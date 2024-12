Die falsche Sehnsucht nach einem nationalen Aufbruch

Dass sich die gesellschaftliche Stimmung in Deutschland nah an einem absoluten Tiefpunkt bewegt, ist längst keine exklusive Erkenntnis für Produzenten und Konsumenten von Alternativmedien mehr. Je nach Standpunkt wechseln nur die Schwerpunkte von Krisen- und Katastrophenerwartungen, aber nicht das Bewusstsein einer tiefgreifenden Misere. Es steht in einem eigenartigen Kontrast zu dieser allgemeinen Grundeinstellung, dass sich in der Adventszeit 2024 Menschenmassen in Konsum und Vergnügungen stürzen und dafür anscheinend auch genügend Geld zur Verfügung haben. In den Innenstädten und Einkaufsmeilen sind weder Verelendung noch Anzeichen eines drohenden Bürgerkrieges zu erkennen; auch das Erscheinungsbild der Menschen zeigt eine überwiegende Normalität und keine Vorzeichen des Transhumanismus. Europäer, Heterosexuelle und klassische Familien sind immer noch deutlich in der Mehrheit, und die „bunten“ Beimischungen bräuchten eigentlich nicht als störend oder beunruhigend empfunden zu werden, sondern könnten auch als sichtbarer Beweis für Toleranz als Kernelement der westlichen Gesellschaftsform dienen.

Mit diesen Feststellungen möchte ich keine falsche Propaganda von einer heilen Welt verbreiten. Natürlich gibt es in unserer Gegenwart schwerwiegende Probleme, und es ist auch die Aufgabe von Journalisten und Publizisten, immer wieder von neuem darauf hinzuweisen. Trotzdem scheint sich zwischen Krisenwahrnehmung und realer Situation eine gewaltige Lücke aufzutun. Um die Ursachen dieser Differenz soll es in diesem Artikel gehen, aber vor allem um eine zwar naheliegende, aber aus meiner Sicht trotzdem grundfalsche, mögliche Konsequenz: Eine Art nationaler Aufbruch, der vorrangig auf eine Stimmungsverbesserung und weniger auf praktische Problemlösungen abzielt.

Seltsame Negativstimmung

Es ist ein Kennzeichen der seltsamen Negativstimmung, dass sich der Unmut vielfach nicht auf konkretes politisches Handeln richtet, sondern vielmehr auf demokratische Politik an sich. Betrachten wir dazu etwa die Bürgergeld-Reform. Sie sollte eigentlich gesellschaftliche Wunden heilen, die Gerhard Schröders „Agenda 2010“ aufgerissen hatte. „Hartz IV“ und die damit verbundene künstlich erzeugte Armut mitsamt Nötigung zu Quasi-Zwangsarbeit waren nie sonderlich populär. Das Bürgergeld verfolgte auch den an sich positiven Ansatz, den „ethnischen Stress“ zu dämpfen, welcher durch die Masseneinwanderung unweigerlich entstehen musste. Eine Gleichzeitigkeit von Massenarmut und ethno-religiösen Spaltungen würde unweigerlich Bürgerkriegskulissen erzeugen, die mit einem allgemeinen Anspruch auf Bürgergeld zum Glück überwiegend im Bereich der Phantasie verbleiben. Anstatt diese Vorteile wenigstens zu sehen, ist das Bürgergeld zum Hassobjekt von „Rechtschaffenen“ geworden, deren Stolz auf eigene Leistung anscheinend nur dem Herabsehen auf andere entspringen kann, denen es dazu offenbar richtig schlecht gehen muss.

Der genauso verbreitete Hass auf die Grünen ist im Wesentlichen der Tatsache geschuldet, dass die Öko-Partei praktische Lösungen für das praktische Problem des menschengemachten Klimawandels erreichen wollte. Dies reichte aus, um eine Stimmung zu erzeugen, in der schlimmste Beleidigungen und teilweise sogar Gewaltdrohungen gegen Grünen-Politiker(innen) als unverzichtbare Grundrechte angesehen werden. Opfer dieser antipolitischen Stimmung ist auch Sahra Wagenknechts neue Partei BSW. Der Umstand, dass das BSW in Thüringen und Brandenburg an praktikablen Kompromissen mit CDU beziehungsweise SPD zum Zwecke der Bildung handlungsfähiger Landesregierungen arbeitet, wird zum „Verrat“ an von vornherein unrealistischen Maximalzielen.

