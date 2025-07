Die „Drecksarbeit“ der Guten

Am vergangenen Sonntag war es wieder soweit: Am 20. Juli gedachten wir einmal mehr der Männer vom 20. Juli 1944. So mancher Leser wird sich fragen: Hat der noch alle Tassen im Schrank – weil dieser Artikel gegen Tabus verstößt und allgemein anerkannte Kausalitäten in Abrede stellt. Aber es geht hier um die Betrachtung vorherrschender Doppelmoral anhand von Helden, Mördern und Terroristen, nicht nur in der Politik, sondern auch in unserem Alltagsdenken, welches einerseits zu einer zunehmenden Moralisierung unserer Gesellschaft führt, andererseits aber Mord und Terror toleriert, gar unterstützt, wenn die “Guten” diesen verüben.

Über achtzig Jahre sind vergangen seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Weniger als ein Jahr zuvor misslang das Attentat der Männer des 20. Juli in der “Wolfsschanze”, dem Führerhauptquartier, auf Adolf Hitler. Mit nur leichten Verletzungen überlebte der Diktator. Schnell geriet Claus Schenk Graf von Stauffenberg in Verdacht, das Attentat verübt zu haben. 1943 hatte sich Stauffenberg einem Widerstandskreis um hochrangige Militärs angeschlossen. Gemeinsam mit Friedrich Olbricht und Henning von Tresckow trat die Gruppe mit dem zivilen Widerstand um den aus der Wehrmacht entlassenen General Ludwig Beck und den nationalliberalen, ehemaligen Leipziger Oberbürgermeister Carl Friedrich Goerdeler in Verbindung. “Operation Walküre” hieß der Plan des militärischen Widerstandes, der sich die gleichnamigen Geheimvorkehrungen des NS-Regimes im Fall von Unruhen zunutze machte.

Veränderte Perzeption

Die Motive der Widerständler waren vielfältig, genauso wie die Vorstellungen für das Regierungssystem nach dem Umsturz. Das gemeinsame Ziel bestand darin, Hitler zu stürzen und den Krieg zu beenden. Die offizielle Sicht auf die Attentäter hat sich im Laufe der Geschichte gewandelt, von einstmals “Volksverrätern” hin zu “Helden des Widerstandes”. Ich wage hier ein Gedankenspiel in Bezug auf die aktuelle Weltlage, unsere Moral und unseren Umgang mit Terrorismus.

Jedes Jahr begehen wir, mit vergleichsweise großem Pomp, den Jahrestag des Hitler-Attentats durch Claus Schenk Graf von Stauffenberg und die Männer des 20. Juli. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat erst 2024, zum 80. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler, den Widerstand gegen das NS-Regime gewürdigt. So sagte er in seiner Rede: “Am 80. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Hitler erinnern wir an alle Männer und Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Wer immer aufgestanden ist, gegen Diktatur und Völkermord, der verdient unseren allerhöchsten Respekt.” Heute ist völlig klar und ganz selbstverständlich: Die Tat war moralisch gerechtfertigt, richtete sie sich doch gegen einen der größten Verbrecher in der Geschichte der Menschheit und einen Tyrannen.

Fragwürdige Weltsicht der “Helden”

Diese Einsicht gab es aber nicht zu jeder Zeit. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg und in der jungen Bundesrepublik galten die Männer des 20. Juli um Stauffenberg und Tresckow der Mehrheit der Deutschen noch als Vaterlandsverräter. Die DDR betrachtete sie ebenfalls als Teil des faschistischen Systems – und nicht als Teil des Widerstandes gegen den Faschismus. Denn: Ja, die Verschwörer hatten mit einem Bombenattentat gegen den “Führer” und einem vorbereiteten Putsch einen Umsturz herbeiführen wollen. Dabei ging es ihnen aber nicht darum, den Nationalsozialismus zu beseitigen, sondern den bereits als verloren erkannten Krieg zu beenden, um Deutschland in eine bessere Verhandlungsposition gegenüber den Kriegsgegnern zu bringen.

Sowohl von Stauffenberg als auch von Tresckow und die anderen späteren Verschwörer waren gewiss keine Demokraten, sondern einst selbst glühende Verehrer des Nationalsozialismus. Sie alle hatten 1933 die Machtergreifung Adolf Hitlers begrüßt; von Stauffenberg empfand den Beginn des Zweiten Weltkrieges, den er als Berufssoldat begann, gar als „Erlösung“. Er wurde in der 1. Leichten Division (später 6. Panzer-Division) im Polenfeldzug 1939 eingesetzt. Von hier schrieb er an seine Frau Nina: „Die Bevölkerung ist ein unglaublicher Pöbel, sehr viele Juden und sehr viel Mischvolk. Ein Volk, welches sich nur unter der Knute wohlfühlt. Die Tausenden von Gefangenen werden unserer Landwirtschaft recht gut tun. In Deutschland sind sie sicher gut zu gebrauchen, arbeitsam, willig und genügsam.“

