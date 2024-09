Die EU auf dem Weg in den Totalstaat: Banker statt Bürger

Die seit vielen Jahren immer dubioser politisch gelenkte Europäische Union hat sich in diverse Sackgassen manövriert. Wenn aber die Herbeiführung von gesellschaftlichem Chaos, anwachsender Unruhen, von wirtschaftlichem Abstieg und einer zunehmenden Düsternis bei den einfachen Menschen in der Eurozone das wahre Ziel der multinational vernetzten Brüsseler Macht-Eliten war, dann allerdings hätten sie auf Kosten ohnmächtiger Bürger einen hervorragenden Job gemacht. Doch der Fluch der bösen Tat ist meistens tückisch, denn die EU, mit ihrer immer fetter werdenden Bonzokratie in Kommission, Parlament und aufgeblähtem Beamtenparadies, ist ein plumper Moloch; ein weitgehend überflüssig, nachteilig bis schädlich agierendes Monstrum. Dieser übergewichtige Riese, politisch im wesentlichen ein devot dackelnder Vasall der USA, erweist sich als schwer beweglich und viel zu träge für die nunmehr angebrochene Zeit der Dauerkrisen, die er zwar verstärkt, aber niemals löst und lindert.

Politisch ist das eine Katastrophe, denn dieses Fehlkonstrukt taugt nur bei Schönwetter als Absaugblase für rund 60.000 (!) Mitarbeiter, welche in dieser Form weder in Sachen Umfang noch – meist höchst fragwürdiger – Leistung überhaupt benötigt würden; denn zur tatsächlichen Steuerung des EU-Komplexes würde allein der strippenziehende Elitenhaufen aus Bankstern, NGO-Strategen und Finanzkapitalraffern plus dem politischen Beistelltisch einiger führender Pseudo-Volksvertreter an der Spitze der Administration völlig ausreichen. Kurzum: Das Geschäftsmodell EU-Moloch würde bei seiner tatsächlichen Praxis mit einer handvoll Menschen an der Spitze auskommen – diese aber werden ohnehin vom anderen Ende ihrer Strippen her bestens alimentiert, weshalb diese EU-Spitze eigentlich auch gleich ehrenamtlich ihre Arbeit verrichten könnte zum Schaden und Nachteil der Bürger und gegen die Interessen der Nationalstaaten. Dann müssten wir den dort permanent verursachten Schaden und sämtliche Regulations-Ärgernisse nicht auch noch bezahlen.

Übersatte Pfründe

Bevor wir zur Bestandsaufnahme des akuter werdenden EU-Fiaskos kommen, nur mal so zum Einstieg, was es uns alle kostet und wohin die Milliarden aus den EU-Ländern und von deren Steuern arbeitender Bürger weitgehend sinnlos wandern: Alleine schon der Rat und das Europäische Parlament verabschieden einen jährlichen EU-Haushalt, der 2024 schlappe 189,4 Milliarden Euro an Mitteln für “Verpflichtungen” betrug. Das monatliche Gehalt eines EU-Parlamentariers (MdEP) beträgt 10.377,43 Euro brutto, der Basislohn eines EU-Kommissars beträgt 112,5 Prozent dessen, was der höchste EU-Beamten (Grad 16) erhält: 19.909,89 Euro im Monat; ohne Zulagen (diese sind natürlich auch noch mal üppig). Die Kommissionspräsidentin – die unsägliche Ursula von der Leyen – erhält 138 Prozent des Höchstbeamtengehalts, also 24.422,80 Euro , die Vizepräsidenten 125 Prozent (22.122,10 Euro) und “Hohe Vertreter” 130 Prozent (23.006,98 Euro). Wenn dieses warme Bad im Steuergeld ausnahmsweise mal kritisch vom Mainstream kommentiert wird, dann greift sich dieser natürlich einen mißliebigen EU-Kritiker heraus, um ihn mit einer skandalösen Überbesoldung aus dubiosen Pensionskassen zu konfrontieren, deren Implementierung aber eigentlich eher Linken und konservativen Wendehälsen zu verdanken ist. So wie etwa den bösen rechtspopulistischen Briten Nigel Farage: „In sechs Jahren, nach seinem 65. Geburtstag, wird Nigel Farage für seine 21 Jahre als EU-Parlamentarier nicht nur die reguläre Pension von monatlich rund 6866 Euro plus Inflationsausgleich beziehen. Darüber hinaus kann er auch monatliche Zahlungen von weiteren 3567 Euro beanspruchen – und erhält damit für den Rest seines Lebens eine Pension von 121 Prozent seines Salärs als Abgeordneter.“ So etwa der “Tagesspiegel”.

