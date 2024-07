Der nachfolgende Beitrag von Andy Blumenthal unter dem Titel “Die größte Bedrohung für die westliche Zivilisation”, den ich – in einer gekürzten Fassung – nachfolgend von der “Times of Israel” übernehme und unbedingt zur Lektüre empfehlen möchte, wirft ein Schlaglicht auf die gefährliche Entfremdung von der politischen Realität, welche Politik und Medienwelt seit der Gründung des Staates Israel im Mai 1948 im Westen zugelassen haben. Dieser Realitätsverlust, der zugleich eine Entfremdung zwischen dem jüdischen Staat und den übrigen westlichen Ländern mit sich gebracht hat, droht inzwischen zu einer klaffenden Wunde anzuwachsen, an welcher Israel zu Grunde gehen kann – aber auch der gesamte übrige Westen.

Der vor allem in den USA angewachsene Antisemitismus und die Parteinahme vieler fehlinformierter Bürger für extremistische Islamisten sind nur die Vorboten von weitaus schlimmeren Gefahren. Die Lösung vom mentalen Korsett einer kontraproduktiven “Political Correctness” erscheint zunehmend als existenziell überlebenswichtig. Nachfolgend also der Beitrag von Andy Blumenthal in der Kurzversion.

Potenziell irrationale Akteure

China und Russland werden gemeinhin als die größte militärische Bedrohung für die westliche Zivilisation angesehen, aber ich glaube, das ist falsch. Die größte strategische Bedrohung ist ein terroristisches Dschihad-Kalifat. Hier geht es nicht um Religion, sondern um diejenigen, die radikalisiert sind, Terror unterstützen, eine Ideologie des Märtyrertums vertreten, ein dominantes, von der Scharia regiertes regionales oder globales Kalifat anstreben. Es geht potenzielle irrationale Akteure, die nicht nur für den Westen, sondern auch für gute Menschen innerhalb ihrer eigenen Gesellschaft eine Bedrohung darstellen.

Terrorismus und religiöser Fanatismus zur Errichtung eines mächtigen Kalifats werden durch die Islamische Republik Iran vekörpert, weiterhin auch durch dschihadistische Terroristen wie die Taliban, ISIS und Al-Qaida. Diese gefährlichen Extremisten stellen eine Bedrohung dar, indem sie Beherrschung, Unterdrückung, Ausübung barbarischer Gewalt und potenziell auch den Einsatz von Massenvernichtungswaffen anstreben. Obwohl sowohl China als auch Russland starke Atommächte sind, stellt keines von beiden eine rationale Bedrohung für die westliche Zivilisation dar. Derzeit stellt Russland in erster Linie für die Ukraine eine Bedrohung dar, aber es stellt keine konventionelle militärische Bedrohung für die weit überlegene NATO dar. Ebenso bedroht China Taiwans Unabhängigkeit, aber es hat seit 45 Jahren keinen Krieg mehr geführt, und über sein gefährliches Streben nach Cyberangriffen und Hochtechnologien hinaus stellt es keine aktive Bedrohung für die Vereinigten Staaten und Europa dar.

Ein radikales Kalifat

Ein radikales islamisches Kalifat kann durchaus eine existenzielle Bedrohung sowohl für Europa als auch für die Vereinigten Staaten darstellen. Während ein Kalifat historisch gesehen so etwas wie einen politischen und religiösen Nachfolger Mohammeds an der Spitze der muslimischen Welt dargestellt hat, wird ein Kalifat heutzutage oft als Regional- oder Weltordnung angesehen, deren Gewaltpotenzial eine radikalisierte Version der Scharia sowie die religiöse und politische Beherrschung der Ungläubigen beinhaltet. Das Leben der Letztgenannten befindet sich dabei in Gefahr.

