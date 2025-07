Die feuchten Träume vom „Endsieg 45“: Diesmal muss es klappen!

Seit 1812 hat es Tradition, dass Russland vom Westen überfallen wird. Zweimal endete es für den Angreifer im Desaster: Nicht nur die Moral und Stärke der russischen Armee führten zur Niederlage der Grande Armée unter Napoleon, auch der strenge russische Winter war auf Seiten der Russen. Das gleiche eiskalte Schicksal ereilte die Deutsche Wehrmacht beim Kampf um Stalingrad: Am 2. Februar 1943 kapitulierte die eingeschlossene 6. Armee, was zum Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg wurde. Heute nun sind wir schlauer und lassen kämpfen – und zwar bis zum letzten Ukrainer. Russland darf den Krieg nicht gewinnen und die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren! Für Hitler sollten neue Wunderwaffen wie die Rakete V2 den Endsieg doch noch erringen; heute sind es Systeme wie Taurus, die Russland nachhaltig zerstören sollen – am liebsten den Kreml in Moskau.

Ich bin Oberstleutnant a.D.. Meine berufliche Laufbahn begann noch in der Nationalen Volksarmee der DDR, bevor ich den größeren Teil meines Dienstes in der Bundeswehr abgeleistet habe. Inzwischen bin ich seit zehn Jahren im Ruhestand. Aber mich prägen die vielen unterschiedlichen Erfahrungen von 40 Jahren Soldat sein, mit gemeinsamen Manövern im Rahmen des Warschauer Paktes, Begegnungen mit polnischen, tschechischen und sowjetischen Soldaten, dem Mauerfall, den Einsätzen der Bundeswehr im Ausland, den vielen Strukturreformen, der Abschaffung der Wehrpflicht, den zahlreichen Umzügen mit der Familie an andere Standorte und vieles andere mehr. Als Berufssoldat habe ich geschworen, “der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.” Ich habe nicht geschworen, einen Angriffskrieg vorzubereiten. Artikel 26 des Grundgesetzes verbietet Angriffskriege und macht die Vorbereitung eines Angriffskrieges strafbar. Insbesondere werden Handlungen, die dazu geeignet sind und mit der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, als verfassungswidrig und strafbar angesehen.

Krieg oder Frieden?

Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine wird heute dazu missbraucht, Russland der Vorbereitung eines Krieges gegen die NATO zu bezichtigen. Unter diesem Deckmantel werden entschiedene Vorbereitungen getroffen, Deutschland und die europäischen NATO-Staaten massiv aufzurüsten. Der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz hat am 27. Juli 2022 den russischen Angriff auf die Ukraine fünf Monate zuvor scharf verurteilt und als Zäsur für Deutschland bezeichnet: „Wir erleben eine Zeitenwende.” Seither haben zwei Bundesregierungen einseitig Waffen in ein Kriegsgebiet geliefert, das Kriegsgeschehen angeheizt und Russland mit Sanktionen überzogen – alles mit dem Ziel, Russland ein für allemal niederzuringen und größtmöglich zu schwächen. Nur ein Sieg der Ukraine und eine Niederlage Russlands waren und sind immer noch das Bestreben – koste es was es wolle.

Im Frühjahr 2022, kurz nach Ausbruch des Krieges, gab es erfolgversprechende Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine in der Türkei.

Ohne weiteres Blutvergießen hätte der Krieg damals nach kurzer Dauer beendet werden können – und zwar zu wesentlich besseren Bedingungen für die Ukraine als heute. Aber der Westen wollte nicht. Er sah die historische Chance, Russland nachhaltig zu schaden. Im Übrigen gab es damals keinerlei Berichte in den deutschen Qualitätsmedien zu diesen Verhandlungen. Warum wohl nicht? Seit dem gewollten Scheitern dieser letzten ernsthaften Verhandlungsbemühungen waren Friedensgesgespräche nie mehr das Ziel. Diplomatie findet, vor allem seitens Deutschland, de facto seitdem nicht mehr statt.

