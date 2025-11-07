Die Kampflinie der Worte

Zwischen der Internetseite “Ich-habe-mitgemacht.de”, die der deutsch-schweizerische Journalist und “Kontrafunk”-Gründungschef Burkhard Müller-Ullrich seit 2022 betreibt, und der aktuellen bayrischen Grünen-Publikation “Aus Worten werden Taten”, verantwortet von Münchner Landtagsabgeordneten Toni Schuberl, spannt sich seit diesem Herbst eine Kampfzone der Zitate. Beide sammelten Sätze, beide behaupten Aufklärung – doch sie tun es in zwei entgegengesetzten Moralkategorien: Dort die Inventur einer hysterischen Amts- und Kommentarklasse der “Pandemie”-Jahre, die ihre eigenen Worte konserviert und der Nachwelt übergibt; hier das forensische Dossier der grünen Landtagsfraktion Bayern, das aus Parlamentsreden ein aktenfestes Charakterbild der AfD formen will – als Belegkette für die These von der Verfassungsfeindschaft, fest entschlossen, „aus Worten“ juristisch-politische „Taten“ zu machen. Wer den Band aufschlägt, liest den Anspruch, Zitate seien Tatbeweise und Munition für ein Verbotsnarrativ – und nicht länger Stoff für Diskussion.

Dieser Streit ist keiner um Buchstaben, sondern um Hermeneutik: Ist das Zitat ein Fenster oder ein Spiegel? Die Grünen lesen den Satz als Diagnose des Autors – der Sprecher verschmilzt mit seiner heftigsten Formulierung; die Sammler der “Pandemie”-Sprüche lesen den Satz als Zeitbefund – ein geistiges Klima spricht durch seine Funktionäre. Hier wird Kontext als Entlastung misstrauisch beäugt, dort als Pflicht der Redlichkeit eingefordert.

Daraus erwächst der Doppelstandard unserer Gegenwart: Was als Dokumentation der „Mitte“ gilt, heißt demokratische Hygiene; was als Dokumentation der Opposition erscheint, gilt als Denunziation. Die eine Seite behandelt die Worte der Mächtigen wie Fossilien, die uns etwas über das Klima sagen; die andere behandelt die Worte der Gegner wie Fingerabdrücke, die zur Überführung taugen.

Von der Gesinnungsdiktatur zur zerbrechlichen Republik

Rechtlich gesehen operiert die Grünen-Publikation im Schatten des Verfassungsschutzrechts und des Parteiengesetzes. Das Bundesverfassungsgericht hat in Urteilen zur NPD (BVerfGE 144, 1–2) und zur AfD-Beobachtung (BVerfG, Beschluss vom 26. April 2021, 2 BvB 1/19) klare Kriterien für ein Parteiverbot formuliert: Es bedarf demnach eines „aktiv kämpferischen, aggressiven Verhaltens“ gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, das über bloße Worte hinausgeht und auf eine „ernsthafte Gefährdung“ abzielt. Zitate allein reichen dazu nicht; sie müssen als Teil eines Kontextes nachweisbar sein, der tatsächliche Handlungen oder Strukturen belegten kann. Daran kranken praktisch alle Versuche, der AfD die herbeiphantasierte Verfassungswidrigkeit zu attestieren. Auch die Grünen-Sammlung betrachtet Äußerungen dekontextualisiert und isoliert – we etwa Höckes „Denkmal der Schande“-Rede oder Weidels Migrationskritik – und konstruiert daraus ein „Gesinnungsprofil“, das an die Stasi-Ära erinnert: Worte als Indizien für eine innere Haltung, die per se verfassungsfeindlich sei.

Dies verletzt den Grundsatz der Meinungsäußerungsfreiheit (Artikel 5 GG), der auch radikale Posi-tionen schützt, solange sie nicht zu Gewalt aufrufen. Das BVerfG betont: „Die bloße Ablehnung von Verfassungsprinzipien genügt nicht; es muss ein Potenzial zur Umsetzung geben.“ Indem die Publikation Kontext weglässt – Gegenreden, Abstimmungen, Korrekturen –, wird aus Hermeneutik eine juristische Fiktion. Auf ähnliche Weise scheitert die Kritik an „Ich-habe-mitgemacht.de“ am Presserecht: Dokumentation von in der “Pandemie”gefallenen Äußerungen (etwa Lauterbachs „nebenwirkungsfreie Impfung“) ist geschützte Berichterstattung – solange sie faktenbasiert bleibt. Doch wenn Zitate zur Vorverurteilung dienen, ohne gerichtliche Prüfung, entsteht ein Präzedenzfall für Gesinnungsjustiz und ein Rückfall in die Logik des Paragraphen 130 Strafgesetzbuch (Volksverhetzung), der dann auch beliebig missbraucht werden kann, um Opposition zu kriminalisieren.

