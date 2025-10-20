Die Inszenierung der Zärtlichkeit

Es gibt in der spätmodernen Republik eine eigentümliche Allianz aus pädagogischem Tonfall, sentimentaler Ästhetik und politischer Härte. Sie nennt sich „Omas gegen rechts“. Der Name spielt gezielt mit dem Unverdächtigen: Oma, das ist die gute Stube, der gedeckte Tisch, die zärtliche Hand über dem Kinderkopf. Wer könnte der Oma etwas übelnehmen? Die Bewegung setzt genau darauf – und verwandelt den Nimbus privater Fürsorge in eine öffentliche, moralische Waffe. Der Befund ist nicht neu: Der politische Kampf verlegt sich in die Gefühlsökonomie. Wo früher Argumente stritten, marschieren heute Bilder. Rosa Mützen, Strick-Ikonographie, Chöre, Selfies, Sprechblasen in Handschrift – all das öffnet die Wahrnehmungsschleusen. Die Botschaft lautet: Wir sind die Guten, weil wir die Sanften sind. Die Strategie ist klug, aber nicht unschuldig. Denn hinter der Sanftheit verbirgt sich – und das ist der eigentliche Skandal – ein aggressiver Ausschlussmechanismus, der Andersdenkende nicht nur widerspricht, sondern delegitimiert.

Spätestens seit Mitte Oktober wird die ästhetische Unschuld zunehmend industriell produziert: Casting-ähnliche Ausschreibungen werben auf Internet-Stellenportalen inzwischen um „Testimonials (w/d)“ im passenden Alterssegment, mit “Content-Days“ unter anderem in Stuttgart, professioneller Betreuung und „Vergütung“ – die entsprechende Annonce ließ sich über Google bei “jobrapido.de” noch finden, aber nicht mehr öffnen:

Das ist keine Graswurzelromantik, das ist Kampagnenhandwerk: Zielgruppengerecht, bildstark, reproduzierbar. Der politische Kitt ist Empörung, das Kommunikationsmittel: die Aura der Harmlosigkeit. Die Oma aber, die (von wem eigentlich?) bezahlt posiert, ist nicht mehr die Oma der Familie, sondern ein linkspolitischer Markenbotschafter. Diese Professionalisierung kippt die Moralökonomie der Bewegung: Wo das Kleid der Zärtlichkeit zur Uniform wird, verwandelt sich spontane Zivilcourage in berechenbare Erregungslogistik. Die Heuchelei beginnt dort, wo die „Herzenswärme“ die kühle Planung kaschiert – und wo unter dem Etikett „Zivilgesellschaft“ die ordnungspolitische Delegation staatlicher Stigmatisierung betrieben wird.

Das Prinzip der moralischen Immunität

Die Pointe dieser Ästhetik: Sie immunisiert. Wer Oma ist, gilt als jenseits der Ideologie. Wer gegen „rechts“ ist, reklamiert das Monopol der Demokratie. So entsteht ein doppelter Schutzschirm: die Unangreifbarkeit der Person und die Unantastbarkeit des Ziels. Kritik wird damit stets zur Unmenschlichkeit erklärt, Widerspruch zur „Normalisierung des Bösen“. Das Ergebnis ist eine paradoxe Verrohung im Kleid der Milde: Ausschlüsse, Kontenkündigungen, Redeverbote, soziale Ächtung – alles erscheint legitim, weil es ja „nur“ die Feinde der Menschlichkeit treffe. Die Bewegung selbst beschreibt sich als „zivilgesellschaftliche, parteiunabhängige Initiative“ und kleidet ihr Handeln in das Vokabular des Widerstands. Doch Widerstand gegen wen? Gegen die unpassenden Wähler, die unliebsamen Redner, die falsche Partei. Der Staat, der Mediensektor, die subventionierte Kultur und ein Heer von NGOs sind zumeist Verbündete, nicht Gegner. „Omas gegen rechts“ sind – ob gewollt oder nicht – ein weiches Vorfeld harter Exklusionspraktiken.

