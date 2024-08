Die große Show fällt leider aus

Sind auch Sie enttäuscht? Hatten auch Sie sich mehr für das Finale der globalistischen Deppen-an-der-Nase-durch-den-Ring-ziehen-Spiele von Paris erwartet? Hat sich auch bei Ihnen statt der popcorngeschwängerten Verschwörungshysterie eher Affenpocken-Dorftrottel-Ernüchterung breitgemacht? Trösten Sie sich: Sie sind nicht alleine! Millionen “Qties” mit ausgeprägter Affinität zu Ränke und Konspiration sowie auch andere Internetkrieger hacken gelangweilt auf ihren Tastaturen herum, um die ersten Bilder aus Bergamo über Affenpockentote zu finden.

Es hätte so spannend werden können: Alle einschlägig Informierten waren doch in freudiger Erwartung! Was kommt? Was hat der tiefe Staat denn geplant? Dies und Ähnlichlautendes waren die allgegenwärtige Frage in diesen Kreisen. Alien-Invasion oder doch eher ein Atomschlag? Ein gigantischer Explosionspilz mit computergenerierte Bildern hätte dem geneigten Hauptstrompublikum wohlige Schauer über den Rücken laufen lassen! Eine Neuauflage des 11. Septembers? Was hätte es da nicht für tolle Inszenierungsmöglichkeiten gegeben! Man stelle sich nur vor: Eine deutsche Flugscheibe direkt von der dunklen Seite des Mondes landet vor dem Reichstag. Ein strammer, schwarzuniformierter SS-Mann mit Stiefeln und Reitgerte entsteigt dieser Haunebu, stellt sich als “Flottenadmiral Hans Kammler” vor, dringt mit seinen Mannen ins Parlamentsgebäude ein und deportiert Frau Baerbock direkt in die Reichsschule auf der erdabgewandten Seite des Mondes zu einem Deutschkurs für Anfänger!

Mit ein bisschen Phantasie…

Worauf man sich ebenfalls hätte freuen können, wären irgendwelche Insektoiden, die mit riesigen Project-Blue-Beam-generierten Kosmoskreuzern auf dem Ballermann in Mallorca auftauchen und dem verabscheuungswürdigen, deutschtümelnden Treiben auf der dortigen Partymeile ein dramatisches Ende setzen. Bei einer anschließenden weltweit übertragenen Pressekonferenz hätten diese Weltall-Raubritter dann die konsequente Durchsetzung der linkswoken Agenda verkündet. Das ganze globalistische Programm wäre von den Insekten durchgedrückt worden – inklusive digitalem Geld, Benimmpunkten auf sozialen Medienplattformen und veganem Kleister als Grundnahrungsmittel. Das wäre mal eine tolle Show gewesen!

Auch die Nummer mit dem Antichristen hätte Charme gehabt: Eine messiasgleiche Gestalt erscheint hoch am Himmel, sinkt zur Erde herab, öffnet ihren Mund und verkündet eine neue Religion. Überall auf der Erde wären die Worte gleichzeitig zu hören gewesen. Die – par ordre du mufti erlassenen – neuen Gebote hätten Schwung ins gesellschaftliche Leben gebracht: Der neue Glaube hätte die Transen-Agenda mit eingeschlossen, die Anbetung des Baphomet zwangsweise diktiert und die Angehörigen der Finanzelite zu Priestern und Kultuswächtern gemacht.

Die Chance auf Angstschauer auf höchstem Niveau vertan

Womit kamen die chasarische Mafia, Chabad Lubawitsch, die Jesuiten, die P2-Loge und die anderen üblichen Verdächtigen stattdessen aber um die Ecke? Mit den Affenpocken! Wie langweilig. Nicht mal das Drehbuch haben sie geändert. Sie geben jetzt einfach Corona 2.0 – und machen sich noch nicht einmal die Mühe, die Schauspieler auszutauschen. Mit dem selben ungepflegten, gehirnmäßig untermotorisierten Ensemble spielen sie diesmal eine noch lahmere Version von Pandemie als vor ein paar Jahren.

Der erste deutsche Affenpockler seit Ausrufung des MPox-Coups tauchte in München auf – genau wie vor vier Jahren der erste “Gekrönte”. Das Klinikum wurde im Drehbuch beibehalten: Der Arzt, der einer bestürzten Öffentlichkeit den erschreckenden Befund verkündete, war derselbe berufsbetroffene Laiendarsteller wie bei Corona. Langweilig! Die selben schrägen Figuren aus Politik und Medien erheben jetzt warnend die Stimme und ihre knochigen Finger. Alles wie gehabt, alles schlecht inszeniert – und eben: langweilig. Post-it fürs nächste Mal: Liebe Geldelite, liebe Globalisten und im Schatten agierenden Kinderfreunde: Das Ganze hat das Niveau einer mittelprächtigen halblustigen Episode einer öffentlich-rechtlichen Endlos-Seifenoper. Gebt Euch doch bitte mehr Mühe! Es bedarf eines autentischen Plots, neuer glaubhafter Darsteller und einer weniger dämlichen Umsetzung. Macht einen Umweg um korrupte Politiker, die sich nur die Taschen vollmachen mit überteuerten Masken, Tests und Impf-Bestechungsgeldern von Big Pharma! Vermeidet Bilder von auf Omas einprügelnden Polizistinnenden! Und setzt das Ganze diesmal bitte erheblich wirkungsvoller in Szene! Dann hat wenigstens auch das Fachpublikum mehr Spaß mit Popcorn.