Diese negative Auslese überwiegend fragwürdiger Politakteure aus den EU-Ländern stopft sich an allen Ecken und Enden – schon lange vor der goldenen Reichtums-Pension – die Taschen so dermaßen voll, dass man sich nicht wundern darf, wenn prallvolle Bargeldkoffer auch schon mal zum Inventar der Kleptokraten mit Parteien-Hintergrund in deren Hotelzimmern gehören. Für ein gelegentliches Nickerchen im Parlament oder neben einem beiläufigen Sex-Chat auf dem Game-Handy in der Hand des wichtig guckenden EU-Gesäßparlamentariers gibt’s nämlich zusätzlich ein Tagegeld von 338 Euro für jeden Tag der Teilnahme an offiziellen Sitzungen der Gremien des Europäischen Parlaments. Und: Eine zusätzlich mögliche Anstellung von Assistenten auf Kosten der EU ist bis maximal 25.447 Euro monatlich vorgesehen – zuzüglich deftiger Spesen auch noch obendrauf. So finanzieren angeblich auch einige EU-Politiker – fern der Heimat – ihren eigenen Assistenten-Escort-Service (man will ja in der Fremde nicht allein sein). Da die Damen und Herrschaften also seit Jahrzehnten stets hohe dreistellige Miliardensummen verjuxen und sich bis zum Tod in der fetten Kohle der dummen Steuerzahler suhlen und mit Scheinen nur so um sich werfen, muss das Geld ja irgendwann auch mal knapp werden. Und wenn dann der eine oder andere Verantwortliche in der Elitensauna im Champagnerbad plötzlich an die Realität da draußen in der Welt erinnert wird, dann kann schon mal Hektik aufkommen – und dann rutscht der eine oder andere Eliten-Akteur auch schon mal auf der Seife aus und fällt in die knallharte Realität.

Draghi goes panic

Merke: Nach der EU-Wahl herrscht für den gemeinen Wahl-Bürger wie Katerstimmung nach drei Flaschen Wein plus Schnäpsen. Man war auf der falschen Party. Volkes Stimme ist den EU-Eliten in etwa so wichtig wie Klopapier: Es geht nicht ohne, aber nach Nutzung ab in die Schüssel und möglichst lange spülen, damit nichts mehr davon zu sehen ist. Deshalb koaliert Merkel-Ursula weiter auf ökosozialistischen Pfaden mit geschrumpften Grünen und gerupften Sozialisten, denn “wir werden sie stoppen“ hatte VdL ja schon in der Wahlnacht ihren Freunden und Gönnern wie George Soros oder Klaus Schwab, imaginär dreist grinsend, zugerufen. Deshalb kommt nun der Eliten-Finanzjongleur und berühmt-berüchtigte „Super-Mario“ Draghi um die Ecke und liefert eine von der EU-Kommission bestellte „Wahrheit“ ab, auch “Bericht” genannt. Draghi? Richtig, der ehemalige EZB-Chef, ein Mann der oberen Zehntausend, wer auch sonst unter der im Zwielicht wandelnden von der Leyen, die bei jedem politischen Schadensfall gerne mitmischt und das Geld der Bürger millionenfach für Beraterverträge sinnlos raushaut (man denke nur an ihre Zeit als deutsche Verteidigungsministerin, als der Totalabsturz der Bundeswehr von fürstlich entlohnten „Beratern“ flankiert wurde).

Draghi goes panic: Die EU muss (nach „Ansicht“ der Hinterzimmer-Kommission) angeblich ihre Wettbewerbsfähigkeit massiv erhöhen. Heißt: Geld her! Der Abstand zu den USA und China wächst, meint Draghi – und macht dafür nicht etwa den vollkommen toxischen „Green Deal“ der Merkel-Uschi verantwortlich, der bereits jetzt zig Tausende Jobs kostet (nicht nur in der politisch gekillten Autoindustrie). Es stünden das politische Gewicht und das Sozialsystem auf der Kippe, meint Draghi – und fordert „Reformen“ und Milliarden-Investitionen, was auch sonst. Die wahren Probleme sind riesig, aber sie sind rein politischer Natur. Doch der ehemalige EZB-Chef fordert nun gar in der Rolle des wichtig glotzenden „El Panico“ im pseudoseriösen Tarnanzug von der EU „Reformschritte in historischem Ausmaß, um wirtschaftlich mit Wettbewerbern wie den USA und China Schritt halten zu können.“ Und derselbe Draghi, dieser Inkasso-Man der raffenden Klasse, droht uns einen vor, um die Kaste der Diätenpolitiker lammfromm und gefügig zu machen: Würden die Reformen nicht umgesetzt, dann sei gleich ganz Europa in Putins Arsch und die Chinesen marschieren ein: “Wenn Europa nicht produktiver wird, werden wir gezwungen sein, uns zu entscheiden. Wir werden nicht in der Lage sein, gleichzeitig führend bei neuen Technologien, ein Leuchtturm der Klimaverantwortung und ein unabhängiger Akteur auf der Weltbühne zu werden… wir werden nicht in der Lage sein, unser Sozialmodell zu finanzieren. Wir werden einige, wenn nicht sogar alle unsere Ambitionen zurückschrauben müssen.”

