Die iranische Brudernation und ihre Unterdrücker

Im Iran wollen schon jetzt drei Viertel der Bevölkerung die theokratische Diktatur durch eine echte Demokratie ersetzen. Und viele weitere werden sich ihnen anschließen – wenn man die Angelegenheit klug, aber bestimmt angeht. Ganz so, wie sich die amerikanischen Siedler vor 250 Jahren in den 13 britischen Kolonien von der britischen Aristokratie befreiten, ist heute auch die iranische Nation entschlossen, sich von ihren islamistischen Unterdrückern zu befreien. Doch ähnlich wie damals die britischen Machthaber in London, hat auch das gegenwärtige Regime in Teheran starre Machtstrukturen und einen brutalen „Sicherheitsapparat“ errichtet. Ihre eigene Befreiung erzwang für die amerikanische Nation einen achtjährigen Unabhängigkeitskrieg – denn ihre aristokratischen Unterdrücker waren bereit, Briten beiderseits des Atlantiks für ihre autokratische Macht gegeneinander kämpfen zu lassen.

Heute ist das Regime in Teheran nun sogar bereit, das Leben eigener Zivilisten für sein extremistisches Ziel zu opfern: die weltweite Verbreitung eines radikalen, reformresistenten Islam und damit die Abschaffung von Demokratie und persönlicher Freiheit. Vor diesem Hintergrund ist die eigene korrekte Haltung der beste Leitfaden für kluge Entscheidungen im Iran-Krieg: Der entscheidende Schritt ist, die iranische Nation als Brudernation der USA und Israels zu erkennen, indem alle drei – in unterschiedlichen Phasen – im selben Prozess der Befreiung von Unterdrückung und Verfolgung stehen.

Entschlossene, aber nicht überstürzte Maßnahmen tun not

Daher sind entschlossene, aber nicht überstürzte Maßnahmen erforderlich, um der iranischen Nation die notwendige Unterstützung zu gewähren, sich weitgehend gewaltfrei von der theokratischen Diktatur zu befreien, die vom demokratisch unkontrollierten Machtdreieck aus Oberstem Führer, der Expertenversammlung und dem Wächterrat ausgeübt wird. Mit umsichtigem Management durch die US-amerikanischen und israelischen Geheimdienste und minimaler militärischer Intervention kann die Machtübergabe an die iranische Nation praktisch ohne Blutvergießen und größere Schäden erfolgen. Ein Lösungsansatz findet sich im zweiten Teil dieser lesenswerten Analyse.

Er basiert auf dem soliden Fundament der Fairness und bildet die Alternative zu den kontraproduktiven Militäreinsätzen des Westens nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Kriege und Interventionen von Vietnam bis Afghanistan zur vermeintlichen Verteidigung der Demokratie sind vor allem an einem unsensiblen, den Gedanken authentischer Befreiung verfehlenden Umgang mit der betroffenen Zivilbevölkerung gescheitert. Kommunistische bzw. islamistische Extremisten wurden dadurch nicht geschwächt, sondern sie erhielten wachsenden Zulauf und weltweite “moralische” Rückendeckung durch die Mainstream-Medien.