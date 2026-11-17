Es gibt Geschichten, bei denen man sich fragt, ob die Welt verrückt geworden ist oder ob man selbst nur zu alt für sie wird. Anfang Januar 2025 ging die Meldung viral, dass die britische Pornodarstellerin Bonnie Blue nach eigenen Angaben innerhalb von zwölf Stunden mit 1.057 Männern geschlafen habe. Die Zahl machte weltweit Schlagzeilen. Doch bemerkenswerter als die Veranstaltung selbst war die Frage, die sie auslöste: ist es trendy, so etwas zu goutieren? Oder anders: darf man so etwas eigentlich noch unanständig finden? Beim Londoner Debattenfestival “Battle of Ideas“ wurde dieser Konflikt kürzlich zum Gegenstand einer Diskussion über Sexualität, Freiheit und moralisches Urteil. Wie Sabine Beppler-Spahl aktuell auf “Achgut” berichtet, lehnten die beteiligten Diskutanten die öffentliche Inszenierung Bonnie Blues ab, stießen damit aber auf den Einwand, sämtliche Beteiligten hätten doch freiwillig gehandelt. Wenn niemand gezwungen worden sei, worin bestehe dann das Problem?

Damit war die eigentliche Frage gestellt: Ist alles, was Menschen freiwillig tun, schon deshalb in Ordnung? Und wer sich daran stört, ist der ein Moralapostel, der anderen ihre Freiheit nicht gönnt? Natürlich darf ein erwachsener Mensch Entscheidungen treffen, die andere für falsch halten. Das gehört zu einer freien Gesellschaft. Doch zwischen dem Recht, etwas zu tun, und der Behauptung, es sei deshalb auch gut, liegt ein gewaltiger Unterschied. Wer sein Geld verspielt, sich öffentlich erniedrigt oder seinen Körper ruiniert, handelt möglicherweise freiwillig. Trotzdem wird niemand ernsthaft behaupten, jede dieser Entscheidungen verdiene Anerkennung. Die Freiheit schützt auch den Irrtum. Sie macht ihn aber nicht zur Tugend.

Wenn der Wunsch zum Recht wird

Das Problem beginnt dort, wo aus dem verständlichen Wunsch nach Selbstbestimmung ein Anspruch entsteht, die eigenen Entscheidungen müssten von anderen nicht nur geduldet, sondern auch gutgeheißen werden. Wer widerspricht, gilt schnell als rückständig, intolerant oder übergriffig. Dabei ist moralische Kritik zunächst nichts anderes als eine Meinungsäußerung. Man darf ein Verhalten ablehnen, ohne es verbieten zu wollen. Man darf eine Lebensweise für falsch halten, ohne ihren Anhängern die gleichen Rechte abzusprechen. Wie schwierig diese Unterscheidung geworden ist, zeigt etwa die Debatte zur Leihmutterschaft auch über Jens Spahn hinaus. Ein Paar wünscht sich ein Kind, kann aber selbst keines bekommen. Eine andere Frau erklärt sich bereit, das Kind auszutragen. Das naheliegende Argument lautet: Warum sollte man das verbieten, wenn alle Beteiligten einverstanden sind? Doch damit ist die Angelegenheit keinesfalls erledigt. Darf eine Schwangerschaft zur Dienstleistung werden? Was geschieht, wenn wirtschaftliche Not eine Frau dazu bringt, ihren Körper gegen Bezahlung zur Verfügung zu stellen? Und welche Bedeutung hat die Beziehung zwischen der Schwangeren und dem Kind, das sie austrägt?

Wer solche Fragen stellt, spricht Kinderlosen nicht ihre Sehnsucht nach Familie ab. Er erinnert lediglich daran, dass ein verständlicher Wunsch noch keinen Anspruch auf seine Erfüllung begründet. Das gilt besonders dann, wenn andere Menschen daran beteiligt sind. Nicht alles, was sich vertraglich regeln lässt, ist damit auch moralisch geklärt. Eine Gesellschaft, die nur noch nach der Einwilligung fragt, übersieht leicht die Abhängigkeiten, unter denen diese Einwilligung zustande kommt. Ähnlich verhält es sich mit der Debatte über das Selbstbestimmungsgesetz. Jeder Mensch verdient Respekt, auch wenn seine Vorstellungen von Geschlecht und Identität von denen anderer abweichen. Aber sobald persönliche Entscheidungen Folgen für Dritte haben, entstehen Fragen, die sich nicht mit dem Hinweis auf Selbstbestimmung erledigen lassen; etwa beim Schutz geschlechtsspezifischer Räume oder bei der Fairness im Sport. Solche Konflikte müssen sachlich gelöst werden. Sie rechtfertigen nicht, die Interessen anderer Beteiligter von vornherein für unbedeutend zu erklären.