Identifizierung und Bestrafung von Sündenböcken

Dass das Wahlvolk einen berechtigten Anspruch auf Regierungstätigkeit und damit auf ein Funktionieren der staatlichen Institutionen hat, gerät dabei völlig in Vergessenheit. Was das BSW genau aus diesem Grund vermeidet, wird – notgedrungen, teilweise auch wegen der „Brandmauer“ – zum Markenkern der AfD. Mit dieser Partei verbindet sich inzwischen allgemein die Erwartung einer Politikwende von derartig dramatischen Ausmaßen, dass sie das staatliche Institutionengefüge sprengen müsste. Realistisch wäre dies selbst im Falle absoluter AfD-Mehrheiten nicht. Es geht dabei aber auch nicht um praktische Politik, sondern um einen Ersatz dafür, nämlich den oben bereits erwähnten nationalen Aufbruch. An dieser Stelle ist aber höchste Vorsicht geboten: Denn anders als bei den lächerlichen Identifikationen der heutigen AfD mit den Nationalsozialisten der frühen 1930er Jahre existieren hier tatsächlich nicht unbeträchtliche Analogien zum deutschen Schicksalsjahr 1933. Die Machtergreifung der NSDAP war für die große Mehrheit der damals lebenden Deutschen wirklich ein nationaler Aufbruch. Die Begeisterung darüber wirkte – das ist zumindest mein Eindruck aus Erzählungen von Zeitzeugen aus meiner Familie – noch in der Nachkriegszeit weiter. Die Abschaffung der Demokratie wurde als Befreiung empfunden.

Dabei wurden unmittelbar nach dem 30. Januar 1933 gar keine praktischen Maßnahmen zu einer Verbesserung der Situation ergriffen, wie etwa ein großes Konjunkturprogramm oder zusätzliche Arbeitslosenunterstützung, was man angesichts der dramatischen Folgen der damaligen Weltwirtschaftskrise eigentlich hätte erwarten können. Stattdessen kam es schon in den ersten Monaten der NS-Herrschaft zur gewaltsamen Ausschaltung politischer Gegner, der Errichtung von Konzentrationslagern, einer unmenschlichen Judendiskriminierung und offener Barbarei in Gestalt der „Bücherverbrennung“. Diese Schritte scheinen aber damals die Erwartungen der Mehrheit völlig zu befriedigen, obwohl sich zunächst praktisch nichts an der Wirtschaftsmisere änderte. Heute scheinen sich die Erwartungen natürlich nicht auf eine Wiederholung der damaligen Ereignisse zu richten, aber doch auf etwas Ähnliches: Sündenböcke müssen identifiziert und hart bestraft werden. Eine Regierung, die einfach den „Volkswillen“ – was auch immer das konkret sein soll – umsetzt, würde als dem komplizierten Interessenausgleich der Demokratie überlegen empfunden. Die Justiz soll endlich wieder für Gerechtigkeit sorgen, anstatt auf der Grundlage eines komplizierten Rechts zu entscheiden.

Verbreiteter Selbsthass

Allgemeine Menschenrechte und das Völkerrecht erscheinen einer simplen, am Recht des Stärkeren orientierten, nationalen Interessenpolitik als unterlegen. Das deutsche Volk soll, wenn es denn nicht durch „Remigration“ ethnisch homogenisiert werden kann, auf die Abstammungsnation reduziert werden, deren Angehörigen dann allein Bürgerrechte zukämen. Freiheit würde weniger individuell verstanden, sondern als Freiheit des nationalen Kollektivs in einer unbeschränkten Souveränität. Die Freiheit des einzelnen wäre dann das Recht des Stärkeren, das unter einer autoritären Staatsführung besser gewährleistet wäre als in der Demokratie („libertärer Autoritarismus“). Konkretes politisches Handeln zur Überwindung praktischer Missstände wäre angesichts solch grandioser Zukunftsvisionen eine vernachlässigbare Kleinigkeit, auf die man verzichten könnte. Es würde ja – zumindest für eine Mehrheit – ein heute kaum vorstellbarer Glückszustand im Großen herrschen.

