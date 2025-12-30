Die Epstein-Akten öffnen sich – und lassen tief blicken in die Abgründe verkommener Eliten

“Epstein-Gate” oder die Namen, die man nicht nennen durfte: Nun kommt also doch Licht ins Dunkel. Was jahrzehntelang als Gerücht, als schmutzige Fußnote der Macht abgetan wurde, liegt nun offen auf dem Tisch. Nicht als Verschwörung, sondern als Aktenlage, als Fluglisten, als Zeugenaussagen, als Nachweis von Netzwerken und Verbindungen, die so dicht sind, dass man sie mit bloßem Zufall nicht mehr erklären kann. Es ist ein abgründiger Filz, teils dekadent, teils kriminell, teils böse, teils einfach nur anrüchig. Diese Akten existierten. Sie waren lange bekannt, sie wurden geprüft, sortiert, bewertet und anschließend weggeschlossen – aber nicht, weil sie nicht verifiziert und die darin enthaltenen Angaben unzuverlässig gewesen wären, sondern weil eben sie allzu zuverlässig waren.

Zu viele große Namen, zu viel Einfluss, zu viel Geld, zu viel politisches Gewicht – und zwar vor allem im Lager der demokratischen Seilschaften, denen Epstein immer nahestand. Man wusste, dass eine Veröffentlichung nicht nur Karrieren, sondern ganze Machtgefüge erschüttern würden.

Also entschied man sich für das, was Eliten seit jeher am besten können, Schweigen organisieren. Nun tauchen Namen auf, die man jahrzehntelang nur hinter vorgehaltener Hand aussprach. Nicht irgendwelche Randfiguren, sondern Menschen aus dem innersten Zirkel westlicher Macht.

Bill Clinton und andere linke Lieblinge

Bei einigen davon ist die Verstrickung lange schon bekannt, so wie bei Prince Andrew Windsor, Bruder des britischen Monarchen und dort mittlerweile in Ungnade gefallen; er wurde jahrelang geschützt durch seine Titel, das Protokoll und höfisches Wegsehen. Auch der Starjurist Alan Dershowitz, Dauergast in Talkshows und moralische Instanz (solange es um andere ging) ist durch die Akten kompromittiert, ebenso wie der Milliardär Leslie Wexner, der Strippenzieher und wohl auch Financier lange im Hintergrund blieb; diese Entourage Epsteins blieb lange nahezu unsichtbar für die kritische Öffentlichkeit.

Und dann ist da, besonders heikel, ein US-Präsident – nein, nicht Donald Trump, der Epstein zwar auch gut kannte und mit ihm zeitweise verkehrt (was innerhalb des New Yorks Geldadel nie überraschend war), sondern es geht um Bill Clinton, den lüsternen Präsidenten-Playboy, dessen Sexsucht vor 30 Jahren mit dem Lewinsky-Skandal die größte innenpolitische US-Affäre seit Watergate auslöste. Clintons fragwürdige Nähe zu Epstein ist mehrfach dokumentiert auf Fluglisten. Weil er bei US-Democrats und Linken stets als politisch unantastbar galt, global bestens vernetzt und als mit allen Wassern gewaschener Medienliebling ist, versuchte man ihn mit demselben Eifer aus dem Epstein-Sumpf herauszuhalten, wie man Trump umgekehrt hineinziehen wollte.

Doppelmoral einer politischen und medialen Klasse

Natürlich sind die genannten Personen keine Zufallsbekanntschaften. Das ist ein Milieu, das sich kennt, schützt und gegenseitig absichert. Man wusste darüber genau Bescheid. Die Geheimdienste wussten es, die Regierungen wussten es, die Redaktionen der Systemmedien wussten es.

Und sie alle wussten auch, weshalb diese Akten niemals vollständig veröffentlicht werden sollten: Weil zuviel für diese Eliten auf dem Spiel Stan d. Weil Geld nicht nur die Welt regiert, sondern auch die Wahrheit filtert. Weil man sich mit Millionen nicht nur Zeit kaufen kann, sondern auch Schweigen und Ablenkung. Weil man damit Gegenkampagnen finanzieren und juristische Drohkulissen aufbauen kann. Wer über genügend Ressourcen verfügt, muss nichts widerlegen; er muss nur verzögern, relativieren und warten, bis das Interesse irgendwann versiegt.

Besonders schäbig ist dabei die Doppelmoral jener politischen und medialen Klasse, die sich selbst gern als moralische Feuerwehr der Welt inszeniert: Man predigt Transparenz, solange es die anderen betrifft. Man fordert Aufklärung, solange sie die eigenen Kreise ausspart. Wenn jedoch die eigenen Lieblinge, Sponsoren und Mitglieder des Kartells – Präsidenten, Royals, Milliardäre oder einflussreiche Meinungsmacher – ins Zwielicht geraten, verwandelt sich investigativer Eifer plötzlich in betretenes Schweigen. Dann heißt es plötzlich, man müsse “differenzieren”, vorsichtig sein, “nichts voreilig bewerten”. Es ist dieselbe Verlogenheit, mit der NGOs, Investigativjournalisten und TV-Achormen, die bei Trump jedes Haar in der Suppe suchen und ihn ans Kreuz schlagen, bei Obama und erst recht bei Biden über jede Sauerei großzügig hinweggesehen haben.

Empörung auf Sparflamme

Das lag nicht nur an Voreingenommenheit, Einseitigkeit und schon gar nicht an einem Verantwortungsgefühl; es geschah vielfach auch aus Angst vor den Konsequenzen. Diese Akten wurden auch nicht aus Rücksicht auf Opfer zurückgehalten. Sie wurden zurückgehalten, um Täter, Mitwisser und Profiteure zu schützen. Um Netzwerke zu bewahren, die weit über einzelne Personen hinausreichen. Um das Bild einer moralisch überlegenen Elite aufrechtzuerhalten, die bei genauerem Hinsehen nichts weiter ist als ein geschlossener Zirkel der Verkommenheit – mit eigenen Regeln und eigener Gerichtsbarkeit. Wer dazugehört, fällt weich, wer nicht dazugehört, wird gnadenlos seziert.

Jetzt, nachdem die Epstein Files (spät, aber immerhin!) publik sind und Teile dieser Wahrheit nicht mehr aufzuhalten sind, folgt nun das bekannte Ritual: Empörung auf Sparflamme, Betroffenheit mit Sicherheitsabstand; Distanzierungen, die so formuliert sind, dass sie niemandem wirklich schaden. Und immer wieder der Versuch, das Ganze als bedauerlichen Einzelfall darzustellen. Doch es ist kein Einzelfall. Es ist ein System. Der eigentliche Skandal ist nicht einmal, dass all diese Dinge passiert sind. Der eigentliche Skandal ist, dass man es wusste und sich dennoch entschied, nichts zu tun. Dass Macht, Geld und Status erneut schwerer wogen als Wahrheit, Recht und Anstand. Und dass man nun hofft, mit ein paar Namen und viel Nebel könne man dieses verfängliche Kapitel wieder schließen.