Warnungen führender Militärs in den Wind geschlagen

Aufrufe zum Frieden wie das “Manifest für den Frieden” von Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht vom Februar 2023 sowie deren “Friedensappell” vom Dezember 2024 wurden von den öffentlich-rechtlichen Medien und den verantwortlichen Politikern abgelehnt; dessen Unterstützer wurden als “Putinversteher” diskreditiert. Selbst die Warnungen von ehemals führenden Militärs wie Generalleutnant a.D. Harald Kujat, früher Generalinspekteur der Bundeswehr und Vorsitzender des NATO-Militärausschusses und damit auch des NATO-Russland-Rats, oder auch Brigadegeneral a.D. Erich Vad, ehemaliger Gruppenleiter im Bundeskanzleramt und Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel, oder Generalmajor a.D. Gerd Schultze-Rhonhof, ein ausgewiesener Kenner der Geschichte des Zweiten Weltkriegs und Buchautor, werden nicht gehört und spielen im öffentlichen Diskurs kaum eine Rolle.

Ende letzten Jahres tönte der aktuelle US-Präsident Donald Trump, den Krieg in der Ukraine binnen 24 Stunden zu beenden.

Trotz aller nicht zu verleugnenden Anstrengungen ist ihm dies bis heute nicht gelungen. Dennoch: Trump hat immerhin erstmalig Bewegung in den festgefahrenen Konflikt gebracht; es wird wieder an alter Stätte, in der Türkei, verhandelt. Ganz anders hingegen das Verhalten der westeuropäischen Führer wie Merz, Macron und Starmer: Sie behaupten und lassen keinen Zweifel daran gelten, dass Putin nicht verhandeln wolle und dass der Krieg daher sozusagen bis zum “Endsieg” fortgesetzt werden müsse. So langsam scheint auch Trump das Interesse zu verlieren und betrachtet den Konflikt als europäische Angelegenheit.

Koste es, was es wolle!

Die USA werden künftig nur Waffen für die Ukraine bereitstellen, wenn die Europäer den Preis zahlen. Ein Anfang ist bereits mit dem Patriot-System zur Luftabwehr gemacht. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat bereits zugesagt, diese Systeme in den USA zu kaufen und Patriot-Systeme aus Deutschland für die Ukraine bereitzustellen. Obwohl die Konzepte der Vergangenheit, die Ukraine zu einem NATO-Stützpunkt gegen Russland zu machen, offensichtlich nicht erfolgreich waren, verfolgen die europäischen Führer der westlichen Staaten das Ziel zur Schwächung Russlands weiter.

Sanktionen gegen Russland sind inzwischen beim Paket Nr. 18 angekommen. Neuerliche Sanktionen richten sich zum Teil sogar gegen Deutsche, die aktiv an der Aufklärung und Beseitigung der Kriegsursachen mitwirken. Betroffen davon sind zum Beispiel Alina Lipp und Thomas Röper; ihnen wird vorgeworfen, mit angeblichen Fehlinformationen über den Ukrainekrieg Russland zu unterstützen.

Dass in Deutschland die Einschränkung der Meinungsfreiheit in vollem Gange ist, muss auch der Letzte erkennen. Der Korridor dessen, was man sagen darf, verengt sich von Tag zu Tag. Macht man dennoch von seinem Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit Gebrauch, so muss man inzwischen mit Hausdurchsuchungen, Anklage und Berufsverbot rechnen. Gut, wenn da der Koffer gepackt ist und der Bademantel bereit hängt! Doch auch der Sarkasmus hat diesbezüglich eine neue Stufe erreicht. Aber haben unsere Medien und Politiker nicht vielleicht Recht, wenn sie Putin bezichtigen, auch uns anzugreifen, wenn er in der Ukraine Erfolg hat?

