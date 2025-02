“I had a dream”: Ich hatte einen Traum. Und er war bizarr wie eine Karikatur. Es begann im Schatten zweier sozialistischer Bruderländer, gefangen im eisernen Griff des Kommunismus. Da war Angela Merkel, eine junge Physikerin mit Nickelbrille und FDJ-Abzeichen, die in den Laboren der DDR Quantentheorie und Parteidisziplin studiert hatte. Und dort war Wladimir Putin, ein KGB-Offizier mit scharfem Verstand und einer tiefen Kenntnis der deutschen Geschichte und Literatur. Er las Goethe und Schiller, verstand die Mentalität der Deutschen besser als viele westliche Politiker und beobachtete mit analytischem Blick die Entwicklungen in der Bundesrepublik und der DDR. Zwei aufstrebende Funktionäre, vereint in der Idee, dass der Sozialismus siegen müsse – aber smarter als Günter Guillaume, der sich von Willy Brandt so amateurhaft hatte erwischen lassen.

Dann kam das Chaos. Die Sowjetunion zerbröckelte im Sturm der Geschichte. Die Mauer fiel, die DDR war Geschichte. Aber Träume lassen sich nicht so einfach abschütteln. Angela legte das blaue FDJ-Hemd ab und streifte ein CDU-Kostüm über. Die Konservativen des Westens, arglos und hungrig auf Nachwuchs aus dem Osten, machten sie zu ihrer Hoffnungsträgerin. “Kohls Mädchen”, so nannte man sie, und Kohl förderte sie als seine politische Lieblingstochter. Doch Töchter haben manchmal eigene Pläne.

Kein offener Verrat

Dann kam das Jahr 1999 – und die Spendenaffäre. Helmut Kohl hatte jahrzehntelang die CDU mit eiserner Hand geführt, doch plötzlich wurde er zur Belastung. Unbekannte Spender, schwarze Kassen, dubiose Summen – politisches Gift, das ihn langsam, aber sicher aus dem Amt trieb. Und dann kam Angela. Mit chirurgischer Präzision verfasste sie einen Gastbeitrag in der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung”, in dem sie sich öffentlich von ihrem einstigen Mentor distanzierte. Kein dramatischer Aufstand, kein offener Verrat – nur eine kühle, sachliche Erklärung, dass die Partei einen “Neuanfang” brauche. Das Messer stach tief, und es saß perfekt. Kohl fiel, Merkel trat aus seinem Schatten.

Doch da war noch Wolfgang Schäuble, der als CDU-Parteichef eigentlich als Kohls designierter Nachfolger galt. Dann aber kam die 100.000-DM-Affäre – jenes ominöse Summe, die Schäuble von dem Waffenhändler Karlheinz Schreiber angenommen hatte. Erst leugnete er, dann verwickelte er sich in Widersprüche. Merkel ließ ihn reden, ließ ihn kämpfen – und wartete ab. Am Ende war Schäuble politisch erledigt. 2000 übernahm sie den CDU-Vorsitz – als erste Frau, als erste Ostdeutsche und als scheinbare Außenseiterin. Aber sie wusste genau, was sie tat.

Doppelter Triumph

Einer fehlte noch: Friedrich Merz. Der smarte Wirtschaftsliberale war Fraktionsvorsitzender, ein Mann mit klaren Prinzipien und marktwirtschaftlicher Überzeugung. Doch Merkel hatte ihre eigene Vision für die CDU: Eine schleichende Transformation der Partei. 2002 zog sie die Fäden und verdrängte Merz aus seinem Amt. Sein Platz ging an sie selbst. Sie hatte nun die volle Kontrolle: Partei und Fraktion, CDU-Vorsitz und Oppositionsführung. Ein doppelter Triumph.

Von 2005 bis 2021 thronte Angela über Deutschland – mit ruhiger Hand und einer unerschütterlichen Doktrin: “Wir schaffen das.” Mit jedem ihrer Sätze wandelte sie das Land. Migration? In einer Rede am 7. Dezember 2015 betonte sie: “Sie sind hier herzlich willkommen und sind Teil von uns.” Offen. Energiepolitik? Eine Wende ins Ungewisse. Der Staat? Wuchs und wuchs. Währenddessen verschwand die Opposition fast vollständig – nicht durch offene Repression, sondern durch eine ausgeklügelte Mischung aus Anpassung, Marginalisierung und Diffamierung. Wer widersprach, wurde nicht verboten, sondern einfach als “rückständig” abgetan. Ein sanfter Autoritarismus, ganz ohne Putsch, aber mit maximaler Wirkung.

Die CDU: Von der Freiheit zum Sozialismus

Dann kam der 23. Februar 2025, und der Traum vollendete sich. Friedrich Merz, CDU-Chef seit 2022, hat den Kampf längst verloren. Die CDU ist endgültig nicht mehr die Partei Adenauers, Erhards oder Kohls. Sie ist nicht mehr der Gegenpol zum Sozialismus – sondern sie ist selbst der Kollektivismus, Sozialismus oder vielleicht Kommunismus; auf jeden Fall ist sie SPD 2.0. Die Unterschiede zwischen der CDU und der SPD sind verschwunden hinter den Fassaden einer neuen Einheitsfront: Der Kollektivismus hat gesiegt. Es ist der endgültige Triumph des Sozialismus über den Individualismus. Der Sieg der totalen Umverteilung über die freie Marktwirtschaft. Der Sieg des Kollektivs über die persönliche Entfaltung. Der Sieg des politischen Zentralismus über den konservativen Föderalismus.

So sind die Wünsche von Angela und Wladimir in Erfüllung gegangen. Die CDU ist nicht mehr die Partei, die sie einst war. Sie hat ihre individualistisch-konservative, freiheitliche und offene Ausrichtung abgelegt und ist zunehmend dem Kollektivismus verfallen. Dies wird deutlich, da sie nicht mit einer anderen, dem Individualismus zugeschriebenen Partei koalieren möchte, sondern sich lieber mit einer Partei verbindet, die dem Kollektivismus zugeordnet wird. Man könnte sogar sagen, sie sei von einer freiheitlichen Partei zum Sozialismus übergetreten. Und irgendwo, in einer dunklen Ecke der Geschichte, beobachtet Günter Guillaume mit einem schadenfrohen Lächeln die Ironie eines Spiels, das er selbst nie beherrscht hätte.