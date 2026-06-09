Die Entwicklung der Entwicklungshilfe

Es gibt politische Systeme, die an ihrer Korruption zugrunde gehen. Und es gibt Systeme, die an ihrer moralischen Selbsttäuschung zerbrechen. Die westliche Entwicklungspolitik gehört eindeutig zur zweiten Kategorie. Seit Jahrzehnten überzieht sie Afrika, den Nahen Osten und Teile Asiens mit Milliardenprogrammen, Förderlinien, Nachhaltigkeitskonzepten und Demokratieworkshops – und produziert dabei oft erstaunlich wenig Entwicklung, aber eine hochprofessionalisierte globale Verteilungsbürokratie. Botschafter a.D. Volker Seitz beschrieb dieses System letzten Monat im “Cicero” mit bemerkenswerter Klarheit: Die Sprache der Entwicklungspolitik, so seine Diagnose, dient längst nicht mehr primär der Problemlösung, sondern der Verschleierung des eigenen Scheiterns. Begriffe wie „Empowerment“, „Transformation“, „Good Governance“, „Resilienz“ oder „nachhaltige Partnerschaft“ erzeugen den Eindruck technokratischer Fortschrittlichkeit, verdecken aber häufig nur die Tatsache, dass gigantische Geldströme versickern, ohne die strukturellen Probleme vieler Empfängerstaaten zu lösen.

Gerade deshalb wirkt die aktuelle Kampagne des Bundesentwicklungsministeriums (BMZ) beinahe unfreiwillig komisch: Auf Facebook versucht das SPD-geführte BMZ inzwischen offensiv, mit allen Mitteln gegen „Fake News über Entwicklungshilfe” vorzugehen. Dort wird erklärt, deutsche Gelder hätten keine Fußballstadien in Brasilien, keine Skigebiete in der Ukraine und keine goldenen SUVs für nigerianische Politiker finanziert. Kritikern wird vorgeworfen, „komplexe Zusammenhänge zu vereinfachen“, Beispiele „aus dem Kontext zu reißen“ oder „bewusst Emotionen anzusprechen“.

Die Moralindustrie des Westens

Doch genau diese staatliche Reaktion offenbart das eigentliche Problem. Denn die Empörung vieler Bürger speist sich nicht aus einzelnen Projekten, sondern aus einem tieferen Instinkt: dem Eindruck eines gigantischen moralischen Apparats, der sich zunehmend selbst finanziert. Die Menschen spüren, dass zwischen offizieller Rhetorik und realer Wirkung eine immer größere Lücke klafft. Die moderne Entwicklungspolitik ist längst mehr als klassische Außenpolitik. Sie hat sich zu einer eigenen moralischen Industrie entwickelt, in der Ministerien, NGOs, Stiftungen, internationale Organisationen, Nachhaltigkeitsberater und Aktivistenmilieus institutionell von der dauerhaften Existenz ungelöster Probleme leben. Gerade darin liegt die paradoxe Dynamik dieses Systems: Würden Armut, Staatsversagen und Krisen tatsächlich verschwinden, verlören ganze Apparate ihre Existenzgrundlage.

Deshalb produziert die Entwicklungspolitik zwangsläufig immer neue Aufgabenfelder und moralische Zielbegriffe. Früher sprach man schlicht von Armutsbekämpfung oder Infrastrukturaufbau. Heute dominieren Formeln wie Klimagerechtigkeit, Dekolonisierung, Resilienz oder gendergerechte Transformation. Die Begriffe wechseln permanent, der Geldfluss bleibt bestehen. Entwicklung erscheint dadurch nicht mehr als erreichbares Ziel, sondern als endloser Prozess administrierter Bedürftigkeit.

Die infantilisierte Weltpolitik

Seitz beschreibt treffend, wie sich dabei eine regelrechte Sprachmaskerade herausgebildet hat: Die Realität wird semantisch entschärft und moralisch umcodiert. Korruption heißt plötzlich „Governance-Herausforderung“, Staatszerfall wird zu „fragiler Staatlichkeit“, gescheiterte Projekte erscheinen als „Transformationsprozesse“. Die Sprache dient nicht mehr der ehrlichen Beschreibung von Wirklichkeit, sondern der Beruhigung westlicher Gebergesellschaften. Besonders problematisch ist das Menschenbild, das hinter dieser Politik sichtbar wird. Entwicklungshilfe behandelt zahlreiche Empfängerstaaten implizit wie dauerhaft unmündige Schutzräume westlicher Verantwortung. Die eigentliche politische Kernfrage – warum viele Staaten trotz jahrzehntelanger Milliardenhilfen kaum stabile Institutionen entwickeln – wird systematisch umgangen.

