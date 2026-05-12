Die Eisheiligen strafen die Klimahysteriker Hohn

Nach einem sommerlich warmen Wochenende sind die Temperaturen am Montag – genau pünktlich zum Beginn der „Eisheiligen“, wieder kräftig auf herbstliche Kälte zurückgefallen. Auch hier erweisen sich seit Jahrhunderten bekannte Naturerscheinungen wieder mal als deutlicher zuverlässiger als die pseudowissenschaftlichen, selektiv-einseitigen Prognosen der Klima-Alarmisten mit ihren obsessiven Erderwärmungs- und Weltuntergangsszenarien. En Blick auf die Daten der über 2.000 Stationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD), von denen 540 bereits seit 1988 im Einsatz sind, belegen, dass sich die Eisheiligen-Kältephase fast immer eindeutig bemerkbar gemacht hat; zwar nicht immer in drastischer Form und nicht immer pünktlich zu den offiziellen Terminen, doch eine – vor allem nächtliche – Kälte ist im Mai kontinuierlich und stets erkennbar, auch im langjährigen Mittel.

Von 1988 bis 2025 zeigen die Durchschnittstemperaturen laut den 540 Wetterstationen, die durchgehend – wenn auch oft an verschiedenen Standorten – genutzt werden, dass die nächtlichen Temperaturen nie die 10-Grad-Marke überschritten, zumeist darunter lagen und mancherorts gar in der Nähe des Gefrierpunktes kamen. Aber auch bei den Tagestemperaturen lassen sich in jedem Mai eindeutige Abstürze erkennen.

Von kontinuierlicher Erwärmung kann keine Rede sein

Wie bei so vielen konkreten meteorologischen Erhebungen und Langzeitbeobachtungen kann auch hier von einer “kontinuierlichen Erwärmung” überhaupt keine Rede sein. In diesem Jahr dauern die Eisheiligen vom 11.-16. Mai – und bereits der gestrige erste Tag mit seinem ruckartigen und massiven Temperatursturz gegenüber dem Sonntag liegt hier also in jeder Hinsicht voll auf Linie. Vieles deutet sogar darauf hin, dass die fünf Tage diesmal sogar ziemlich genau den Kältetiefpunkt markieren werden.

Natürlich werden solche Messungen von der Klimalobby umgehend als angeblich ohne jeden Aussagewert, viel zu populistisch, vereinfachend, polemisch und oberflächlich abgetan werden; in diesem Fall, wenn das Wetter nicht zu den Katastrophenmodell, wird dann gerne auf die schier unendliche Komplexität der Klimaentwicklung hingewiesen. Diese Komplexität wird allerdings immer dann, wenn sie von den Kritikern des anthropogenen Global-Warming-Narrativs zur Hinterfragung simpler und linearer Prognosen oder gar zur Begründung berechtigter Zweifel vorgebracht wird, kein Argument sein soll. Jedenfalls erweisen sich bereits Bauernregeln, jahrhundertelange Erfahrungswerte und gesunder Menschenverstand einmal mehr als allemal aussagekräftiger denn sämtliche CO2-Erwärmungsdiagramme, und was von interessierter Seite sonst noch alles an für die eigenen Zwecke maßgeschneiderten Simulationen aufgeboten wird.