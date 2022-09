Die Gewissensnöte der Hochanständigen

Die sich selbst so bezeichnende „anständige Mitte“ hat es immer noch nicht verstanden: Die FDP verhindert nicht das Schlimmste, die FDP ermöglicht den ganzen Unsinn erst, den wir in diesem Land erleben und ertragen müssen. Die FDP kann nicht verhindern, was es ohne sie überhaupt nicht gäbe! Und ohne FDP gäbe es keine rot-grüne Mehrheit, keine Minister Habeck, Baerbock, Lauterbach oder Faeser. Es ist doch ganz einfach zu verstehen. Glaubt man bei der FDP wirklich, dass man sich von jeder Verantwortung freimachen kann, wenn unter ihrer Regierungsbeteiligung der Laden endgültig an die Wand gefahren und Deutschland in ein planwirtschaftliches Tollhaus verwandelt wird?

Und die CDU flirtet auch nicht mit dem Zeitgeist – sie ist der Zeitgeist, und das seit 17 Jahren! Mehr noch: Das, was wir als Zeitgeist bezeichnen, wurde von ihr in Person Angela Merkels, der sie dafür zujubelten, erst installiert. Damit meine ich nicht nur den linksgrünen Zeitgeist, sondern vor allem auch den „Zeitgeist” der opportunistischen Alternativlosigkeit. Wie man in diese Partei noch irgendeine Hoffnung setzen kann, ist mir vollkommen schleierhaft. Dort tummeln sich die gleichen Leute, die schon in 16 Jahren unter Merkel nichts Positives für dieses Land bewegt haben. Der Grundstein für praktisch alle Krisen, die uns gerade aktuell betreffen, wurde in dieser Zeit gelegt. So verzweifelt kann man eigentlich gar nicht sein, da noch Hoffnungen zu hegen.

Moralisch bis zur Feigheit

Menschen, die sich selbst auf ein moralisch hohes Ross setzen, sind mir ja die Allerliebsten… egal, ob es dabei um Linke, Grüne oder um journalistische „Liberalalas” wie Ulf Poschardt handelt. Letzterer schrieb gestern einen „Welt“-Leitartikel unter dem eitlen Titel „Die anständigen Bürgerlichen drohen zu Nichtwählern zu werden”. Oh ja, die Nicht-AfD-Wähler… die sind natürlich hochanständig! Na klar: Wenn ihnen der Fernseher befiehlt, Millionen Menschen vom gesellschaftlichen Leben auszuschließen, halten sie zwar die Füße still oder machen gar begeistert mit – aber ansonsten sind sie hochanständig – sogar so sehr, dass es geradezu an Feigheit grenzt. Vielen dieser Hochanständigen ist nämlich durchaus bewusst, dass sich die Dinge hierzulande seit Jahren in die falsche Richtung bewegen. Hinter vorgehaltener Hand gibt es oft Zustimmung für die Kritik der Opposition – aber öffentlich wird geschwiegen, weil sie alle zu anständig sind, die Scheu vor dem AfD- oder Nazilabel abzulegen, das den Leuten unabhängig der tatsächlichen Parteizugehörigkeit droht, sobald sie den politisch vorgegebenen Korridor der erlaubten, seichten, oberflächlichen Kritik verlassen.

Hingegen können AfD-Wähler derzeit mit einem reinen Gewissen zuhause sitzen – wohlwissend, dass sie die aktuelle Situation nicht herbeigeführt und sogar vieles vorausgesagt haben; ein intellektueller Luxus, den die hochanständigen Wähler von Grünen bis FDP nicht genießen können. Die Arroganz der Hochanständigen ist dementsprechend völlig unangebracht. Aber das war sie auch in den letzten Jahren schon.