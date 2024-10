Die Islamisierung der deutschen Schulen schreitet immer schneller voran

Eine aktuelle Studie unter dem Titel „Religiös motivierte Konflikte in der Schule – Chancen und Herausforderungen für Prävention und Demokratiebildung“ der Internationalen Hochschule Hannover hat eindeutig belegt, welche unfassbaren Zustände mittlerweile an deutschen Schulen herrschen. Mehr als ein Drittel der 700 befragten Lehrkräfte und Schulmitarbeiter berichten von religiösen Spannungen unter den Schülern – allerdings natürlich nicht etwa unter Juden oder Christen, sondern vor allem von Muslimen ausgehend und aufgrund des kulturellen Herrschaftsanspruchs des Islam mit zunehmender Schärfe ausgetragen. Muslimische Schüler würden versuchen, anderen Schülern ihre religiösen Überzeugungen aufzuzwingen oder sie wegen der Nichteinhaltung religiöser Regeln – wie etwa des Fastengebots im Ramadan – zu erniedrigen.

Auch angeblich zu freizügige Kleidung von Mädchen und jungen Frauen, zur Schau gestellte Homosexualität oder die Nichtakzeptanz von weiblichen Lehrkräften würden zunehmend zum Problem. Über ein Viertel (!) der befragten Lehrkräfte nimmt mittlerweile “radikale Tendenzen” unter Schülern wahr, indem etwa Gewalt gegen Andersdenkende, “Ungläubige” oder auch Frauen befürwortet oder zumindest akzeptiert sowie extremistischen Organisationen kritiklos bis wohlwollend begegnet wird. Natürlich ist auch zunehmend Antisemitismus an der Tagesordnung.

Demographische Kipppunkte längst überschritten

Bereits zu Jahresbeginn sorgte die Meldung für Aufsehen, dass Schüler im nordrhein-westfälischen Neuss auf dem Schulgelände als „Scharia-Polizei“ fungiert und ihre Mitschüler überwacht hatten, wobei sie von ihnen die Einführung islamischer Gepflogenheiten forderten. Ähnliche Vorfälle häufen sich inzwischen bundesweit und bleiben in vielen Fällen unentdeckt, ebenso wie subtiles Mobbing indigenen deutscher Schüler in Klassen mit migrantischen Mehrheiten. Forscher führen die steigende Zahl von Konvertierungen zum Islam auch unter Jugendliche auf Gruppenzwang und Einschüchterung durch muslimische Gruppen und Mehrheiten zurück. Auch dies war in den letzten Jahren immer öfter beobachtet worden.

Die Ergebnisse der aktuellen Studie sind insofern also nicht neu, belegen aber das rapide Ausmaß dieser überall unerbittlich voranschreitenden Entwicklung. Da deutsche Schüler vielerorts längst in der Minderheit und nicht mehr in der Lage sind, sich gegen die islamische Dominanz zu behaupten, beschleunigt sich die Islamisierung um so mehr. Auch hier sind, wie im Rest der Gesellschaft, die demographischen Kipppunkte längst unwiderruflich überschritten. Lehrkräfte stehen dem hilflos und resigniert gegenüber. Ein geregelter Schulbetrieb ist bei Klassen, in denen der Großteil bestenfalls gebrochen Deutsch spricht und ohnedies nicht gewillt ist, sich in irgendeiner Form zu integrieren, de facto gar nicht mehr möglich. Und die Politik schaut alledem tatenlos zu und setzt lieber ihren Feldzug gegen imaginäre rechte Extremisten fort, statt die realen Probleme anzugehen, die sie verursacht hat – obwohl ihr die Verhältnisse längst entglitten sind.