Geld her – vor allem das der Deutschen!

Also erneut: Geld her! In seinem abgelieferten Bestellservice namens „Bericht im Auftrag der EU-Kommission“ verlangt der dubiose Italiener einen “Dreiklang aus einer koordinierten Industriepolitik, schnelleren Entscheidungswegen und massiven Investitionen.” In dem Bericht beziffert er für die EU einen Bedarf von zusätzlichen Investitionen in Höhe von 750 Milliarden bis 800 Milliarden Euro – pro Jahr. Diese Dimension – unmittelbar nach der Wahl präsentiert – bedeutet nichts anderes als das Offenlegen eines vermutlich schon lange gehegten Plans. Denn seit Tagen kommen Fetzen aus Diskussionen rund um Brüssel ans Licht, welche klar darauf hinweisen, dass das einstige Versprechen bei der Nachfolge der EWG skrupellos nicht nur gebrochen wird (wie schon unter Merkel bei der „Euro-Rettung“), sondern die Totalhaftung der Haupteinzahler in die EU-Kassen zur Regel und damit zur Enteignung und finalen Fremdbestimmung über das gesamte Bruttosozialproduktes der Länder führen wird – die EU avanciert durch diesen brutalen Trick zum Finanzamt der Bundesrepublik Deutschland, denn wer ist wohl der Haupt-Nettoeinzahler der EU? Richtig: Deutschland haftet für alles. Jetzt indirekt, danach ganz direkt – und für jeden. Dies entspräche dann bis zu fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts der EU. Nicht nur die Deutschen, aber sie zu allererst, verlieren dadurch weitgehend die Oberhoheit über ihre Finanzen und deren Verwendung.

Denn das ist das wahre Ziel des Hinterzimmer-Haudegens Draghi, dessen smartes Äußeres perfekte Tarnung ist (das Aussehen Al Capones würde ihm nämlich wesentlich gerechter werden): Was er hier – nach mutmaßlich vorheriger Abstimmung mit VdL’s Eliten-Clan – dreist hinausposaunt, wird dann evident, wenn man seine Forderung einmal simpel mit den bisherigen Größenordnungen vergleicht. Die von Draghi eingeforderten Mittel, von den Haushaltsbudgets der jeweiligen Länder, zeigen Draghis ganzen finanziellen Abkassierwahn: In Höhe von 750 Milliarden bis 800 Milliarden Euro pro Jahr presst er den Nationalstaaten gigantische Mittel ab, die überall in den Ländern für erhebliche Verluste sorgen dürften (dies entspricht übrigens bis zu 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der EU und ist dabei weitaus mehr als die 1 bis 2 Prozent, welche einst gar im Marshallplan zum Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg vorgesehen waren!!!). Tja, und der neue Marshall-Plan ist ja nun auch der schwachsinnige “Leuchtturm der Klimaverantwortung” – hier schließt sich der Kreis und spätestens jetzt zeigt die herrschende Klasse den Sinn und Zweck der von ihnen gesteuerten, inszenierten, unwissenschaftlichen Aktion namens “Klimakrise” auf. Der wahre Name sollte anders lauten: “Der große Bluff”! Übrigens, wer’s vergessen hat: Der Mehrfach-Banker Draghi wahr langjährig bei den raffenden Strippenziehern von Goldman Sachs tätig und der Hauptakteur während der Euro-Krise, als Deutschland seine finanzielle Souveränität erstmals in der Eurozone dank Einlenken Merkels verlor. Jetzt will derselbe Draghi den finalen Fangschuss für Deutschland. Auf das Klima hat das übrigens keinen Einfluss.