Die große Amnesie: Wie die DDR zum Paradies für das Volk wurde

Es ist amtlich: Das Jahr 1989 hat nie stattgefunden. Jene Hunderttausende, die damals auf den Straßen Leipzigs, Dresdens und anderen Städten „Wir sind das Volk“ riefen, litten vermutlich unter einer kollektiven Sonnenallergie und wollten einfach nur an die frische Luft. Denn glaubt man der aktuellen Nostalgie-Welle einiger Ostdeutscher, war die Deutsche Demokratische Republik ein einziges, von der Ostsee bis zum Erzgebirge reichendes Wellness-Resort.

Bevor der Aufschrei groß ist: Dies ist kein Ossi-Bashing. Schließlich bin ich selbst in der „geilen“ DDR aufgewachsen und durfte sie 34 Jahre erleben. Ich weiß also sehr genau, wovon ich rede. Und allen, die heute schulterzuckend abwinken, sei gesagt: Es ist nicht egal, wo man geboren wurde, ob in Ostdeutschland oder in Westdeutschland. Frage heute einfach mal einen Nordkoreaner und einen Südkoreaner. Da werden die Unterschiede in der Biografie-Lotterie schnell ziemlich real.

Ein paar Erinnerungen für das Poesiealbum

Es ist Zeit deshalb für einen freundlichen, staatlich nicht geprüften Rückblick. Zunächst die externe Expertise, um das Ganze historisch korrekt einzuordnen: Die DDR war ein treuer Vasall Moskaus. Eigenständigkeit stand im Drehbuch des Ostblocks nun mal nicht auf den vorderen Plätzen. Stattdessen galt flächendeckend und unumstößlich das ewig junge Motto: „Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen“. Und gelernt wurde fleißig – vor allem, wie man Mangel verwaltet und die Bevölkerung bei Laune beziehungsweise unter Kontrolle hält. Luxus pur war die Entschleunigung des Konsums. Warum beschweren wir uns heute über Lieferkettenprobleme? Im Arbeiter-und-Bauern-Staat war das Nachhaltigkeit auf Endstufe. Alles kam aus der Region – und nur das, was gerade verfügbar war und wenn es im Plan stand.

Dazu kam das allgemeine „Ham-wa-nich“-Erlebnis: Geschäfte waren minimalistisch eingerichtet – im Grunde das, was man heute in hippen Großstadt-Bezirken als „Wiedergeburt der Einfachheit“ und „Concept Store“ feiert. Wer brauchte schon eine Auswahl aus zwanzig verschiedenen „Schlager Süßtafeln“, Waschpulvern, Zahnpasten, Kassettenrekordern, Fußbodenbelägen oder Autos? Das lenkt nur vom sozialistischen Aufbau ab!

Geheimwaffe D-Mark

Die 12-jährige Wartezeit für ein neues war eine heilsame Übung in Geduld und Genügsamkeit. Das Auto bestellte man am besten direkt zur eigenen Volljährigkeit, damit es zum 30. Geburtstag pünktlich vor der Tür stand. Das ist wahre Vorfreude! Es gab auch Gourmet-Oasen: Eine Dose Mandarinen und eine Flasche Rosenthaler Kadarka waren kein schnödes Abendessen – das war der pure, funkelnde Luxus des Ostens! Wer noch mehr wollte, ging in den „Delikat“ oder „Exquisit“ und zahlte für eine Tafel Westschokolade mit ganzen Haselnüssen dreizehn Ostmark. Schnäppchenjäger von heute würden bei diesem Preis einen Herzinfarkt erleiden. Die D-Mark war ein lustiges Tauschspielzeug. Wer braucht schon den Euro, wenn man das genialste Zwei-Klassen-Währungssystem aller Zeiten haben konnte?

Die D-Mark war die eigentliche Geheimwaffe im Alltag. Ohne „Blaue Fliesen“ – so hießen die echten West-Hunderter im DDR-Jargon – bewegte sich kein Handwerker aus seiner Hütte. Der Intershop, aufzufinden in jeder mittleren Kleinstadt, war die magische Parallelwelt, die nach Kaffee und weichgespülter Freiheit duftete – betreten durfte sie jeder, kaufen dort aber nur, wer die „richtigen“ Scheine hatte. Nein, keine D-Mark Scheine; es waren „Forum-Schecks“, in die man das Westgeld vorher umtauschen musste.

Abenteuerurlaub im eigenen Land und in den Bruderstaaten

Und dann, nicht zu vergessen, der Top-Wohnstandard! Die Platte war der Wunschtraum jedes Bürgers – Silos mit Wohnklo. Das Kollektiv hieß hier Hausgemeinschaft. So war die Überwachung ganz konzentriert möglich. Jeder kannte jeden und wusste nur Gutes zu berichten, wenn er bei der „Firma“ (Stasi) war. Schlimmer traf es noch die Bewohner häßlicher Altbauwohnungen mit Klo auf der Zwischenetage und Hinterhof. Hier hatte es die Stasi schwerer, “Das Leben der Anderen“ begleiten.

