Die Kapitulation der deutschen Rechten vor Trump und Putin

Der Eklat von Washington, wo am vergangenen Freitag Donald Trump und sein Stellvertreter J.D. Vance den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj vor laufenden Fernsehkameras demütigten und wie einen lästigen Hausierer aus dem Weißen Haus verjagten, hat wohl endgültig alle Hoffnungen auf eine noch irgendwie berechenbare US-Außenpolitik zerstört. Wenn man die eigentlich naheliegende Vermutung, dass Trump als unmittelbarer Einflussagent Wladimir Putins handelt, als allzu spekulativ ablehnt, dann bleibt nur noch die bittere Einsicht in eine völlige, letztlich auch gegen das eigene Land gerichtete Destruktivität der neuen US-Führung. Hektische Pilgerfahrten europäischer Regierungschefs nach Washington werden daran nichts mehr ändern.

Selbst wenn die rechtskonservative italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die Donald Trump und Elon Musk gefühlsmäßig eng verbunden ist, im Auftrage der gesamten EU im Weißen Haus aufkreuzen würde, wäre das Ergebnis solcher Verhandlungen letzten Endes wahrscheinlich eine Abfuhr, die nur etwas freundlicher ausfallen würde als bei Selenskyj. Trump sieht in den Europäern, die Ukrainer eingeschlossen, nur noch unbedeutende Zwerge und Bettler, die mit ihren Anliegen möglichst vor der Tür bleiben sollen. Anstatt einen Konsens innerhalb des nur noch als Idee existierenden „Westens“ zu suchen, will er zusammen mit anderen Neo-Imperialisten – Wladimir Putin, Xi Jinping, Benjamin Netanjahu, Recep Tayyip Erdogan und vielleicht noch dem Inder Narendra Modi – aus seiner Sicht grandiose „Deals“ aushandeln, bei denen der Rest der Welt mangels militärischer und ökonomischer Potenz nur noch eine willkürlich formbare Verfügungsmasse darstellt.

Positive Wirkung der Krise

Diese Deals werden höchstwahrscheinlich nicht zu Trumps Vorteil ausfallen, weil ihm jenes strategische Denken völlig abgeht, das seine Wunschpartner hingegen fast im Übermaß besitzen. Das ist jedoch kein Trost dafür, dass sich Deutschland – zusammen mit einer Vielzahl anderer Staaten in Europa und Amerika – jetzt in einer äußerst unangenehmen Lage wiederfindet. Diese Krise kann aber letztendlich auch die positive Wirkung haben, dass endlich eine nationale deutsche Interessenpolitik zur unvermeidbaren Notwendigkeit wird. Um diese Chance zu nutzen, darf man aber in der gegenwärtigen Situation nicht blindlings vor den Großen dieser Welt kapitulieren, und genau das tun aus meiner Sicht leider große Teile der sich meistens selbst politisch als „rechts“ einordnenden bundesdeutschen Opposition.

In den letzten Monaten habe ich hier auf Ansage! viel Kritik für meine skeptische Haltung gegenüber Wladimir Putin und Donald Trump einstecken müssen. Ich karte nur ungern gegenüber solchen Kommentaren nach, denn es soll ja hoffentlich der Autor um des Lesers willen schreiben und nicht etwa der Leser um des Autors willen lesen. Manchmal ist es aber trotzdem nötig, nicht nur gefallen zu wollen, sondern auch zum Nachdenken anzuregen. Ich kann gegenüber Vorwürfen, hier irgendwelche allgemeinen oppositionellen Überzeugungen zu verraten, nur entgegnen, dass sich mein politisches Koordinatensystem in den letzten fünf Jahren kaum verändert hat. In dessen Mittelpunkt steht immer noch die Vorstellung, dass die bundesdeutsche Demokratie auf der Basis einer nationalen Souveränität erneuert werden muss, die es endlich erlauben würde, über die vom Mainstream stets beschworene „Alternativlosigkeit“ hinaus zu denken und zu handeln.

