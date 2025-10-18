Die Keine-Wurst-Republik

In Stuttgart hat jetzt eine Filiale der Dresdner „Veganen Fleischerei“ eröffnet. Das Sortiment heißt „Kein Schnitzel“, „Keine Wurst“, „Kein Gulasch“. Die Sprache macht dabei schon die Kapitulation mit: Man verkauft die Abwesenheit als Essenz. Das ist gewitzt – und doch verräterisch. Denn wenn eine Kultur beginnt, Negationen als Warenzeichen zu führen, hat sie den Mut zur Sache verloren. Die alte Frage, ob die Form die Substanz trägt oder nur um sie herumspielt, kehrt in der Kühltheke wieder: Ist eine Wurst eine Wurst, wenn sie “aussieht wie eine Wurst“ – oder wenn sie das ist, was eine Wurst seit Jahrhunderten meint: gewürztes, zerkleinertes, in Form gebrachtes Tierfleisch? Der gekachelte Look des Ladens soll an eine klassische Fleischerei erinnern; rund 140 alternative Fleischprodukte stehen zur Auswahl.

Das Angebot ist „absolute Kundentäuschung“, klagt Landesinnungsfleischermeister Joachim Lederer gegenüber der “Deutschen Presseagentur”. Es übernähme den guten Ruf der Wurst, der oft über Generationen aufgebaut worden sei. „Fleisch ist für mich ein tierisches Produkt“, so der Metzger aus Weil am Rhein. Nils Steiger, einer der Gründer der „Veganen Fleischerei“ mit derzeit sechs Filialen, sieht das anders: „Für mich ist eine Wurst eine Wurst, wenn sie aussieht wie eine Wurst.“ Andreas Holz, der Stuttgarter Filialleiter, ergänzt im “Südwestrundfunk”: „Wenn das vegane Schnitzel plötzlich Weizenplatte heißen würde, hätte man keine Idee, wie es schmecken soll.“

Entlehnte Aura des Überlieferten

Die abendländische Denkgeschichte kennt diesen Streit. Aristoteles unterschied Substanz und Akzidenz: Die Form kann variieren, doch die Sache bleibt, was sie ist. Der Nominalist sagt: „Wurst“ ist nur ein Name im Sprachspiel; der Realist hält dagegen: Der Name bindet an eine Wirklichkeit. Unsere Lebensmittelkultur war, ob bewusst oder nicht, stets realistischer Natur. Wo „Schnitzel“ draufsteht, erwartete man Kalb oder Schwein. Man konnte streiten über Panade, Fett, Schnitt – aber nicht über die Grundzutat Tierfleisch. Denn der öffentliche Sinn der Sprache ist keine Privatkonvention, sondern Gemeingut. Wer ihn aushebelt, lebt von einem Kredit, den andere erarbeitet haben: Ruf, Handwerk, Vertrauen. Hier liegt der Kern der Kritik des Fleischerhandwerks: Nicht, dass irgendwer Pflanzenkost essen will – geschenkt. Sondern dass man den semantischen Besitzstand besetzt: „Keine Wurst“ ist pubertärer Witz; „Vegane Wurst“ ist semantisches Trittbrettfahrertum.

Man entlehnt die Aura des Überlieferten und füllt sie mit etwas gänzlich anderem. Das Ergebnis ist jene elegante Form der Täuschung, die nicht lügt, aber Sinn verschiebt. Man nennt das heute „Nudging“. Die Gegenbehauptung – „Eine Wurst ist eine Wurst, wenn sie so aussieht“ – verrät die Materialvergessenheit der Zeit. Der Schein ersetzt das Sein. Textur, Farbe, Hülle, Marketing: all das wird zur Ersatzsubstanz. Doch Kultur ist mehr als Oberfläche. Sie ist Verdichtung von Erfahrungen – von Jagd, Zucht, Schlachtung, Haltbarmachung, von Festen, Fasten, Sonntagen. Wer das bloß kopiert, ohne die Wege dorthin zu gehen, übernimmt nicht Kultur, sondern ihre Kostümierung.

