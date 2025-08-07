Die gigantische Rentenlüge: Auf dem Weg ins steuerfinanzierte Alters-Almosen

Die gestern vom Bundeskabinett verabschiedete Vorlage von Arbeitsministerin Bärbel Bas die das Rentenniveau bis 2031 bei 48 Prozent des jeweils geltenden Durchschnittslohns festschreibt, unterstreicht, dass die Regierung auch in diesem zentralen Zukunftsthema eklatant versagt. Dem Gesetzentwurf zufolge steigen die Rentenausgaben einschließlich der Krankenversicherung für Rentner von 394,4 Milliarden Euro in diesem Jahr auf 476,3 Milliarden Euro im Jahr 2029. Die Kosten will man aus dem Bundeshaushalt ausgleichen – der allerdings schon jetzt eine Finanzierungslücke von 172 Milliarden Euro bis 2029 aufweist! Zugleich enthält der Entwurf eine Klausel, dass die Rücklage der Rentenkasse von 20 Prozent einer Monatsausgabe auf 30 Prozent angehoben werden soll. Dadurch könne „in einem Jahr einmalig ein höherer Beitragssatz erforderlich werden“, für den der Bund aber nicht zahlen soll.

Außerdem wird auch die von der CSU gewünschte Erhöhung der Mütterrente schon zu Anfang 2027 kommen. Die Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder werden um sechs weitere Monate auf insgesamt drei Jahre angehoben. Das bedeutet pro Kind rund 20 Euro mehr im Monat. Dafür werden Milliarden von Euro ausgegeben. Union und SPD beschenken ihre verbliebene Stammwählerschaft aus der Alterskohorte 60 plus wieder einmal auf Kosten der jüngeren Generation, die geradezu systematisch ruiniert wird und schon sehr bald in einem kulturell, sozial und wirtschaftlich völlig ruinierten Land vor sich hinvegetieren werden muss, in dem sie keinerlei Aufstiegschancen mehr hat.

Nach uns die Sintflut

Seit Jahrzehnten zeichnet sich der Rentenkollaps ab, aber eine Regierung nach der anderen verweigert die Lösung des Problems und überlässt es ihrer jeweiligen Nachfolgerin. Die schwarz-roten Pläne bedeuten einen Anstieg der Rentenbeiträge für Betriebe und Arbeitnehmer von derzeit 18,6 auf 22,3 Prozent des Bruttolohns. Bas brachte es fertig, zu behaupten, die Rente bleibe „stabil und gerecht“. Es nütze auch den Jüngeren, wenn ihre Eltern nicht in der Altersarmut landen würden. Dass ihnen dafür dann dieses Schicksal droht, kümmert sie nicht, da sie ihr Schäfchen, wie der Rest der Politkaste, längst im Trockenen hat. Wie immer wird nach dem Motto „Nach uns die Sintflut“ gehandelt.

2050 kommen auf einen Rentner nur noch 1,3 Beitragszahler, der Rentenbezug wird bis dahin aber doppelt so lange andauern wie 1998. Alles läuft auf eine steuerfinanzierte Grundrente für alle hinaus, die dann wieder von den Leistungsträgern finanziert werden muss – sofern diese Deutschland nicht längst verlassen haben. Was sie an Beiträgen sparen, zahlen sie dann eben als Steuerzahler. Schon jetzt werden pro Jahr über 100 Milliarden Euro aus Bundesmitteln in die Rente gepumpt. Es ist ein weiteres Desaster mit Ansage einer durch und durch verantwortungslosen Politik, die nur von einer Wahl zur nächsten denkt und der die Zukunft dieses Landes völlig gleichgültig ist.