Blinde Bevorzugung von Macht

Solche Überzeugungen bestimmten etwa auch die großen „Querdenker“-Demonstrationen des August 2020 in Berlin. Kaum jemand hätte damals im Traum daran gedacht, dass eines Tages maßgebliche Teile der deutschen Opposition nicht nur Putins Russland als Vorbild einer Art Erlösung von der Demokratie ansehen würden, sondern sogar eine blinde Unterwerfung gegenüber den USA und Russland befürworten würden, solange dort nur die „Widerstandsikonen“ Trump und Putin an der Macht sind. Dass im Mittelpunkt einer gleichermaßen realistischen wie zukunftsgewandten deutschen Politik die Interessen des deutschen Volkes stehen müssen, und nicht diejenigen der USA und/oder Russlands, ist in der Gegenwart eine fast schon vergessene Erkenntnis, die allenfalls noch von ein paar verfemten „Altrechten“ vertreten wird.

Ein solcher Nationalismus muss, um nicht in Chauvinismus zu entarten, aufgeklärt bleiben, das heißt, er sollte immer anderen Völkern dasselbe Recht auf Souveränität und Selbstbestimmung zugestehen wie dem eigenen. Auf dieser Grundlage können Nationalstaaten sehr viel besser kooperieren als in bürokratischen „Völkergefängnissen“ wie der heutigen EU. Daraus folgt aber auch, dass man keinem Volk im Hinblick auf oftmals nur herbeiphantasierte höherwertige Gründe sein nationales Selbstbestimmungsrecht verweigern darf. Bei aller auch von mir geteilten Kritik an der ukrainischen Selenksyj-Regierung und dem Hamas-Terror gilt dies auch für Ukrainer und Palästinenser, wobei im letzteren Fall natürlich die Souveränität des Staates Israel mitberücksichtigt werden muss. Einem Volk aus letztlich rassistischen Motiven heraus die Selbstbestimmung zu verweigern, geht also gar nicht, und eine blinde Bevorzugung von Macht gegenüber einem als heuchlerisch angesehenen Völkerrecht fällt am Ende auf seinen Urheber zurück, der ja dann in einer für ihn weniger günstigen Situation mit seiner überlegenen Stärke zwangsläufig zugleich auch sein schieres Existenzrecht verlieren würde.

Putins Sirenengesang von einer Erlösung von der Demokratie

Die Ukraine ist keine Nation minderen Ranges, sondern hat sich im Kampf um ihre Selbstbestimmung überzeugend als politische Einheit formiert. Wenn man schon im 18. und 19. Jahrhundert die Unterdrückung solcher revolutionären Prozesse im Hinblick auf ein natürliches Recht des Stärkeren allgemein für richtig gehalten hätte, dann würden wir heute noch im Zeitalter absolutistischer Monarchien leben. Man muss hier selbstverständlich die Einschränkung machen, dass meistens nicht offensichtlich ist, worin das nationale Interesse eigentlich besteht, und dass deshalb Meinungsverschiedenheiten darüber völlig normal sind. Gerade darin drückt sich ja gelebte Demokratie aus.

Trotz aller Mängel, die ich keineswegs bestreite, lebt aber auch die bundesdeutsche Demokratie unserer Tage. Wir blicken auf eine Bundestagswahl zurück, bei der schon innerhalb der „etablierten“ Parteien durchaus unterschiedliche Politikentwürfe zur Abstimmung standen und auch für Radikale fast aller Couleur Angebote auf dem Stimmzettel vorhanden waren. Hier von einer Diktatur zu sprechen, die nur auf revolutionärem Wege zu überwinden wäre, ist völlig verfehlt. Noch realitätsferner ist die Vorstellung etwa eines Jürgen Elsässer („Compact“-Magazin), dass Russland und die USA unter Berufung auf die sogenannte „Feindstaatenklausel“ der UN-Charta Deutschland erneut besetzen und „befreien“ müssten, um hierzulande wieder demokratische Verhältnisse zu schaffen. Hier tritt Putins Sirenengesang von einer Erlösung von der Demokratie an die Stelle der Demokratie selbst. Das Ende davon wäre, um noch einmal Jürgen Elsässer zu zitieren, ein „Deutsches Demokratisches Reich“ als giftige Synthese gleich mehrerer autoritärer Staatsordnungen der Vergangenheit, die man lediglich von einem Marxismus-Leninismus bereinigt hätte, der in diesem verqueren Geschichtsbild nicht mehr der DDR, sondern den heutigen Linken und Grünen zugeordnet wird.

