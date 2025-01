Die Grünen sind anders

Über die Grünen ist schon alles gesagt, aber noch nicht von allen. Deshalb dieser Beitrag. Man muss die Grünen verstehen: Sie sind keine Partei, sie sind eine Glaubensgemeinschaft. Dieser Unterschied ist wichtig: Für Gläubige sind die Kategorien “wahr und unwahr” entscheidend, nicht “richtig oder falsch”. Und deshalb macht es auch wenig Sinn, mit ihnen über Sachfragen zu diskutieren – denn ihre Inhalte sind Glaubensinhalte. Geglaubte Wahrheiten sind tief verwurzelt; sie beruhen auf einem “höheren Wissen”, an das die “Wissenschaft” nie heranreichen kann. Der Satz “Glauben heißt nicht(s) wissen” wird deshalb meist falsch verstanden. Vielmehr gilt: Glauben heißt gesichert wissen. Jeder echte Gläubige wird das bestätigen können.

Der Glaube bildet die Grundlage ihrer Religion. Dabei ist es wichtig, den tiefen, individuellen Glauben, der über das leicht Erkennbare hinausgeht (transzendiert), vom Glauben der organisierten Religionen zu unterscheiden. Der individuelle Glaube wird von Gott geschenkt (so heißt es), man kann ihn nicht erzwingen. Der organisierte Glaube mit seinen Riten, festgelegten Glaubensinhalten und dem Bekenntnis zur Gemeinschaft ist die weltliche Form des Glaubens. Sie bestimmt die Sitten (mores) der Gemeinschaft, sie gibt vor, was zu tun ist, und wer das Sagen hat. Sie ist damit die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Wo der individuelle Gläubige nur auf sich und sein Verhältnis zu Gott schaut, blickt das Mitglied der Glaubensgemeinschaft vor allem auf die anderen und ihren Grad der Treue, Festigkeit und Loyalität bis zur Unterwerfung. Vor allem die religiösen Führer – Papst, Ayatollah, Hohepriester – tun dies, denn daraus entsteht ihre Macht.

Der Gott der Grünen

Wer nun der aktuelle Gott der Grünen ist, ist nicht recht klar. Vermutlich ist es Gaia, die Mutter Erde. Aber was will Gaia, und durch wessen Mund spricht sie? Auffällig ist, dass viele Grünen Theologie studiert haben (wenn auch meist ohne Abschluss). Wenn schon der grüne Gott sich nicht leicht bestimmen lässt, so sind es die grünen Teufel um so mehr. Sie gehören unbedingt zum Glauben, denn durch sie kommt die grüne Angst ins Spiel. Als Oberteufel in Umweltfragen hat das CO2 die Rolle des große Satans übernommen. Die grüne Welt braucht diesen Satan, weil er die Herde zusammenhält wie der Wolf die Schafe. Den Satan zu verharmlosen wäre eine “Sünde wider den heiligen Geist”. Im Mittelalter wurde man dafür verbrannt; da gibt es keine halben Sachen.

Deshalb machen “Null Covid”, “Null CO2”, “Vision Zero” (null Tote im Verkehr, eine Forderung der Grünen) durchaus Sinn. Die “Endlösung” ist deshalb die einzig angezeigte Option. Und die wahren Kämpfer für die gute Sache sind Märtyrer. Durch Ihr Wagnis und ihren Mut sind sie die wegweisenden Vorbilder für alle. Früher hat die katholische Kirche solche Leute heilig gesprochen. Die Exzellenz ihrer Taten bestätigt die Richtigkeit ihres Glaubens. Die Klimakleber zeigen die Richtung. Kompromissler, “laue” Gläubige, werden zu Recht verachtet und ausgestoßen. Misserfolge – zum Beispiel bei Wahlen – beweisen nur, dass der Glauben an die gute Sache noch zu schwach war.

