In seinem im Metapol-Verlag erschienen Buch “Die Höllenfahrt der Republik” seziert der Rechtsanwalt Dr. Björn Clemens außerordentlich sprachmächtig die in der Bundesrepublik Deutschland voranschreitende Fäulnis des politischen Systems, das ihm dem Tode geweiht scheint.

Das handwerklich hervorragend gestalteten Buch fordert bereits beim Durchblättern zum sofortigen Lektürebeginn auf und führt den Leser durch 80 Jahre Geschichte voller Irrungen und Fehlentscheidungen. Der 8. Mai 1945 ist dabei als Stunde Null zu sehen. Das sinkende Schiff auf dem Cover, das an den Untergang der Titanic erinnert, ist eine Metapher für das Navigieren der Republik in schweren Fahrwassern. Der Titel ist eine Anlehnung an Worte des Publizisten Hans-Dieter Sander, dem Verfasser des Buchs „Nationaler Imperativ“, der schon vor langer Zeit den abschüssigen Weg des deutschen US-Vasallen eben als “Höllenfahrt” bezeichnet hatte.

Die von Clemens vorgelegten Aufsätze wurden über mehrere Jahrzehnte geschrieben und dokumentieren die Entwicklungen fortschreitender Zersetzung. Sie sind nicht chronologisch, sondern thematisch geordnet. Unmittelbar nach Gründung der CDU und mit der Durchsetzung der politischen Führungsrolle von Konrad Adenauer in der Partei war der Weg vorgegeben, der sich in einer Politik der Abkehr von der Deutschen Einheit und im Setzen falscher Prioritäten manifestierte. Mit dem Aufbau des zerstörten Landes wurde auf einen rein wirtschaftspolitischen Kurs gesetzt, den Clemens als durchaus gelungen ansieht, da er zu einer Steigerung von Wohlstand im Volk führte; die CDU konnte sich deshalb in den folgenden Wahlen behaupten. Der Preis dafür war jedoch der Verlust nationaler Identität. Clemens erklärt, maßgebend für das „Wirtschaftswunder“ sei gewesen, dass auch die Alliierten “dessen Mehrwert erkannt haben“ und deshalb den Marshallplan auf den Weg brachten. Dies ist allerdings eine völlige Fehldeutung! Sind dem Autor wirklich die Eigeninteressen die vermeintlichen Wohltäter so wenig bekannt?

Außenpolitische Unbeweglichkeit

Fragen der Souveränität Deutschlands wurden damals zurückgestellt, stattdessen setzte Kanzler Adenauer auf konsequente Westbindung. Dieser wichtige Punkt wird im Buch nicht zu Ende gedacht. Warum war das so? War sie Strategie oder Taktik? Dass der brutale Einmarsch der Roten Armee mit all seinen Gräueltaten Adenauer mit seiner antikommunistischen Motivation allzu bereitwillig in die Arme des Westens hat treiben lassen und er damit den völligen, einseitigen und sklavisch-unterwürfigen Ausverkauf gesamtdeutscher Interessen betrieb, wird vom Autor an keiner Stelle so analysiert. Doch im Weiteren bleibt Clemens dann korrekt: Vorhandene Bestrebungen zu einer Politik des Erreichens der Wiedervereinigung wurden behindert, deren Befürworter wurden ausgegrenzt und kaltgestellt. Die 1952 vorgelegte „Stalin-Note“, die ein souveränes neutrales wiedervereinigtes Deutschland vorschlug, wurde von Adenauer brüsk zurückgewiesen. Dies führte Deutschland allerdings außenpolitisch in die Unbeweglichkeit, machte eine Politik der nationalen Interessen unmöglich und führte in den 1980er Jahren gar zu einer Quasi-Anerkennung der DDR, die mit Milliarden von DM-Zuwendungen künstlich am Leben gehalten wurde.

