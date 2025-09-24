Die Familie als Feind

Es beginnt unscheinbar: ein Interview im “Stern”, ein Auftritt auf Instagram, ein Popstar, der gegen die eigene Herkunft Stellung bezieht. Leonie Plaar, die studierte Germanistin, queer, stolz, erklärt, ihre Familie sei nicht mehr konservativ, sondern rechtsradikal, weswegen sie den Kontakt abbrach. Nina Chuba, jung, schön, erfolgreiche Popkünstlerin, verkündet, sie sei „absolut gegen die AfD“, weswegen auch sie zu Teilen ihrer Familie den Kontakt abbrach. Zwei Geschichten, zwei Gesichter – und doch dieselbe Geste: die Familie wird nicht länger als Schutz, sondern als Hindernis verstanden. Dieser Bruch ist nicht zufällig. Er fügt sich in ein weltweites Drehbuch ein, das schon seit rund zwei Jahrhunderten geschrieben wird: Der Staat wird zur Familie, und die Familie zum Feind.

Die alten Bindungen müssen zerstört werden, damit die neuen greifen. Jede Generation kennt diese Versuche, von den frühen Sozialisten bis zu den heutigen Kulturkämpfern. Immer war es die Jugend, die man zuerst eroberte. Die Familie als erste Ordnung, als Ort der Weitergabe von Sprache, Kultur und Loyalität, wird systematisch zum Problem erklärt. Wo einst Verbundenheit galt, wird nun moralische Distanz verlangt. Der Abbruch ist nicht privates Unglück, sondern öffentliches Ritual. Und die Medien feiern es, als sei Spaltung ein Fortschritt.

Spaltung und Entfremdung bis ins Private

Schon die Klassiker des Sozialismus erkannten in der Familie den letzten Rest „bürgerlicher Herrschaft“. Marx schrieb von der Notwendigkeit, Eigentum, Geschlecht und Religion zu überwinden – und mit ihnen das familiäre Fundament. In der Sowjetunion experimentierte man mit kollektivem Aufziehen von Kindern, in der Kulturrevolution denunzierten Schüler ihre Eltern als „konterrevolutionär“. In der DDR übernahm die Krippe, was Eltern einst bestimmten. Immer war das Ziel dasselbe: die Zerstörung des Eigenen durch den Aufbau einer Ersatzfamilie namens Staat.

Heute kommt dieser Angriff nicht mehr in grauen Uniformen, sondern in poppigen Farben daher. Plaars „Autobiographie“ (als 23-Jährige!) wird als Befreiungsgeschichte verkauft, Chubas Abgrenzung als cooles Statement, das sich perfekt in das Klima medialer Selbstinszenierung fügt. Die alte Logik ist dieselbe: Familie ist gefährlich, Staat und Bewegung sind rettend. Der Zugriff beginnt bei den Kindern. Schulprogramme, NGOs, Influencer-Kampagnen vermitteln, wie man mit „rechten Eltern“ umzugehen hat. Ratgeber lehren den Angriff auf das Eigene, nicht den Respekt. Kinder und Jugendliche werden systematisch in den Modus der Anklage versetzt: gegen die Eltern, gegen die Herkunft, gegen das familiäre Gedächtnis.

Gehorchen statt Denken

Die großen Erzählungen sind austauschbar, doch die Struktur bleibt gleich. Mal heißt sie Klima, mal Gender, mal Antirassismus. NGOs, Stiftungen, Medien und Konzerne steuern die Parolen, und die Jugend wird zur Bodentruppe des neuen Ökosozialismus ausgebildet. Man muss nicht denken, man muss nur gehorchen. Die Wahrheitsprüfung überlässt man den „Faktencheckern“. Sie erklären, warum grüne Politiker Atomkraftwerke abschalten, aber gleichzeitig auf Atomwaffen schwören; sie erläutern, dass 66 Geschlechter selbstverständlich seien und Massenzuwanderung ökonomische Effekte habe. Wer widerspricht, ist rechts, und wer zweifelt, macht sich verdächtig. So wird das kritische Denken nicht mehr eingeübt, sondern verlernt. Die Jugend wächst auf im Glauben, dass Wahrheit nicht Ergebnis des eigenen Urteilens, sondern ein Serviceangebot sei. Die „Allround-Experten“ aus den großen Medienhäusern liefern Erklärungen für alles und immunisieren damit eine ganze Generation gegen das Selberdenken.