Worin bestehen eigentlich Deutschlands nationale Interessen?

Die Phantasien einer Befreiung Deutschlands von außen hatten vielleicht in den dunkelsten Stunden des Albtraums der Corona-Politik eine gewisse Berechtigung, aber diese Zeiten sind zum Glück Vergangenheit, und man sollte als Oppositioneller auch vergeben können, anstatt sich in eine ewige Rachsucht hineinzusteigern, aus der keine guten Handlungen folgen können. Es muss auch niemand von außen her die Meinungsfreiheit in Deutschland wiederherstellen, denn praktisch alles, was in ruhigem und sachlichem Ton gesagt werden kann, darf hierzulande auch gesagt werden. Grundrechte auf wüste Beschimpfungen, Aufrufe zum rassistischen Bürgerkrieg oder zu Forderungen nach einer Auslöschung ganzer Staaten von der politischen Landkarte gibt es nicht, und ihre Einführung wäre auch kein Fortschritt. Worte sollen überzeugen, aber keine Waffen sein..

Kommen wir nun abschließend zu der Frage, worin denn die berechtigten nationalen Interessen Deutschlands eigentlich bestehen, wenn sie denn weder von der Trump-USA noch von Putins Russland vertreten werden. Sie bestehen sicherlich nicht in einem offenen Eingreifen Deutschlands in den Ukraine-Konflikt. Das habe ich übrigens nie befürwortet, und den Willen zu einer solchen, geradezu selbstmörderischen Handlung sollte man auch nicht allzu leichtfertig Friedrich Merz und anderen „Systempolitikern“ unterstellen. Es muss allerdings aus meiner Sicht eine Aufrüstung der Bundeswehr auf ein Niveau erfolgen, das es erlaubt, die nationale Selbstbestimmung Deutschlands in einer ungemütlich gewordenen, neoimperialen Welt auch militärisch zu schützen. Ein weiteres Interesse Deutschlands liegt darin, um seiner selbst willen die europäische Zusammenarbeit zu suchen. Die Jahre von 1871 bis 1945, als ein für die Rolle des Hegemons auch damals viel zu kleines Deutschland imperial auf den gesamten Kontinent ausgreifen wollte, waren keine Glanzzeit, sondern wahrscheinlich die schlechteste Phase der gesamten deutschen Geschichte.

Ein “Westen ohne die USA”?

Nur gemeinsam kann Europa im neoimperialen 21. Jahrhundert eine eigenständige, selbst für sich Regeln setzende Kraft sein, anstatt zur Beute anderer zu werden. Diese eigenen Regeln sollten unter anderem auch eine soziale Wirtschaftsordnung umfassen, die man als eine große, aber leider fast schon vergessene, europäische Leistung der Vergangenheit ansehen kann. Dieses europäische Bündnis könnte ohne weiteres um Kanada und große Teile Lateinamerikas erweitert werden, die sich heute ebenfalls als von Trump fallengelassen und bedroht empfinden. Ein solcher „Westen ohne die USA“ wäre alles andere als schwach, wenn er denn nur zu gemeinsamem Handeln in der Lage wäre.

Weiterhin sollte man die sogenannte “Energiewende” endlich einmal unter strategischen Gesichtspunkten sehen. Energie, die im Inland aus Wind und Sonne erzeugt wird, muss nicht in Gestalt fossiler Rohstoffe von erpresserischen fremden Großmächten importiert werden. Das in der Opposition verbreitete Greinen um das verlorene russische Gas und die gesprengten Ostsee-Pipelines ist in Wirklichkeit erstaunlicherweise ein trotziges Beharren auf einer der größten politischen Fehlentscheidungen der Ära Merkel. Der genauso verfestigte Grünen-Hass ist in weiten Teilen von einer russischen Propaganda gesät worden, welche die Notwendigkeit russischer Gas- und Ölexporte mit Zähnen und Klauen verteidigen will, weil darin praktisch die einzige Wohlstandsquelle eines technologisch weit abgehängten Russlands liegt. Man muss sich diese Propaganda nicht auch noch selbst zu eigen machen. Schließlich nutzt „Klimaschutz“, was auch immer man konkret darunter verstehen mag, auch dem Weltfrieden.