Dokumentation ist keine Denunziation

Wer recht behält, entscheidet sich an der Kuratierung. Zitate sind kein Naturzustand, sie sind Editorenkunst: Quellen, Datum, Volltext, Gegenrede, Korrektur – oder eben das Gegenteil, der moralische Schlüssellochblick. In der bayerischen Grünen-Schrift spricht der Gestus der Anklage schon im Umschlag mit; der Band will nicht nur zeigen, was gesagt wurde, er will zeigen, was damit auch angeblich „gemeint“ war – und damit, was „ist“. Die Kritik an „Ich-habe-mitgemacht.de“ wiederum verfehlt ihren Gegenstand, wenn sie das Archivieren selbst zur Tat erklärt. Dokumentation ist keine Denunziation. Aaber sie kann zur Denunziation werden, wenn sie die Prüfung durch Kontext verweigert.

Moralisch-politisch offenbart sich hier eine tiefere Pathologie der Demokratie: Die Umdichtung von Worten zu Waffen dient nicht der Wahrheit, sondern der Machtsicherung. Die Grünen-Publikation verkörpert eine elitäre Moral, die Opposition nicht als legitimen Gegner, sondern als illegitimen Feind pathologisiert – eine Haltung, die an Hannah Arendts Warnung vor der „Banalität des Bösen“ erinnert, nur umgekehrt: Nicht das Mitmachen im Bösen ist das Problem, sondern das Abweichen von der herrschenden Orthodoxie. Dies schafft eine asymmetrische Moral: Die Pandemie-Zitate dokumentieren ein „Klima der Hysterie“ (beispielsweise Spahns „Die Impfung beendet die Pandemie“), das als kollektive Verirrung der Elite entschuldigt wird – eine Art Katharsis durch Archivierung.

Tribunale der Reinheit

Demgegenüber werden AfD-Zitate zu ewigen Makeln stilisiert, die den Sprecher entmenschlichen und die Partei delegitimieren. Das ist politische Anthropologie: Statt Argumente zu widerlegen, wird der Charakter seziert, was in eine Gesinnungsdiktatur mündet. Wer Zitate aus dem Kontext reißt, zerstört die Grundlage pluralistischer Debatte; er ersetzt die Arena der Ideen durch Tribunale der Reinheit. Dies untergräbt die republikanische Tugend der „civic virtue“ (nach Montesquieu): Eine Gesellschaft, die Bürger an ihren extremsten Sätzen misst, ohne Raum für Wandel oder Ironie, erstickt die Freiheit.

Fair kuratierte Zitate hingegen – mit Quellen, Gegenpositionen und historischer Einbettung – fördern Resilienz: Sie zwingen zur Auseinandersetzung, nicht zur Auslöschung. In einer Zeit, da Social Media Zitate zu Viren macht, wird die moralische Pflicht klar: Worte als Spiegel der Gesellschaft nutzen, nicht als Hammer gegen den Andersdenkenden! Nur so bleibt diese Republik erwachsen – fähig zur Selbstkorrektur statt zum Stammeskrieg.

Der konservative Punkt liegt indes tiefer: Eine Republik der erwachsenen Bürger misst einander an Aussagen, doch sie unterscheidet zwischen der Geltung eines Satzes und dem Charakter seines Autors. Wer das Zitat zum Anthropogramm erhebt, ersetzt Politik durch Psychologie. Wer das Zitat vom Autor löst, ohne den Kontext zu liefern, ersetzt Wahrheitssuche durch Montage. Die eine Praxis produziert Gesinnungsgerichte, die andere bloß Datenskelette. Dazwischen gäbe es die Regel des zivilen Streits: unbestechlich im Verfahren, parteilich im Maßstab (für Grundrechte, nicht für Lager), streng im Kontext. Worte werden erst dann gefährlich, wenn wir aus ihnen nicht Argumente, sondern Anthropologien machen. Wer Zitate fair macht, stärkt das Gemeinwesen. Wer sie als Totems im Stammeskrieg aufstellt, zerstört hingegen das Gemeinwesen – egal, ob er im Namen der politischen Hygiene oder der bloßen Empörung handelt.