Vergleichsweise später Widerstand

Auch das sind also die “Helden”, die wir heute als Vorbilder betrachten und mit Respekt verehren. Angesichts ihrer früheren fanatischen Überzeugung kann man jedoch auch die provokante Frage stellen: Waren sie nicht eigentlich feige Terroristen, die um ihre Zukunft nach einem verlorenen Krieg fürchteten und die Flucht nach vorn antraten? Ich will keineswegs die verbrecherischen Taten des Nationalsozialismus rechtfertigen, aber Widerstandskämpfer mit unterschiedlicher Herkunft beziehungsweise weltanschaulicher Prägung und Motivation gab es im gesamten Herrschaftsbereich des Nationalsozialismus schon bedeutend früher: Die Weiße Rose, der Kreisauer Kreis, die Rote Kapelle,der Widerstand der Arbeiterbewegung mit Gruppierungen wie Neu Beginnen, Roter Stoßtrupp und Rote Kämpfer, daneben auch jüdischer und kirchlicher Widerstand.

Ein Umdenken hinsichtlich der Männer des 20. Juli begann in der Bundesrepublik erst in den 1950iger Jahren, vor allem nach dem Remer-Prozess 1952. Erst ab 1963 wurden öffentliche Gebäude zum Gedenken an den Anschlag zum 20. Juli beflaggt. „Auf keinem dieser Männer ruht aber auf Grund des Ergebnisses der Beweisaufnahme auch nur der Schatten des Verdachtes, jemals für irgendeine mit dem Widerstandskampf in Verbindung stehende Handlung vom Ausland bezahlt worden zu sein“, hieß es im Urteil des Remer-Prozeses; vielmehr hätten die Widerstandskämpfer „durchweg aus heißer Vaterlandsliebe und selbstlosem, bis zur bedenkenlosen Selbstaufopferung gehendem Verantwortungsbewußtsein gegenüber ihrem Volk die Beseitigung Hitlers und damit des von ihm geführten Regimes erstrebt.”

Der Zweck heiligt die Mittel?

In der DDR wurde der antifaschistische Widerstand ausschließlich aus der Sicht der Arbeiterklasse betrachtet. Eine Neubewertung des Hitler-Attentats fand hier erst Anfang der 1980er Jahre statt, siehe hier: “Höhepunkt der Auseinandersetzung mit dem 20. Juli war das Kolloquium aus Anlass der Würdigung des 40. Jahrestages des Umsturzversuches, das am 13. Juli 1984 in Ost-Berlin durchgeführt wurde.”

Unsere heutige Sichtweise rechtfertigt terroristische Akte aus moralischen Gründen. Ich halte diese Betrachtung allerdings für nicht ganz unproblematisch, da sie auf dem Grundsatz “Der Zweck heiligt die Mittel” fußt und letztlich auch Selbstjustiz toleriert. Aus rechtlicher Bewertung wäre somit ein terroristischer Anschlag dann gerechtfertigt, wenn er sich gegen Verbrecher richtet. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz spricht von “Drecksarbeit” und gibt damit implizit auch für einen Mord am obersten Führer des Iran, Ali Chamenei, grünes Licht. Was aber wäre wohl, wenn Russland den Ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit dem Tode bedrohen würde?

Mord und Terror sind keine Instrumente einer Demokratie

Und was ist dann eigentlich der Unterschied zu einem Mord an einem “Haus-Tyrannen”? Wenn etwa eine über Jahre schwer misshandelte und gedemütigte Ehefrau schließlich ihren Gatten vergiftet? Das Recht sagt hier klar: Mord! Und sind es nicht gerade auch islamistische Selbstmordattentäter, die ihre Taten genau damit begründen? Zu “Allahu Akbar”-Rufen bomben sie im Namen Allahs gegen die aus ihrer Sicht verübten Verbrechen der westlichen Welt und das dadurch verursachte Elend nicht nur in ihren Herkunftsregionen. Unsere Doppelmoral nennt das eine gut, lobenswert, vorbildlich – und verurteilt das andere als terroristisch, islamistisch und mörderisch. Eine kritische Auseinandersetzung mit der anderen Seite derselben Medaille, auch in Bezug auf das Hitler-Attentat, findet nicht mehr statt.

Grundsätzlich sollte gelten: Terror darf kein legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung sein, egal auf welcher Seite und für welchen Zweck. Urteilen Sie selbst. War das Attentat auf Hitler ein Mordversuch oder eine Heldentat? Aus meiner Sicht dürfen Mord und Terror keine Instrumente einer Demokratie sein. Die Geschichte hat genügend Beispiele dafür, dass sich Diktaturen auch mit friedlichem Protest stürzen lassen, ohne dass nur ein Schuss fällt. Der Herbst 1989 und der Mauerfall sind dafür ein immer wieder gern angeführter Beleg der jüngsten deutschen Geschichte.