Anscheinend geht es dem deutschen Druckgewerbe immer noch so gut, dass es sich leisten kann, auf politischem Zuruf (und bedarfsweise der Drohungen mit Reaktionen der “Zivilgesellschaft“ hin) Aufträge zu unliebsamen Publikationen einfach nicht anzunehmen. Dabei versucht man – ganz im Sinne der selbsterklärtem “politische Mitte“ – die behauptete Ausgewogenheit offenbar dadurch zu demonstrieren, dass man für jedes konservative Periodikum, dessen Druck man verweigert, nun auch ein linkes Presseorgan cancelt. So hat die Mainzer Verlagsgruppe VRM, die gerade erst auf politmedialen Druck von SPD-Linksfaschisten und aufgewiegelten Empörten hin der neuen Wochenzeitung von “Nius“ den Druckauftrag kündigte, nun auch den geplanten Druckauftrag für die linke Tageszeitung „Junge Welt“ abgelehnt. Das Unternehmen teilte mit, es habe Gespräche über einen möglichen Auftrag gegeben; nach „sorgfältiger Abwägung“ habe man jedoch entschieden, diesen nicht anzunehmen. Eine konkrete Begründung nannte die VRM nicht und verwies auf “interne Entscheidungsprozesse”.

Laut Jonas Pohle, Geschäftsführer des Verlags “8. Mai”, in dem die „Junge Welt“ erscheint, sei der Vertrag bereits quasi unterschriftsreif gewesen; geplant war der Druck einer Teilauflage für West- und Süddeutschland sowie die Schweiz und Österreich im VRM-Druckhaus in Rüsselsheim ab dem 1. Januar. Pohle sprach von einem infolge des kurzfristigen Rückzugs der Druckerei nun eingetretenen „großen wirtschaftlichen Schaden“ und kündigte an, sich eine Ersatzdruckerei zu suchen, was mit erheblichen terminlichen und logistischen Schwierigkeiten behaftet sei. Notfalls werde wieder vollständig in Berlin gedruckt, ergänzte er. In einem Kommentar der „Jungen Welt“ hieß es, die VRM habe die Geschäftsführung erst vorgestern telefonisch informiert. Die Vermutung der Zeitung: Möglicherweise wolle die VRN einer “rechten Gegenkampagne” vorbeugen.

Wo endet das?

Nach Bekanntwerden des Nius-Auftrags hatte es breite öffentliche Kritik von Politikern (SPD, Grüne, Linke), Gewerkschaften und Lesern gegeben; auch der Betriebsrat schaltete sich ein. Die VRM begründete den Rückzug damit, dass die öffentliche Diskussion das “Vertrauen in die Marke belastet” habe und man den Unterschied zwischen technischer Dienstleistung und eigenem Journalismus nicht glaubwürdig vermitteln konnte.⁠ Die 1947 gegründete „Junge Welt“ bezeichnet sich selbst als “marxistisch orientierte Zeitung” und war zu DDR-Zeiten Zentralorgan der Freien Deutschen Jugend. Im Verfassungsschutzbericht 2025 wird sie als linksextremistisch eingestuft; wäre also die Weigerung, extremistische Blätter zu drucken, die hausinterne rote Linie bei der VRN, wäre dies zumindest noch nachvollziehbar. Doch auf “Nius“ trifft dies, anders als bei der “Jungen Welt“, ja gerade noch zu.

Die doppelte Absage wirft Fragen auf, inwieweit politische Debatten – oder die Politik mit ihren NGO–Campagneros – auch bei Verlagshäusern kaufmännische Druckentscheidungen inzwischen beeinflussen. Wohin diese “unternehmerische“, keineswegs zwanglose Vorzensur führt, hat man anscheinend nicht bedacht – weder bei der VRN und anderen Unternehmen, die vor ähnlichen Entscheidungen stehen, noch vor allem in der Politik. Wenn es so weiter geht und sich noch mehr Betriebe von dieser linken “Compliance“ infizieren lassen, werden dann wahrscheinlich auch keine Bücher politisch unbequemer Autoren mehr gedruckt, keine Infobroschüren mehr von “klimakritischen“ Organisationen oder keine Schriften, die zu wenig divers oder politisch-woke nicht korrekt genug sind.

Von wem kommen die Ausgleichsaufträge für die abgesagten Kontrakte?

Das Mitläufertum im deutschen Gesinnungsfaschismus, den Konformatätsdruck und die Neigung zum Kollektivismus einmal beiseite gelassen, fragt man sich schon, wie es sein kann, dass trotz der anhaltenden wirtschaftlichen Krise vermeintliche freie Unternehmen so leichtfertig auf lukrative Aufträge, die ihnen Auslastung und Beschäftigung sichern, verzichten zu können glauben; vor allem dann, wenn dies auf Verlangen von Wortführern der Regierungsparteien hin erfolgt. Plausibel lässt sich dies eigentlich nur damit erklären, dass vermutlich als Belohnung für dieses Wohlverhalten zum Ausgleich Aufträge von staatlicher und/oder öffentlicher Stelle in Aussicht gestellt werden – oder, geräuschloser und weniger auffällig, solche von staatsgemästeten NGOs. Diese könnten die entstandenen Einbußen dann auf Steuerzahlerkosten wieder wettmachen.

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Zwar gibt es für diese reine Mutmaßung derzeit (noch) keine Beweise – doch die VRN und andere Unternehmen, die sich an diesem systemkonformen linientreuen Boykott unerwünschter Publikationen beteiligen, dürfen versichert sein, dass sich kritische Journalisten in nächster Zeit ganz genau anschauen werden, welche Printprodukte statt “Nius“ und “Junge Welt“ in Zukunft ihre Druckerei verlassen.