Mit den Ereignissen 1989/90, die zu Anfang die Möglichkeit eines Ausstiegs aus der Sackgasse zu eröffnen schien, setzte sich aber die weitere Absetzung von einer Politik zu mehr nationaler Identität verstärkt fort. Mit der Förderung eines deutschlandfeindlichen Zeitgeistes richtete man nun alles auf die Vereinheitlichung Europas aus. Im Prinzip wurde dadurch das Vasallentum der Deutschen mit Brüssel erweitert. Eigene Standpunkte zu geopolitischen Veränderungen waren nicht vorhanden. Bereits zum 40. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 1985 deutete der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker den Tag der Deutschen Kapitulation vorbehaltlos zum „Tag der Befreiung“ um. Dies war rückschauend betrachtet ein weiterer Meilenstein deutscher Geschichte, der der fehlenden nationalen Identität eine reine „Schuldidentität“ verordnete, der alle folgenden Entscheidungen unterzuordnen sind – so etwa die Politik der grenzenlosen Zuwanderung, das fehlende Wehrbewusstsein, die gesellschaftliche Stellung der Soldaten und umfassende Kollektivschuld für alle Missstände der Welt.

Das Fremde über dem Eigenen

Und für all diejenigen, die dazu eine andere Sichtweise haben, wurde der Ausschluss aus Debatten organisiert. Neue Straftatbestände machten vielfältige strafrechtliche Verfolgung möglich, was Clemens in seinem Buch – völlig zurecht – als Gesinnungsjustiz bezeichnet. Mit der Installierung dieser Verfolgung auf allen Ebenen der Rechtsprechung war deren Durchsetzung garantiert. So wird heute bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht heute die Verwendung des Begriffs “ethnischer Volksbegriff” als „rechtsextrem“ angesehen. Gemäß einer Opferpyramide wird in allen gesellschaftlichen Angelegenheiten heute das Fremde ganz oben verortet, während das Heimische, das Deutsche dagegen ganz unten rangiert. Inzwischen hat dies für alle Lebensbereiche zu gelten.

Clemens zeigt auf, wie sehr bei der Behandlung der Menschenrechte eine doppelte Moral vorherrscht, was sich vor allem in der juristischen Auslegung des Grundgesetzes zeige: So sollen diese dort verbrieften universalen Rechte eigentlich allen Menschen zustehen und unverletzlich sein, doch in der Corona-Politik der Regierung Merkel zeigte sich jedoch, dass man weder auf Menschenrechte noch Menschenwürde große Stücke hielt. Interessant dabei ist, dass Clemens einerseits den Habermas’schen Verfassungspatriotismus kritisiert, sich dann aber über die Infragestellung und staatliche Nichteinhalten der festgeschriebenen Grundrechte wundert. In einem Youtube-Podcast sagte er dazu: „Mein Standpunkt hat sich dazu seit Corona verändert“. Kein Wort übrigens dazu, dass das Grundgesetz ein Produkt von alliierten Gnaden war und bis heute ist; in seinem Buch formuliert er zu diesem Punkt „10 Thesen zur Freiheit“ – wobei nicht deutlich wird, ob und inwieweit er diese als Gegenentwurf eines mangelhaften Grundgesetzes versteht.

Grundlegende Neubestimmung gefordert

Besondere Erwähnung verdienen auch Clemens‘ Berichte aus eigenem Erleben, in denen er die geschilderten Entwicklungen deutscher Geschichte plastisch macht. Das waren vor allem die Jahre der Wiedervereinigung und Mauerfall, oder die Besuche des „Wave-Gotik-Treffen“ (WGT) mit seinen Darbietungen zu deutscher Kultur. Clemens zeigt hier Lichtblicke, die zumindest für eine kurze Zeit eine Befreiung von der alltäglichem Multikult-Berieselung möglich machen. Sein Buch schließt Clemens ab mit der Aufzeichnung von Parallelen zur Reformation und zu Luther: „Der Reformator hat seine Thesen entwickelt, weil es ein Unbehagen an den herrschenden Verhältnissen gab. Der Unterschied zu heute ist darin zu sehen, dass es damals ein Bewusstsein zur Fremdherrschaft gab.“ Man wollte nicht von Rom und der katholischen Kirche regiert werden. Ein solches Bewusstsein fehlt heute umfassend – „was heißt, ein Volksbewusstsein muss erst geschaffen werden“.

Am Schluss fordert Clemens eine grundlegende Neubestimmung, wie sie 1990 ausgeblieben ist: „Mit jedem Tag, der abläuft, wird sie überfällig.“ Das jedoch kann nur mit mehr Wir-Gefühl geschehen; mit lediglich kosmetischen Eingriffen wird es nicht getan sein.

“Die Höllenfahrt der Republik” von Björn Clemens kann hier bestellt werden.