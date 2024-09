Die Gegenteilgarantie: Anspruch und Wirklichkeit deutscher Regierungspolitik

Die regierenden Volksparteien des real existierenden demokratischen Blocks hatten angekündigt, mit ihrer restriktiven, teils grundrechtswidrigen Coronapolitik samt rigidem Impfregime „gut durch die Pandemie“ zu kommen. Erreicht wurde das exakte Gegenteil. Im Gegensatz zu moderat vorgehenden Staaten wie Schweden verzeichnet Deutschland eine bedenkliche Übersterblichkeit. Die Politik sieht sich einem massiven Vertrauensschwund ausgesetzt. Der Wirtschaft steckt tief in der Krise. Die mentale Gesundheit in der tief gespaltenen Bevölkerung hat schwer gelitten. Der Kulturbereich, die Gastronomie und der Breitensport verzeichnen irreversible Kahlschläge.

Die regierenden Volksparteien des real existierenden demokratischen Blocks hatten mit offengehaltenen Grenzen und milliardenschweren Pullfaktoren gegen alle Warnungen, gegen die Erfahrungen fast sämtlicher Einwanderungsländer auf der Welt, “Fachkräfte” und “bunte Bereicherung” versprochen. Zu konstatieren ist das genaue Gegenteil: Ein nie dagewesener Fachkräftemangel, eine enorme Belastung des Sozialstaates und eine explodierende Gewaltkriminalität.

Die regierenden Volksparteien des real existierenden demokratischen Blocks hatten angekündigt, mittels Sanktionen die Russen in kürzester Zeit in die Knie zu zwingen. Erreicht wurde: Das genaue Gegenteil. Die russische Wirtschaft wächst. Putin sitzt fester im Sattel denn je. Russland verzeichnet im Krieg erhebliche Geländegewinne.

Schrumpfende Wirtschaft und Pleitewelle

Die regierenden Volksparteien des real existierenden demokratischen Blocks hatten nach jahrelanger Stagnation für 2024 ein Wachstum der Wirtschaft angekündigt. Eingetreten ist ist…? Richtig: Das Gegenteil! Als einziges Industrieland der Welt und entgegen der Beteuerungen von Gefälligkeitsgutachtern in den dysfunktionalen Wirtschaftsinstituten wird Deutschland auch in diesem Jahr auf eine schrumpfende Wirtschaft, eine kolossale Pleitewelle etablierter Firmen, die Abwanderung von Schlüsselindustrien und weltmarktführender Mittelständler blicken.

Die regierenden Parteien des real existierenden demokratischen Blocks hatten preiswerte moderne erneuerbare Energie versprochen. Legendär: „Sonne und Wind“ würden „keine Rechnung schicken“. Auch hier: Das exakte Gegenteil ist der Fall. Nach der Verknappung des grundlastfähigen Stromangebots durch die Abschaltung modernster Atom- und Kohlekraftwerke kam es zu krass ansteigenden Energiepreisen, dem fast durchgängigen, teuren Energieimport bei Dunkelflaute, dem kaum weniger teuren Energieexport bei anfallenden, nicht speicherfähigen Überschüssen und einer beeindruckenden landesweiten Verschandelung wertvoller Kulturlandschaften. Die Habeck-Doktrin, die nun als Panikreaktion von Produzenten und Verbrauchern noch fordert, Produktion und Verbrauch künftig vom aktuellen Wetter abhängig zu machen, löst international nur mehr heiseres Gelächter aus.

Die regierenden Parteien des real existierenden demokratischen Blocks hatten angekündigt, mit der “Mobilitätswende” die deutsche Automobilindustrie in die elektrische Zukunft zu führen und somit wichtige Arbeitsplätze dauerhaft zu sichern. Erreicht wurde selbstverständlich auch hier das genaue Gegenteil: Nach Emissionsgrenzwerten, eingeführtem Ablasshandel, angekündigtem Verbrennerverbot und Förderungs-Wirrwar steht die deutsche Automobilwirtschaft samt der gesamten Zulieferindustrie inzwischen einen Schritt vor dem Abgrund.

Von Wohnungsbau bis Bahn: Eine Malaise

Die regierenden Parteien des real existierenden demokratischen Blocks kündigen seit zwanzig Jahren eine “Digitalisierungsoffensive” an. Erreicht wurde, na was wohl…das Gegenteil: Deutschland erkämpfte durch konsequentes Nichtstun die weltweit rote Laterne in allen wesentlichen Kategorien der Digitalvernetzung. Ein gigantischer Standortnachteil, den es weder in Afrika, in Patagonien noch auf den Osterinseln in ähnlicher Form gibt.

Die regierenden Parteien des real existierenden demokratischen Blocks kündigen seit zwanzig Jahren verstärkte Bemühungen im sozialen Wohnungsbau an. Erreicht wurde auch hier das Gegenteil. Die Errichtung bezahlbarer Wohnungen wurde mit bürokratischem Regelungswahn, Mietendeckeln, angedrohten Enteignungen und Drangsalierungen von Investoren auf nahe Null gedrückt. Der Import von Millionen sozial schwacher Leistungsempfänger belastet den Wohnungsmarkt zusätzlich. Der Mangel an Wohnraum führt nun zu exorbitanten Mietpreissteigerungen.

Die regierenden Parteien des real existierenden demokratischen Blocks hatten seit 1990 nahezu durchgängig “Stärkung und Ausbau des Schienenverkehrs” beschlossen. Das Ergebnis ist – man muss nicht lange raten – das Gegenteil: Marode Infrastruktur, ein chaotisches Tarifsystem, die unzuverlässigsten, langsamsten und unpünklichsten Züge seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein atemberaubender Zerfall des Systems Deutsche Bahn, der inzwischen Nachbarländer dazu zwingt, das nach dem Chaosprinzip fahrende deutsche Zuggerät von ihren durchgetakteten Schienennetzen fernzuhalten.

Ehrliches Entsetzen der Propheten

Die regierenden Volksparteien des real existierenden demokratischen Blocks hatten Deutschland als weltweit bewundertes Vorbild in Sachen Klimaneutralität, feministischer Außenpolitik und inklusiver Vielfalt gepriesen. Inzwischen ist auch hier das Gegenteil Realität geworden: In Sachen Klimaneutralität ist nichts erreicht, das Auftauchen der schnippischen Verkünderin feministischer Diplomatie wird weltweit nur noch mit verdrehten Augen quittiert, und statt friedlicher Vielfalt, auf die wir uns alle uneingeschränkt zu freuen hatten, haben wir nun das tägliche monotone Gemetzel auf Straßen und Plätzen zur Kenntnis zu nehmen. Deutschland ist der gesamten Welt nicht Vorbild, sondern abschreckendes Beispiel.

Die Parteien des real existierenden demokratischen Blocks hatten angekündigt, mittels “Brandmauer” und “Totalverweigerung” jedweder Zusammenarbeit “die AfD zu halbieren“. Erreicht wurde, diesmal zum ehrlichen Entsetzen der Propheten, auch hier das Gegenteil: Die Stimmen der AfD haben sich trotz unaufhörlichem Nazialarm verdoppelt und wachsen weiter. Und nun wird seitens der Musterdemokraten des real existierenden demokratischen Blocks angekündigt, die Erfolgsbilanz dem Wähler (noch) besser zu erklären und damit das Vertrauen in die vielfarbigen Parteien des real existierenden Sozialismus zurückzugewinnen. Es ist nicht davon auszugehen, dass die einzigartige Erfolgsgeschichte deutscher Regierungspolitik ausgerechnet hier unterbrochen wird.