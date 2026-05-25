Die Kernschmelze des deutschen grünen Weltbilds

Schockzustand in den Berliner Regierungsbezirken. Ein tiefer, seismischer Riss geht durch das moralische Fundament der Republik. Ausgelöst wurde er nicht durch russische Gas-Erpressung oder Haushaltslöcher, sondern durch ein Geräusch aus dem Norden. Ein Geräusch, das in deutschen Debattenräumen eigentlich unter Strafe steht: ein kurzes, trockenes Lachen. Was war passiert? Auf einer Nuklear-Tagung in Berlin wagte es die europäische Nachbarschaft, die deutsche Energie-Mathematik mit profanen Dingen wie „Zahlen“ und „Logik“ zu konfrontieren.

Carl Berglöff aus dem schwedischen Ministerium für Klima und Unternehmertum stellte in Berlin eine völlig absurde, geradezu undeutsche Rechnung auf: Wenn man wegen der KI-Datenzentren doppelt so viel Strom braucht, aber gleichzeitig Kohle und Gas verbieten will, dann – Achtung, jetzt wird es wild! –, muss irgendwo Strom herkommen.

Die Welt rechnet, während Deutschland nur fühlt

Da man in Stockholm offenbar die Fähigkeit verloren hat, sich Energie einfach herbeizuwünschen oder aus moralischer Überlegenheit zu speisen, baut man nun eben neue Reaktoren. Skandalös pragmatisch.

Doch der wahre Dolchstoß in den Rücken der deutschen Seele kam aus Finnland. Auftritt: Atte Harjanne. Er ist Abgeordneter, und – jetzt müssen sich deutsche Spitzenpolitiker ganz stark festhalten – er ist Grüner. Harjanne berichtete Ungeheuerliches aus seiner Heimat: In Finnland gebe es keine einzige Partei mehr, die für den Atomausstieg sei. Schlimmer noch: Die Debatte dort verlaufe „sehr stark auf Basis wissenschaftlicher Argumente“.

Grüne aus dem Norden: Die Antichristen der Ökologie

Man muss sich das finnische Elend vorstellen: Keine Talkshows, in denen Kernkraftgegner und -befürworter sich gegenseitig als „Klimamörder“ oder „strahlende Apokalyptiker“ beschimpfen. Keine ideologisch-rituellen Dämonisierungen. Stattdessen einfach nur langweilige Fakten. Wie wollen diese Menschen jemals einen ordentlichen Kulturkampf führen? „Wenn die deutschen Grünen so weitermachen wie bisher, haben sie irgendwann ein Problem mit dem Klimaschutz“ so Atte Harjanne, mit einem Grinsen.

Als man Harjanne fragte, ob er seinen deutschen Parteifreunden nicht mal erklären könne, wie das mit der CO2-freien Grundlast funktioniert, lachte der Finne nur kurz. Es war das Lachen eines Menschen, der weiß, dass man einem deutschen Ideologen alles nehmen darf – nur nicht sein liebstes Dogma. Denn in Deutschland gilt nach wie vor das eherne Naturgesetz: Lieber importieren wir nachts französischen Atomstrom und fahren im Winter die heimischen Kohlemeiler wieder hoch, als zuzugeben, dass die Finnen vielleicht recht haben.

Am deutschen Wesen…

Um die Demütigung perfekt zu machen, verfügt Finnland auch noch über fünf funktionierende AKWs und das weltweit erste betriebsbereite Endlager für hochradioaktiven Müll. In Deutschland hingegen gehört die Suche nach einem Endlager inzwischen zum immateriellen Kulturerbe. Es ist ein generationenübergreifendes Beschäftigungsprogramm für Geologen, Bürgerinitiativen und Schilderhersteller „Atomkraft? Nein danke“. Würde man plötzlich ein Endlager haben, fiele das Land in ein tiefes Identitätsvakuum. Worüber sollte man sich beim Sonntagsbraten sonst streiten?

Während das Ausland also fleißig Reaktoren baut, um die digitale Zukunft zu befeuern, bleibt Deutschland sich treu. Wir haben zwar bald keinen Strom mehr für Datenzentren, aber dafür behalten wir das beruhigende Gefühl, moralisch auf der ganz sicheren Seite zu stehen. Und wenn im Winter das Licht flackert, zünden wir einfach eine Kerze an. Die ist bio, CO2-neutral (wenn man nicht atmet) und wärmt das grüne Gewissen. Schöne Grüße nach Stockholm und Helsinki! Wer zuletzt lacht, friert am besten.