Schuld, Reinigung, Opfer

Zum Glauben gehört die Schuld. Dies ist der große Unterschied zur Wissenschaft. Der Wissenschaftler, der zum Beispiel dem perpetuum mobile einen wichtigen Beitrag zur Lösung der Energiekrise beimisst, ist nicht schuldig, sondern lediglich irrig. Durch Überprüfung seiner Argumente kann er seinen Irrtum korrigieren; er bleibt aber ein Teil der Forschungsgemeinschaft. Wer aber die Wirkung des großen Satans CO2 leugnet, hat sich für ein Nein entschieden. Er muss aus der Glaubensgemeinschaft ausgestoßen werden. Völliges Umdenken ist imperativ, halb-schuldig sein geht nicht, denn Schuld ist ein tief religiöses Gefühl.

Der praktische Ausdruck des Umdenkens ist die Reinigung. Wer in den letzten Jahren verfolgt hat, wie kleinteilig und detailversessen die Einsparung von CO2 praktiziert wird, was durchaus auch absurde oder komische Züge trägt („welches Festessen verbraucht am wenigsten CO2?“), kann das bestätigen. Auffällig ist, dass bei den Gläubigen der Sinn für Größenordnungen kaum entwickelt ist. Schon eine winzige Menge zuviel des Gases erzeugt Panik. Und so kommt es, dass die Möglichkeit, rein zu bleiben, an kaum überwindliche Grenzen stößt. Wenn man bedenkt, dass der Mensch, so lange er lebt, selber permanent CO2 ausatmet, erkennt man das Dilemma, die eigene “Sündhaftigkeit”. Sie erinnert an die Erbsünde. Da wäre es am besten, gar nicht zu leben.

Auf dem richtigen Weg

Eine gängige Form der Reinigung von Schuld ist das Opfer. Der Gläubige fügt sich selber Schmerz zu, um den grünen Gott gnädig zu stimmen. Dabei ist die Stärke des Schmerzes der beste Indikator, dass man auf dem richtigen Weg ist. Verzicht auf Fleisch, Auto und Flugreisen verschafft dem Einzelnen ein moralisches Guthaben, der “Rückbau” der Wirtschaft schmälert den sündhaften Wohlstand (“ihr seid arm, weil wir reich sind”). Auch sind Techniken, die die Angst vor dem CO2 nehmen könnten, wie CCS (“Carbondioxide Capture and Storage”, die Entfernung des CO2 aus dem Rauchgas) oder Konzepte, die das Budget-Modell grundsätzlich in Frage stellen (etwa das Senkenmodell von Ganteför/Eberhardt) im grünen Sinn kontraproduktiv, mindern sie doch die Motivation zum Klimaschutz der Bürger: Sie würden Zweifel am Sinn des Opfer wecken, und wären damit die größte anzunehmende Bedrohung für das gute grüne Gewissen.

Die Wahrscheinlichkeit, schuldig zu werden, wird durch das grüne Moralsystem aufgefangen und vermenschlicht. Moralisieren ist einfach und spontan; auch kognitive Minderleister schaffen das ohne große Mühe. Zustimmung aus der eigenen Herde gewinnen sie leicht. Dagegen ist wissenschaftliches Argumentieren sehr viel mühsamer. Das Zusammentragen von Beweisen macht sehr viel Arbeit. Sie trägt oft nur karge und späte Früchte und ist immer durch Falsifizierung bedroht. Außerdem ist sie nur einem kleinen Kreis zugänglich. Da ist das Moralisieren doch viel attraktiver ist, zumal es zur Gesinnung einer Glaubensgemeinschaft gehört. Es hat sich dort zur allgemein akzeptierten Grundhaltung entwickelt. Dagegen anzugehen, ist sehr schwierig, weil Kritiker und Zweifler schnell des Unglaubens verdächtigt werden: Sie entziehen sich der moralischen Verurteilung offenbar auf unfaire Weise, indem sie behaupten, der wissenschaftliche Irrtum sei moralisch neutral, in Wirklichkeit betreiben sie Blasphemie.

