Die große Biden-Vertuschung: Ein Skandal in Zeitlupe

Es ist ein Drama, das sich über Jahre hinzog, während die Welt zusah – oder treffender: während sie wegsah. Joe Bidens desolate geistige Verfassung war bereits vor seiner Wahl 2020 ein offenes Geheimnis, das von Beratern, Medien und sogar internationalen Politikern mit einer Mischung aus Leugnung und Dreistigkeit vertuscht wurde. Nun, da die Wahrheit ans Licht kommt, bleibt die Frage: Wie konnte eine solche Täuschung so lange funktionieren? Und warum haben Figuren wie Olaf Scholz, der Biden noch 2024 als „topfit“ pries, mitgespielt?

Schon vor der US-Wahl 2020 gab es zahlreiche Hinweise darauf, dass Joe Biden nicht der „fitte, dynamische Leader“ war, als der er von seinen Unterstützern dargestellt wurde. Videos und Berichte, die auf Plattformen wie X kursierten, zeigten einen präsenilen, gebrechlichen und teils verwirrten Mann, der mit der Realität zu kämpfen hatte – und das war noch höflich formuliert.

Ein offenes Buch, das niemand lesen wollte

Da waren die öffentliche Fehltritte Bidens. Bereits im Wahlkampf 2020 sorgten seine Auftritte für Stirnrunzeln; bei einer Veranstaltung am 2. März 2020 versuchte er etwa, die Unabhängigkeitserklärung zu zitieren, kam aber nur bis: „We hold these truths to be self-evident. All men and women created by – you know, you know, the thing.“ Ein harmloser Versprecher? Nur scheinbar; in den verfassungstreuen USA, wo der Text der Erklärung zum Allgemeinwissen gehört und Generationen von Schulkindern ihn auswendig lernen, ein schwerer Fauxpas. Doch solche Momente häuften sich. Biden behauptete mehrfach, “für den US-Senat” zu kandidieren, obwohl er für das Präsidentenamt antrat. Solche „Gaffes“ wurden von seinen Unterstützern als charmant abgetan, während Kritiker sie als Warnsignale für kognitive Disfunktion sahen.

Versuche einer “manipulierten Wahrnehmung” machten es nicht besser. Natürlich nutzte die Trump-Kampagne solche Momente dankbar aus, um Biden als „Sleepy Joe“ zu brandmarken und – durchaus unmedizinisch-vorschnell – zu behaupten, er leide an Demenz. Ein besonders prominentes Beispiel war ein manipulierter Clip, der Biden zeigte, wie er in Minnesota „Hello, Minnesota!“ rief, während ein Schild „Tampa, Florida“ zeigte. Dieses Video, das über eine Million Mal auf Twitter (heute X) angesehen wurde, war zwar gefälscht, aber es nährte die ohnehin bestehenden Zweifel an Bidens Orientierung. Sein Team wies solche Vorwürfe zurück, doch die Häufigkeit der „Ausrutscher“ sprach für sich. Das demokratische Lager hingegen versuchte, die zunehmenden Zweifel durch Gegenpropaganda zu entkräften. Bereits 2019 berichteten Medien wie “The New York Times” und “The Washington” Post wiederholt über Bidens Alter und Fitness, während sogar eigene demokratische Mitbewerber im Vorwahlkampf sein Alter gegen ihn nutzten.

Großangelegte Vertuschungsmaschinerie

Von Bidens Kampagne wurden entsprechende Bedenken oft als Beispiele für “Ageism”, also Alterdiskriminierung, abgetan. Konservative Stimmen wie der Abgeordnete Greg Murphy, im Hauptberuf Urologe, behaupteten 2020, Biden zeige „offensichtliche Anzeichen von Demenz“ – obwohl er ihn nie untersucht hatte. Auch wenn solche Behauptungen von Bidens Team als haltlose Angriffe abgetan wurden, blieben offene Fragen. Umfragen von 2020 zeigten ein gemischtes Stimmungsbild der US-Öffentlichkeit; eine Hill-HarrisX-Umfrage im Juli 2020 ergab etwa, dass 56 Prozent der Wähler Biden als geistig fit ansahen, während eine Rasmussen-Umfrage im August 2020 zeigte, dass 59 Prozent glaubten, im Falle seiner Wahl werde seine Vizepräsidentin Kamala Harris sein Amt übernehmen müssen. Die Zweifel waren also frühzeitig vorhanden – und das durchaus, bevor Biden überhaupt gewählt wurde.

