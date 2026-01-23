Die „Grüne Woche“ war kein Ausrutscher: Warum Merz nur noch „schlechte Wochen“ kennt  

Es gibt Fragen, die wirken harmlos, bis man sie konsequent zu Ende denkt. Zum Beispiel diese: Was muss man einem Menschen bieten, damit er Tag für Tag durch ein Land läuft, in dem ihn eine überwältigende Mehrheit ablehnt, ausbuht, beschimpft und am liebsten sofort loswerden würde, ohne dass er innehält, umdreht und geht? Und warum wohl ist die offizielle Antwort, es gehe um Verantwortung, Pflichtgefühl oder eine Kanzlerdiät, für jeden Unternehmer, der schon einmal echte Verantwortung getragen hat, von vornherein unglaubwürdig? Der Auftritt von Friedrich Merz auf der Grünen Woche liefert dafür das perfekte Anschauungsmaterial.
„Scheiß CDU“, an anderer Stelle “Scheiß Merz, hau ab”, gerufen aus dem Publikum, nicht als digitaler Reflex, sondern als unmittelbare, körperlich spürbare Ablehnung. Das war kein Ausrutscher, keine schlechte Stimmung an einem unglücklichen Tag, sondern die Verdichtung eines Zustands, der sich seit Monaten durchzieht. dFür Merz ist die Grüne Woche längst keine einzelne schlechte Woche mehr. Sie ist Symbol einer Dauerschleife schlechter Wochen, in der jede Begegnung mit Bürgern zum Risiko wird und jede öffentliche Präsenz zum Pfeifkonzert und ohne Security zum Risiko für Leib und Leben.
Wer Umfragen liest, weiß, dass wir nicht über Randphänomene sprechen, sondern über Ablehnung durch rund 80 Prozent der Bevölkerung.
Keine Kränkung, sondern Kennzahl
Für Unternehmer ist so etwas keine Kränkung, sondern eine Kennzahl. Wenn Kunden sich abwenden, Mitarbeiter innerlich kündigen und das Umfeld nur noch mit offener Verachtung reagiert, dann ist Führung am Ende. Kein Unternehmer hält das aus, wenn er nicht entweder eine realistische Aussicht auf Kurskorrektur hat oder einen Anreiz, der die öffentliche Demütigung mehr als ausgleicht. Und genau hier wird die offizielle Erzählung brüchig. Denn wir reden nicht über einen Kanzler ohne Alternativen. Friedrich Merz stammt aus einer Welt wie BlackRock, in der Einkommen, Anerkennung und Macht nicht symbolisch, sondern real sind und in der niemand morgens mit Buhrufen zur Arbeit erscheint. Die Vorstellung, ein solcher Mensch tausche diese Umgebung gegen dauerhafte öffentliche Schmähung für rund 30.000 Euro im Monat, ist betriebswirtschaftlich absurd.
Kein Vorstand würde das glauben.
Kein Unternehmer würde diese Rechnung akzeptieren. Was ein Unternehmer stattdessen vermuten würde, ist etwas anderes. Dass politische Spitzenämter nicht wegen der offiziellen Bezüge attraktiv sind, sondern wegen der inoffiziellen Anschlussfähigkeit. Dass dort Netzwerke entstehen, Loyalitäten wachsen, Abhängigkeiten geschaffen werden, stille Versprechen, spätere Mandate, Beratertätigkeiten, Lobbyfunktionen, Kickback, deren Wert sich nicht in Monatsgehältern, sondern in Millionen bemisst.
Gesunder Menschenverstand
Dafür braucht es keinen Beweis, um es logisch zu finden. Es ist die zwingende Folge aus der Gleichung aus öffentlicher Schmähung und privatem Durchhaltewillen. Niemand erträgt dauerhafte Verachtung, wenn nicht irgendwo anders Sicherheit winkt, die weit über das hinausgeht, was offiziell ausgewiesen wird. Dass Politik und Lobbyismus sich dabei berühren, ist kein Skandal, sondern System. Dass man sich gesellschaftliche Ablehnung leisten kann, wenn man weiß, dass die eigene Zukunft nicht vom Wohlwollen der Wähler abhängt, sondern von Netzwerken, ist keine Verschwörung, sondern gesunder Menschenverstand.
