Die kinderlose Katzenlady als Feindbild?

Auf Social Media geht mal wieder – na was wohl – ein Meme um. Na klar, denn genau für solche Memes ist Social Media ja eigentlich gedacht. Dazu gehören logischerweise manchmal auch politische Memes.

Ebendiese sind aber ein zweischneidiges Schwert. Es gibt Memes, die einen komplizierten Sachverhalt in einem einzigen Satz verständlich und vor allem lustig erklären können. Kein Wunder, dass sie dann viral gehen. Andere Memes hingegen vereinfachen, statt etwas einfach zu machen. Sprich: Um das Ziel der besseren Verständlichkeit zu erreichen, bleibt die Wahrheit auf der Strecke. Und ein Meme muss nicht zwangsläufig witzig sein. Es kann auch niedere Instinkte wie Schadenfreude bedienen.

Letztlich ist keines der politischen Lager vor diesem Fehler gefeit. Aktuell kursiert folgendes Meme in der rechten Bubble um (siehe unten): „Europa wird von Frauen zerstört werden, die ihren Mutterinstinkt auf jene Tiere projizieren – einen Mutterinstinkt, der eigentlich den Kindern gegolten hätte, die sie abgetrieben haben.“ Das Meme erschien im Zusammenhang mit den jüngsten Unruhen in Frankreich, die zum größten Teil von Migranten ausgehen, man könnte es aber auch losgelöst von Frankreich verstehen. Ausgerechnet die linken Frauen, die sonst pauschal allen Männern sexuelle Übergriffe vorwerfen, verharmlosen ja in aller Regel sexuelle Gewalt durch Araber. Irgendwie sind also die kinderlosen Frauen, die abgetrieben haben, an der Misere schuld.

Das Meme ist wohl deshalb so erfolgreich, weil es gleich zwei Elemente kombiniert: Erstens verspricht es eine einfache Lösung. Denn offenkundig müsste man ja nur Abtreibungen verbieten, und schon könnte man das Land wieder auf Kurs bringen. Zweitens steckt darin eine gewisse Schadenfreude. Es gehört schon eine gehörige Portion Niedertracht dazu, als Frau sexuelle Gewalt durch Migranten zu leugnen. Da ist es doch nur fair, dass genau diese Frauen in Wirklichkeit tiefunglücklich über ihre Kinderlosigkeit sind und völlig zu Recht leiden.

Aber einfache Lösungen sind in der Politik selten einfach – und Häme vergiftet den politischen Diskurs, statt den Dialog zu befördern. Man mag vielleicht noch grinsen, wenn J. D. Vance führende Demokratinnen als verbitterte Katzenladys beschimpft; doch hilfreich ist das nun mal nicht. Es ist verführerisch, aber auch gefährlich, den politischen Gegner als psychisch krank darzustellen. In den meisten Fällen dürfte ein politisches Phänomen auch eine politische Ursache haben. Und selbst wenn es eine psychologische Ursache hat, muss diese nicht automatisch eine Krankheit sein. Dass der Herdentrieb des Menschen äußerst gefährlich sein kann, hat sich in der Geschichte der Menschheit mehr als einmal bestätigt. Allerdings handelt es sich dabei nicht um eine Störung. In der Frühphase der Menschheit war er durchaus hilfreich. Mittlerweile ist dieses evolutionäre Überbleibsel aber hinderlich geworden, denn heutige gesellschaftliche Debatten sind etwas komplizierter als die Frage, wie man ein Mammut erlegt oder die Nahrung in den kalten Wintermonaten rationiert. Und, klar: Wenn ein politisches Phänomen nachweislich auf einer psychischen Störung beruht, muss man das auch ansprechen dürfen, egal ob man dafür Gegenwind erfährt oder nicht.

