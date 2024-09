Die Grünen läuten das Ende des Lebensschutzes ein

Zuletzt hatte sich die FDP-Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger zum hochumstrittenen Thema der Reduzierung des Embryonenschutzes geäußert – und nun folgen die Grünen, die dem werdenden Leben im Mutterleib den strafrechtlichen Schutz am liebsten ganz entziehen wollen. Als kirchenpolitische Sprecherin der AfD-Bundestagsfraktion habe ich meine schärften Bedenken und meinen Protest gegen die Pläne artikuliert. Denn leider scheint sich die ansonsten heillos zerstrittene, dysfunktionale Ampel in diesem Punkt ausnahmsweise einmal einig zu sein.

Dabei legt sie ohne Not, aus reinen linksideologischen Überzeugungen, Axt an eine Regelung, die sich rundum bewährt hat; denn über Jahrzehnte hatte die Reform des Paragraphen 218 die Debatte um diese Kernfrage der Humanität befriedet und einen gesellschaftlichen Konsens geschaffen. An diesem mühsam gefundenen, tragfähigen Kompromiss sollten keine Veränderungen vorgenommen werden.

Alte Gräben grundlos aufreißen

Doch die Regierung will alte Gräben wieder aufreißen und nun, in der Endphase dieser unseligen Koalition, soll noch rasch und ohne jede konkreten Handlungsbedarf die Strafbarkeit der Abtreibung abgeschafft werden. Linke und grüne Ideologen wollen ihr “lockeres” Verhältnis zum Lebensschutz durch Preisgabe sinnvoller rechtlicher Beschränkungen unter Beweis stellen. Wenn dieser Regierung sonst schon nichts gelingt, dann will sie wenigstens die gesellschaftliche Spaltung vertiefen – auf Kosten ungeborenen Lebens.

Doch dieses Unrecht, das auch die verfassungsrechtlichen Bedenken der zuständigen Gerichte ignoriert, darf den Bundestag nicht passieren! Wir werden uns mit aller Entschiedenheit dafür einsetzen, dass am bestehenden Recht keine Veränderungen vorgenommen werden. Die Menschenwürde ungeborener Menschen, ihr Recht auf Leben, muss unantastbar bleiben, und Ausnahmen dürfen nur in höchster Not straffrei gestellt werden. Daran halten wir fest.