Russland ist nicht so übermächtig

Ich kann mir manchmal den ketzerischen Gedanken nicht verkneifen, dass die ganze Militarisierung einer immer konfliktorientierteren Weltpolitik schon jetzt einen Zustand antizipiert, in dem die vom Nationalsozialismus nur imaginierten Lebensraum- und Rassenkriege irgendwann tatsächlich auf einem zunehmend unwirtlichen Planeten ausgetragen werden. Diesen Horror sollte man tunlichst vermeiden, solange dies noch mit vertretbaren Belastungen möglich ist.

Was den Ukraine-Konflikt angeht, wäre es meiner Meinung nach sowohl vertretbar als auch wünschenswert, dass EU-Europa die ukrainische Selbstverteidigung weiterhin unterstützt, ohne selbst zur aktiven Kriegspartei zu werden. Dies ist auch in der Gegenwart noch möglich, denn Russland ist nicht derart übermächtig, wie es allzu viele Oppositionelle in ihrem falschen Bedürfnis nach einer Kapitulation sehen. Andererseits ist Russland für uns aber auch nicht so ungefährlich, wie es teilweise dieselben Oppositionellen darstellen, ohne den Widerspruch in ihrer Haltung überhaupt noch zu sehen. Putin hat während des laufenden Krieges eine Aufrüstung vollzogen, für die er in Friedenszeiten nicht die Zustimmung der russischen Bevölkerung hätte erreichen können. Diese Aufrüstung erfolgt in einem Staat, der in der Ukraine (und übrigens auch in Georgien und Moldawien) das vielfach durch Verträge verbriefte Recht aller europäischen Staaten auf territoriale Integrität gebrochen und durch eine Sichtweise ersetzt hat, in der fremdes Territorium aus historischen oder ethnisch-religiösen Gründen „eigentlich“ zu Russland gehören würde. Das würde aber über die Ukraine hinaus auch Finnland, das Baltikum und große Teile Polens betreffen und irgendwann Deutschland auch direkt bedrohen.

Allgemeine Hinwendung zum „Putinismus“?

Davor schützt man sich am besten durch eigene militärische Stärke, die aber offen für eine neue europäische Friedensordnung sein sollte, in der sich „Ost“ und „West“ nicht mehr gegenseitig befeinden, sondern gemeinsam die Sicherheit des dazwischen liegenden Raumes garantieren. Solange dies eine Illusion bleibt, muss man die Möglichkeit zumindest in Betracht ziehen, dass in der Ostukraine eine Art Vorneverteidigung auch Deutschlands stattfindet.

Natürlich kann man über all dies auch anderer Meinung sein. Die Kapitulation vor Putin und seinem neuen Erfüllungsgehilfen Trump erscheint mir jedoch als eine sehr schlechte Alternative. Sie erinnert ein wenig an den jähen militärischen und gesellschaftlichen Zusammenbruch Frankreichs im Juni 1940 gegenüber dem Westfeldzug der deutschen Wehrmacht.

Auch damals waren weniger die realen militärischen Kräfteverhältnisse entscheidend für das in Frankreich sprichwörtlich gewordene débacle, sondern ein im Rückblick schwer verständlicher allgemeiner Unwille der Franzosen, für das Eigene zu kämpfen. Der damaligen irrationalen Angst vor angeblich unbesiegbaren deutschen Panzern und Flugzeugen korrespondiert heute eine ähnlich irrationale Angst vor russischen „Oreschnik“-Atomraketen, die auch ein Wladimir Putin nicht so schnell starten lassen wird. Eine weitere denkbare Analogie ist, dass Frankreich damals nicht nur einen Krieg praktisch widerstandslos verlor, sondern sich danach in Gestalt des unseligen Pétain-Regimes einem genuin französischen Faschismus hingab, dessen wahre Ausmaße – bis hin zu von französischen Behörden organisierten Deportationen von Juden in deutsche Vernichtungslager – bis heute von der offiziellen Pariser Geschichtspolitik verschleiert werden. Genauso könnte heute auf die Kapitulation vor Putins Streitkräften auch eine allgemeine Hinwendung zum „Putinismus“ folgen, den man als eine moderne Form des Faschismus ansehen kann. Wer nicht will, dass solche Schreckensszenarien Wirklichkeit werden, muss heute die wahren deutschen Interessen sehen und verteidigen.