Ein von Dschihadisten geführtes Kalifat bedeutet potenzielle Unterdrückung der Massen; Diskriminierung anderer Religionen und sexueller Orientierungen; Einschränkung von Bildung und Gedankenfreiheit; Auferlegung strenger Kleidervorschriften; unter Umständen Zwangskonversionen; und körperliche Bestrafungen wie öffentliche Auspeitschungen, Erhängen, Enthauptungen, Verbrennungen und Steinigungen. Derzeit sind etwa 50 von 195 Ländern der Welt mehrheitlich muslimisch. Es gibt es 1,9 Milliarden Muslime auf der Welt und es ist die am schnellsten wachsende Religion der Welt. Muslimische Länder erstrecken sich über die ganze Welt, von Marokko bis Indonesien. Während 90 % der Muslime Sunniten sind und viele aus gemäßigten Ländern stammen, ist der Iran die Heimat einer schiitischen Mehrheit und wird von einem gefährlichen, radikalisierten Regime regiert, das nicht nur für den Westen, sondern auch für die sunnitischen Länder in der Region und ihr eigenes iranisches Volk eine Bedrohung darstellt. Laut Fondapol, einer französischen Denkfabrik, gab es zwischen 1979 und 2019 etwa 34.000 „islamische Terroranschläge“ mit Schusswaffen, Sprengstoff, Klingen und Brandwaffen, die weltweit mehr als 167.000 Menschenleben forderten.

Sunnitische Terrorgruppen

Die Taliban, Al-Qaida und ISIS stellen von Sunniten angeführte Terrorbedrohungen dar. Bereits 1998 bombardierte Al-Qaida die US-Botschaften in Kenia und Tansania und griff im Jahr 2000 den Lenkwaffenzerstörer USS Cole mit einer Selbstmordbombe an. Auf diesen und die tödlichen Anschlägen vom 11. September reagierten die USA und ihre Verbündeten fast 8 Jahre lang militärisch im Irak, um Saddam Husseins Unterstützung des Terrors zu beenden, und 20 Jahre in Afghanistan, um die Taliban zu bekämpfen.

In ähnlicher Weise verfolgten die USA den Drahtzieher der Anschläge vom 11. September und töteten 2011 in Pakistan (dem sechstgrößten Atomwaffenland der Welt) den Anführer von Al-Qaida, Osama bin Laden. Darüber hinaus hielt der Islamische Staat (ISIS) bis 2014 ein Drittel Syriens und 40 % des Irak. Eine von den USA geführte Koalition kämpfte für seine Vernichtung.

Subversion: Der Weg zur Herrschaft

Abgesehen von normalem Terror und Fortschritten in Richtung Massenvernichtungswaffen ist schmerzlich klar geworden, dass der Weg zur Herrschaft radikaler Islamisten über eine Strategie der Täuschung und Subversion führt, die den Weg zur Untergrabung der westlichen Zivilisation ebnet und sie von innen zerstört. Daher wird der Krieg gegen radikale Dschihadisten nicht nur militärisch, sondern an zahlreichen Fronten geführt, darunter an den folgenden:

Einwanderungskrieg: Die illegale Einwanderung in die USA und nach Europa hat zu einer Invasion einer Stadt nach der anderen und eines Landes nach dem anderen geführt. Es ist mittlerweile eine gängige Erscheinung, dass viele dieser Migranten die Orte, die sie jetzt ihre Heimat nennen, angreifen, niederbrennen und plündern.

Bildungskrieg: In ähnlicher Weise hat die radikale islamistische Ideologie unser Bildungssystem infiltriert, das von sympathisierenden Alt-Links-Liberalen und einer Indoktrination des Wokeismus dominiert wird, die den Schülern eine Gehirnwäsche in eine Fantasiewelt des modernen westlichen Kolonialismus, Imperialismus und der Besatzung einführt und die Welt in Unterdrücker und Unterdrückte aufteilt, denen man „mit allen erforderlichen Mitteln (einschließlich brutaler Gewalt)“ Widerstand leisten muss.

