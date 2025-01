Die große Trump-Show stürzt die deutschen Gesinnungsmedien ins Delirium

Zur gestrigen Amtseinführung von US-Donald Trump, die in Sachen Würde und Grandezza eine der bedeutsamsten Zeremonielle der jüngeren US-Geschichte war, zog die deutsche Mainstream-Journaille wieder einmal alle Register der Desinformation und Irreführung. Vor allem die historische Antrittsrede des Präsidenten, der eiskalt und brillant, schonungs- und kompromisslos seinen Politikwechsel mit klarer Kante formuliere und dabei alles in Trümmer zu legen ankündigte, was die linken Globalisten seit Jahren geschaffen (und verbrochen) haben, trieb die aktivistischen journalistischen Herolde eben dieser Transformationspolitik in die Verzweiflung. Die Manifest Destiny, das amerikanische Sendungsbewusstsein, ist mit imperialer Macht zurück und Trump, der nun auf niemanden mehr Rücksicht zu nehmen braucht, ist zu allem entschlossen und verliert keine Zeit. Für linke Redakteure an den Trögen des staatsgemästeten und/oder öffentlich-rechtlichen Propaganda-Volkserziehungskartell, die genau wissen, dass auch ihre Zeit abgelaufen ist und mit der AfD die reale Aussicht auf eine entsprechende Rejustierung der Verhältnisse auch bei uns besteht, muss es die Hölle sein.

Während die US-Kollegen dieser Agitationsmedien immer noch Gift und Galle gegen Trump spucken, ist allerdings in Europa in Politik und Medien, angesichts des völligen Scheiterns ihrer zehnjährigen Vernichtungskampagne gegen alles Etablierte, Normale, Gesunde und zuvor Funktionierende, eine eine gewisse zermürbte Resignation zu erkennen. Trotzdem bäumen sich die Vorgeführten und Blamierten noch einmal auf – und schießen in Deutschland nach wie vor aus allen Rohren.

“Wie lange wollt ihr bei dem Scheiß bleiben?“

Im ZDF durfte der hauseigene „USA-Experte“ Elmar Theveßen bei der Live-Übertragung abermals seinen üblichen Unsinn absondern, etwa den, dass die von Trump als eine seiner ersten Amtshandlungen dekretierte Wiederherstellung der biologischen Zweigeschlechtlichkeit “gegen die US-Verfassung” verstoße. Auch angebliche “technische Pannen“ traten im ÖRR wieder einmal auffallend gut getimed auf: Erstaunlicherweise fiel der Ton während der Sendung merkwürdigerweise just dann aus, als besonders starker Applaus für Trump aufbrandete oder als der evangelikale Pastor Franklin Graham das Lob des neuen Präsidenten sang. Wie abgrundtief der Hass auf Trump nicht nur, aber ganz besonders bei ARD und ZDF ist, deren Akteure dessen Triumph im Zustand narzisstischer Kränkung als ganz persönlichen Affront empfinden, zeigte auch ein O-Ton des Simultanübersetzers beim gemeinsamen Sender “Phoenix”, der vergessen hatte, sein Mikrofon abzustellen, weshalb für die Zuschauer deutlich zu hören war: „Sag mal, wie lange wollt ihr bei dem Scheiß bleiben?“

An dem “Scheiß“ arbeiteten sich die gebührenfinanzierten Hampelmänner dann noch den ganzen Tag ab. Die ARD sendete abends eine Dokumentation über Trump, in dem dieser auf primitivste Weise küchenpsychologisiert wurde. „Verzweifelt will er geliebt und bewundert werden“, hieß es da. Natürlich durfte auch die gerichtsfest widerlegte Lüge nicht fehlen, Trump habe einen „Putsch“ angezettelt – die Beharrlichkeit der Wiederholung von Falschbehauptungen hat bei deutschen “Qualitätsmedien“ ja bekanntlich Methode (Stichwort “Correctiv”-Märchen zu Potsdam). Außerdem habe Trump im Wahlkampf über „obskure Medien jungen Männern seine reaktionären Inhalte“ vermittelt, raunte das “Erste”. Zuvor hatte es natürlich auch noch die obligate „Hart aber fair“-Sendung zu Trump gegeben, die das ganze Elend dieser Talkformate fast schon realsatirisch auf den Punkt brachte: Zugeladen als Gäste war hier wieder einmal die komplette Brechtütenfraktion, die in fast identischen Besetzungen ihren Müll auch schon bei Trumps erstem Amtsantritt vor acht Jahren auskübeln durfte, so etwa „Spiegel“-Schreiberling Markus Feldenkirchen, Gesundheitsminister Karl Lauterbach und die SPD-nahe Schriftstellerin Juli Zeh. Immerhin war diesmal mit Rüdiger Lucassen auch ein AfD-Verteidigungspolitiker zu Gast.