Dennoch hatte eine großangelegte Vertuschungsmaschinerie mit einem Netzwerk aus Leugnung und Ablenkung am Ende Erfolg; 2020 wurde er zum Präsidenten gewählt. Dass die Täuschung der Wähler über Bidens Zustand gelingen konnte, war aber kein Zufall, sondern ein wohlorchestriertes Manöver gewesen, an dem Berater, Medien und sogar internationale Politiker beteiligt waren. Es war, als hätte man eine schlechte Theateraufführung inszeniert und gehofft, das Publikum würde die offensichtlichen Patzer nicht bemerken. Nun kommt nach und nach ans Licht, wie skrupellos und professionell dabei vorgegangen wurde. Aktuelle Berichte wie etwa von “Bild” legen dies nun schonungslos offen und stützen sich auf neue Bücher, die enthüllen, wie Bidens Berater seinen „geistigen und körperlichen Verfall“ systematisch verschleierten: Sein steifer Gang wurde auf eine alte Fußverletzung geschoben, obwohl sein Arzt von Wirbelsäulen-Arthritis sprach. Es gab sogar Überlegungen, Biden in einer zweiten Amtszeit einen Rollstuhl zu geben – ein Detail, das die Öffentlichkeit nie erfahren sollte.

Tragikomische Kehrtwende

Die Mainstream-Medien, insbesondere in den USA, spielten bei der Ausblendung von Bidens gesundheitlicher Hinfälligkeit (und damit faktischer Amtsunfähigkeit) eine zentrale Rolle. Während konservative Medien wie “Fox News” die Demenz-Vorwürfe verstärkten, wiesen linke Medien diese als „rechte Verschwörungstheorien“ zurück. Erst jetzt, nach Bidens Amtsende, berichten sie auf einmal offen über die „große Vertuschung“. Diese plötzliche Kehrtwende wirkt fast schon tragikomisch – wenn sie nicht so zynisch wäre. Was sie ans Licht bringt, ist geradezu grotesk, zum Beispiel zur Verteidigung Bidens mit der „Gaffe-Maschine“: Bidens Team und Unterstützer wie Abgeordneter Seth Moulton wiesen auf seine angeblich schon immer bestehende lebenslange Neigung zu verbalen Ausrutschern hin, weshalb seine Ausfälle nichts mit seinem geistigen Zustand zu tun hätten.

Bei deutschen Journalisten wie etwa dem ZDF-US-Korrespondenz Elmar Theveßen fiel dieser Schwindel auf so fruchtbaren Boden, dass er die Lügen daheim gleich weiterverbreitete. Zum US-Wahlkampf vergangenes Jahr teilte er dem deutschen TV-Publikum mit, Biden sei “geistig voll da” und “hellwach”. Theveßen ernsthaft: “So erleben wir Journalisten ihn.” Doch auch deutsche Politiker bereinigten sich an dieser modernen Adaption von Anderssons Märchen des Kaisers ohne Kleider; so muss man Olaf Scholz fast bewundern für die Chuzpe, mit der er im Sommer 2024 nach einem USA-Besuch verkündete, Joe Biden sei „topfit“. Zu diesem Zeitpunkt war Biden 81 Jahre alt, hatte einen Wahlkampf abgebrochen und kämpfte öffentlich mit Gedächtnislücken – etwa, als er verstorbene politische Weggefährten grüßte, den Faden verlor oder den längst verblichenen Helmut Kohl mit Angela Merkel verwechselte.

