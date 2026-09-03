DIe „Ichfreumichdrauf“-Sommerbilanz 2026

Ein Jahrzehnt nach dem enthusiastischen Ausspruch „Deutschland wird sich ändern und zwar drastisch. Und ich freu mich drauf!” der grünen Visionärin Katrin Göring-Eckardt ist die Verwirklichung dieser Prophezeiung ein Quell nicht enden wollender Freude, wie sporadisch angestellte, gleichwohl keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebende Bestandsaufnahmen immer wieder aufs Neue zeigen. Nachfolgend ein aktuelles Update.
LISTE A: Fachkräfteeinwanderung
- 29. Juni 2026, Stade: Hinrichtung von sechs Mitarbeitern städtischer Behörden durch einen nicht aufenthaltsberechtigten 45-jährigen Türken.
- 10. Juni 2026, Haburg-Eidelstedt: Ein 26-jähriger Albaner schlägt einen 79-Jährigen. Dieser erleidet tödliche Kopfverletzungen.
- 10. Juli 2026, Ulm: Messerangriff; 28-jähriger mit zwei Stichen verletzt, Verdacht des versuchten Totschlags. Täter ist 36 Jahre alt und ein „schutzsuchender“ Syrer
- 15. Juli 2026, Ruhpolding: Ein Afghane (28) verletzt einen Zugbegleiter mit einem Messer schwer und wird nach Flucht festgenommen.
- 15. Juli 2026, Trier: Der Student Marius Dick wird als „Zufallsopfer“ von einem 22-jährigen Afghanen erstochen.
- 19. Juli 2026, Nürnberg: Ein 45-jähriger Iraner ersticht eine Spielothek-Mitarbeiterin.
- 25. Juli 2026, Berlin: Der 21-jährige Libanese Abdul Ballout fährt als IS-Fanboy mit einem Auto in eine CSD-Veranstaltung. Ein Toter, 29 Verletzte.
- 1. August 2026, Dresden: 20-jähriger Syrer sticht auf dem Postplatz als Ergebnis eines “Streits” einer “Person” das Messer in den Oberkörper.
- 2. August 2026, Heidelberg: Ein Afghane würgt, schlägt eine Siebzehnjährige und versucht sie in ihrem Zimmer eines Wohnheimes zu vergewaltigen.
- 18. August 2026, Oster-Ohrstedt: Bei einer Messerstecherei unter Syrern werden zahlreiche Personen schwer verletzt.
- 28. August 2026, Dresden: Ein Palästinenser (34) versucht einen Mitarbeiter der Ausländerbehörde mittels brennbarer Flüssigkeit in eine lebende Fackel zu verwandeln. Das Feuerzeug versagt.
- 31. August 2026, Erkner: Ein 29-jähriger Asylbewerber aus dem Kongo (mit befristeter Duldung) ersticht auf offener Straße seine, von ihm getrennt lebende Ehefrau. Ein gemeinsames Kleinkind bleibt zurück.
LISTE B: Organisierte Stadtbilder
- 22. August 2026, Berlin-Mariendorf: Ein Mann schießt mehrmals vom Balkon eines Mehrfamilienhauses mit einer Gasdruckwaffe. SEK-Einsatz. Täter (45) festgenommen und in die Psychiatrie gebracht.
- 24. August 2026, Berlin-Steglitz: Unbekannte schießen mehrmals auf einen Barbier-Salon (mit Verbindungen zum Rapper “Samra”) und legen einen selbstgebauten, nicht explodierten Brandsatz ab. Die BAO (besondere Aufbauorganisation) “Ferrum” ermittelt.
- 30. August 2026, Erftstadt-Köttingen bei Köln: Zwei Männer schießen auf ein Einfamilienhaus, vermutlich Erpressungshintergrund im Umfeld OK (Organisierte Kriminalität)Hintergrund, Imbissketten-Besitzer). Mehrere Einschüsse an Haus, Auto und Nachbarhaus. Versuchtes Tötungsdelikt, Mordkommission, Täter flüchtig.
- 31. August 2026 Köln-Südstadt: Ein Unbekannter schießt mehrfach auf ein türkisches Café. Einschusslöcher und Patronenhülsen (unter anderem 9 mm). Täter (männlich) flüchtig zu Fuß. Zusammenhänge zu anderen Kölner Schussattacken und OK werden geprüft.
- 1. September 2026, Berlin-Schöneberg: Mehrere Schüsse in der Feurigstraße aus einer Personengruppe heraus auf einen 26-jährigen Mann. Dieser wird schwer verletzt, Notoperation. Mordkommission ermittelt.
- 1. September 2026, Duisburg-Hochfeld: In Duisburg fallen Schüsse im “Clanmilieu”. Man findet einen verletzten 21-jährigen auf. Von zwei Tatbeteiligten wird einer gefasst.
- 1. September 2026, Hamburg-St. Pauli: Schüsse auf dem Fabrikgelände von “Delta Fleisch” bei “Universum Boxing”. Zwei Männer sind tot. Ein Dritter meldet sich später mit einem Kopfschuss. Tatvorbeziehung vermutet. Großfahndung, Täter flüchtig.