Das galt schon für Olaf Scholz und Angelika Merkel. Es gilt heute für Merz. Wer bleibt, obwohl ihn das Land nicht mehr trägt, bleibt nicht wegen der Diät. Die eigentliche Naivität liegt deshalb nicht beim Kanzler. Sie liegt bei denen, die glauben, man könne monatelange Buhrufe, dauerhafte Ablehnung und gesellschaftliche Verachtung mit ein bisschen Amtsgehalt erklären. Die Grüne Woche war kein Ausrutscher. Sie war ein kurzer Blick hinter den Vorhang.
3 Antworten
Selbst wenn Politiker Realpolitik beherrschen würden, was sie nicht tun weil sie es nicht KÖNNEN, wären sie nicht in der Lage, die verfahrene Situation und die durch und durch kaputten Strukturen in den westlichen Ländern zu heilen und zu reparieren. Das würde viele Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Zudem ist die Umverteilung von Macht und Geld an die Reichen und Superreichen längst passiert. Wie will man die rückgängig machen???.
Politiker verwalten heutzutage nur noch die Vernichtung des einst stolzen Landes, den Absturz, und versuchen nebenbei eine unterhaltsame Show zu bieten. Mehr will das „denkfaule“ Volk auch gar nicht. Natürlich kann man berechtigterweise analysieren, dass linke Politik zu großen Teilen den Absturz verursacht hat. Aber was geschehen ist ist geschehen. Das ist bildlich gesehen so, wie wenn ein Flugzeug mit einem linken Piloten Merz eine Bruchlandung hinlegt, es weitgehend zerstört wird und viele Passagiere dabei ums Leben kommen.
Wir, die „dekfaulen“ Bürger glauben dann, wir bräuchten dann nur einen besseren oder fähigen Piloten ins Cockpit setzen, und die zerstörte Maschine würde wieder fliegen und die Toten würden wieder auferstehen. Und weil viele Leute glauben, so wird es geschehen, und irgendein neuer Messias wird es richten, sehen wir auch keinen Bedarf, die wirklichen Probleme bei den „UNFÄHIGSTEN“ Politikern zu erkennen, Lösungen zu erarbeiten und hierfür auch Opfer zu bringen.
Stattdessen denken wir, der neue Pilot wird das kaputte Flugzeug wieder zum Fliegen bringen. Wo also liegt hier das Problem? Bei den Politikern, die für ihre Show gewählt worden sind. Oder beim Volk, dass es vorzieht, solche unfähigen „POLITNULLEN“ zu wählen um sich dann in eine Illusion zu flüchten, ALLES RICHTIG GEMACHT ZU HABEN!!!?
Wäre die Inthronisierung des Herrn Merz als Kanzler das Ergebnis der geheimen Tätigkeit verborgener Netzwerke, dann wäre er schon längst wieder abgesägt, und zwar von eben denselbigen Netzwerken, die zur ungestörten Machtausübung gefälligere Marionetten brauchen und keine Hassfiguren.
Dass Merz so scharf auf’s Kanzleramt war, und jetzt daran festhält, wie ein Kleinkind an den Fetzen eines geplatzen Luftballons, dürfte seinem gekränkten Ego geschuldet sein. Er wollte der Welt wohl unbedingt beweisen, dass er nicht der windelweiche Wicht ist, der sich einst von Frau Merkel – ohne den geringsten Versuch einer Gegenwehr – wie ein zurückgebliebener Schuljunge abservieren ließ.
Wie nicht anders zu erwarten, ist er mit diesem Vorhaben kläglich gescheitert.
Nur zu blöd, dass die auf uns zukommende Alternative wohl noch grauenhafter wird: ein Kanzler Hendrik Wüst, oder, noch schlimmer, Daniel Günther, der von Gnaden der SPD, der Grünen und womöglich auch noch der Linken regieren wird, weil anders gegen die AfD keine Mehrheit mehr zu haben ist.
Demnächst gibt es dann die Nummernschildpflicht für Fußgänger damit man sie wegen der kriminellen Buhrufe leichter anzeigen kann. 🙂