Jagd als Ordnungskunst

Gerade die Jagd – die einst mit dem Sammlertum die erste gesellschaftliche Arbeitsteilung bildete – beleuchtet, was hier verloren geht. Seit Jahrtausenden ist sie kein Blutrausch, sondern Ordnungskunst: Wildhege, Bestandspflege, Kenntnis von Lebensräumen, Jahreszeiten, Maß. Jagd ist eine Ethik der Nähe: Wer tötet, kennt den Blick des Tieres, den Geruch des Waldes, die Verantwortung für die Schonzeit. Das Wildbret ist in diesem Sinn ein moralisch anspruchsvolleres Lebensmittel als vieles, was anonym durch Fabriken läuft. Es ist das Gegenteil der industriellen Verdrängung: nicht Verstecken, sondern Einstehen. Die Jagd lehrt Mäßigung – das aristokratische Nein zur Maßlosigkeit. Deshalb passt sie so schlecht in eine Epoche, die Wirklichkeit gern in App-Narrative auslagert und Kalorien in Gewissenspunkte umrechnet. Aber auch die Viehzucht – die einst mit dem Ackerbauerntum die zweite gesellschaftliche Arbeitsteilung bildete – ist ein kaum gering zu schätzender historischer Faktor.

„Die niederen Seinsstufen sind nur für die höheren, Pflanzen und Tiere also nur um des Menschen willen da“, hieß es bereits bei Aristoteles, später bei Panaitos und Poseidonis. „Von den Tieren stehen am tiefsten die Fische, die keine reine Luft atmen, sozusagen Lebewesen und nicht Lebewesen . Aber auch das Schwein ist nur dazu bestimmt, dem Mensch als Nahrung zu dienen, und die Seele ist ihm wie ein Salz verliehen, damit das Fleisch nicht verwese“. Im Mittelalter war der Nährstand – zuständig für die Ernährung der Gesellschaft – einer der drei Stände neben dem Lehrstand (Geistlichkeit) und dem Wehrstand (Adel und Krieger). An diesem Punkt historischer Gewöhnlichkeit drängt sich die Klimabegründung ins Schaufenster. Sie verleiht der Sprachvertauschung den Anstrich der Weltrettung. Doch der moralische Hebel ist oft vorgeschoben. Man verschweigt die Energie- und Stoffketten hinter hochverarbeiteten Ersatzprodukten: Import-Soja aus Monokulturen, Ölfrüchte, chemische Texturate, Kühlketten, marketinggetriebene Wegwerfzyklen. Man schweigt zur Verdrängung regionaler Wertschöpfung, zur Entsorgungsspirale, zum logistischen Overhead. Wer Klimabilanz ehrlich rechnet, vergleicht Herkunft, Verarbeitungstiefe, Transport und Haltbarkeit – nicht bloß das Werbewort auf der Packung. Und wer die Jagd kennt, weiß: Ein sauber geschossenes Reh aus dem Revier hinterm Ort hat eine andere ökologische Wahrheit als ein global orchestriertes Ersatzprodukt, das in seiner Ästhetik Natur simuliert und in seiner Materialität Industrie ist.

Benennung ist mehr als Design

Da verwundert es, dass sich sowohl der parteilose Kulturstaatsminister Wolfram Weimer als auch der Philosoph Alexander Grau unter dem Vorwand der Sprachverteidigung gegen ein „Veggie-Verbot“ wenden, wie es jetzt gar die EU plant. Sprache „gehört“ zwar den Sprechern – aber als Gemeingut, nicht als Beute der gerade Lautesten, ist zunächst auf Graus “Cicero”-Essay zu antworten. Gattungswörter wie “Schnitzel” oder “Wurst” sind keine frei befüllbaren Hüllen, sondern kulturell sedimentierte Sachbegriffe, die Vertrauen und Erwartung ordnen. Wer fleischlose Imitate mit entliehenen Namen versieht, lebt vom Kredit des Handwerks und verschiebt Sinn. Der Satz „Sprache fließt“ ist in der Lyrik schön, im Güterverkehr jedoch gefährlich: Ohne verlässliche Benennungen erodieren Fairness, Herkunft und Preiswürdigkeit – Marketing ersetzt die Wahrheit der Dinge.