Die Reisefreiheit wird völlig überbewertet. Die SED-Führung war ihrer Zeit einfach voraus und erfand den „Urlaub auf Balkonien“ oder im eigenen Kleingarten. Warum in die Ferne schweifen, wenn der FDGB-Ferienplatz an der Ostsee ruft? – auch wenn es fast ein Fünfer im Lotto war, diesen zu bekommen. Als Aktivist und verdienter Werktätiger wuchsen aber die Chancen.

Ultimativer Finanz-Abenteuersport

Und wer doch mal in die sozialistischen Bruderstaaten reisen durfte, kam in den Genuss des ultimativen Finanz-Abenteuersports: dem penibel im Personalausweis vermerkten Geldumtausch. Dreißig Mark der DDR konnten pro Reisetag, bei einer maximalen Anzahl von 20 Tagen im Jahr, z.B. für die Tschechoslowakei (CSSR) umgetauscht werden. Davon mussten Unterkunft und Verpflegung bezahlt werden. Das schützte vor gierigem Konsum!

Um dennoch auskömmlich Urlaub, in einer einfachen Ferienwohnung, in der Hohen Tatra machen zu können, wurde der Trabi mit allerlei Konserven beladen, meist selbst eingekocht. Die Rennpappe, so der Trabant im Volksmund, wurde zum Schwerlaster und kroch in der Tatra die Berge in beeindruckender Schrittgeschwindigkeit hoch. Die Ameisen waren meist schneller und überholten ohne zu blinken. Aber so entfielen immerhin die Restaurantbesuche. Wandern war ja quasi kostenlos. Man konnte Laufen, bis das Blut aus dem Schuh lief.

Wellness für Körper und Geist – verordnet vom Staat

Politisch und gesellschaftlich war für reichlich Unterhaltung gesorgt. Es gab das Meinungsmonopol deluxe – mit heimlichen Diskussionen am Abendbrottisch. Für die Öffentlichkeit hatte die Partei ja immer recht, die “Aktuelle Kamera” lieferte die tägliche Dosis Märchenstunde, inklusive sozialistischer Losungen wie „Vorwärts zum X. Parteitag“. Nur zu Hause durfte man noch Fragen stellen, die man dann aber besser für sich behielt. Wehrdienst für das Vaterland bedeuteten 18 Monate, darunter verpflichtende Wochen in der Kaserne ohne Ausgang. Das schweißte zusammen. Alkohol war in der Liegenschaft zwar streng verboten, floss aber dennoch reichlich. Anders ließen sich die anderthalb Jahre kaum ertragen.

Auch die Freizeit war mit Wehrerziehung angereichert: Wer zu viel Energie hatte, durfte sich in der „Gesellschaft für Sport und Technik“ (GST) oder beim Wehrkundeunterricht in der Schule schon mal mental auf den imperialistischen Klassenfeind vorbereiten. Die Rundum-Betreuung durch die Staatssicherheit war im Grunde der Vorläufer moderner Social-Media-Algorithmen: Sie wusste einfach immer, was du denkst, wo du bist und mit wem du sprichst – bloß eben ganz ohne lästige Cookies und Werbebanner. Die DDR-Band Jessica machte daraus einen Hit: „Ich beobachte Dich“.

Das Beste kommt zum Schluss

Natürlich gab es Ausnahmen vom grauen, maroden Kopfsteinpflaster-Alltag mit seinen abbruchreifen Häusern und kaputten Straßen. Oasen, wie Berlin und die Waldsiedlung Wandlitz waren die Prototypen moderner Sonderversorgungszonen. Während das Fußvolk nach Gardinenwaschmittel und Amiga-Schallplatten mit Westmusik fahndete, opferte sich die Führungselite auf und testete die West-Waren höchstselbst auf Herz und Nieren. Einer musste es ja tun.

Wenn Sie also das nächste Mal sehnsüchtig an der Spreewaldgurke lutschen, werfen Sie einen Blick in die Tageszeitung der SED von 1989 und rufen Sie sich kurz ins Gedächtnis: Die DDR war kein Paradies, kein Freizeitpark aus dem Hochglanzkatalog. Es war ein System aus Mangel, Mauern, Schießbefehl und Überwachung. Die Puzzleteile des Scheiterns lagen überall auf den kaputten Straßen. Und genau deshalb haben wir, Eure Mütter und Väter, 1989 die Kerzen angezündet – und nicht die Nostalgie-Maschine! Habe ich was vergessen? Ach ja: Falls Euch das heute wieder bekannt vorkommt – es könnte es sein, dass die Straße Euch noch einmal braucht!