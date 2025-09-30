Die Genialität von Trumps Gaza-Plan liegt in seinem unvermeidlichen Scheitern

Konflikte enden dann nicht durch Verhandlungen oder Kompromisse, wenn eine Seite ein unversöhnlicher, ideologischer Feind ist. Präsident Donald Trumps Plan zur Beendigung des Gaza-Konflikts ist kein Friedensvorschlag, sondern eine Kriegserklärung an strategische Wahnvorstellungen: Den Architekten des Niedergangs in Washington und Brüssel wird er als vernünftiges Angebot für Wiederaufbau, Hilfe und Autonomie erscheinen. Sie werden sich insgeheim die Hände ringen, wenn er scheitert und ihm nach außen scheinbar frustriert die Schuld geben; doch sie verfehlen den Kern der Sache völlig. Denn die wahre Genialität des Plans liegt gerade nicht in seinem Erfolgspotenzial – sondern in seinem vorherbestimmten Scheitern. Es ist ein letzter, klärender Test, der Israels Feinde entlarven, ihre Gönner bloßstellen und die einzige Politik rechtfertigen soll, die der Region dauerhaften Frieden bringen kann. Denn dauerhafter Frieden ist nicht das Produkt eines gemeinsamen Verständnisses; sondern er wird einem besiegten Feind aufgezwungen, wenn sein Kampfeswille gebrochen ist.

Diese Politik basiert auf einer einfachen, historisch unbestreitbaren Wahrheit: Konflikte endeten noch nie durch Verhandlungen oder Kompromisse, wenn eine Seite gar nicht an Frieden interessiert ist, Der Weg, Japan und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zu friedlichen Demokratien zu machen, erforderte deren bedingungslose Kapitulation und gesellschaftlichen Wandel. Dies ist bis heute die notwendige, wenn auch brutale Realität, die eine Generation westlicher Politiker nicht akzeptieren will.

Mangel an Vorstellungskraft

Auf den ersten Blick baut Trumps Vorschlag der Hamas eine goldene Brücke zur Kapitulation: Er bietet einen Waffenstillstand, einen massiven Gefangenenaustausch, Amnestie für Kämpfer, die ihre Waffen abgeben und ein milliardenschweres internationales Hilfsprogramm zum Wiederaufbau Gazas an. Es ist ein Ausweg aus einem Krieg, den die Hamas begonnen hat, obwohl sie nicht gewinnen kann – und damit eine oberflächlich betrachtet attraktive Alternative zu ihrer eigenen totalen Zerstörung. Dem westlichen Denken, das der idealistischen Phantasie verfallen ist, alle Konflikte seien letztlich bloße Missverständnisse, die durch Dialog gelöst werden könnten, erscheint dies als ein Angebot, das die Hamas nicht ablehnen kann.

Doch genau dieser Mangel an Vorstellungskraft führte zum Massaker vom 7. Oktober 2023. Die Hamas ist kein rationaler Akteur, der verhandelbare politische Ziele verfolgt; sie ist ein ideologischer Todeskult, eine totalitäre Bewegung, deren gesamte Identität auf der völkermörderischen Ablehnung der Existenz Israels beruht. Während ihre Führung nun behauptet, sie werde den Plan in „gutem Glauben“ prüfen, hat die ablehnende Achse bereits ihre Karten auf den Tisch gelegt: Ihre Verbündeten wie der “Islamische Dschihad” haben den Vorstoß prompt verurteilt, und die Stellvertreter des Mullah-Regimes sprechen von einem „Komplott“. Der Trump-Plan verlangt von der Hamas, ihre Waffen abzugeben, ihre Macht aufzugeben und eine friedliche Koexistenz zu akzeptieren. Für die Hamas ist dies kein Kompromiss, sondern Selbstmord. Ihre Ablehnung ist eine einkalkulierte Gewissheit – und genau diese Gewissheit verleiht dem Plan seinen wahren Wert.

Das Nein der Hamas als klärender Moment

Wenn die Hamas nein sagt, bringt sie ihren wichtigsten Förderer Katar in eine ausweglose Lage. Jahrelang haben die Katarer ein Doppelspiel gespielt: Sie präsentierten sich dem Westen als unverzichtbare Vermittler und fungierten gleichzeitig als wichtigste finanzielle Förderer und ideologische Beschützer der Hamas und der globalen Muslimbruderschaft. Da eine breite Koalition arabischer und muslimischer Außenminister die amerikanischen Bemühungen öffentlich begrüßt, ist der Druck auf Katar, eine gefügige Hamas zu präsentieren, enorm. Gelingt dies nicht, wäre dies eine globale Demütigung und würde Katar als unwillig oder unfähig entlarven, seinen palästinensischen Verbündeten und Proxy zu kontrollieren. Jetzt ist der Moment gekommen, die Hamas-Katar-Achse endgültig aufzubrechen.

Denn dieser Konflikt bestand noch noch nie und besteht bis heute nicht wegen fehlender israelischer Zugeständnisse fort, sondern wegen des palästinensischen Endziels – und erklärten Bekenntnisses – der Vernichtung Israels. Das Nein der Hamas wird der klärendste, wahrhaftigste Moment in diesem Konflikt seit dem Massaker selbst sein, Es wird die letzte Entschuldigung für die moralische Feigheit des Westens entkräften. Es wird ein für alle Mal beweisen, dass dieser Konflikt nicht wegen fehlender israelischer Kompromissbereitschaft – die inzwischen sogar Oppositionsführer Jair Lapid unterstützt – fortbesteht, sondern wegen des palästinensischen Engagements zur finalen Vernichtung Israels.

Letzter Akt

Wenn die Hamas dieses letzte, großzügige Kapitulationsangebot ablehnt, wird es Israel die moralische Klarheit und die internationale Legitimität verleihen, die einzige echte Alternative zu ergreifen: Denn dann wird Premierminister Benjamin Netanjahus Versprechen, „die Arbeit zu Ende zu bringen“, keine Drohung mehr sein, sondern eine global erkannte Notwendigkeit. Und zwar eine mit Trumps „voller Unterstützung“.

Bei diesem Plan geht es nicht um einen weiteren Friedensprozess; es geht um die Beendigung des Friedensprozesses, der nichts anderes ist als ein strategischer Betrugs, mit dem die palästinensische Fundamentalverweigerung jeder friedlichen Koexistenz seit 30 Jahren belohnt wird. Indem Trumps Plan die Hamas zwingt, den Weg zum Leben abzulehnen, ebnet er den Weg für ihren – notwendigen – Untergang. Es ist der letzte Akt in einem absurden Theater, und sein Scheitern wird den Auftakt für eine neue und realistischere Ordnung bilden. Eine Ordnung, die nicht auf dem Treibsand diplomatischer Wahnvorstellungen errichtet wird, sondern auf dem Fundament eines endgültigen israelischen Sieges.

Dieser Beitrag erschien zuerst beim US-amerikanischen Middle East Forum.