Die EU und Russland: Konter ins peinliche Nichts

Die EU um die korrupte Marionette von der Leyen, die am Tropf der EU hängenden Länder und die stur auf Kriegfortführung setzenden Franzosen, Briten und Deutsche haben folgenden Satz als “Konter” auf das russische Ansinnen die EU Sanktionen gegen ihr Land aufzuheben ausgefertigt und gesendet: ”Das Ende der unprovozierten und ungerechtfertigten russischen Aggression in der Ukraine sowie der bedingungslose Rückzug aller russischen Streitkräfte aus dem gesamten Gebiet der Ukraine wäre eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Änderung oder Aufhebung der Sanktionen.”

Was wollt ihr geopolitischen Katzentischbesetzer eigentlich? Was plustert ihr euch nach über drei Jahren gnadenloser Kriegstreiberei ohne allerkleinsten Ansatz diplomatischer Bemühungen derart auf? Es wirkt wie infantiles Kindergeplärre, wenn es defacto das gewünschte Eis nicht gibt. Nicht mehr als der Wunschwille, dass es weiterhin zigtausende Tote und Schwerverletzte an den ukrainischen Fronten geben wird. Koste es uns, was immer es wolle! Niemand wird diesen von vielen Köpfen gekreißten Unfug ernst nehmen.

Der ewige Selenskyj

Dazu die alltägliche Selenskyj-Dauerpräsenz; wer auch immer in Europa zu irgendwelchen Treffen einlädt – Selenskyj ist dabei. Ist dabei mit Forderungen, mit seinen seit über drei Jahren täglichen Propagandaphrasen, an den Haaren herbeigezogenen Putin-Unterstellungen. Und nach jeder Vorstellung bringt er die vielen zuvor leeren Koffer prall mit Geld, Waffen-und Hilfszusagen gefüllt für sich und seine Oligarchenclique auf Zwischenstopp nach Hause.

Und was ist mit den Ukrainern? Auf die gibt der längst ohne demokratisches Mandat regierende Präsident nach wie vor einen riesengroßen egomanen Kehricht. Aber von den übelst geknechteten Ukrainern hören wir hier nichts – denn “das würde uns nur verwirren”, denn dies würde die indoktrinierende Propaganda unserer politisch hörigen Leitmedien konterkarieren. Und: Es würde den nun schon jahrelang geleimten Bürgern eventuell ja noch Zeit und Mühe einer eigenen Reflexion über die wahren Ursachen dieses langzeitprovozierten Stellvertreterkrieges abverlangen!

Wichtigtuerische Selbstschädigung

Da macht man sich doch lieber “kriegstauglich”, um eine Diktatur (denn eine “Demokratie” ist die oppositionbefreite Land schon lange nicht mehr, wenn sie es je war) mit exorbitanten Summen permanent zuzuschütten. Zum riesigen eigenen Nachteil: Den Deutschen schaden finanzielle und militärische Zuwendungen, der allmonatliche Aufwand für rund 1,2 Millionen aufgenommene Ukrainer, die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines und die vornehmlich uns selbst die Beine weghauenden Sanktionen in Europa am meisten. Trotzdem – beziehungsweise logischerweise – konnte sich die Ampel damit und den daraus resultierenden Konsequenzen nicht retten. Und das, was die massiv abgestrafte alte Regierung nicht mehr vermochte, wird dann die “Whatever it takes, um Kanzler zu werden”-Figur Merz als neue Münchhausen-Auferstehung mit grünroten Sahnehäubchen und widerwärtigen Tricksereien formvollenden.

Mit ihrem “Konter” macht man sich noch nicht mal wichtig; doch tatsächlich schießt man sich so höchstens weiter in eigene Knie – und verärgert die endlich um einen realen Waffenstillstand und Frieden verhandelnden größten Mächte des Planeten mit dem eigenen, einzig vom eigenen Unverstand zeugenden realitätsfernen Käse. Wahrscheinlich wollte man ein bisschen auf Trump machen und mal eine Maximalforderung stellen, um besser verhandeln zu können. Allerdings ist das qua Voraussetzung absolut lächerlich! Von den angedachten tausenden Milliarden ist noch kein Euro in Europa investiert worden. Eine neue Verteidigungsstruktur wird etliche Jahre brauchen, und die Ukrainer werden eher selbst Selenskyj ausschalten, als auch nur noch en weiteres Jahr generationenübergreifende Opfer an der Front und zu Hause für großmäulige Sesselpubser oder korrupte Oligarchen zu erbringen und sich sinnlos verheizen zu lassen.

Kriegsängste in den Köpfen

Anstatt sich anzunähern und zu begreifen, dass Russland nolens-volens ein überaus wichtiger europäischer Nachbar ist und auch bleiben wird, sollen alle kürzer treten und sich auf Krieg einstellen – weil verstrahlte Ideologen auf “weltweites Desaster kann kommen” uneinsichtig Recht behalten wollen. Fühlen sich die deutschen Erstreiher noch gebauchpinselt durch Formeln wie “Führungsrolle übernehmen“ et cetera und haben genug Kohle für Selbstverstümmelung und um berechtigte Kriegsängste in den Köpfen zu suggerieren, so sieht das bei Franzosen und Briten ganz anders aus: Die sind im Verhältnis zu uns pleite, haben allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg an ihren Führungsansprüchen nie zweifeln lassen.

Macron stand in Frankreich schon mehrfach nur Zentimeter vor dem politischen Aus – und mit der ganzen Ukraine-Aufrüstung und der Chose von wegen “Europa muss sich neu erfinden” kommt ihm sein einziger Trumpf, Atommacht zu sein, als politische Rettung sehr gelegen. Für Starmer gilt Ähnliches: Seine Regierung stand vom Start weg auf dünnem Eis und auch ihm kommt der absurde Zirkus, geopolitischen Großmächten nachhaltig in deren Interessen herumzupfuschen, im Inland gerade recht. Das sind die tragenden Säulen des neuen “starken Europa”: Zwei einstige Siegermächte mit Fiffistatus und ein nützlicher Idiot, der sich bereits von Biden und dessen starken Hintermännern gnadenlos vorführen und ausnutzen ließ und nun offenbar gänzlich das Wohl von Land und Bevölkerung im dekadenten Endstadiums, ohne Sinn und Verstand und in Ermangelung jeglichen perspektivischen Denkens aufs Spiel setzt.