Markige Sprüche

Ideologischer Krieg: Radikale Dschihadisten versuchen, ihre Ziele und Ideologie mit anderen wie Antifa, Marxisten, BLM, LGBTQ usw. zu vermischen, um eine Allianz der Unterdrückten zu bilden, mit der sie die Welt für ihre “Freiheit” und kollektiven Rechte zu bekämpfen trachten. Im Widerspruch dazu lehnen diejenigen, die der Hamas nahestehen, beharrlich Verhandlungen, Kompromisse, die Anerkennung Israels und dessen großzügige Friedensangebote ab. Sie übernehmen markige Sprüche wie „keiner von uns ist frei, bis wir alle frei sind“ und benutzen heimlich andere Menschen und Gruppen für ihre Zwecke, während sie ignorieren, dass viele ihrer „Verbündeten” in radikalen islamistischen Gesellschaften hart diskriminiert oder sogar getötet würden.

Kommunikationskrieg: Radikale Dschihadisten und ihre Unterstützer nutzen Kommunikationsmittel, einschließlich sozialer Medien, um ein Narrativ westlicher Unterdrückung, Besatzung, „Völkermord“, Flüchtlinge und Forderungen nach einem Waffenstillstand zu zeichnen, das Logik und gesunden Menschenverstand auf den Kopf stellt. Anstatt sich auf ihr Volk, ihre Siedlungen, ihre Wirtschaft, ihre Bildung und mehr zu konzentrieren, geben sie unaufhörlich anderen die Schuld für ihre missliche Lage, suchen nach unaufhörlichen humanitären Almosen und heben die Selbstversorgung auf, obwohl es eine ganze Welt anderer Menschen gibt, die Sklaverei, Holocaust, Flüchtlingsstatus, Krieg und verschiedene Formen der Unterdrückung erlebt und daran gearbeitet haben, sie zu überwinden.

Psychologische Kriegsführung: Radikale Dschihadisten wehren sich gegen westliche Initiativen zur Bekämpfung des Terrorismus und eines gefährlichen Kalifats, indem sie bei fast jeder Gelegenheit „Islamophobie“ missbrauchen und unangemessen als solche bezeichnen, um diejenigen zu untergraben, die nicht mit ihrer Agenda übereinstimmen. Mit anderen Worten: Man kann ihrer Politik oder ihrem Verhalten nicht widersprechen, ohne als Rassist oder Unterdrücker abgestempelt zu werden.

Verhängnisvolles Ignorieren der “Revolution”

Lawfare: Wenn alles andere fehlschlägt, werden die Befürworter des radikalen Dschihads Verfassungsgesetze gegen uns verwenden, indem sie sich auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit berufen, um nicht nur zu sprechen, sondern auch zu handeln, indem sie öffentliche und private Räume besetzen, andere einschüchtern, belästigen, blockieren und Gewalt gegen sie verüben, auch gegen Strafverfolgungsbehörden und Politiker. Während sie „Beobachter” und Anwälte einschalten und angeblich „friedliche Proteste” abhalten, rufen sie gleichzeitig zur „Intifada” (Revolution) und zum gewalttätigen Dschihad auf.

Kurz gesagt, radikale Dschihadisten nutzen nicht nur alles von Terrorismus bis zum Streben nach Atomwaffen, um ihre Ziele der Vorherrschaft und eines Kalifats zu erreichen, sondern sie wenden auch die gefährlichen Strategien der Täuschung und Untergrabung unserer demokratischen Institutionen und der Gesellschaft an. Solange wir uns weiterhin fast ausschließlich auf die Bedrohungen durch China und Russland konzentrieren und versuchen, die erhebliche Gefahr eines radikalen terroristischen Kalifats herunterzuspielen, ignorieren wir die „Revolution“, die Ideologie des Märtyrertums und den Dschihad, der eine Bedrohung für die Freiheit und die Menschenrechte nicht nur der Menschen in ihren eigenen Ländern, sondern auf der ganzen Welt darstellt.