In diese dramaturgische Logik fügt sich die Berliner Sprecherin Maja Wiens als exemplarische Figur. Über ihre Vergangenheit existieren seit langem öffentlich zugängliche Berichte: In den späten 1970er und frühen 1980er Jahren soll sie als inoffizielle Mitarbeiterin („IM Marion“) für den Staatssicherheitsdienst der DDR gearbeitet haben; die Auseinandersetzung mit dieser Biographie ist seit den 1990er Jahren dokumentiert, unter anderem in der “taz”. Aktuelle Berichte zeichnen diese Vergangenheit erneut nach und nennen sie heute als prominentes Gesicht der Berliner „Omas gegen rechts“. Man muss diese Person weder dämonisieren noch biographische Schuldregister führen, um den symbolischen Widerspruch zu erkennen: Jemand, der in einem Spitzelsystem moralische Grenzen überschritten hat, tritt heute als moralische Instanz auf, die anderen das demokratische Zertifikat ausstellt oder verweigert. Der Konflikt ist nicht juristisch, sondern geistig: Welche politische Kultur rehabilitiert welche Biografien – und ächtet zugleich andere allein wegen ihrer Meinung, ihres Parteibuchs oder eines missliebigen Likes?

Milde als Maske der Härte

Wer eine solche Biographie aufweist und öffentlich über „Demokratie“ predigt, müsste – wollte er glaubwürdig sein – vor allem das Ethos der Maßhaltung, der Rede- und Widerspruchsfreiheit verteidigen. Stattdessen steht am Ende oft der Ruf nach Bann und Boykott anderer. Das ist nicht Aufarbeitung, sondern Rollentausch: Die moralische Autorität wird ausgerechnet aus der Vergangenheit bezogen, die man abstreiten müsste, und gegen jene gewendet, die man politisch nicht erträgt. Die Heuchelei der „Omas gegen rechts“ liegt nicht in der Altersgruppe; auch Ältere dürfen und sollen politisch streiten. Sie liegt in der systematischen Verwechslung von Fürsorge und Herrschaft. Wer auf dem Marktplatz der Ideen bestehen will, tritt als Bürger auf, nicht als moralische Mutterfigur. Der Bürger akzeptiert Widerrede, die Mutter moralisiert Abweichung. Der Bürger riskiert, Unrecht zu haben; die Mutter kann per Definition nicht irren, denn sie „meint es gut“. Von hier ist es nur ein kleiner Schritt zu der inzwischen gewohnten Praxis, missliebige Veranstaltungen zu blockieren, Debatten schon im Ansatz zu verhindern und unter dem Etikett „Haltung“ die offene Gesellschaft zu schließen. Das Paradox: Ausgerechnet jene, die sich als Wächterinnen der Demokratie gerieren, erziehen die Öffentlichkeit dazu, das Abweichende nicht mehr zu ertragen, sondern zu entfernen.

Ein rechtsintellektueller Gegenentwurf läge in einer Rekultivierung der bürgerlichen Tugenden: Nüchternheit statt Tränenökonomie; Argument statt Choreografie; Toleranz der Zumutung statt Gehorsam im Namen des Guten. Wer die Freiheit will, muss das Fremde aushalten – und er muss das Recht des politischen Gegners verteidigen, Unangenehmes zu sagen, Wahlalternativen zu bieten, Symbole zu zeigen, die nicht gefallen. Freiheit ist kein Wellnessprogramm, sondern die Zumutung, ohne Vormund auszukommen. Es ist illegitim, der Hälfte des Landes die moralische Bürgerlichkeit abzusprechen. Erst recht, das Wort „Demokratie“ als Keule zu benutzen. Und unredlich ist es, mit dem Bild der gebenden Hand heimliche Fäuste zu ballen. Die Republik braucht keine „Omas gegen rechts“. Sie braucht Bürger für die Freiheit. Wer Oma ist, bleibe dies in der Familie – und trete auf dem öffentlichen Forum als erwachsener Mensch auf, der weiß, dass seine Ansichten nicht unfehlbar oder gottgewollt sind. Die intime Zärtlichkeit der Familie ist ein hohes Gut. In politische Uniform genäht, wird sie zur Maske einer neuen Strenge. Unter ihr spricht nicht das Herz, sondern der Wille, andere zu erziehen. Genau das aber ist der Inbegriff des autoritären Charakters – und das Gegenteil jener offenen Gesellschaft, die man zu verteidigen vorgibt.