Erlaubt ist nicht harmlos

Die Teillegalisierung von Cannabis bietet ein weiteres Beispiel. Der Staat soll erwachsenen Bürgern nicht jede gesundheitlich riskante Entscheidung verbieten. Wer Alkohol trinken darf, kann mit guten Gründen fragen, warum ihm Cannabis grundsätzlich untersagt werden soll. Doch aus der Entkriminalisierung folgt nicht, dass der Konsum harmlos wäre. Die Evaluation des Cannabisgesetzes hat erneut Probleme beim Kinder- und Jugendschutz sichtbar gemacht. Damit stellt sich die alte Frage nach der Grenze zwischen persönlicher Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung. Eine vernünftige Drogenpolitik muss weder jeden Konsumenten zum Straftäter machen noch den Konsum als Ausdruck einer besonders aufgeklärten Lebensweise behandeln. Sie muss Risiken benennen, Jugendliche schützen und Erwachsene ernst nehmen. Gerade das Letztere bedeutet, ihnen auch unangenehme Wahrheiten zuzumuten. Wer vor Suchtgefahren warnt, ist nicht automatisch ein Feind der Freiheit. Er kann ebenso jemand sein, der möchte, dass andere ihre Freiheit möglichst lange behalten.

Überhaupt hat die moderne Gesellschaft eine merkwürdige Vorliebe dafür entwickelt, Verbote und moralische Urteile miteinander zu verwechseln. Wird ein Verhalten legalisiert, entsteht leicht der Eindruck, es sei nun auch gesellschaftlich gebilligt. Wird es kritisiert, vermuten manche bereits den Wunsch nach einem Verbot. Dabei liegt zwischen Strafgesetzbuch und persönlichem Gewissen ein weiter Raum. In ihm spielen sich Erziehung, Anstand, Rücksichtnahme und die alltägliche Verständigung darüber ab, was man tun sollte, obwohl man es nicht tun muss. Früher wurde dieser Raum von Familie, Schule, Kirche und Vereinen mitgestaltet; nicht immer zum Guten. Auch die alte Moral konnte kleinlich, ungerecht und heuchlerisch sein. Doch wer ihre Maßstäbe abschafft, muss erklären, wodurch er sie ersetzen will. Die bloße Auskunft, jeder müsse selbst wissen, was er tue, reicht nicht aus. Denn Menschen leben nicht nebeneinander wie abgeschlossene Inseln. Sie sind Eltern und Kinder, Partner und Nachbarn, Kollegen und Mitbürger. Ihre Entscheidungen haben Folgen, die weit über die eigene Person hinausreichen.

Moral für die einen, Freiheit für die anderen

Besonders auffällig wird der Widerspruch beim Umgang mit Kunst, Satire und öffentlicher Rede. Die Freiheit der Kunst lebt davon, dass Künstler Grenzen überschreiten dürfen. Satire darf verletzen, provozieren und Autoritäten lächerlich machen. Niemand besitzt ein Recht darauf, von Spott verschont zu bleiben. Doch selbstverständlich darf auch der Satiriker kritisiert werden. Wer andere zum Gegenstand seiner Kunst macht, muss damit rechnen, dass sein Publikum über Geschmack, Anstand und die Grenzen des Zumutbaren streitet. In der Praxis wird diese Selbstverständlichkeit allerdings häufig politisch eingefärbt. Die einen verteidigen eine Provokation als mutige Grenzüberschreitung und halten eine nächste für menschenverachtend. Die anderen berufen sich auf Meinungsfreiheit, solange sie selbst sprechen, und verlangen Rücksicht, sobald sie zum Gegenstand der Kritik werden. Das Problem ist nicht, dass Menschen unterschiedliche moralische Maßstäbe besitzen. Problematisch wird es, wenn sie ihre eigenen Maßstäbe für selbstverständlich erklären und die der Gegenseite für illegitim halten.