Dies ist natürlich überspitzt, soll aber durchaus zu eigenem Nachdenken anregen. Gehen Einschätzungen der real existierenden Demokratie als durch und durch von Korruption und Unfähigkeit gekennzeichnetes „System“ nicht manchmal über das Maß an notwendiger und angemessener Kritik hinaus? Stellen wir nicht allzu leichtfertig die Unabhängigkeit unserer Justiz offen infrage? In beiden Fällen wird leicht das Problem übersehen, dass man nicht einfach einen „Ersatzstaat“ an die Stelle der Bundesrepublik setzen kann. Eine neue Verfassung wäre nur im Sinne der „Reichsbürger“ eine Patentlösung, denn ein solches Gesetzeswerk erschafft nicht von selbst einen neuen funktionierenden Staat. Selbst wenn dies möglich wäre, würde man dann allzu leicht in einer „Volksdemokratie“ nach dem Vorbild der DDR enden, in der ein Volkswille als Legitimation staatlichen Handelns nur behauptet wurde, aber in der Realität kaum Einfluss auf politische Entscheidungen hatte. Weiterhin muss man einen verbreiteten Selbsthass auf dasjenige konstatieren, das aus „dem Westen“ und seinen Werten geworden ist. Dieser Selbsthass führt dazu, dass schurkische Mächte und Gestalten wie Putin, Assad, die Taliban, die Islamische Republik Iran, Hamas, Hisbollah, etc. entgegen aller Realität als Freiheitshelden, wenn nicht gar als Vorbilder angesehen werden.

Vorstellung abgrundtief böser, verborgener Mächte

Die USA, ohne deren Wohlwollen es weder den bundesdeutschen Wiederaufstieg der Nachkriegszeit noch die Wiedervereinigung gegeben hätte, waren in diesem Weltbild schon seit 1945 antideutsche Großschurken. Ähnliches gilt für Frankreich und das sich vereinigende Europa insgesamt. Ein weiteres Übertreiben oppositioneller Einstellungen liegt in der Vorstellung, dass nahezu alles auf dieser Welt von abgrundtief bösen, verborgenen Mächten bestimmt wird. Natürlich muss immer weiter nach Wahrheit gesucht und dabei die Frage nach möglichen unlauteren Motiven des Handelns von Mächtigen gestellt werden. Wer das „Verschwörungsdenken“ aber übertreibt, der endet sehr leicht im Zustand einer paranoiden Psychose, deren Bekämpfung durch Vernunftgründe unmöglich ist. Im Kleinen kann dann nur noch mit Hilfe von Psycho-Tabletten einigermaßen sinnvoll und erträglich weitergelebt werden. Im Großen kann man die Paranoia oberhalb eines gewissen Niveaus nur noch mit einer ständig gesteigerten Jagd auf immer neue Sündenböcke bekämpfen. Ein gewisser Josef Stalin (1878 – 1953) lässt grüßen.

Es wäre allerdings falsch, die Ursachen für solche Fehlhaltungen ausschließlich bei der heutigen politischen Opposition zu suchen. Ein entscheidender Punkt ist nämlich – wie so oft – das Thema Corona. Man kann in der Verhängung der Corona-Maßnahmen im Frühjahr 2020 und ihrer völlig vernunftwidrigen Aufrechterhaltung bis ins Jahr 2023 hinein durchaus einen Putsch von oben gegen die Staatsordnung des Grundgesetzes sehen, durch den sich die staatlichen Institutionen der Bundesrepublik selbst delegitimiert haben. Mit den „Querdenkern“ gab es im Jahre 2020 eine Gegenbewegung, die keineswegs staats- und demokratiefeindlich war, sondern im Gegenteil auf eine Revitalisierung der bundesdeutschen Demokratie von unten her abzielte. Sie stieß bei den Mächtigen nicht nur auf völlig taube Ohren, sondern wurde sogar zum Ziel einer bis heute – Stichwort Ballweg-Prozess – anhaltenden politischen Verfolgung. Der Preis dafür war, dass die entscheidenden Proteste zur Überwindung der „Corona-Diktatur“ 2021/22 von offen als solchen auftretenden Rechtsextremisten wie den „Freien Sachsen“ organisiert wurden. In der Folge kippte die deutsche Wahrheits- und Demokratiebewegung erst langsam und dann immer stärker nach rechts, was dann zu den weiter oben beschriebenen Exzessen und zum heutigen fatalen Wunsch nach dem nationalen Aufbruch führte.