Wasser predigen, Wein trinken

Aber von wem stammt das Meme eigentlich? Die Recherche führt zu einem Account namens Nelson Rodrigues. Damit muss aber nicht der echte Nelson Rodrigues gemeint sein, denn der starb bereits 1980. Ob der Betreiber des Accounts diese These selbst entwickelte oder doch nur wiederkäute – wir wissen es nicht. Aber ist das Meme an sich plausibel? Machen wir einen Faktencheck. Zunächst einmal scheint die These zu stimmen: In den USA beziehen Republikaner oft Position gegen Abtreibung und Einwanderung, während Demokraten sich für liberale Regelungen in beiden Bereichen einsetzen. Je mehr Abtreibungen, desto liberaler, könnte man also sagen. Zunächst stimmt die Korrelation.

Aber das ist eben nur der Ausgangspunkt der These. Je weiter man sich von ihm entfernt, desto wackeliger wird das Konstrukt. Denn oft klafft eine Lücke zwischen dem, was man sagt, und dem, was man tut. Das Prinzip „Wasser predigen, Wein trinken“ zieht sich wie ein roter Faden durch die Menschheitsgeschichte.

Tatsächlich ist es kaum möglich zu zeigen, dass liberale Frauen häufiger abtreiben als konservative Frauen. Die Kaiser Family Foundation (KFF) veröffentlichte dazu mehrfach Umfragen, zuletzt 2024 und 2026. Demnach gaben 2024 12 Prozent der Republikanerinnen und 14 Prozent der Demokratinnen an, jemals in ihrem Leben eine Abtreibung gehabt zu haben. 2026 waren es 11 Prozent beziehungsweise 14 Prozent. Das ist kein überwältigend großer Unterschied. Und wenn man genauer hinschaut, schrumpft er deutlich. Denn unser Meme nimmt ja vor allem die einheimische Bevölkerung, also weiße Frauen, ins Visier. In den USA stimmen Schwarze aber in übergroßer Mehrheit für die Demokraten, und schwarze Frauen treiben deutlich häufiger ab als weiße Frauen. Man kann diesen Effekt aus den Daten der KFF abschätzen. Der Anteil der weißen Demokratinnen, die jemals in ihrem Leben eine Abtreibung hatten, schrumpft dadurch von 14 auf etwa 12 Prozent. Damit bestünde nahezu Gleichstand mit den Republikanerinnen.

Eine Frage der Ehrlichkeit

Kann das Ergebnis doch noch anders ausfallen? Ja, denn folgende drei Fehlerquellen sind möglich:

Erstens haben unter allen Frauen, die überhaupt abtreiben, Demokratinnen mehr Abtreibungen als Republikanerinnen. Logischerweise muss die durchschnittliche Zahl der Abtreibungen bei allen Frauen, die jemals eine hatten, mindestens bei 1 liegen. Vielleicht kämen Republikanerinnen, die abgetrieben haben, im Schnitt auf 1,5 Abtreibungen, verglichen mit 2,5 bei Demokratinnen. Zweitens haben Republikanerinnen seltener eine Abtreibung, werden aber häufiger schwanger als Demokratinnen. Die beiden Faktoren gleichen sich etwa aus, sodass trotz geringerer Abtreibungsneigung ungefähr Gleichstand besteht. Und drittens wird nicht jede Frau eine Abtreibung zugeben; staatliche Statistiken gehen eher davon aus, dass etwa 30 Prozent der Frauen irgendwann in ihrem Leben eine Abtreibung haben. Gerade Demokratinnen, die selbst für das Recht auf Abtreibung eintreten, dürften dies eher zugeben als Republikanerinnen, die damit eingestehen müssten, ihre eigenen Wertvorstellungen nicht befolgt zu haben. In diesem Sinne könnte die Abtreibungsrate der Republikanerinnen sogar höher sein.

Es geht aber noch eine Spur besser. GPT kann staatliche Daten bis auf die Ebene der Landkreise auswerten und prüfen, ob in demokratischen oder republikanischen Regionen mehr oder weniger Abtreibungen stattfinden. Zunächst einmal ist der Effekt eindeutig: Demokratische Landkreise haben deutlich mehr Abtreibungen als republikanische Landkreise. Das liegt aber größtenteils an den vielen schwarzen Frauen, die abtreiben. Wenn man diesen Effekt herausrechnet und nur die weiße Bevölkerung betrachtet, kommt man zu einem ernüchternden Ergebnis. Demokratische Landkreise kommen auf gerade einmal 20 Prozent mehr Abtreibungen als republikanische Landkreise.

