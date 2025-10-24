Die Geschichte des Norbert B.

Jemand musste Norbert B. verleumdet haben. Denn ohne dass er – jedenfalls seiner eigenen falschen Meinung nach – irgendetwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.

Früh morgens um 6.30 Uhr saß der bis dato unbescholtene Norbert B., 72, der brav immer die FDPunter3Prozent gewählt hatte, im Bademantel in seinem Wohnzimmer und verfasste witzig-pointierte Kommentare im Internetz, die er nicht im Traum auch nur ansatzweise als ernsthaft regierungskritisch verstanden wissen wollte. Zwischendurch ließ er seinen Blick aus dem Fenster über den düsteren Innenhof schweifen. In relativer Ferne glitt ein Helikopter zwischen den Dächern herunter, schwebte für einen Moment lauernd wie eine Schmeißfliege auf der Stelle und schwirrte dann in einem weiten Bogen wieder ab.

Was B. nicht bemerkt hatte: Mehrere Personen waren im Dunkeln aus dem Fluggerät abgesprungen und näherten sich seinem Wohnhaus. Es handelte sich um eine Polizeistreife des Qualitätssicherungshauptamtes der staatlichen Meldestelle HessenGegenHetze, die Hausbesuche unter den Einwohnenden der Blocks vornahm. Auf einmal hörte er die Schritte der eisenbeschlagenen Stiefelabsätze im langen Flur näherkommen – und schon flog die Tür seiner Wohneinheit aus den Angeln.

Jäh sah sich Norbert B. von vier Amtspersonen in schwarzen Mänteln aus veganem Kunstleder umstellt. Ihre schwarzrotgrünen Armbinden mit der scharzen Aufschrift “ZVTSMHGH” auf weißem Grund wiesen sie als Mitarbeitende des Zentrums für Vielfalt, Toleranz und Solidarisches Miteinander aus, eine Sonderabteilung des Qualitätssicherungshauptamtes von HessenGegenHetze. Spontan wollte B. fliehen – doch vergebens. „Hinsetzen!“ Einer der vier uniformierten Eindringlinge presste ihn mit dem Kolben seiner Maschinenpistole auf seinen Stuhl und schlug ihm dabei die Computermaus aus der Hand.

Nun erschien eine weitere Person, offenbar genderfluid. Er/sie/es trug eine auffallende rosafarbene Uniform und richtete ihren unbestechlich-stechenden Blick auf ihn. “Wir haben Sie soeben beim unbefugten Verfassen eines umstrittenen Internetkommentars angetroffen. Dieser Kommentar enthält mutmaßlich umstrittene Sprache und Haltung. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung vorzubringen, Sie Nazi?“ Norbert B. schwieg. Wortlos sah er zu, wie die vier Meldehelden sämtliche Tatwerkzeuge konfiszierten: sein Smartphone, die drei Rechner sowie sämtliche Papiere, persönlichen Unterlagen und Gegenstände inklusive des ebenso tatverdächtigen Schreibtisches.

Norbert B. wusste: Es war vorbei. Denn hinter dieser Truppe stand die mächtige NieMehrCDU, angeführt vom Herrscher F. April persönlich, die linksextremistische NGOs wie HessenGegenHetze mit etlichen Millionen aus der Steuerkasse finanzierte, ja, regelrecht zuschüttete (um nicht zu sagen: zuschiss). “In Zukunft achten Sie besser darauf, was Sie im Internetz posten!”, rief ihm die Person in der rosa Uniform noch mit süffisantem Lachen hinterher, als ihn die schwerbewaffneten Meinungsjäger abführten.

Es war natürlich ironisch gemeint, denn in den dunklen Kellern der allgemein hoch angesehenen Meldestellen gab es keinen Netzanschluss.

Die obige Erzählung ist fiktiv. Jede Ähnlichkeit mit realen Personen und Geschehnissen wäre rein zufällig.