Sprache ist Kulturgut, kein Marketingspielzeug; es geht hier auch um Respekt für die Arbeit unserer Metzger, Jäger und Landwirte – und die Intelligenz der Verbraucher: Wahrheit auf dem Etikett ist Kulturpflege. Graus Einwand, es zähle, „wie etwas aussieht“, bestätigt nur die Oberflächenherrschaft. Kultur aber entsteht aus Wegen, nicht aus Kulissen. Jagd, Zucht, Schlachtung, Haltbarmachung – diese Praktiken erzeugen Wörter, die binden. „Vegane Wurst“ ist daher kein poetischer Witz à la „Katzenzungen“, „Bärchenwurst“ oder „Spaghettieis“, sondern freche Aneignung. Die jahrtausendelange Jagdtradition erinnert an das Gegenprinzip: Wer jagt, weiß, warum Benennung mehr ist als Design. Auch der Klimamoralismus rettet Graus These nicht, sondern dient oft als vorgeschobener Hebel für sprachliche Simulation. Die Ökobilanz hochverarbeiteter Ersatzwaren verschwindet hinter coolen Labels: Monokulturen, Texturate, Kühlketten, globales Branding. Wenn man Klima ernst meint, stärkt man kurze Wege, ehrliche Etiketten, regionale Landwirtschaft, Metzgerhandwerk und Wild aus dem Revier – nicht die Ersetzung von Substanz durch Schein.

Rückruf in die Wirklichkeit

Die wirkliche „Demokratie der Sprache“ schützt die Quelle: klare Gattungsbegriffe, die an Material, Herkunft und Technik gebunden sind – Sprache als Ordnung der Wirklichkeit, Jagd als Schule der Nähe, Klimarettung als schlechter Vorwand für semantische Enteignung. Das alles ist kein Plädoyer gegen Freiheit am Teller. Jeder möge essen, was er will. Aber Freiheit ist nicht Willkür. Sie verlangt Wahrheit in der Benennung. Sprache ist kein Knetgummi der Moral, sondern Vertrag der Bürger miteinander. Wenn wir die Wörter lösen, lösen wir das Vertrauen. Deshalb ist die Forderung so schlicht wie grundlegend: Nenne Dinge, was sie sind. Nenne das vegane Produkt eben „pflanzliche Scheiben“, „Sojagulasch“, „Kichererbsenbällchen“. Ehre deine eigene Tradition, statt eine fremde zu entleihen! Baue Rang auf eigener Qualität, nicht auf entwendeten Signalen!

Eine Kultur, die „Keine Wurst“ zu ihrem Aushängeschild erhebt, sagt letztlich etwas über sich selbst: dass sie das Denken in Substanzen verlernt hat. Die Jagd – als Schule der Nähe, der Maßhaltung, der Dankbarkeit – erinnert uns an das Gegenteil. Sie ruft uns zurück zur Wirklichkeit, in der ein Wort bindet und ein Lebensmittel etwas ist, nicht nur so aussieht. Will man wirklich Klima, Tierwohl, Boden schützen, dann stärkt man regionale Landwirtschaft, Metzgerhandwerk, kurze Wege, ehrliche Etiketten – und den Mut, Dinge beim Namen zu nennen. Denn wo Sprache keine Richtung mehr gibt, regiert das Marketing. Und wo etwas „Schnitzel“ heißt, was zuvor kein Tier je war, lernt am Ende nicht der Mensch, genügsamer zu leben – sondern nur der Konsument, sich selbst zu beschwindeln.