Unrealistische Annahmen

Dieser Ansatz hat natürlich eine gewisse statistische Unschärfe, und Landkreise können nicht 1:1 in Menschen umgerechnet werden. Vielleicht treiben schwarze Frauen in mehrlich schwarzen Gegenden seltener oder häufiger ab. Vielleicht sind mehrheitlich schwarze Gegenden ärmer, also auch die dort lebenden Frauen ärmer. Vielleicht treiben weiße demokratische Frauen in demokratischen Gebieten häufiger oder seltener ab. Und selbst wenn es einen solchen Effekt gibt, kann es einen exakt spiegelbildlichen oder gegenteiligen Effekt für Republikanerinnen geben. Dass Demokratinnen aber mehr als 50 Prozent häufiger als Republikanerinnen abtreiben, ist völlig unrealistisch. Die statistische Unschärfe kennt eine Obergrenze. Wer glaubt, hier gebe es einen radikalen Unterschied um das Fünf- oder gar Zehnfache, liegt falsch.

Was bedeutet das für die Wahlentscheidung der weißen Frauen, die abgetrieben haben? Unter allen weißen Frauen stimmten bei der Präsidentschaftswahl 2024 etwa 54 Prozent für Donald Trump und 46 Prozent für Kamala Harris. Wenn wir nun aus der obigen Analyse modellieren, wie weiße Frauen mit mindestens einer Abtreibung abgestimmt haben könnten, kommen wir auf etwa 50–55 Prozent Stimmen für Harris, wenn wir bei den Abtreibungen einen Vorsprung von 20–50 Prozent unter Demokratinnen annehmen. Wenn wir irgendwie die These retten wollen, dass Demokratinnen besonders häufig abtreiben, also die durchschnittliche Demokratin mit mindestens einer Abtreibung mehr Abtreibungen hat als die durchschnittliche Republikanerin mit mindestens einer Abtreibung, verkehrt sich das Wahlergebnis ins Gegenteil. Denn bei gleich vielen Abtreibungen müssten sich dann weniger Demokratinnen diese Abtreibungen „teilen“. Unter dieser Annahme würden weiße Frauen, die abgetrieben haben, sogar häufiger Trump wählen als die Gesamtheit aller weißen Frauen.

Korrelation, keine Kausalität

Allein durch diese Überlegung ist die These schon so gut wie tot. Aber es gibt noch weitere Lücken. Man müsste zeigen, dass selbst innerhalb der Demokratinnen diejenigen Frauen, die abgetrieben haben, migrationsfreundlicher sind. Und selbst unter Republikanerinnen wäre es zumindest ein netter Bonus, wenn man den Effekt dort – wenn auch abgeschwächt – feststellen könnte. Es gibt allerdings keine Studie, die diesen Zusammenhang jemals etabliert hätte. Und selbst wenn, wäre dies nur eine Korrelation, aber keine Kausalität. Denn wir wissen nicht, ob aus A B folgt oder aus B A. Man könnte auch dies untersuchen, indem man zeigt, dass Frauen nach ihrer ersten Abtreibung migrationsfreundlicher werden. Durch die zeitliche Abfolge ließe sich die Frage nach der Kausalität besser beantworten. Eine Frau könnte auch wieder migrationsskeptischer werden, wenn sie nach einer Abtreibung doch noch ein Kind bekommt. Eine Frau mit Mitte 20, die eine Abtreibung hatte und noch kinderlos ist, kann schließlich noch knapp 20 Jahre lang Kinder bekommen. Erst mit Mitte 40 wird die Kinderlosigkeit endgültig. Die höhere Migrationsneigung müsste also mit dem Alter zunehmen.

