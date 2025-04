Am Montag wurde Marine Le Pen wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder zu vier Jahren Haft verurteilt, wovon zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt sind und zwei mit einer elektronischen Fußfessel abgeleistet werden sollen, sowie für fünf Jahre vom passiven Wahlrecht ausgeschlossen – ein Urteil, das ihre Präsidentschaftskandidatur 2027 blockiert und das sie selbst als “politischen Todesstoß” bezeichnete. Dieses Ereignis soll den Ausgangspunkt der nachfolgenden Analyse in vier Abschnitten bilden.

Dabei sollen die folgenden Aspekte betrachtet werden: Verhinderung politischen Erfolgs, nachträgliche Rache, Tyrannenmord und die Verfolgung der “kleinen Leute”. Besonders Letzteres steht im Fokus, da es Fragen nach Überregulierung und Kollektivierung in Deutschland aufwirft – insbesondere im Vergleich zu politischen und Rechtssystemen wie den USA oder Kanada, wo die Meinungsfreiheit höher geschätzt wird.

Verhinderung politischen Erfolgs

Die Justiz wird genutzt, um politische Akteure wie Marine Le Pen auszuschalten, bevor sie Macht erlangen – hier wegen nachgewiesener Veruntreuung von EU-Geldern. Ähnlich sah sich Donald Trump vor seiner Wiederwahl 2024 mit Anklagen wegen angeblichen Dokumentenmissbrauchs konfrontiert; er triumphierte jedoch. Björn Höcke wurde in Deutschland wegen Volksverhetzung (“Alles für Deutschland”, ein angeblicher verbotener Nazi-Spruch) verurteilt. In Rumänien wurde 2024 die Wahl annulliert, nachdem der Präsidentschaftskandidat Calin Georgescu gesiegt hatte; die Rückgängigmachung der Wahl stützte sich auf Geheimdienstberichte über eine angebliche russische Einflussnahme.

Ekrem Imamoglu in der Türkei wurde 2022 wegen Beleidigung mit einem gerichtlichen “Bann” belegt; seine Verhaftung vor zwei Wochen steht jedoch in einem diktatorischen Kontext. Bemerkenswert ist, dass Le Pen, Trump, Höcke und Georgescu – anders als Imamoglu – dem im Westen vorherrschenden woken Mainstream konträr gegenüberstehen, was Spekulationen über politische Motive nährt. Dennoch beruhen diese Fälle zumindest formal auf einer rechtsstaatlichen Grundlage; die Frage bleibt indes, ob die Justiz hier über das Recht hinaus politisch instrumentalisiert wurde.

Das Motiv der Rache

Nach dem Ende politischer Karrieren folgt oft eine nachträgliche Abrechnung. In Demokratien bleibt sie rechtlich eingebunden: Ehud Olmert wurde nach seinem Rücktritt 2009 wegen Bestechung verurteilt, Nicolas Sarkozy 2021 wegen Amtsmissbrauchs mit einer Fußfessel bestraft, und Jacques Chirac 2011 wegen Veruntreuung belangt.

Diese Rechenschaft trat allerdings erst nach Machtverlust ein – was entweder auf eine pragmatische Beweissammlung oder auf justizhelle Zurückhaltung während der Amtszeit hindeuten könnte; dies ist ein Kontrast zur präventiven Verhinderung einer politischen Amtsübernahme wie im Fall Le Pen.

Tyrannenmord als extremste Form der Abrechnung

Die extremste Form der Abrechnung ist der Tyrannenmord, ob positiv oder negativ konnotiert. Positiv gefeiert werden in diesem Zusammenhang Wilhelm Tell, der im 14. Jahrhundert den habsburgischen Landvogt Gessler tötete und seitdem die Schweizer Freiheit symbolisierte. Gaius Julius Caesar wurde 44 v. Chr. von Senatoren erstochen, um die Römische Republik zu retten; auch der Versuch der Stauffenberg-Attentäter, Adolf Hitler 1944 zu töten, um die NS-Herrschaft zu beenden, fällt in diese Kategorie.