Deutschland hat seine Moral keineswegs abgeschafft. Im Gegenteil: Über Sprache, politische Gesinnung, historische Verantwortung, Geschlechterrollen und gesellschaftliche Zugehörigkeit wird mit beträchtlichem Ernst geurteilt. Manchmal genügt ein unbedachtes Wort, um eine öffentliche Empörung auszulösen. Zugleich soll man bei anderen Fragen möglichst darauf verzichten, über richtig und falsch zu sprechen. Die Gesellschaft ist also nicht moralisch gleichgültig geworden. Sie entscheidet nur sehr unterschiedlich darüber, wann Moral erwünscht ist. Darin liegt ein Widerspruch, der weit über den Fall Bonnie Blue hinausreicht. Eine Kultur, die persönliche Grenzüberschreitungen als Befreiung würdigt, kann bei politischen oder sprachlichen Grenzüberschreitungen erstaunlich streng sein. Das bedeutet nicht, dass beide dasselbe wären. Worte können verletzen, Handlungen können schaden, und unterschiedliche Situationen verlangen unterschiedliche Urteile. Doch wer moralische Maßstäbe anlegt, sollte sie begründen können, statt den Widerspruch anderer als unzulässige Einmischung abzutun.

Die Freiheit als Geschäft

Hinzu kommt ein Umstand, über den in der Begeisterung für Selbstbestimmung gern hinweggesehen wird: Mit der Grenzenlosigkeit lässt sich ausgezeichnet Geld verdienen. Die digitale Wirtschaft lebt von Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit erhält, wer auffällt. Was gestern noch provozierte, ist morgen schon gewöhnlich. Also muss die nächste Grenzüberschreitung größer, greller und schamloser ausfallen. Bonnie Blues angeblicher Rekord ist dafür nur ein besonders drastisches Beispiel.

Der Mensch, der sich von gesellschaftlichen Erwartungen befreit glaubt, gerät dabei unter neue Zwänge. Er muss sichtbar bleiben, sich vermarkten, sein Privatleben ausstellen und möglichst jede Regung in Reichweite verwandeln. Früher verlangte die Gesellschaft häufig, dass man etwas von sich zurückhielt. Heute belohnt der Markt denjenigen, der möglichst wenig zurückhält. Aus Selbstverwirklichung wird Selbstausbeutung, aus dem Wunsch nach Anerkennung ein Geschäft mit der eigenen Person.

Das Bemerkenswerte daran ist, dass niemand einen Befehl erteilen muss. Der Markt arbeitet mit Verlockungen. Er bietet Geld, Aufmerksamkeit und das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Die Entscheidung trifft der Einzelne scheinbar ganz allein. Doch wie frei ist eine Wahl, deren Bedingungen längst von Algorithmen, Erwartungen und wirtschaftlichen Interessen geprägt werden? Die alten Autoritäten konnten bevormunden. Die neuen müssen das nicht einmal. Sie können den Menschen dazu bringen, freiwillig das zu tun, was ihnen nützt. Das betrifft keineswegs nur die Sexindustrie. Auch in sozialen Netzwerken, in der Werbung und im Alltag der Selbstoptimierung wird der Mensch ständig aufgefordert, mehr aus sich zu machen. Er soll schöner, erfolgreicher, auffälliger und unverwechselbarer werden. Die Freiheit, einfach gewöhnlich zu sein, findet dabei erstaunlich wenig Beachtung. Wer nicht mithält, gilt schnell als jemand, der seine Möglichkeiten verschenkt. So entsteht aus der grenzenlosen Auswahl eine neue Pflicht: Man muss aus seinem Leben möglichst viel herausholen, auch wenn man darüber vergisst, wofür.

Ohne Grenzen keine Mündigkeit

Hier hat konservatives Denken etwas beizutragen, das nicht mit dem Ruf nach Verboten verwechselt werden sollte. Der Mensch kommt nicht als fertiges, selbstbestimmtes Wesen zur Welt. Er lernt, Entscheidungen zu treffen, indem andere ihm zunächst Orientierung geben. Eltern setzen Grenzen, Lehrer verlangen Leistungen, Freunde widersprechen, und das Zusammenleben zwingt zur Rücksichtnahme. Nicht jede dieser Grenzen ist vernünftig. Aber ohne die Erfahrung, dass der eigene Wille nicht das Maß aller Dinge ist, entsteht schwerlich eine verantwortliche Persönlichkeit. Ein Kind, dem jeder Wunsch erfüllt wird, ist nicht freier als eines, dem man gelegentlich Nein sagt und erklärt, warum. Es lernt nur später, dass andere Menschen ebenfalls Wünsche und Rechte besitzen. Ähnlich verhält es sich mit Erwachsenen. Wer niemals verzichten kann, wird zum Gefangenen seiner Möglichkeiten. Wer jede Kritik als Angriff empfindet, macht sich abhängig von der Zustimmung anderer. Und wer keine Verpflichtung eingehen möchte, verliert womöglich genau jene Bindungen, die seinem Leben Halt geben könnten.