Noch ein weiterer Effekt kommt hinzu. Zunächst einmal klingt es logisch, dass mehr Abtreibungen zu weniger Kindern führen – und umgekehrt. Nehmen wir an, Frau A hat ein Kind und keine Abtreibung, Frau B dagegen eine Abtreibung und kein Kind. Dann haben wir eine perfekte negative Korrelation: Je mehr X, desto weniger Y. Tatsächlich werden wir in der Bevölkerung aber auch auf Frauen stoßen, die drei Kinder und drei Abtreibungen oder vier Kinder und vier Abtreibungen hatten. Mehr Abtreibungen gehen tatsächlich mit mehr Kindern einher. Das klingt zunächst falsch, denn aus einer Abtreibung kann ja kein Kind hervorgehen. Die Kausalität funktioniert in diesem Fall anders. Eher ist es so, dass manche Frauen häufiger schwanger werden als andere und dadurch gleichzeitig mehr Geburten und mehr Abtreibungen haben. Der wichtigste Einfussfaktor scheint mangelnde Verhütung zu sein. Das relativiert das Bild der kinderlosen Frau, die mehrere Abtreibungen hatte, erheblich. Die meisten Frauen, die eine Abtreibung hatten, sind eben nicht kinderlos. Studien für Westeuropa und die USA kommen auf nur etwa 20 bis 25 Prozent der Frauen mit Abtreibung, die kinderlos bleiben.

Muttersein und Kinderwunsch als angeborene Instinkte?

Einer der grundsätzlichen Fehler des Memes ist die Annahme, Muttersein und Kinderwunsch seien Frauen angeboren. Nun kann man ohne Zweifel sagen, dass die meisten Frauen einen Kinderwunsch haben. Wahrscheinlich haben selbst die meisten Frauen ohne Kinder einen Kinderwunsch, denn man kann auch unfreiwillig kinderlos bleiben. Und vielleicht haben sogar die meisten Frauen, die sich gegen Kinder entscheiden, einen Kinderwunsch – den sie erst bemerken, wenn es zu spät ist und den sie dann später im Leben bereuen. Wobei ebenso Frauen, die Kinder haben, die Mutterschaft bereuen können. Dass aber ausnahmslos alle Frauen einen Kinderwunsch haben, kann man getrost ausschließen. Schließlich sind nicht alle Menschen gleich. Natürlich gibt es Frauen, die keine Kinder haben und es auch auf dem Sterbebett nicht bereuen.

Selbst wenn wir den Mutterinstinkt als gegeben annehmen, würde das höchstens erklären, warum Frauen eher als Männer auf Fernsehbilder von Frauen mit Kindern hereinfielen, während die Kamera abschaltete, wenn klar wurde, dass größtenteils doch junge Männer ins Land strömten. Sicher, es ist naiv zu glauben, dass aus süßen Kindern keine gefährlichen Kriminellen werden können. Aber seinen Mutterinstinkt auf bereits erwachsene Männer zu projizieren, wäre eine ganz neue Form der Naivität. Zudem gibt es viele Wege, kinderlos zu bleiben. Eine Frau kann unfruchtbar sein, eine Totgeburt erleben oder ein Kind durch Gewalt, Krankheit oder einen Unfall verlieren.

Akademische Vorkämpferinnen des Bevölkerungsumbaus

Auch die Gründe für eine Abtreibung können unterschiedlich sein. Man kann sich gegen eine Schwangerschaft entscheiden, weil man wirklich keine Kinder will. Oder weil man bereits vier hat und ein fünftes einfach zu viel wäre. Oder umgekehrt: weil man zwar Kinder will, aber erst in fünf Jahren. Vielleicht gerät man in eine finanzielle Notlage oder es gibt medizinische Indikationen. Die deutlichste Entscheidung gegen Kinder ist übrigens nicht eine Abtreibung, sondern eine Sterilisation. Dort kann man den geringsten Kinderwunsch erwarten und müsste gleichzeitig den schwächsten Migrationseffekt sehen. Und wer kinderlos bleibt, kann dies auf andere Weise ausgleichen, zum Beispiel durch Adoption, als Tante, als Tierbesitzerin oder durch eine Berufswahl als Erzieherin, Lehrerin, Kinderkrankenschwester usw. Nicht zuletzt gibt es auch Männer mit unerfülltem Kinderwunsch.

