Die große PR-Razzia gegen Rechts – zwei Tage nach dem Mord von Illerkirchberg

3.000 Polizisten und andere Staatsdiener dürfen heute ein paar Wohnungen in Deutschland aufmachen und nachschauen, was die Leute so alles versteckt haben. Gefeiert wird dieses als großer Schlag gegen eine im Aufbau befindliche „terroristische Vereinigung”. Selbst unser Justizminister voran – er weiß auf Twitter den Teufel an die Wand zu malen: „Sie stehen in Verdacht, unter Anwendung von Gewalt und unter Inkaufnahme von Toten, den ‚Deep State‘ der Bundesrepublik zu beseitigen und selber die Staatsmacht an sich zu reißen.“

Ich jedoch werde den Verdacht nicht los, dass dieses Tohuwabohu von den tatsächlichen Problemen ablenken soll, quasi ein Manöver ist, um den Fokus der Masse auf Nebenkriegsschauplätze zu richten. Der Vorfall in Illerkirchberg und die öffentliche Empörung über andere kapitale Verbrechen nahmen gerade erst Fahrt auf, und die wirklich unbequemen Fragen nach einer verfehlten Migrationspolitik keimten seit Montag auf.

Verdächtiges Timing

Freie Journalisten wie Boris Reitschuster, Julian Reichelt und viele andere unabhängige Medien (auch Ansage!) mit einer gehörigen Reichweite haben sich dieses Themas angenommen, und sie zeigen auch in anderen Belangen fortwährend die Missstände auf. Deutsche Mittelstreckenraketen werden an der polnischen Grenze stationiert, Polen kauft 116 neue amerikanische Panzer. Die Steuerlast für die deutschen Bürger hat Weltmeisterniveau erreicht (irgendwo muss man ja Weltmeister sein!). Die „Pandemie” findet in den von den Bundesländern vorgenommenen Alleingängen Ihr Ende – und unser Kalli L. hat ein paar Millionen Dosen im Kühlschrank liegen, die demnächst das Schicksal der Verbrennung erleiden werden. Das neue Erbschaftssteuergesetz wird einen weiteren Einnahmeschub für Chrissy L. bedeuten und ihn vielleicht davor beschützen, nächstes Jahr ein neues riesiges „Sondervermögen“ zu bilden.

Fazit: Alles beim Alten – und weiter so mit Volldampf in den Abgrund!