Die Ernährungsfaschisten vom “Stern”: Strafsteuer auf zuckerhaltige Softdrinks gefordert

Der seit Jahren zur woken Vorzeigegazette des Linksstaats mutierte „Stern“ hat wieder mal Futter für sein etatistisches Leib- und Magenthema entdeckt: die Gängelung, Bevormundung und Schröpfung von Bürgern, die nicht so leben wollen, wie sich diese die grünen Volkserzieher vorstellen. In einem unterirdischen Beitrag fordert das Hamburger Magazin nun wieder mal eine eine Zuckersteuer auf Softdrinks. Der Kommentar, der den berüchtigten Appell von 2019 des ARD-Scharfmachers Lorenz Beckhardt in den “Tagesthemen” erinnert, in dem dieser massive Preisanstiege für Öl und Fleisch forderte, damit “wir Süchtigen” davon “runterkommen“), atmet den ganzen autoritären und freiheitsfeindlichen Geist einer vom sozialistischen Nanny-Staat besessenen Journaille, die mit ihrer Gesinnung problemlos als Grünen-Delegierte durchgehen könnten.

Von der Zuckersteuer würde die “Gesundheit der Bevölkerung” profitieren, was aber viele in Deutschland nicht begreifen würden. Obwohl in einer aktuellen Civey-Umfrage die Befürworter einer solchen Steuer eine Mehrheit hätten, sei es „naiv zu glauben dass so ein Ergebnis der Lebensmittelindustrie hörige Politiker beeinflussen könnte, die seit vielen Jahren schon diese vielversprechendste aller gesundheitspolitischen Maßnahmen der vergangenen Jahre blockieren“, empört sich der Autor. Gemeint sind hier natürlich Union und FDP, nicht die Grünen, deren Vorsitzende Ricarda Lang – obwohl leibhaftiges Testimonial des genau gegenteiligen Lebensstils – eine “gesündere” und “nachhaltigere“ Ernährung mehrfach durch staatliche Regulierungen vorantreiben wollte.

Paternalistische Volkserzieher

Süße Getränke, mosert der Autor, würden „mehr noch als Eis, Schokolade und andere Süßigkeiten“ – als eine Hauptursache dafür gelten, dass gerade viele Kinder und Jugendliche in den vergangenen Jahrzehnten stark an Gewicht zugenommen hätten. Anders als ein süßer Snack verursache ein halber Liter Cola nämlich kein Sättigungsgefühl. Im Einklang mit der Weltgesundheitsorganisation WHO fordert der „Stern“ deshalb eine Preiserhöhung „um 20 Prozent oder mehr“ für zuckerhaltige Süßgetränke. Das möge „drakonisch oder bevormundend erscheinen“, räumt man zwar ein, der Erfolg in anderen Ländern spreche jedoch für sich. In Großbritannien, wo die Zuckersteuer im Jahr 2016 eingeführt wurde, sei angeblich der Zuckerverzehr bei Kindern um knapp zehn, bei Erwachsenen sogar um etwa 20 Prozent gesunken. Auch das deutsche Beispiel der Steuer auf Alkopops vor 20 Jahren wird zur Nachahmung empfohlen. 2005 habe das Aufkommen noch rund zehn Millionen Euro betragen, 15 Jahre später nur noch ein Zehntel, weil die Getränke auf dem Markt einfach weniger gefragt seien.

Im Klartext: Der „Stern“ will missliebige Getränkemarken durch Besteuerung zerstören und sie vom Markt fegen. Als nächstes kommen dann erhöhte Alkoholsteuern und letztlich Regulierungspeitschen für alles, was linken Great-Reset-Jüngern und paternalistischen Gesundheitswächtern gegen den Strich geht. Der linken Phantasie sind hier bekanntlich keine Grenzen gesetzt. Bei grünen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir rennt man damit ohnehin offene Tüten ein. Ironischerweise sind das genau dieselben Leute, die dann einer Cannabis-Legalisierung das Wort reden und dort dann alle Verweise auf Gesundheitsschäden aus ideologischen Gründen kleinreden.

Mehr Steuern und weniger Gesundheitsschäden – beides geht nicht

Eine Pflichtabgabe auf süße Softdrinks, schwärmt der “Stern“ weiter, würde den Staat “nichts kosten”, ihm aber zusätzliche Steuereinnahmen bescheren, heißt es weiter in der üblichen Ahnungslosigkeit volkswirtschaftlicher und fiskalischer Zusammenhänge. Außerdem würden laut einer Studie der Technischen Universität München in den kommenden zwanzig Jahren bis zu 16 Milliarden Euro Gesundheitsausgaben “eingespart”, weil mit der Abgabe Adipositas und damit verbundene Krankheiten wie Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vermieden werden könnten. Tatsächlich handelt es sich um dieselbe Milchmädchenrechnung wie bei der Tabaksteuer: Es werden Steuermehreinnahmen gepriesen, die allerdings voraussetzen und darauf aufbauen, dass die Bürger ihr “ungesundes” Konsumverhalten fortsetzen, womit dann auch keine Kassenleistungen gesenkt werden. Würde die Lenkungswirkung jedoch zu einem Verzicht auf das strafbesteuerte Genussmittel führen, fließt auch kein Steuergeld.

Deshalb ist der Vorstoß eben keineswegs „ökonomisch gesehen also eine Win-win-Situation“, wie der „Stern“ meint; am Ende bleibt unterm Strich nur eine weitere Belastung und Freiheitseinschränkung von in einer Demokratie eigentlich unbedingt eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Menschen, zu deren Freiheit zwingend auch die Freiheit gehören muss, selbst zu entscheiden, welche “Sünden” man sich gönnt – ohne dass ein übergriffiger Staat als gesundheitspolitischer Bewährungshelfer ständig maßregelt und abkassiert. Dass die Menschen darauf keine Lust haben, zeigt auch die Reaktion des Marktes auf bisherige politisch erzwungene Vorstöße wie etwa die „freiwillige Selbstverpflichtung“ der Lebensmittelwirtschaft: Die Verbraucher wollen dies schlicht nicht, und deshalb ist sechs Jahre seit Einführung der „Nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie“ der Zuckergehalt in Süßgetränken gerade mal um zwei Prozent gesunken. Das mag “Stern”-Politkommissare, die von rundum grün-nachhaltiger Ernährung, veganer Rohkost oder Insektenmehl träumen, auf die Palme bringen – doch genau hier zeigt sich eben der Unterschied zwischen einem freien Land und einem rundumbetreuten sozialistischen Habitat.