Eher negativ erscheinen hingegen Saddam Husseins Hinrichtung 2006 wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Gaddafis Tod 2011 durch Rebellen – beides Akte, die eher der Vergeltung als der künftige Rechtssicherung dienten. Positive Fälle stehen für Befreiung, negative für Rache.

Die “kleinen Leute”

Während Eliten präventiv oder nachträglich getroffen werden, liegt der Kern der Debatte um Überregulierung bei den normalen Bürgern und “kleinen Leuten”, insbesondere in Deutschland. Das Bundeskriminalamt meldete 2024 über 33.000 rechtsmotivierte Straftaten, darunter 21.311 Propagandadelikte und 5.097 Fälle von Volksverhetzung, oftmals durch Äußerungen in sozialen Medien – etwa bei Jugendlichen wegen Snapchat-Posts oder bei Corona-Kritikern wie “Querdenkern”, die Razzien erlebten.

Diesen Bürger fehlen die Ressourcen prominenter Politiker: Sie haben keinen wirksamen Rechtsschutz und/oder finanziellen Möglichkeiten der Gegenwehr, keine Anwälte, keine Plattformen – was sie verwundbar macht. Befürworter dieser Strafverfolgung von Einzelpersonen sehen darin einen Schutz vor Extremismus, Kritiker jedoch strafrechtliche Überreaktionen, die jede Abweichung eher als Gefahr statt als Wahrnehmung eines Grundrechts auf Meinungsäußerung werten; auch dies ist ein möglicher Hinweis auf Kollektivierung.

Der Kulturkampf und die Rolle der Eliten

Dieser Kontext spiegelt einen größeren Kulturkampf im Westen wider. Dies wurde am 1. April 2025 bei Markus Lanz im ZDF sowie in der sich unmittelbar anschließenden Ausgabe des “Heute-Journals” thematisiert. In der Talkshow verteidigte Cathryn Clüver Ashbrook die “progressiv” ausgerichtete amerikanische Elite, insbesondere an Universitäten, und stellte ihr Handeln als legitim dar, während sie zugleich die Trump-Regierung kritisierte. Das “Heute-Journal” griff diese Thematik direkt auf und stellte den Konflikt explizit als Kulturkampf dar – eine Auseinandersetzung zwischen kollektivistischen und individualistischen Werten. Dies lässt eine Ungleichbehandlung erkennen: Während Eliten geschützt werden, treffen politische Maßnahmen die besagten “kleinen Leute” oft unverhältnismäßig härter.

Überregulierung im Vergleich: USA und Kanada

In den USA schützt das First Amendment selbst Hassrede, sodass jeder Bürger Politiker und Amtspersonen frei kritisieren kann. Kanada reguliert hier stärker, doch die Schwelle bleibt auch höher. Deutschland setzt der angeblichen Hassrede – etwa durch das Grundgesetz Artikel 5 und Paragraph 130 Strafgesetzbuch – enge Grenzen, historisch bedingt durch den Anspruch der “wehrhaften Demokratie”; ein Ansatz, der die Bürger tendenziell stärker reguliert als die Eliten.

Hingegen agiert die Justiz gegen Politiker entweder präventiv, um sie in ihrem Aufstieg zu behindern oder rachsüchtig nach deren Fall –und möglicherweise kollektivistisch gegen die kleinen Bürger. In Deutschland trifft diese Härte besonders die “kleinen Leute”, doch ob dies Überregulierung oder legitimer Schutz ist, bleibt umstritten –ein Unterschied zu den USA und Kanada, wo Individualismus Vorrang hat.

Fazit

Marine Le Pens Urteil zeigt, wie die Justiz Erfolg verhindern oder nachträglich abrechnen kann: Entweder positiv als Befreiung oder negativ als Rache. In Deutschland liegt der Schwerpunkt auf den “kleinen Leuten”, bei denen Abweichung strafrechtlich geahndet wird – während “progressiv” ausgerichtete Eliten oft geschützt bleiben, wie Clüver Ashbrook andeutet.

Ob dies die Balance zwischen Individualismus und Kollektivismus gefährdet, hängt davon ab, wie man rechtliche Grundlagen und politische Motive gewichtet.