Die Geschichte von Leonie Plaar ist dafür ein Musterfall. Sie wuchs auf als Tochter eines AfD-Mitglieds, eines mittelständischen Unternehmers, und war selbst fast ein Jahr Parteimitglied, bis sie sich dann für den Bruch entschied. Den privaten Schmerz erhob sie zur politischen Botschaft, die sie im Buch „Meine Familie, die AfD und ich“ präsentierte. Erste Erklärung: Für die bisexuelle Influencerin, die inzwischen mit einer Frau zusammenlebt, macht die AfD „trotz Alice Weidel queerfeindliche Politik. Alice Weidel ist homosexuell, aber sicher nicht queer“, sagte sie dem “Neuen Deutschland”. Weidel sei „das Feigenblatt für die Queerfeindlichkeit … für den Sexismus und die Misogynie der AfD“.

Krude Thesen

Zweite Erklärung: Sie sei im Alter von 17 Jahren „von einem deutschen Mann“ vergewaltigt worden. „Es ist mir nicht wichtig, die Nationalität zu benennen. Es ist mir wichtig zu betonen, dass ich von einem Mann vergewaltigt wurde. Die Nationalität macht keinen Unterschied“, behauptet sie, und ergänzt: „In diesem Kontext ging es darum, wie gefährlich ausgerechnet migrantische Männer angeblich für Frauen wären, dabei hat eine Migrationsgeschichte damit nichts zu tun. So eine Rhetorik verschärft vorhandene Probleme und lenkt vom Thema ab. Sie stellt nicht nur migrantisch gelesene Menschen unter Generalverdacht und bedient rassistische Stereotype, sondern macht unsichtbar, was eigentlich der gemeinsame Nenner beim Thema sexualisierte Gewalt ist. Nämlich das Geschlecht.“

Hinzu kommen krude Thesen über Rechtsextremismus und „historische Verantwortung“ mit der „Frage, was alles Schlimmes passieren kann, wenn wir diese Partei verbieten. Stattdessen sollten wir uns die Frage stellen: Was kann alles Schlimmes passieren, wenn wir die AfD nicht verbieten?“ Dass Plaar mit solchen Statements sofort in die weit ausgebreiteten Arme einer medialen Öffentlichkeit fiel, ist kein Zufall; dort liebt man Renegaten und Kronzeugen, die das aussprechen, was man schon immer wusste. Ihr Bruch mit der Familie wird zum Emblem, zum heroischen Akt der Selbstbehauptung: Wer sich von den „Rechten“ im eigenen Haus lossagt, darf auf Schulterklopfen der Gesellschaft hoffen. Die Distanzierung wird zur Weihehandlung, die Loslösung zur Eintrittskarte in die moralische Mehrheit. Familie ist in diesem Szenario nicht mehr Schicksal, sondern Belastung. Sie muss abgestreift werden wie eine alte Haut. Wer bleiben will, muss widerrufen; wer widerspricht, wird geächtet. Der Kontaktabbruch wird zur Normalität, ja zur Tugend.