Das Problem der NATO-Osterweiterung

Ich selbst saß 1990, als Stabsoffizier im Dienstgrad Major mit 34 Jahren, im Ministerium für Abrüstung und Verteidigung der DDR unter Minister Rainer Eppelmann. Die Wiedervereinigung stand auf der Tagesordnung. Es war damals Leitlinie, dass es nach einer Wiedervereinigung keine NATO Truppen auf dem Territorium der ehemaligen DDR geben darf. Zu dieser Zeit plante man an Strukturen, die eine Bundeswehr im Osten möglich machen sollten, ohne dass dieser Teil der NATO wäre: “Es gab … die Vereinbarung, keine Nato-Kräfte bzw. NATO-Einrichtungen auf dem ehemaligen Gebiet der DDR zu stationieren, solange noch russische Truppen in der DDR präsent waren (…).” Für mich ist plausibel, dass Deutschland, namentlich sein Außenminister Hans-Dietrich Genscher, den Sowjets durchaus versprach, dass es keine Ausweitung der NATO nach Osten geben werde. Denn auch nach der Wiedervereinigung bestätigte die NATO diese Zusicherung: “Der damalige Generalsekretär der NATO, Manfred Wörner, hatte schon 1991, noch vor der formellen Unabhängigkeit der 15 sowjetischen Unionsrepubliken, Boris Jelzin versichert, dass sich die ganz überwiegende Mehrheit der Staaten des Nato-Rates (13 von 16) gegen eine Ausweitung der Nato ausgesprochen habe und die Isolation der UdSSR von der Europäischen Gemeinschaft nicht zugelassen werden dürfe.”

Zu Beginn und in der Mitte der 1990er Jahre gab es aussichtsreiche Bestrebungen, den Kalten Krieg ein für allemal auf dem Komposthaufen der Geschichte zu begraben. Das Programm “Partnership for Peace” von 1994 zählte zu den damals überaus erfolgreichen Initiativen. Zu den Unterzeichnern gehörten neben Russland, der Ukraine und Weißrussland auch die meisten anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. Ich war zu dieser Zeit an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg zum Stabsoffizier Grundlehrgang und hegte in jener Zeit große Hoffnungen auf die Schaffung einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur, auf ein friedliches, gemeinsames Haus Europa. Die NATO verfolgte später aber stattdessen eine Politik der Expansion nach Osten. Polen, Tschechien und Ungarn haben 1999 den Anfang gemacht; in den 2000er Jahren folgten Estland, Lettland, Litauen, Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Nordmazedonien, Schweden und Finnland. Inzwischen zählt die NATO 32 Mitgliedsländer. Ein Blick auf die Landkarte verrät, weshalb sich Russland bedroht fühlen muss.

Ein konventioneller Krieg in Europa?

Deutschland mischt auch aktuell an vorderster Front mit: Der neue Bundeskanzler Friedrich Merz hatte schon seit langem angekündigt, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Unmittelbar nach seiner Wahl zum Bundeskanzler am 6. Mai 2025 antwortete Merz im ZDF auf die Frage, ob er Taurus liefern werde, wie folgt: “Präsident Selenskyj kann sich auf mich verlassen!” Generalleutnant a.D. Harald Kujat sagt dazu: “Die Ukrainer können Taurus nicht einsetzen, sondern wir müssen … die gesamte Durchführung … in die Hand nehmen. Das heißt: Wir machen den Schritt … zur direkten Kriegsbeteiligung … Wer das nicht versteht, der hat es nicht verdient, irgendein politisches Amt auszuüben.” Deutschland spielt also mit dem Feuer und ist dabei, Kriegspartei zu werden! Friedrich Merz am 26. Mai 2025 auf X: “Wir werden alles tun, was in unseren Kräften steht, um die Ukraine weiter zu unterstützen.” Und er wurde weiter zitiert: “Das bedeutet auch keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen, die wir liefern. Die Ukraine kann sich jetzt auch verteidigen, indem sie militärische Stellungen in Russland angreift.”

Die Taurus selbst wird wohl nicht auf der Liste der weitreichenden Waffen stehen; ein solches System wird die Ukraine jedoch – mit deutscher Unterstützung – selbst fertigen. Vermutlich liefert Deutschland die Komponenten und Kiew baut die Raketen zusammen. Dann heißen sie eben “Ukrainus” oder ähnlich. Merz hat weiter angekündigt, die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee in Europa zu machen. Dieses Getöse erinnert stark an die Aufrüstung der Wehrmacht in den unheilvollen Dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts, die in die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges führte. Hitler überreichte persönlich am 2. September 1936 auf dem Obersalzberg eine Denkschrift an Hermann Göring, die folgende Punkte enthielt:

Die Sowjetunion bereitet einen Angriff auf Europa vor.

