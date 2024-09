Die Grünen, die Landtagswahlen und Solingen

Was ist die Antwort der grünen Partei auf die verheerende Wahlniederlage in Thüringen und Sachsen? Selbstreflexion? Kritik am eigenen Vorgehen? Eigenes Hinterfragen, wie man sich ganz offensichtlich so weit vom Wählerwillen entfernen konnte? Nein, nichts davon. natürlich nicht. Statt dessen schlägt man nun eine aus Steuermitteln finanzierte “Taskforce” zur Bekämpfung der Opposition, Pardon: zum „Schutz der Demokratie“, vor. Sie soll mit Vertretern von Bund und Ländern besetzt werden und vom Kanzler höchstpersönlich geleitet werden. Als Ziel nannten die Grünen auf ihre Klausurtagung am Mittwoch, „weitere wirkungsvolle Maßnahmen zum Schutz unserer Demokratie“ auf allen Ebenen zu identifizieren. Als gäbe es in Deutschland noch nicht genug staatlich finanzierte NGOs mit eindeutig grün-linkem bis hin zu linksradikalem Einschlag, noch nicht genug Bürokratie und nicht genügend staatlich querfinanzierte “unabhängige” Medien; vom ohnehin wohlgesonnenen Öffentlich-Rechtlichen Staatsfunk gar nicht zu reden.

Aber da es ja mal wieder um nicht weniger geht als um die Rettung der Grünen – Pardon: “unserer Demokratie” – geht, dürfen natürlich weder Kosten noch Mühen gescheut werden! Anscheinend lieferte die Einstufung der AfD als “gesichert rechtsextrem” durch die Verfassungsschutzbehörden doch nicht den gewünschten Abschreckungseffekt – was vielleicht ja damit zusammenhängen könnte, dass immer weniger Bürger diesem “Verfassungsschutz” noch vertrauen: Fast jeder Zweite – 48 Prozent – hält es für sehr oder eher wahrscheinlich, dass dieser in Deutschland zu politischen Zwecken missbraucht wird.

Politische Schlagseite des “Verfassungsschutzes”

Nur jeder Dritte – 31 Prozent – findet dies “eher unwahrscheinlich”. Dabei bestätigt Bundesverfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang selbst ganz unverblümt diese politische Schlagseite und die parteipolitische Tendenziosität dieser in keinem anderen Land der Welt eistierenden Behörde: “Es ist nicht die alleinige Aufgabe des Verfassungsschutzes, die Wahlergebnisse der AfD zu senken.” Auch spielt die geradezu inflationäre Verwendung der Begriffe “rechtsextrem” und “rassistisch” eine Rolle.

Ironischerweise wurde auf derselben Klasurtagung der Grünen auch das weitere Vorgehen in der Migrationsfrage besprochen; also das Thema, welches den Deutschen laut allen Umfragen am meisten auf der Seele brennt und in dem sich gerade die Grünen nicht nur durch Apathie, sondern regelrechte Blockadehaltung auszeichnen. So kommt auf der Klausurtagung natürlich auch kein auch nur ansatzweise sinnvolles Konzept zustande. Da kann Robert Habeck noch so sehr anmahnen, dass es nun wichtig sei, „auf konkrete Probleme konkrete und pragmatische Antworten zu geben“. Was nutzt es, wenn Annalena Baerbock an anderer Stille schon wieder zur “Differenzierung” mahnt und vor Hysterie warnt!?

Die Illusion von mehr Schutz

Ja, wieso sind denn die Leute allmählich hysterisch, wo es mittlerweile doch fast täglich tödliche Messerangriffe durch Muslime – zumeist sogenannte “Flüchtlinge” – gibt.? Das kann man bei den Grünen nicht verstehen. Und so begnügt man sich denn mit Bekämpfung der Symptome, etwa mit dem Ruf nach „mehr Investitionen für eine bessere Ausstattung der Sicherheitsbehörden“. Dabei müsste selbst den Grünen klar sein, dass solche Forderungen immer nur aktionistisch sind und mehr Sicherheit suggerieren. Genau so wenig wie die Betonpoller (im Volksmund auch “Merkel-Lego”), die mittlerweile auf jedem Stadtfest aufgestellt werden, keine Sicherheit gebracht haben, werden es auch Messerverbote nicht richten. Die Investition in Sicherheitskräfte kann allenfalls die Illusion von mehr Schutz bringen und ist ein Zeichen dafür, dass der Regierung die Kontrolle mehr und mehr entgleitet.

Warum brauchen wir denn mehr Sicherheitskräfte? Weil der Staat immer weniger für den Schutz ihrer Bürger sorgen kann. So weist Markus Röhrl, Polizeipräsident von Wuppertal darauf hin, dass das eigentliche Risiko nicht die Messer sind, sondern inzwischen der öffentliche Raum als solcher: „Jeder muss mit sich ausmachen, ob er zu Festivitäten geht, ob er zu Fußballspielen geht, ob er im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs ist.“

Die ernüchterne Wirklichkeit

Das Problem sind nicht die Messer und die Waffen, es ist eigentlich auch nicht der öffentliche Raum als solcher, sondern es sind die Leute, die die Messer führen. Aber an sie, die potentiellen und tatsächlichen Täter, denkt man bei der Klausurtagung der Grünen natürlich nicht; viel wichtiger erscheint es da doch, die einzige Partei zum Schweigen zu bringen, die seit Jahren auf diese Fehlentwicklungen und den Kern des Problems hinweist und deren Prognosen – im Gegensatz zu den eigenen Versprechen – allesamt eintreffen. “Unser Land wird sich ändern und ich freu’ mich drauf“: Von diesem von Katrin Göring-Eckardt 2015 ausgerufenen Statement lässt man sich bei den Grünen auch nicht nach neun Jahren ernüchterne, alles “umzingelnde” Realität abbringen.

Die Eindämmung des anhaltenden Zustroms von jährlich mehreren hunderttausend Menschen aus dem muslimischen Krisengürtel steht für die Grünen nicht zur Debatte. So bleiben alle Maßnahmen Makulatur. Lieber “rettet“ man die Demokratie vor dem eigenen Volk. Dass dieses längst eine andere Politik fordert, ist für die Grünen das eigentliche Problem – nicht die AfD und nicht die migrantischen Straftäter. Man hätte ja auch eine Taskforce zur Bekämpfung und Erforschung von Migrantenkriminalität fordern können. Da kommen einem unweigerlich die Wort von Kurt Tucholsky in den Sinn: „In Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist, als viel gefährlicher als derjenige, der den Schmutz macht.“