Die neue Kulturrevolution

Nina Chuba steht an der anderen Seite derselben Front. Sie ist keine politische Aktivistin, sondern eine Sängerin, die von Medien und Fans zur Projektionsfläche erhoben wurde. Ihr Erfolg zwingt sie, sich öffentlich zu positionieren. „Absolut gegen die AfD“ zu sein, ist in dieser Szene nicht Meinung, sondern Pflicht. Dass sie dafür Brüche in der eigenen Familie hinnimmt, wird sofort zur Schlagzeile, die ihren Status als moralisches Vorbild festigen soll. Der private Konflikt wird auf diese Weise zum Teil einer Pop-Inszenierung: Was früher eine innere Tragödie gewesen wäre, wird heute als cooler Akt der Selbstbestimmung verkauft. Die Distanz zur Herkunft wird zur Währung auf dem Markt der Aufmerksamkeit. So erfüllt auch Chuba, ohne es vielleicht selbst zu merken, die Rolle, die das große Drehbuch ihr zugedacht hat: das Opfer familialer Nähe, das in der Ferne der Öffentlichkeit seine neue Zugehörigkeit findet. Die Parallele zu Plaar ist unverkennbar, beide Geschichten variieren nur den Tonfall: hier die biographische Attitüde, dort die popkulturelle Pose. Doch in beiden Fällen steht am Ende die Zerstörung der Familie als triumphale Pointe.

Es ist eine neue Kulturrevolution, die nicht von roten Garden, sondern von Regenbogenfahnen getragen wird. Der Staat erklärt, wie man zu denken hat, die Medien liefern die Liturgie, die Kinder werden als Speerspitzen gegen die eigenen Eltern aufgerichtet. Die Spaltung wird nicht nur in Kauf genommen, sie ist gewollt. Die Parallelen zur Geschichte sind erschreckend: In China zerbrachen Familien, weil Söhne ihre Väter als „konterrevolutionär“ beschimpften und denunzierten. Unter Pol Pot führten Kinder Anklage gegen ihre Eltern, die anschließend vor ihren Augen hingerichtet wurden. In der DDR verschwanden Eltern aus der Erziehung, weil der Staat es besser zu wissen meinte. Und heute erscheinen Ratgeber, wie man mit „Corona-Schwurblern“, „AfD-Sympathisanten“ oder „Klimaleugnern“ im eigenen Haus umgehen solle. Infektionsvermeidung am Familientisch oder zur Weihnachtsfeier ist weiterhin das Thema – auch wenn es jetzt nicht um Viren, sondern um geistige” Infektionsherde von rechts geht.

Familie bedeutet nicht mehr Zuflucht, sondern Verdachtsraum

So betreibt der grün durchdrungene Bildungsapparat in Baden-Württemberg mit Projekten wie „Klimaheldin.com“ nicht etwa Umweltbildung, sondern kindgerechte Indoktrination mit Aufklebern, Klimapunkten, Bastelbögen. Dasselbe gilt für „Klimaschutzverträge“ für die Familie, in denen Eltern von ihren schulisch indoktrinierten Schülern zur “Mitwirkung” genötigt, kontrolliert und im Zweifelsfall zu Gegnern gemacht werden – etwa wenn sie beim Lichtausschalten, vegetarischem Essen oder CO2-armen Schulwegen nicht mitmachen wollen. Die Sprache hat sich geändert, das Ziel nicht: die Familie muss fallen. Wer das Muster erkennt, begreift, dass Plaar und Chuba keineswegs persönliche “Schicksale”, sondern Symbole sind. Sie verkörpern die neue Normalität, in der Familie nicht mehr Zuflucht, sondern Verdacht bedeutet. Eine Gesellschaft, die ihre Kinder gegen ihre Eltern aufhetzt, zerstört sich selbst. Denn die Familie ist nicht nur eine private Form, sondern das Fundament von Kultur, Sprache und Loyalität. Sie ist die letzte Bastion, in der ein Mensch nicht austauschbar, sondern einmalig ist. Wird sie zerstört, bleibt nur das nackte Individuum übrig – einsam, manipulierbar, abhängig von einem Kollektiv, das sich Staat nennt.

Wenn Leonie Plaar ihren Bruch als Befreiung feiert und Nina Chuba ihren Konflikt als Statement vermarktet, dann ist das nicht nur biographisches Drama. Es ist die Inszenierung einer Agenda, die längst global wirkt. Der Staat wird zur Familie, die Familie zum Feind. Und der Mensch, der glaubt, er sei dadurch freier, entdeckt eines Tages, dass er nichts mehr besitzt, außer der Gnade jener Macht, die ihm verspricht, ihn zu schützen.