müssen sich Konkurrenten wie Amazon, Otto oder Expert warm anziehen. Für Schnäppchenjäger könnte das den ein oder anderen fetten Deal bedeuten; bleibt nur zu hoffen, dass am Ende nicht die Beratung im gut sortierten Fachmarkt vor Ort auf der Strecke bleibt.

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Aber es gilt auch den Datenschutz im Blick zu behalten. Schließlich geht es um China, das Land, das für Wirtschaftsspionage und Absaugen westlicher Patente berüchtigt ist. Da ein Tech-Konzern aus dem Reich der Mitte nun die Fäden in der Hand hält, bleibt das Thema Datensicherheit ein wackliges Terrain. Die von der Bundesregierung ausgehandelten Überwachungsrechte sollen verhindern, dass deutsche Kundendaten unkontrolliert abfließen – doch hier muss sich zeigen, ob die Kontrollen in der Praxis greifen, wenn der chinesische Drache erst einmal in die deutsche Elektromarkt-Landschaft eingezogen ist.