- 1. September 2026, Augsburg: Um 8 Uhr erschüttert eine Explosion nahe des Hauptbahnhofes das Geschäft eines türkischen Juweliers. Es handelt sich vermutlich um eine Handgranate. Der Bahnhof wird bis zum frühen Abend gesperrt. Zwei jugendliche Passanten werden verletzt und behandelt.
LISTE C: Demokratie leben!
- 18. Juni 2026, Hamburg-Lurup und Henstedt-Ulzburg: Linksextremisten kippen Buttersäure in das Auto des Hamburger CDU-Politikers Christoph de Vries. Außerdem zündeten sie Henstedt-Ulzburg das Auto eines leitenden Polizisten vor dessen Wohnhaus an. Für beide Taten erscheint ein gemeinsames Bekennerschreiben auf dem verbotenen, ungeachtet dessen aber seit zwanzig Jahren unangetasteten (und vom ehemaligen SPD-Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin staatlich ausgezeichneten) Terrorportal der linksextremen Terrorszene, “Indymedia”.
- 4. Juli 2026, Erfurt: Am Rand des AfD-Parteitages werden Journalisten von “Apollo-News” von uniformiert vermummten Linken beschimpft, beraubt, durch die Straßen gejagt und am Boden liegend gegen den Kopf getreten. Die Betroffenen müssen medizinisch behandelt werden. 74 Straftaten und 13 Ordnungswidrigkeiten werden registriert. Nach Polizeiangaben laufen Ermittlungen gegen 35 Beschuldigte. Öffentlich-rechtliche Medien loben anschließend die “friedlichen demokratischen Proteste“.
- 11. Juli 2026, Leipzig: Drei Dienstfahrzeuge des Betriebes “Sächsisches Immoblienmanagement” brennen aus. Die Polizei geht von einem linksextremistischen Anschlag aus, da zeitgleich wiederum ein Bekennerschreiben auf “Indymedia” auftaucht.
- 22. August 2026, Darmstadt: Ein Kleinwagen des AfD-Kreisverbands Darmstadt brennt aus. Die Partei spricht von einem Anschlag und hat eine Belohnung ausgesetzt. Auf “Indymedia” wird noch in der Tatnacht die Tat eines “Darmstädter Aktionskollektivs” gefeiert.
- 24. August 2026, Backnang: Unbekannte durchtrennen mehrere Kabel in einem Kabelschacht der Deutschen Bahn. Zugverkehr sowie Internet-/Telefonversorgung wurden beeinträchtigt. Die “Handschrift” ist eindeutig.
- 27. August 2026, Herzberg, Wilhelmshaven, Friesland, Lüneburg: Zwei AfD-Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt und zwei AfD-Kandidaten für ein Landratsamt wird kurzerhand das passive Wahlrecht entzogen. Wesentlichste Grundlage hierfür bilden jeweils Empfehlungen des SPD-geführten weisungsgebundenen Inlandsgeheimdienstes. Vor Gericht sollen die Einsprüche erst nach den bereits erfolgten Wahlen verhandelt werden; Kosten und Dauer werden immens sein.
- 28. August 2026, Berlin-Lichtenberg: Eine Kundgebung von Beatrix von Storch wird von schreienden, auf die Bühne drängenden Demonstranten gestört. Die Polizei muss massiv einschreiten.
- 29. August 2026, Mannheim: Die Gruppe „Gemeinsam Deutschland Gestalten“ wird von 40 vermummten Antifaschisten mit Schlagstöcken überfallen. Es kommt zu etlichen Verletzten mit teils stark blutenden Wunden und Knochenbrüchen. Auf “Indymedia” wird die Tat als “Erfolg gegen den Faschismus” gefeiert.
- 31. August 2026, Grimmen: Unbekannte sprühen „161“ auf die Fensterscheibe des AfD-Wahlkreisbüros. Die Zahlenchiffre steht in der linken Szene für „AFA“/„Antifaschistische Aktion“.
- 1. September 2026, Jänschwalde: Unbekannte verbringen mit selbstgebauten Flugkörpern leitfähiges Material in Hochspannungsleitungen. In mindestens zwei Fällen kommt es zu Kurzschlüssen. Ziel der Aktion war nach Einschätzung der Ermittler offenbar ein größerer Stromausfall. Ein Bekennerschreiben auf “Indymedia“ deutet auf die seit über zehn Jahren operierende Berliner “Vulkangruppe“ hin, deren Anschlag auf die Stromversorgung Anfang Januar in Südberlin für den schwerwiegendsten Stromausfall in der Geschichte Deutschlands gesorgt hatte.
- 1. September 2026, Bergeheim/Rommerskirchen: Unbekannte legen leitfähiges Material über eine Oberleitung und verursachten dadurch einen Kurzschluss. Fünf Braunkohle-Kraftwerksblöcke fallen aus; die allgemeine Stromversorgung blieb stabil. Sechs Abschussvorrichtungen wurden gefunden. Die Vorgehensweise und ein Jubelvermerk auf “Indymedia” deuten auf denselben Täterhintergrund wie in Brandenburg hin.