Herausragende moralische Arbeit

Das moralische System bietet aber auch große Vorteile. Den Mitgliedern einer Glaubensgemeinschaft, vor allem ihren Wortführern, stehen zahlreiche Privilegien zu, denn sie leisten ja eine herausragende moralische Arbeit und haben ein Wissen, das dem niederen Volk abgeht. In vielen Religionen wird das so gehalten. In Israel werden die Schriftgelehrten vom Wehrdienst ausgenommen, bei den Hindus werden sie aus Dankbarkeit mit Luxusgütern bedacht (zum Beispiel Maharishi Mahesh Jogi). Deswegen sind Vorteilnahme im Sinn des Glaubens, grüner Filz wie das “System Graichen” oder auch die beliebte Nutzung der Flugbereitschaft durch grüne Politiker nicht schambehaftet, sondern gut und irgendwie selbstverständlich.

Für die Ungläubigen ist es schwer, die grüne Glaubensgemeinschaft politisch zu bekämpfen. Aber wenn man sie verstanden hat, kann man sie auf ihrem eigenem Terrain schlagen. Man muss nur ihren Glauben ausleuchten. Zum Ersten verbraucht sich der Furor der “Erweckten” (der Woken) nach einiger Zeit von selbst – vor allem dann, wenn der Glaube in der Praxis scheitert, und das vor aller Augen: “An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!” Der Glaube schwindet, wenn der “Segen” ausbleibt, wenn die “Erlösung” nicht mehr erhofft werden kann, wenn das irdische Paradies (die meisten Religionen verlegen es ja schlauerweise ins Jenseits) sich partout nicht einstellen will. Zum Zweiten werden die Führer der Gläubigen schnell unglaubwürdig und lächerlich, wenn sich zeigt, dass sie Wasser predigen, aber Wein trinken. Und zum Dritten kann man darauf bauen, dass sich die Vernunft schließlich doch durchsetzt – denn die Wirklichkeit gewinnt immer. So lange muss man durchhalten und hoffen, dass die Erweckten nicht unwiederbringlich Schaden angerichtet haben.

Falsches Spiel

Gehören Glaubensgemeinschaften ins Parlament? Ihr Forum ist ja eigentlich die Kanzel, nicht das Rednerpult des Bundestags. Dort diskutiert man, denn Reden und Zuhören bilden die Grundlage der politischen Debatte. Aber Gläubige hören nicht zu. Sie wissen es besser. Für die Ungläubigen ist aber die Freiheit der Rede ein schlechthin unhintergehbares Grundrecht. Daran müssen sie sich halten, auch wenn die grüne Glaubensgemeinschaft (und nicht nur sie) dieses Recht zunehmend problematisiert, und damit ein falsches Spiel spielt. Die Ungläubigen müssen darauf vertrauen, dass die meisten Glaubensgemeinschaften zu kurzlebig sind, um dieses Recht auf Dauer zu gefährden.

Das Denken und Verhalten der grünen Glaubensgemeinschaft ist weder freundlich noch harmlos. Ihr Gift hat bereits die SPD schwer geschädigt, und ist nun dabei, dasselbe auch bei der CDU/CSU zu tun. Dabei ist die grüne Leidenschaft für den Umweltschutz kein originäres Anliegen der Grünen, es ist ein klassisch-konservatives Ding. Die brachiale Durchsetzung des Ausbaus der sogenannten “Erneuerbaren” zeigt, dass nicht der Umweltschutz, sondern der Ökosozialismus das theoriebestimmende Interesse der Grünen ist. Ihr Politikmodell ist eine Planwirtschaft, die von einem wissenden Kader mit totalitären Methoden durchgesetzt werden soll. Dies will aber nur eine kleine radikale Minderheit der Deutschen. Deshalb muss die grüne Glaubensgemeinschaft in den kommenden Jahren aus allen ihren Machtpositionen verdrängt werden. Die Wähler in den USA haben gezeigt, dass es geht. Das gibt auch uns, den Ungläubigen, Hoffnung.