Die üblichen Schwätzer bei “Hart aber fair”

Zeh jammerte an die Adresse von Moderator Louis Klamroth: „Es geht um einen chauvinistischen Präsidenten und einen chauvinistischen Wahlkampf und Sie reden eine halbe Stunde lang nur mit Männern.“ Dann beglückte sie die Sendung mit der tiefgründigen Diagnose, in Deutschland schiebe man “den Rechtspopulismus als Problem” immer gerne in den Osten, nun zeige sich aber immer deutlicher, dass es sich dabei um ein viel größeres, wenn nicht gar weltweites Phänomen handle. Fein beobachtet… warum das wohl so ist?!? Außerdem befand sie, Trump sei „offensichtlich ein Großmaul“, das „mit zum Teil wirklich strunzdummen Ansagen daherkommt“. Man fragt sich hier: im Gegensatz zu welchen Aussagen anderer, speziell deutscher Politiker? Vielleicht Robert Habeck oder Annalena Baerbock?

Haltungshetzer Feldenkirchen schlug Bundeskanzler Olaf Scholz vor, mit Trump in Beziehung zu kommen, indem er ihn lobe – etwa für seine Frisur. „Wenn man ihm sagt: Ihre Haare, die sind richtig schön. Das merkt er sich!“ Dies brachte Lauterbach auf die Palme, der sich zu der Aussage verstieg: „Wenn wir uns hier zum Affen machen und loben, was wir nicht wirklich meinen, und loben noch die psychische Gesundheit von Herrn Trump, wie schlank sind Sie denn, oder was sehen Sie sportlich aus – es ist ja schlimm genug, dass in Amerika die Bevölkerung jeden Tag belogen wird!“ Ausgerechnet Lauterbach, der vielleicht der größte Lügner in der deutschen Nachkriegspolitik ist, in seiner Amtszeit nichts als Schaden angerichtet hat und mit dessen Gesundheit (offensichtlich in puncto Psyche und Zahnhygiene jedenfalls) es wahrlich selbst nicht zum Besten steht, warf sich hier zum Richter über Trump auf.

Trump schafft Fakten – richtig so!

Doch auch außerhalb des ÖRR-Kosmos gab der deutsche Journalismus kein besseres Bild ab: Die unvermeidliche „Süddeutsche Zeitung“ machte einen ihrer Beiträge zu Trump ernsthaft mit der Überschrift auf: „Die Hand auf der Bibel braucht er nicht mehr“. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ hielt Trump vor, dass er „entgegen der Warnung der meisten Ökonomen“ Einfuhrzölle nicht als Inflationstreiber sehe. Auch sonst schäumte das einst bürgerlich-konservative Blatt in seinem Live-Ticker vor Hass. Darüber, dass in den USA, allgemeine Freude darüber herrscht, dass die Zeit des amtsunfähigen Tattergreises Joe Biden und seiner linkswoken Strippenzieher endlich vorbei ist, war von deutschen „Qualitätsmedien“ nichts zu vernehmen. Ihre Berichterstattung verrät wieder einmal mehr über sie selbst als über Trump.

Dieser hat unterdessen – wie angekündigt vom ersten Moment an – Fakten geschaffen. Einen eigenen Schreibtisch hatte er direkt ins Kapitol schaffen lassen, um direkt die ersten Executive Orders zu unterzeichnen. Mit beeindruckenden Resultaten: Die Massenmigration ist bereits teilweise gestoppt, der Ausstieg aus dem unseligen Pariser Klimaabkommen ist ebenfalls bereits besiegelt. Die US-Mission bei der UNO sowie das Außen- und Finanzministerium wies der Präsident an, „unverzüglich“ alle finanziellen Verpflichtungen der USA im Rahmen der Klimarahmenkonvention einzustellen oder zu widerrufen, und er erklärte auch sogleich den internationalen Klimafinanzplan der USA für erledigt, der unter anderem finanzielle Unterstützung für vom “Klimawandel” angeblich besonders betroffene Länder vorsieht und in Wahrheit ein Einfallstor für NGO-Förderung und Korruption war.

Allein für diese ersten Maßnahmen muss man die USA, zumal aus der Perspektive eines komplett wahnsinnig gewordenen Deutschlands. nur beneiden. Dieses wird, wie der Rest Europas, gar keine andere Wahl haben, als sich Trumps Vorgaben in irgendeiner Form anzupassen, trotz allen Geschreis seiner abgewirtschafteten politisch-medialen „Eliten“. Es besteht also Hoffnung, dass auch für Europa wieder bessere Zeiten anbrechen.