Der Konservatismus muss deshalb nicht behaupten, früher sei alles besser gewesen. Das wäre ebenso bequem wie die gegenteilige Behauptung, jede überlieferte Grenze sei ein Hindernis auf dem Weg zum Fortschritt. Traditionen können wertvolle Erfahrungen bewahren, aber auch Ungerechtigkeiten fortschreiben. Entscheidend ist, ob eine Grenze begründet werden kann. Wer sie verteidigt, muss ihren Sinn erklären. Wer sie beseitigen möchte, sollte sich fragen, was an ihre Stelle tritt. Gerade darin unterscheidet sich eine lebendige Ordnung von bloßem Gehorsam. Eine vernünftige Autorität verlangt nicht, dass man ihr blind folgt. Sie kann erklären, warum bestimmte Regeln gelten, und sie muss Widerspruch aushalten. Ebenso wenig darf der Einzelne erwarten, dass seine persönliche Entscheidung jede Diskussion beendet. Mündigkeit besteht nicht darin, immer seinen Willen zu bekommen, sondern darin, Gründe abzuwägen und Verantwortung für die Folgen zu übernehmen.

Die Freiheit braucht ein Maß

Eine Gesellschaft, die ihren Bürgern möglichst viel erlaubt, kann rechtlich freier sein als eine, die ihnen zahlreiche Vorschriften macht. Das ist ein wichtiger Unterschied, den man nicht kleinreden sollte. Aber Freiheit erschöpft sich nicht im Katalog erlaubter Handlungen. Sie besitzt auch eine menschliche Seite: die Fähigkeit, sich selbst Grenzen zu setzen, Versuchungen zu widerstehen und zwischen dem Möglichen und dem Wünschenswerten zu unterscheiden. Dafür braucht es keinen allgegenwärtigen Staat, der seine Bürger erzieht. Im Gegenteil: je mehr Familien, Schulen, Vereine und eine lebendige Öffentlichkeit Orientierung vermitteln, desto weniger Anlass besteht, moralische Fragen durch Gesetze zu regeln. Eine freie Gesellschaft braucht Menschen, die miteinander über das gute Leben streiten können, ohne sofort nach Verboten oder Sanktionen zu rufen. Sie braucht das Recht, Nein zu sagen, und die Bereitschaft, ein Nein auszuhalten. Die Londoner Diskussion über Bonnie Blue hat deshalb eine Frage aufgeworfen, die weit über sexuelle Freizügigkeit hinausreicht. Was bedeutet Freiheit, wenn jede Grenzüberschreitung als Ausdruck persönlicher Selbstbestimmung gelten kann, moralische Kritik daran aber zunehmend als Bevormundung erscheint? Was gewinnt der Mensch, wenn ihm immer mehr Möglichkeiten offenstehen, er aber immer weniger Gründe kennt, auf eine davon zu verzichten?

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Vielleicht liegt der Irrtum unserer Zeit darin, dass sie Befreiung und Freiheit verwechselt. Befreiung beseitigt Hindernisse. Freiheit verlangt, mit den gewonnenen Möglichkeiten etwas Vernünftiges anzufangen. Das eine kann man durch Gesetze erleichtern. Das andere muss jeder Mensch lernen, einüben und gelegentlich gegen seine eigenen Wünsche verteidigen. Eine Gesellschaft, die alles erlaubt, aber nichts mehr von ihren Bürgern verlangt, macht sie deshalb nicht automatisch mündiger. Sie kann ihnen viele Entscheidungen überlassen und sie zugleich den Verlockungen eines Marktes ausliefern, der an ihrer Selbstbeherrschung wenig Interesse hat. Die entscheidende Frage lautet nicht, wie viele Grenzen ein Mensch überschreiten darf. Sie lautet, ob er noch weiß, weshalb er manche besser nicht überschreitet. Denn nicht jede Grenze ist eine Fessel, nicht jede Überschreitung eine Befreiung. Und ein Mensch, der alles darf und nichts mehr von sich verlangt, ist nicht schon deshalb frei. Er ist zunächst nur unbehindert. Zwischen Unbehindertheit und Freiheit aber liegt die ganze Arbeit der Zivilisation.