All das sind unglaublich viele Facetten, und für jede könnte sich eine jeweils andere Unterstützung der Migrationspolitik ergeben. Das empirisch zu untersuchen, dürfte sehr schwierig werden, weil man dafür jede denkbare Untergruppe mit genügend Frauen befüllen müsste, um statistisch aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen. Lehrerinnen sollten eigentlich genug Ersatz für eigene fehlende Kinder haben und daher nicht so stark auf Seiten der Migration stehen – oder vielleicht doch, weil sie eher eine linksgrüne Schulung an den Universitäten durchlaufen haben? Zudem zeigen Studien, dass Frauen mit Hochschulabschluss die niedrigsten Abtreibungsraten haben. Die Vorkämpfer und Vorkämpferinnen des Bevölkerungsumbaus sitzen aber vor allem an Universitäten, in den Medien und NGOs oder sind Richterinnen und “Grünen-Politiker_innen”. Die meisten von ihnen werden also ein Studium absolviert und vergleichsweise selten abgetrieben haben.

Teilmengen von Teilmengen von Teilmengen

Was ebenfalls auffällt: Osteuropa, vor allem Russland, hat deutlich höhere Abtreibungsraten als Westeuropa oder Nordamerika. Eigentlich müssten Osteuropäerinnen dann doch besonders migrationsfreundlich sein. Doch es sieht ganz nach dem Gegenteil aus. Die Frage ist zudem, wie groß der politische Einfluss des Phänomens überhaupt sein soll. Folgende Berechnung hat natürlich eine unvermeidliche statistische Unschärfe, zeigt aber, dass der Effekt nicht allzu groß sein kann: Für westliche Gesellschaften lässt sich annehmen, dass etwa 30 Prozent aller Frauen eine Abtreibung durchführen. Uns ging es aber um Frauen, die erstens eine Abtreibung hatten und zweitens kinderlos sind. Wie weiter oben ausgeführt, gehen hohe Abtreibungszahlen und hohe Geburtenzahlen Hand in Hand. Nur etwa 20 Prozent aller Frauen, die eine Abtreibung hatten, bleiben ihr gesamtes Leben kinderlos.

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Damit würden die 30 Prozent auf 6 Prozent zusammenschrumpfen. Zudem sind Frauen nur ein Teil der Bevölkerung. Unsere Teilgruppe würde also nur noch etwa 3 Prozent der Wählerschaft ausmachen.

Dann hatten wir die Annahme getroffen, dass Frauen, die häufiger abtreiben, seltener zur Wahl gehen und die Abtreibung in vielen Fällen erst nach der ersten Wahlteilnahme stattfindet. Ausklammern würden wir zudem wahlberechtigte muslimische Frauen, die eine Abtreibung hatten, weil das Meme ja auf einheimische weiße Frauen als Verbündete der islamischen Landnahme abzielt. Dann wäre man eher bei 2,5 Prozent, vielleicht sogar bei 2 Prozent. Und auch das gilt nur unter der Annahme, dass alle Frauen, die abgetrieben haben und kinderlos bleiben, vollständig für die Masseneinwanderung stimmen. Das ist fraglich, da in den USA auch viele konservative Frauen einen Schwangerschaftsabbruch haben.

Selbst wenn diese Berechnung an mehr als einem Punkt falsch sein sollte: Mehr als 5 Prozent aller Wählerstimmen können kaum auf die durch das Meme angeprangerten Frauen zurückgehen.

Einfach weil Teilmengen von Teilmengen von Teilmengen von Teilmengen und so weiter sehr schnell sehr klein werden. Und 5 Prozent allein können ein Land nicht herunterwirtschaften, wenn nicht auch die übrigen 95 Prozenz fleißig mithelfen.