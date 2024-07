Die fulminante Nominierungsrede des Donald Trump

„I’m not supposed to be here“, spricht der ehemalige und höchstwahrscheinlich nächste Präsident der Vereinigten Staaten zu seinen Unterstützern. Donald Trump wirkt angefasst und berührt. Doch noch berührender werden die nächsten Sekunden, als eine Halle voll von mehreren tausend Menschen ihm mit Sprechchören mitmachten. „Thank you“, erwiderte Trump in aller Demut.

Es sind Momente, bei denen selbst Trump-Hasser zugestehen müssen: Dieser Augenblick ist ein epischer. Auf dem Nominierungsparteitag der Republikaner in Milwaukee, das ist in Wisconsin, hielt Trump seine erste Rede nach dem misslungenen Mordanschlag auf seine Person. Es war ein versöhnlicher Trump, angriffslustig, aber mental vom Attentat gezeichnet. Natürlich. Wahrscheinlich hätte sich der durchschnittliche Deutsche nach einem solchen Tag ein Jahr krankschreiben lassen. Nicht so Donald Trump. Keine Woche nach dem Attentat steht er auf der Bühne und kündigte an, Amerika größer, stärker und stolzer zu machen. Und vor allem: vereint.

„Wir wollen unsere Geisel zurück“

Es ist schwierig für die Gegner von Trump, dem wohl nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten etwas entgegenzusetzen. Oder, wie mein bester Freund sagte: „Trump hat geliefert.“ Anders gesagt: Biden ist geliefert. Der kranke Mann (der mir ehrlich und ohne Häme nur noch leid tut, weil es so unwürdig ist, eine offenkundig gesundheitlich schwer angeschlagene Person, die nicht mehr Herr seiner Sinne ist, derart vorzuführen) sieht, soweit er es noch realisiert, seinem politischen Ende entgegen. Und das ist gut so.

Trump wirkt dagegen wild entschlossen, in das Amt, das er bereits vier Jahre ausfüllte, zurückzukehren. Doch weniger als Polterer, sondern eher als Versöhner. In Milwaukee klingt das so: „Zusammen werden wir dieses Land retten, die Republik zurückbringen und für die wunderbare Zukunft sorgen, die die Menschen unseres Landes verdienen.“ Und Trump weiter: „Amerikas Zukunft wird größer, besser, mutiger, breiter, glücklicher, stärker, freier und mehr von Einigkeit geprägt sein als jemals zuvor.“ Die Menge jubelt. Trump ist fokussiert, aber auch in vielen Themen gut eingelesen und hat eine klare Botschaft. Auch für die islamische Mörderbande Hamas, die für die mörderischen Attacken auf israelische Zivilisten am 7. Oktober verantwortlich ist und noch immer hunderte israelische Zivilisten als Geiseln festhält. Trump: „Wir wollen unsere Geiseln zurück. Und sie sind besser wieder in Sicherheit, bevor ich das Amt des Präsidenten übernehme, sonst zahlt ihr einen sehr, sehr großen Preis.“ Und so ist es kein Wunder, dass viele Juden, sogar in Deutschland, Trump eher befürworten als Biden, oder Harris, oder wen die Partei in den nächsten Tagen aus dem Hut zaubern wird.

Mögen wir Gott danken!

Es war ein Parteitag des Spektakels und der Unterhaltung. Während man in Deutschland bei Parteitagen schon froh ist, wenn eine Rede gehalten wird – zumal von einem Redner, der auch noch frei reden kann –, ist das in den USA anders. Ein Höhepunkt war sicherlich der ehemalige Wrestler Hulk Hogan: „Sie haben versucht, meinen Helden zu ermorden, den nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Genug ist genug“, sagte der Entertainer lautstark und riss dabei sein Shirt auseinander. „Zeit, eine Trump-Mania zu starten – Make America Great Again!“, so der Ex-Wrestler. In Deutschland spricht bei solchen Gelegenheiten Rolf Mützenich, der das Charisma einer Badewanne aufweist.

„I’m not supposed to be here“ („Ich sollte heute eigentlich nicht hier sein“), sagte Trump. Und das stimmt. „Ich stehe hier heute vor euch allein durch die Gnade unseres allmächtigen Gottes“, ergänzte er. Und in der Tat: Mögen wir Gott danken. Nicht nur, weil Trump der bessere Staatschef ist. Sondern vor allem, weil die Ermordung eines US-Präsidenten ein fatales Zeichen in die Welt gesetzt hätte: dass es nämlich problemlos möglich sei, politische Widersacher mit nur einem Schuss auszumerzen. Trump ist zurück. Eigentlich war er nie weg. Er hat nach einem misslungenen Anschlag nur eine sechstägige Pause eingelegt