Die deutsche Armee muss innerhalb von vier Jahren einsatzfähig sein.

Die deutsche Wirtschaft muss innerhalb von vier Jahren kriegsfähig sein.

Fragwürdiger Sprachgebrauch

Der Duktus dahinter ist deutlich und belegt, an welchen fragwürdigen Sprachgebrauch die neuerlichen Absichtserklärungen anknüpfen, Deutschland müsse “bis 2029 kriegstüchtig” sein. Wer einen konventionellen Krieg in Europa für führbar hält, muss wissen, dass Mitteleuropa, vor allem Deutschland und Polen, nach diesem Krieg nicht mehr existieren werden – anders als Frankreich und Großbritannien. Deutschland müsste schon von daher ein ernsthaftes Interesse am Frieden in Europa haben. Doch Leider sind die aggressiven und kriegslüsternen Vorhaben nicht geeignet, den Frieden zu sichern. “Kriegstüchtig” ist eben etwas anderes als “verteidigungsfähig”.

Bundeskanzler Merz erhöht regelmäßig die Ukraine Hilfen. Dafür scheint es genug Ressourcen zu geben. EVP-Chef Manfred Weber (CSU) fordert die Umstellung der EU “auf Kriegswirtschaft”. CDU-Politiker Roderich Kiesewetter träumt von einem Bundeswehreinsatz in der Ukraine. Grünen-Politiker Anton Hofreiter fordert 500 Milliarden Euro für Europas Verteidigung. Und selbst der Lebensmitteldiscounter Norma verkauft schon Bunker und Schutzwesten für den Krieg.

Wie die Bundeswehr die NATO-Ostflanke schützen soll

Litauen rüstet massiv auf, weil es einen Angriff Russlands fürchtet. Die Lücke bei Panzern soll – im Rahmen der Verteidigung der NATO-Ostflanke – eine in Litauen stationierte Panzerbrigade schließen. Das Land schafft im Eiltempo die Infrastruktur für diese Truppen. Die Panzerbrigade 45 wird die erste dauerhaft im Ausland stationierte Einheit der Bundeswehr seit 1945 sein; bereits am 1. April 2025 wurde sie mit einem militärischen Appell im Herzen der litauischen Hauptstadt Vilnius in Dienst gestellt. Der Großverband soll in Zielsetzung 4.800 Soldatinnen und Soldaten sowie 200 zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassen und bis 2027 einsatzbereit sein. Das Baltikum hat für die NATO eine hohe strategische Bedeutung: Es trennt Russland von der Enklave Kaliningrad. Die im Baltikum stationierten Panzer sind in erster Linie geeignet, das bewegliche Gefecht zu führen.

Sie sind damit Angriffswaffen: “Kampfpanzer sind stark gepanzert, extrem geländegängig und verfügen über eine massive Feuerkraft. Ihr Gefechtstempo kann sehr hoch sein.” Erstmals seit 1945 stehen somit wieder deutsche Panzertruppen direkt an der Grenze zu Russland. Der Name der Brigade mit der Bezeichnung “45” suggeriert zudem eine Revanche für die Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg 1945. So wird es in Russland verstanden und so ist es womöglich auch gemeint. Neben der Osterweiterung der NATO ist dies ein weiterer Beleg dafür, dass Russland sich bedroht fühlen muss. Nur Belarus und die Ukraine stellen noch einen gewissen Puffer an großen Teilen entlang der russischen Westgrenze dar. Die Preisgabe der Ukraine ist für Russland deshalb eine rote Linie.

Anhaltende Demütigung Russlands

Russland wurde lange Zeit von der NATO getäuscht. Entgegen der Absprachen nach der Wiedervereinigung und dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes fand eine um die andere Runde der NATO-Osterweiterung statt. Nicht Russland ist an die NATO herangerückt, sondern umgekehrt. Welche Chance gab es für Russland, auf dem Verhandlungsweg zu verhindern, dass die NATO sich weiter nach Osten ausdehnt und die Ukraine zum NATO-Stützpunkt machen wollte? Der Krieg in der Ukraine hat somit eine sicherheitspolitische Vorgeschichte. Von der innenpolitischen Vorgeschichte der Ukraine ganz abgesehen; denn dieser Krieg ist im Grunde nicht erst 2022 ausgebrochen, sondern schon acht Jahre vorher – mit den Ereignissen auf dem Kiewer Maidan-Platz und dem faktischen Putsch gegen den rechtmäßig gewählten Präsidenten Viktor Janukowych.

