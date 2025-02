Die Einstiche kommen näher: Deutschland wird zum Dschungelcamp importierter Steinzeitmenschen

Während der Linksstaat seine Kostgänger und Mitläufer aufmarschieren lässt, um jede Verschärfung der Migrationspolitik als Rückfall in den Faschismus zu brandmarken, wird Deutschland von einer immer dramatischeren Welle von Migrantengewalt heimgesucht. Was allein in diesem noch jungen Monat vorgefallen ist, würde in einem normalen Land dazu führen, dass der Notstand ausgerufen wird: Die Schweriner Polizei sucht einen 25-jährigen Afghanen, der am Dienstag einen 17-Jährigen erstach. In Konstanz wurden drei Jugendliche von zwei Männern attackiert, wobei ein Nord-Mazedonier einen davon lebensgefährlich verletzte. In Hamburg wurden drei Afghanen vorläufig festgenommen, nachdem sie mit rund einem Kilogramm Haschisch und einem Einhandmesser erwischt wurden. Ebenfalls in Hamburg wurde bei einer als Sportveranstaltung getarnten islamistischen Versammlung mit rund 270 Teilnehmern „zahlreiche Messer“ gefunden. In Wismar griff ein Iraner eine Frau mit einem Messer an, die gerade ihren Hund ausführte und verletzte sie am Oberschenkel. In Neuss stach ein Mann während eines Streits in einem Park auf zwei andere ein, die beide ins Krankenhaus mussten.

Am Landgericht Hildesheim begann der Prozess gegen den abgelehnten irakischen Asylbewerber Bekas A., der den Betreiber seines Flüchtlingsheims mit einem Messerstich ins Herz getötet haben soll. Ein in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt einsitzender „Deutsch-Türke“ und Drogendealer hatte sich selbst verletzt, wurde deshalb nach Ludwigshafen ins Krankenhaus gebracht und danach von fünf Maskierten mit vorgehaltenen Messern befreit. Vermutlich hat er sich bereits in die Türkei abgesetzt. In Rostock stach ein Syrer mehrfach auf eine Frau ein, die lebensgefährlich verletzt wurde. Vor dem Bremer Hauptbahnhof ging ein Ghanaer, dessen Asylantrag bereits 2011 (!) abgelehnt wurde und der spätestens seit 2021 ausreisepflichtig ist, mit einem Messer auf einen Bundespolizisten los. Vor dem Landgericht Karlsruhe begann der Prozess gegen einen Nigerianer, der in 18 Stunden dreimal auf Polizisten losgegangen sein und sechs Beamte verletzt haben soll.

Nur ein kleiner Ausschnitt

Und dies ist nur eine kleine Auswahl der Meldungen von Migrantenverbrechen aus den letzten sieben Tagen! Dieses Land versinkt in einem Chaos von Gewalt und Verrohung, mit dem man kaum noch mithalten kann. Jeder kann jederzeit und überall zum Opfer solcher Angriffe werden. Der öffentliche Raum ist zu einem Hochrisikogebiet geworden, wo buchstäblich hinter jeder Ecke ein Messerangreifer oder Vergewaltiger lauern kann. Hinzu kommen die allgegenwärtige Terrorgefahr und die Islamisierung Deutschlands. Eine völlig wahnsinnige Migrations- und Asylpolitik macht die eigenen Bürger zum Freiwild für Menschen, die sich gar nicht im Land aufhalten dürften. Wenn diese dagegen aufbegehren und ihre Grundrechte auf Leben und körperliche Unversehrtheit einfordern, werden sie von den Parteien, die für diese Barbarei verantwortlich sind, als „Nazis“ verunglimpft, juristisch verfolgt und mit Zensurgesetzen zum Schweigen gebracht, während zugleich der Aufmarsch von ein paar hunderttausend linken Fanatikern und Traumtänzern als Massenbewegung der gesellschaftlichen Mehrheit verkauft wird, obwohl der Anteil der Demonstranten an der Wahlbevölkerung nur im Promillebereich liegt.

Was sich in diesem Land abspielt, ist ein völliger gesellschaftlicher und kultureller Zusammenbruch, und das alles nur, weil eine historisch gescheiterte Linke sich mit allen Mitteln an die Macht klammert und lieber ein ganzes Land in bürgerkriegsartige Zustände stürzt als endlich auf demokratischem Wege abzutreten.