Olaf Scholz: Der „Topfit“-Trompeter

Scholz’ Aussage war angesichts des Offensichtlichen nicht nur ein Schlag ins Gesicht seiner Wähler, die er damit für dumm verkaufte, sondern auch ein Beweis dafür, wie weit Politiker in ihrer Realitätsverleugnung gehen, um ein Narrativ aufrechtzuerhalten. Warum tat Scholz das? Vielleicht aus diplomatischer Höflichkeit – schließlich will man den mächtigsten Mann der Welt ja nicht beleidigen; vielleicht aus politischer Berechnung, um die transatlantischen Beziehungen nicht zu gefährden; oder vielleicht auch, weil Scholz und andere europäische Leader einfach nicht zugeben wollten, dass sie jahrelang mit einem Präsidenten verhandelt hatten, der möglicherweise nicht voll handlungsfähig war. Was auch immer die Gründe waren: Scholz’ „Topfit“-Kommentar und die entsprechenden Einlassungen von deutschen Journalisten waren Paradebeispiele für die internationale Komplizenschaft in der Biden-Vertuschung.

Die Vertuschung von Joe Bidens kognitivem Zustand erhält angesichts dieser gemeinschaftlichen Irreführung der Öffentlichkeit eine andere Tragweite. Sie ist mehr als nur ein politischer Fauxpas; sie ist ein Skandal, der das Vertrauen in Medien und Politiker weiter erschüttert. Die Beweise für Bidens Schwächen waren vor 2020 da, von viralen Videos bis hin zu öffentlichen Gaffes. Doch ein Netzwerk aus Beratern, Medien und Politikern sorgte dafür, dass die Wahrheit im Dunkeln blieb. Nun, da sie doch ans Licht kommt – aktuell ausgelöst durch die Berichte über Bidens Prostatakrebs-Erkrankung –, bleibt ein bitterer Nachgeschmack: Wenn selbst die vermeintlich freie Presse und demokratische Führer bereit waren, solche Täuschungen zu unterstützen, wie können wir dann noch ehrliche Politik erwarten?

Ein Skandal mit Langzeitfolgen

Zwar gab es auch früher schon großangelegte Vertuschungen und offene Geheimnisse über den Gesundheitszustand von Politikern – und zwar nicht nur in der Sowjetunion, wo die Gerontokratie greiser Politbüro-Apparatschiks eine lange Tradition hatte, oder in arabischen Diktaturen, sondern durchaus auch in westlichen Ländern. Das bekannteste Beispiel dürfte der französische Francois Mitterand gewesen sein, der aus seinem wahren Zustand, der seine Wiederwahl verhindert hätte, ein Staatsgeheimnis machte, das von fast allen Medien und Parteien gehütet wurde. Aber so dreist wie im Fall Bidens – und das im Internetzeitalter mit frei verfügbaren Quellen und unzähligen Hinweisen und Beweisen – wurde die Öffentlichkeit noch nie getäuscht. Es ist daher an der Zeit, dass wir genauer hinsehen – und uns fragen, wer wirklich die Fäden zieht, wenn der Kaiser keine Kleider mehr trägt.

Schließen möchte ich mit einem Tweet, den ich auf X veröffentlichte: “Dass sich der Mainstream nun über die große Biden-Vertuschung echauffiert, ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten, Freunde … Selbst eher konservative Blätter wie Bild und Welt” waren an der Vertuschung federführend beteiligt (in Deutschland zumindest). Bereits bevor Biden zum Präsidenten gewählt wurde, gingen Videos viral, in denen er auf Wahlkampfveranstaltungen Menschen begrüßte, die längst verstorben waren! Wir haben diese Videos verbreitet, drauf hingewiesen, dass der Mann schwer krank ist. Hat den Mainstream nicht interessiert. Im Gegenteil, er diffamierte Leute wie mich als Schwurbler und rechten Verschwörungstheoretiker.”