Welche Chance gab es, auf dem Verhandlungsweg zu verhindern, dass die russischsprachige Bevölkerung einen Sonderstatus innerhalb der Ukraine erhält? Die Minsker Abkommen (siehe hier und hier) hätten dies erreichen sollen; doch sie wurden nicht erfüllt. Stattdessen wurden russische Sprache und Kultur verboten, Renten wurden nicht mehr gezahlt. Der nach Unabhängigkeit strebende Donbass wurde in einen Bürgerkrieg gestürzt, die Aufständischen wurden beschossen und ihre Häuser zerbombt.

Die Ukraine ist seit langem gespalten!

Was auf dem Maidan 2014 passierte, war ein Alptraum für große Teile der russischsprachigen Bevölkerung vor allem im Osten des Landes. Die Europäische Union hat die Ukraine mittels Assoziierungsabkommen in eine destabile Lage gebracht – nämlich sich zu entscheiden zwischen EU und Russland. Nachdem sich der demokratisch gewählte Präsident Viktor Janukowych kurzfristig gegen das EU-Assoziierungsabkommen entschieden hatte, wurde er mit Unterstützung der CIA, die sich dies 5 Milliarden US-Dollar kosten ließ, weggeputscht und musste fliehen. Damit verlor der Osten des Landes seine politische Stimme innerhalb der Ukraine – und der Konflikt um den Donbass nahm seinen Lauf. Der korrupte Staatsapparat wird seitdem von ultranationalistischen bis rechtsextremen Kräften unterwandert, die vor allem Polizei und Justiz dominieren. Präsident Volodymyr Selenskyj, der “Verteidiger westlicher Werte”, verbot 11 Oppositionsparteien, verhindert bis heute Neuwahlen und untersagt Verhandlungen mit Russland. So ist es sogar inzwischen festgeschrieben in der Verfassung.

Welche Chance gab es, auf dem Verhandlungsweg zu verhindern, dass die russische Schwarzmeerflotte ihre Stützpunkte auf der Krim verliert? Russland musste damit rechnen, dass das Stationierungsabkommen auf der Krim seitens der Ukraine aufgekündigt wird. Die Bevölkerung der Krim besteht mehrheitlich aus ethnischen Russen, und der Drang, zu Russland zu gehören, war dort immer sehr stark – zumal die Wurzeln der Krim russisch sind. Die Abstimmung auf der Krim war im übrigen eine Sezession und keine Annexion, wie so oft behauptet wird.

Sicherheit gibt es nur gemeinsam!

Um keine Missverständnisse zu erzeugen: Ich verteidige hier nicht den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine. Aber ich unterstelle dem Westen, dass er Russland provoziert und bedroht hat, statt eine echte Sicherheitspartnerschaft mit Russland anzustreben (geschweige denn konkret aufzubauen). Auch Russland hat legitime Sicherheitsinteressen innerhalb Europas und gegenüber den USA. Man muss die Russen seitens des Westens ernst nehmen und darf sie nicht laufend demütigen.

Russland ist ein Teil unserer christlich abendländischen Kultur. Nur wenn es gelingt, Europa gemeinsam mit den Russen zu denken, können wir in Frieden leben. Halten wir es doch einfach mit Bundeskanzler Helmut Schmidt: “Leute, die keinen Krieg erlebt haben, wohl aber selbst Krieg führen oder provozieren, wissen nicht, was sie Furchtbares anrichten.” Wer in Deutschland die etablierten Parteien CDU/CSU, SPD, Grüne, FDP oder Linke wählt, nimmt billigend in Kauf, dass Deutschland auf dem Schlachtfeld der Geschichte geopfert wird. Deshalb müssen wir den Kriegstreibern in den Arm fallen! Es ist höchste Zeit, die Stimme zu erheben um einen Krieg in Europa zu verhindern.