- 2. September 2026, Bad Kreuznach: Ein Infostand der AfD samt Umstehenden wird in der Innenstadt aus einem Haus heraus mit hochkonzentriertem Chlorphenol übergossen. Neun Personen werden verletzt, erleiden teilweise Verätzungen und müssen notfallmedizinisch behandelt werden. Unter den Betroffenen sind auch die AfD-Bundestagsabgeordneten Nicole Höchst und Sebastian Münzenmaier sowie die rheinland-pfälzischen AfD-Landtagsabgeordneten Damian Lohr und Jürgen Klein.
- 3. September 2026, Deutschland: Um den “Aktivisten” einer frohen und bunten Zukunft ausreichend Zeit für die Koordination ihrer “Aktionen” zu geben, wurde bereits im Juni auf “Indymedia” eine ganze “Aktionswoche gegen den deutschen Staat” ausgerufen, die vom 7. bis 13. September 2026 stattfinden soll. Deutsche Bahn und Polizei warnen vor der akuten Gefahr von linksextremen Terror-Anschlägen gegen Einrichtungen der Energieversorgung, der verkehrlichen Infrastruktur, der Polizei und der Bundeswehr. Der Kampf der deutschen Politik konzentriert sich indes selbstverständlich auch weiterhin auf den “gefährlichsten Mann Deutschlands”.
9 Kommentare
Hoffentlich sind die „Wahlen“ bald durch. Ich kann die Fresse dieses fleischgewordenen CDU-Parteibuches nicht mehr sehen.
Völkerstrafgesetzbuch
Teil 2 – Straftaten gegen das Völkerrecht (§§ 6 – 14)
Abschnitt 1 – Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit (§§ 6 – 7)
§ 6 Völkermord
(1) Wer in der Absicht, eine nationale, rassische, religiöse oder ethnische Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören,
1. ein Mitglied der Gruppe tötet,
2. einem Mitglied der Gruppe schwere körperliche oder seelische Schäden, insbesondere der in § 226 des Strafgesetzbuches bezeichneten Art, zufügt,
3. die Gruppe unter Lebensbedingungen stellt, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen,
4. Maßregeln verhängt, die Geburten innerhalb der Gruppe verhindern sollen,
5. ein Kind der Gruppe gewaltsam in eine andere Gruppe überführt,
wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.
dejure.org/gesetze/VStGB/6.html
In Berlin – ,,Neu-Bagdad“ steppt der Bär…
Ganz zur Freude der Völkermörderin Göring-Eckardt…
,,Rangeleien, Festnahmen, „Haut ab!“-Rufe – Wahlkampf unter Polizeischutz in Neukölln eskaliert .“
…ich freue mich auf Sonntag!
Lasst euch nicht beirren in Sachen-Anhalt durch die ständigen sooo demokratischen Medien……
Ich habe erlebt wi ihr von den Wessis behandelt wurdet….das war für mich ein Grund in Ostdeutschland NICHT mehr für West-Firmen tätig zu sein!
Der Preis für Benzin kratzt an der 3 Euro Marke! Und merkt euch doch, welcher Politiker und welche Partei euch das gebracht haben? Wer immer noch glaubt, das die Parteien welche das angerichtet haben, Besserungen bringen werden, der wacht im Krieg auf!
@Bestandsaufnahmen
wir leben in interessanten und spannenden Zeiten, die wir der Politik verdanken – also danke – Grün-Links !
„Deutschland wird sich ändern und zwar drastisch. Und ich freu mich drauf!” Ich freu mich auf die dämlichen Gesichter der vielen Idioten, wenn Ihnen Ursula und der Fritze die Sparguthaben abgreifen und ihre Häuschen enteignen, damit die Hedgefonds und DAX-Konzerne noch mehr Profite generieren können und natürlich die importierten Goldstücke, die ja auch was vom Kuchen abhaben wollen. Und natürlich die Ukraine, die ja unsere Demokratie verteidigt, braucht ja auch noch ein paar lächerliche Milliarden. Jetzt sind halt mal die Anderen drann und der Michel zieht gerade die Platin-Arschkarte, weil er immer noch an den Rosa Elefanten glaubt.
Die Mehrheit der Deutschen bekommt genau das, was sie verdient: Den Untergang im freien Fall!
Wo ist die andere Spalte der Bilanz?
Eine Bilanz ist eine vergleichende Gegenüberstellung, beispielsweise eine Spalte „für“, eine „wider“.
Der Artikel erwähnt nur die negativen Argumente. Wo sind da die positiven?
Was soll das denn für eine Bilanz sein, wenn nur negative Positionen aufgeführt sind?
🤔
,,Erschreckende Zahlen zum Betrug beim Bürgergeld (heute Grundsicherungsgeld) durch organisierte Banden vorwiegend aus Rumänien, Bulgarien und Ländern des Westbalkans.“
https://www.focus.de/politik/mehr-als-1500-faelle-buergergeld-banden-zocken-jobcenter-ab_58adbd74-ff7e-4c56-a10b-ad6afd6cf0c8.html