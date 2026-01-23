Die „Grüne Woche“ war kein Ausrutscher: Warum Merz nur noch „schlechte Wochen“ kennt  

Es gibt Fragen, die wirken harmlos, bis man sie konsequent zu Ende denkt. Zum Beispiel diese: Was muss man einem Menschen bieten, damit er Tag für Tag durch ein Land läuft, in dem ihn eine überwältigende Mehrheit ablehnt, ausbuht, beschimpft und am liebsten sofort loswerden würde, ohne dass er innehält, umdreht und geht? Und warum wohl ist die offizielle Antwort, es gehe um Verantwortung, Pflichtgefühl oder eine Kanzlerdiät, für jeden Unternehmer, der schon einmal echte Verantwortung getragen hat, von vornherein unglaubwürdig? Der Auftritt von Friedrich Merz auf der Grünen Woche liefert dafür das perfekte Anschauungsmaterial.

„Scheiß CDU“, an anderer Stelle “Scheiß Merz, hau ab”, gerufen aus dem Publikum, nicht als digitaler Reflex, sondern als unmittelbare, körperlich spürbare Ablehnung. Das war kein Ausrutscher, keine schlechte Stimmung an einem unglücklichen Tag, sondern die Verdichtung eines Zustands, der sich seit Monaten durchzieht. dFür Merz ist die Grüne Woche längst keine einzelne schlechte Woche mehr. Sie ist Symbol einer Dauerschleife schlechter Wochen, in der jede Begegnung mit Bürgern zum Risiko wird und jede öffentliche Präsenz zum Pfeifkonzert und ohne Security zum Risiko für Leib und Leben.

Wer Umfragen liest, weiß, dass wir nicht über Randphänomene sprechen, sondern über Ablehnung durch rund 80 Prozent der Bevölkerung.

Keine Kränkung, sondern Kennzahl

Für Unternehmer ist so etwas keine Kränkung, sondern eine Kennzahl. Wenn Kunden sich abwenden, Mitarbeiter innerlich kündigen und das Umfeld nur noch mit offener Verachtung reagiert, dann ist Führung am Ende. Kein Unternehmer hält das aus, wenn er nicht entweder eine realistische Aussicht auf Kurskorrektur hat oder einen Anreiz, der die öffentliche Demütigung mehr als ausgleicht. Und genau hier wird die offizielle Erzählung brüchig. Denn wir reden nicht über einen Kanzler ohne Alternativen. Friedrich Merz stammt aus einer Welt wie BlackRock, in der Einkommen, Anerkennung und Macht nicht symbolisch, sondern real sind und in der niemand morgens mit Buhrufen zur Arbeit erscheint. Die Vorstellung, ein solcher Mensch tausche diese Umgebung gegen dauerhafte öffentliche Schmähung für rund 30.000 Euro im Monat, ist betriebswirtschaftlich absurd.

Kein Vorstand würde das glauben.

Kein Unternehmer würde diese Rechnung akzeptieren. Was ein Unternehmer stattdessen vermuten würde, ist etwas anderes. Dass politische Spitzenämter nicht wegen der offiziellen Bezüge attraktiv sind, sondern wegen der inoffiziellen Anschlussfähigkeit. Dass dort Netzwerke entstehen, Loyalitäten wachsen, Abhängigkeiten geschaffen werden, stille Versprechen, spätere Mandate, Beratertätigkeiten, Lobbyfunktionen, Kickback, deren Wert sich nicht in Monatsgehältern, sondern in Millionen bemisst.

Gesunder Menschenverstand

Dafür braucht es keinen Beweis, um es logisch zu finden. Es ist die zwingende Folge aus der Gleichung aus öffentlicher Schmähung und privatem Durchhaltewillen. Niemand erträgt dauerhafte Verachtung, wenn nicht irgendwo anders Sicherheit winkt, die weit über das hinausgeht, was offiziell ausgewiesen wird. Dass Politik und Lobbyismus sich dabei berühren, ist kein Skandal, sondern System. Dass man sich gesellschaftliche Ablehnung leisten kann, wenn man weiß, dass die eigene Zukunft nicht vom Wohlwollen der Wähler abhängt, sondern von Netzwerken, ist keine Verschwörung, sondern gesunder Menschenverstand.

Das galt schon für Olaf Scholz und Angelika Merkel. Es gilt heute für Merz. Wer bleibt, obwohl ihn das Land nicht mehr trägt, bleibt nicht wegen der Diät. Die eigentliche Naivität liegt deshalb nicht beim Kanzler. Sie liegt bei denen, die glauben, man könne monatelange Buhrufe, dauerhafte Ablehnung und gesellschaftliche Verachtung mit ein bisschen Amtsgehalt erklären. Die Grüne Woche war kein Ausrutscher. Sie war ein kurzer Blick hinter den Vorhang.