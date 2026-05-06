Was, wenn Politiker plötzlich ehrlich wären? Eine Dystopie

Stell dir vor, es ist der 7. Mai 2026. Ein mysteriöses Virus, vielleicht eine späte Corona-Mutation auf der Regierungsbank führt dazu, dass das „Politiker-Gen“ für strategische Unschärfe plötzlich eine 180-Grad-Wende vollzieht. Ab sofort können Politiker nur noch die nackte, ungeschönte Wahrheit sagen. Die Folge ist keine Utopie der Ehrlichkeit, sondern der sofortige Kollaps der Zivilisation, wie wir sie kennen. Willkommen in der „Großen Offenbarung“!

Und schon zeigen sich die Symptome: 8 Uhr früh, die morgendliche Bundespressekonferenz. Der Regierungssprecher tritt vor die Mikrofone. Anstatt von „herausfordernden fiskalischen Rahmenbedingungen“ zu sprechen, gähnt er und sagt: „Guten Morgen. Um ehrlich zu sein: Wir haben das Geld für die Rentenreform letzte Nacht beim Poker gegen den norwegischen Staatsfonds verzockt. Und die Digitalisierung der Verwaltung müssen wir aufgegeben, weil der einzige Entwickler, der wusste, wie man Digitalisierung schreibt, jetzt bei einem KI-Startup in Kalifornien arbeitet. Fragen? Nein? Schön. Danke.“ Die Journaille klatscht Beifall und überlegt, wie man die harte Realität irgendwie framen kann. Die Wahrheit haben sie schließlich noch nie ins Schmierblatt gebracht.

Stunde der Wahrheit – auch für den Realitätsleugner Merz

Um 10 Uhr tritt der Kanzler im Bundestag auf den Plan. Friedrich Merz, der Realitätsleugner der schwarz-roten Koalition, begibt sich ans Rednerpult. Er verzichtet auf die übliche staatsmännische Attitüde: „Liebe Bürger, ja, ich habe gelogen. In Wirklichkeit mache ich diesen Job für BlackRock, Selenskyj und natürlich auch für mein Ego, weil ich zeigen wollte, dass ich Deutschland besser zerstören kann als die Ampel vor mir. Und tatsächlich, ich kann es! Wir haben keine Ahnung, wie wir die Industrie, an Ihrer Flucht aus Deutschland hindern können. Selbst neue Schulden, in Milliardenhöhe führen nur dazu, dass alles teurer wird. Deshalb haben wir die Gesundheitsreform gemacht, um euch tiefer in die Tasche greifen zu können. Auch die neue Steuerreform wird den letzten Tropfen aus euch herauspressen. Ach ja, und die ‚Brandmauer‘? Wir kommen wohl nicht umhin, heute Abend mit der AfD ein Bier zu trinken, wenn wir Morgen noch an den Trögen der Macht Anteil haben wollen. Ich war ohnehin schon immer gegen die Brandmauer.“

Um 12 Uhr erscheint Wirtschaftsministerin Katherina Reiche zum Interviewtermin. Auf die Frage nach dem versprochenen 1,0 Prozent Wirtschaftswachstum für 2026 antwortet sie lachend: „Das eine Prozent? Das ist doch lächerlich, gegen die 17 Cent beim Tankrabatt. Dafür brauchen wir nur 2 Monate und nicht ein ganzes Jahr! Nebenbei haben wir gleich noch die Tabaksteuer erhöht. Das mit dem Wachstum haben wir uns eh nur ausgedacht, damit die Börse nicht sofort implodiert. In Wahrheit hoffen wir einfach, dass die Chinesen so viel Mitleid mit uns haben, dass sie uns ein paar letzte Fabriken überlassen. Unsere eigene Innovationskraft erschöpft sich derzeit darin, das Wort ‚Bürokratieabbau‘ in Pressemitteilungen zu schreiben, ohne irgendetwas zu ändern. Aber ich kann Ihnen heute mitteilen, letztes Quartal haben wir 1.000 neue Stellen für die Kontrolle von gendergerechten Keks-Verpackungen geschaffen.“

Die dystopischen Folgen der totalen Wahrheit

Mittlerweile ist es 14 Uhr – und die Opposition kämpft für den Untergang. Die Grünen, nun in der Opposition, verzichten auf moralische Überlegenheit: „Wir stellen fest, Grün wirkt! Selbst die Regierungsparteien sind grüner, als wir je waren. Deshalb fordern wir jetzt eine aktive Kriegspolitik ein. Erst wenn alles, – wirklich alles – in Deutschland zerstört ist, geht von diesem Land keine Gefahr mehr aus und die Klimaneutralität erreichen wir auch noch nebenbei. Wir verwirklichen die Vision von Habeck: ‚Es gibt kein Volk, und es gibt deswegen auch keinen Verrat am Volk.‘ Für uns ist wichtig, dass wir uns bis dahin im Prenzlauer Berg hinter Wärmepumpen verschanzen, gleichzeitig die Energieinfrastruktur zerstören und unsere Überlegenheit mit Lastenrädern dokumentieren können. Alles für den Untergang!“

Der „Wahrheitsschock“ führt also innerhalb von 12 Stunden zu einem bemerkenswerten folgendem Szenario – inklusive einem Börsencrash der Wahrheit: Da Aktienkurse zu 90 Prozent aus Illusionen über die Zukunft bestehen, fällt der DAX auf den Wert eines gebrauchten Toasters – sobald klar wird, dass niemand einen Plan hat. Die Wähler stellen fest, dass ihre Lieblingspolitiker sie nicht nur aus Bosheit angelogen haben, sondern aus purer Verzweiflung. Die Erkenntnis: „Die wissen es auch nicht besser als ich“ entpuppt sich als verstörende Wahrheit, gruseliger als jede Verschwörungstheorie. Vielleicht sollte man es doch einmal mit einer Alternative versuchen.

Was wir daraus lernen

Eine weitere Folge ist jähe Ende der Talkshows: Da niemand mehr um den heißen Brei herumredet, dauern Sendungen wie Caren Miosga nur noch 4 Minuten. Frage: „Wie lösen wir die Krise?“ – Antwort der Gäste im Chor: „Gar nicht. Wir verwalten nur das Chaos, sichern unsere Pfründe und hoffen, dass es bis zur nächsten Wahl reicht.“ Darauf die Moderatorin: „Danke und schönen Abend. Bis nächste Woche, zu einem neuen spannenden Thema.“

Die unweigerliche Instant-Lehre aus diesem Szenario: In dieser Welt ist die Lüge der Klebstoff der Demokratie! Ohne propagandistische Beruhigungspillen wie die Mär vom „Wir schaffen das“ oder dem „besten Deutschland aller Zeiten“ blickt das Volk in den Abgrund der Realität. Deshalb gehen die Menschen auf die Straße und fordern lautstark: „Bitte lügt uns wieder an! Wir wollen nicht wissen, wie es wirklich aussieht!” Also wird gleich am nächsten Tag, dem 8. Mai 2026, ein Gesetz verabschiedet, welches das Lügen zur Staatsräson erhebt. Die Ruhe kehrt zurück. Deutschland atmet auf. Alles ist wieder beim Alten.