Virus des wirtschaftsliberalen Wettbewerbsdenkens

Es gibt noch eine weitere große Problemursache, zu deren Verständnis man allerdings etwas weiter in die Vergangenheit zurückgehen muss. Seit fast einem halben Jahrhundert dominiert im Westen ein wirtschaftsliberales Paradigma, in dessen Zentrum ein zum Selbstzweck gewordenes Wettbewerbsdenken steht. Die Menschen sind von diesem „Virus“, der weit über die reine Ökonomie hinaus längst auch von ihrem Privatleben Besitz ergriffen hat, inzwischen derartig geprägt, dass Problemlösungen nur noch durch Konflikt, aber nicht mehr durch Solidarität als möglich erscheinen. Die Erklärung von sozial Schwachen und Migranten zu natürlichen Feinden der „rechtschaffenen“ Leistungsträger ist genauso ein Beispiel dafür wie die immer brutaler und unerbittlicher werdende Weltpolitik. Das unvermeidliche Zusammenbrechen der Leistungsgesellschaft durch fortgesetzte Versuche, mit immer neuen Belastungen weitere Zehntelprozente Wirtschaftswachstum aus den Menschen herauszupressen, wird als Dekadenzphänomen missverstanden.

Der Fanatismus für ökonomische Scheinerfolge geht inzwischen so weit, dass selbst ein in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts menschenfeindlich werdender Planet Erde als Preis des Wirtschaftswachstums billigend in Kauf genommen wird. In der irrsinnigen Logik unserer Gegenwart könnte dann die Reaktion auf vom Menschen verursachte Öko-Katastrophen nur noch in extremer militärischer Aufrüstung bestehen. Damit würde man sich für zukünftige Existenzkriege um natürliche Ressourcen und „Lebensräume“ wappnen, die vor einem Jahrhundert nur in der kranken Ideenwelt des Nationalsozialismus existierten, aber leider in noch extrem verschärfter Form tatsächlich zur Zukunft der Menschheit werden könnten. Vernunft und Mäßigung könnten hier noch rechtzeitig friedliche Auswege aufzeigen, aber sie scheinen schon jetzt nicht mehr in ausreichendem Maße zu existieren.

Die Opposition am Scheideweg

Die deutschen Oppositionellen stehen meiner Meinung nach an einem Scheideweg. Entweder sie kehren zu Grundsätzen wie Wahrheit, Menschlichkeit, Demokratie und Solidarität zurück, oder sie geben der falschen Sehnsucht nach einem nationalen Aufbruch nach und enden dann fast unweigerlich in neuen Formen des Faschismus. Hinzu kommt, dass sich ein falscher nationaler Aufbruch auf der anderen Seite des Atlantiks bereits jetzt überdeutlich abzeichnet. Donald Trump wird nicht „Amerika wieder groß“ machen, was auch immer darunter verstanden werden soll. Seine Präsidentschaft wird stattdessen sehr wahrscheinlich den Weg zu einer totalen Herrschaft von Multimilliardären bereiten, die Demokratie und Rechtsstaat als lästige Einschränkungen ihrer unbegrenzten Potentiale einfach wegwischen werden. Das Ergebnis wäre noch schlechter als Oswald Spenglers (1880 – 1936) „Milliardärssozialismus“, den man eher als zutreffende Voraussage unserer Gegenwart einschätzen könnte. Es wäre ein Zustand eines Rechts des Stärkeren, den Milliardäre ganz ohne einen ausgleichenden Sozialismus genießen könnten. Die breite Masse der Menschen wäre schlichtweg überflüssig.

Es ist eine Ironie der Geschichte, dass eine durchaus berechtigte Kritik des Rechtspopulismus an „globalen Eliten“ letztlich zur totalitären Diktatur genau solcher selbsternannter Eliten führen könnte. Der Fehler hätte dann in einem Verschwörungsdenken bestanden, das diese Eliten letztlich unausgesprochen mit „den Juden“ identifiziert, während berechtigte Systemkritik am globalen Kapitalismus und seiner ruinösen Finanzwirtschaft deshalb unterbleibt, weil kein Oppositioneller gern das Unwort „Sozialismus“ in den Mund nehmen will. Noch haben wir alle Möglichkeiten, daran etwas zu ändern.