Denn eine ehrliche Analyse müsste Faktoren benennen, die im westlichen Diskurs fast tabuisiert sind: tief verwurzelte Korruption, Clanstrukturen, ethnische Loyalitäten, schwache Rechtsstaatlichkeit, politische Gewalt oder Eliten, die staatliche Ressourcen vor allem zur Selbstbereicherung nutzen. Genau darüber spricht die moderne Entwicklungssprache jedoch nur äußerst ungern. Stattdessen dominiert eine moralische Ersatzlogik, in der nahezu jede Fehlentwicklung auf Kolonialismus, globale Ungleichheit oder westlichen Konsum zurückgeführt wird.

Das Geschäft mit dem schlechten Gewissen

Dadurch infantilisiert der Westen ganze Weltregionen. Verantwortung wird permanent externalisiert. Politische Eigenleistung verliert an Bedeutung. Die betroffenen Staaten erscheinen nicht mehr als souveräne politische Akteure mit eigener Verantwortung, sondern als ewige Opfer historischer Umstände. Gerade deshalb besitzt Entwicklungspolitik inzwischen fast religiöse Züge. Sie funktioniert wie eine säkulare Form moralischer Bußpraxis. Der Westen verteilt Milliarden nicht nur aus geopolitischem Interesse, sondern auch zur symbolischen Selbstentlastung. Entwicklungshilfe wird zur liturgischen Geste eines Kontinents, der seine eigene Geschichte zunehmend als Schuldgeschichte interpretiert.

Das erklärt auch die Nervosität des BMZ gegenüber öffentlicher Kritik. Denn sobald Bürger beginnen, Sinn, Wirkung und Kontrolle der Milliardenprogramme grundsätzlich infrage zu stellen, gerät nicht nur ein Haushaltstitel unter Druck, sondern die moralische Selbstdefinition ganzer Elitenmilieus. Deshalb reagiert die Bürokratie reflexhaft mit denselben Mustern: Man beschwört Komplexität, psychologisiert Kritik, relativiert Einzelfälle und warnt vor „vereinfachenden Narrativen“.

Der Verteilungsstaat ohne Erfolgskontrolle

Natürlich ist nicht jede polemische Behauptung über Entwicklungshilfe korrekt. Aber die eigentliche Frage lautet längst nicht mehr, ob exakt ein bestimmter SUV oder ein Stadion mit deutschen Geldern bezahlt wurde. Die entscheidende Frage lautet vielmehr: Warum existiert trotz jahrzehntelanger Entwicklungsmilliarden weiterhin ein gigantischer globaler Krisenapparat? Die moderne Entwicklungspolitik ähnelt zunehmend einem System ohne klare Erfolgskriterien. Milliarden fließen, Projekte entstehen, Berichte werden geschrieben, Konferenzen organisiert – doch echte Rechenschaft bleibt oft erstaunlich diffus. Der Apparat legitimiert sich weniger über überprüfbare Resultate als über moralische Intentionen.

Das vorgebliche Motiv wird zum Totschlagargument: Wer „helfen“ will, gilt bereits als legitimiert; wer nach Wirkung fragt, erscheint schnell als zynisch oder unsensibel. Dadurch entsteht eine politische Kultur, in der Haltung wichtiger wird als Realität. Entwicklungspolitik produziert nicht nur Förderprogramme, sondern auch moralische Identitäten. Ganze Berufsgruppen definieren sich darüber, „Gutes zu tun“, selbst wenn die tatsächlichen Ergebnisse ernüchternd bleiben. Die moralische Selbstwahrnehmung ersetzt zunehmend die Erfolgskontrolle.

Die Krise westlicher Selbstgewissheit

Vielleicht erklärt genau das die wachsende Gereiztheit vieler Bürger gegenüber der Entwicklungshilfe. Sie spüren intuitiv, dass hier nicht nur Geld verteilt wird, sondern ein bestimmtes Weltbild verteidigt wird: der Westen als ewiger Zahler, der globale Süden als dauerhafter Empfänger und dazwischen eine moralische Bürokratie, die ihre eigene Existenz aus dieser Asymmetrie bezieht. Die eigentliche Tragik liegt dabei tiefer. Entwicklungspolitik begann einst durchaus mit ernsthaften zivilisatorischen Hoffnungen – mit dem Gedanken an Bildung, Infrastruktur, wirtschaftliche Modernisierung und institutionellen Aufbau. Heute dagegen wirkt sie oft wie ein gigantisches Management des permanenten Mangels.

Vielleicht ist genau das die unbequeme Wahrheit hinter jener Sprachmaskerade, die Volker Seitz beschreibt: Die westliche Entwicklungspolitik entwickelt längst nicht mehr primär Staaten oder Gesellschaften. Sie entwickelt vor allem ihren eigenen Verteilungsapparat – und die moralischen Narrative, die ihn dauerhaft legitimieren sollen.