Die Kräfte der Evolution fressen den Westen

In der Evolutionstheorie gelten, neben anderen, zwei wichtige genetische Faktoren als maßgeblich, die mit den Begriffen “dominant” und “rezessiv” beschieben werden. Wofür sie stehen, ist in heutzutage in der linkslastigen Wissenschaft, welche die Empirik zur politisch gelenkten, bestellten “Wahrheit” degradiert hat, völlig in Vergessenheit geraten. Obwohl das leider nur wenig Sinn macht, dient es doch buchstäblich allein der Erhaltung rezessiver Gruppen, Vorgänge oder Strukturen, um eine eigentlich vorhandene Dominanz konkurrierender Elemente zu verhindern und auf Distanz zu halten. Die Evolutionstheorie ist naturnah, ihre Gegner sind es nicht; sie sind lediglich Architekten der Macht, welche – nicht gerade selten in der Geschichte der Menschheit – in ihren Sandburgen, Luftschlössern oder Wolkenkuckucksheimen am Ende entweder mit lautem Knall oder sang- und klanglos untergingen. Woher wir kamen, wohin wir gehen: In der freien Wildbahn heißt es noch heute “fressen oder gefressen werden”; nur die Besten und Stärksten bringen ihre Art voran.

Eben das hatte der britische Naturforscher Charles Darwin vor Augen, als er bahnbrechend formulierte, dass sich Lebewesen über viele Generationen von Nachkommen hinweg vermöge des Grundmechanismus aus Mutation und Selektion an ihre Umwelt anpassen können und hierbei – strikt durchsetzungsorientiert! – ihre Stärken nach dem Prinzip “survival of the fittest” entwickeln und kultivieren Der Mensch wurde zur Krone der Schöpfung, indem ihm seine Intelligenz nicht nur an die Spitze aller Nahrungsketten verhalf, sondern ihm technische und kulturelle Errungenschaften bescherte, die ihn der gnadenlosen natürlichen Selektion weitgehend enthob. Kraft seines Geistes musste sich seine Körperlichkeit von da ab nicht mehr weiter entwickeln.

Leugnung zeitlos stimmiger Tatsachen

In der völlig aus den Fugen geratenen Jetztzeit kündigt sich daher, dank Annäherung an den Kipppunkt des Rezessiven, eine schmerzhafte Konfliktphase des bösen Erwachens an – bis zum Untergang des einen und bis zum Sieg neuer Dominanz. Schwäche wird in der Evolution niemals belohnt, sondern stets gnadenlos bestraft und abgeräumt. Die ominösen “Gender Studies” des (noch) freien Westens symbolisieren dessen rezessiven Schwächekult drastisch und dramatisch. Zur Dominanz des Homo sapiens gehörte dessen schlaue Konstruktion von Familienverbänden, basierend auf dem später konstitutiv bei der Staatenbildung wirkenden Lebensprinzips aus der Einheit von Mann und Frau als kleinster Baustein der Gesellschaft. Der Familienverband erwies sich als widerstandsfähig und überwiegend selbstversorgend in Eigenverantwortung. Dass die Prediger der Schwäche – also alle sozialistischen, antitradionalistischen Kräfte – stets die folgende Aussage bekämpft haben, darf nicht verwundern: “Die Familie ist die Keimzelle des Staates.” Dass dieser Ausspruch Adolf Hitler zugeschrieben wird, war für seine ultimative Ablehnung und damit die Leugnung einer zeitlos stimmigen Tatsache überaus dienlich und verschaffte der schlechten Sache dieser Kreise leichten Auftrieb. Aber es ist eben nicht die Wahrheit eines gescheiterten Diktators, sondern unsere eigene.

Die sich seit Jahrzehnten ausbreitende Philosophie der Schwäche, der künstlichen Vermeidung von Härten, der Bekämpfung vermeintlicher Unfreiheiten und Ungleichheiten, die unter Bezeichnungen und Begriffen wie “Political Correctness”, “Feminismus” (in Ablösung der gerechtfertigten “Gleichberechtigung der Frau”) bis hin zu queeren Regenbögen und einem alles parzellierenden “Wokismus” daherkommen, sind erkennbar suizidal. Sie sind schwächer als schwach. Die darauf gründende Ideologie brachte uns ein Heer von kinderlosen Akademikerinnen, verweichlichten und mental kastrierten Männern und neurotisch-wohlstandsverwahrlosten Nachkommen ein. Die alternden und wegsterbenden westlichen Gesellschaften, namentlich in Deutschland, sahen einen regelrechten Gebärstreik der nun nach Männer-Attitüde strebenden Generationen X, Y und Z, der dem Kinderreichtum der Boomer-Generation diametral entgegenstand; wir kennen das Phänomen und seine Folgen als verheerender “demographischer Wandel”. Es ist eine simple Wahrheit: Die jetzt so dermaßen überhöht umjubelten schwulen und lesbischen Paare, die ebenfalls nichts gebärenden Frauen an der Macht, die verhärmten Quotenfrauen ohne Kinder: Sie alle zelebrieren und überhöhen sich im Hier und Jetzt, doch sie sind evolutionäre betrachtet ein “dead end”, eine Sackgasse. Sie sind bereits Vergangenheit, da ohne jeden Nachwuchs.

Rezessive Märchendogmatik

Die absolut rezessive Märchendogmatik vom angeblich “menschengemachten Klimawandel” reihte sich in diesen Kult der Selbstkasteieung und Selbstflucht in immer neue Opferrollen nahtlos ein. Eine Redakteurin der “Zeit” gab zu Protokoll, dass sie es von nun nicht mehr verantworten könnte, noch Kinder in die Welt zu setzen, denn diese seien extrem “umweltschädlich” durch ihren CO2-Ausstoß. Die Passauer Autorin Verena Brunschweiger schrieb über dieses perverse Bekenntnis sogar einen Bestseller, diverse Artikel erschienen zum Thema und noch mehr gebärfeindliche Frauen schlossen sich an, die alle forderten: “Keine Babys mehr!”. Wodurch sich abermals bestätigt, dass alle Seltsam-Theorien einer nach 1989 und den Folgejahren noch immer nicht sterben wollenden postsozialischen Linken weiterhin ihr geistiges Unwesen verrichten und einen veritablen Todeskult geschaffen haben; ein weiteres traurig-rezessives Denkmodell, welches dem Untergang huldigt und allen Lemmingen empfiehlt, sich täglich schuldig und betroffen-jämmerlich zu fühlen.

Und schließlich war es Angela Merkel, die als kinderlose Akademikerin die rundum passende Personifizierung des schwachen Deutschen im 21. Jahrhundert lieferte, inklusive dem passenden Antlitz einer selbstherrlichen Abrissbirne; eine Nihilistin mit einer nihilistischen Politik, die auch ohne Ahnen ins Nirwana eingehen wird. Die Deutschen haben sich unbewusst einem Todeskult unterworfen und sind außerdem ohnehin längst gefangen in einem gedanklichen Verlies einer erblichen, nicht enden wollenden Kriegsschuld. Aus den Nachgeborenen wurden mit allen Mitteln ein Volk des pathologischen Schuldkomplexes gemacht, das nicht etwa die Pflicht zur gemahnenden Erinnerung, sondern die Perpetuierung von Schuld und Schande verinnerlicht hat. Das Ergebnis ist eine schwache Nation ohne Haupt, Rückgrat und eigenen Geist, voller Lust an der Selbstabschaffung und eigenen Identitätsüberwindung. Evolutionsmäßig betrachtet ist dieses Deutschland nicht mehr überlebensfähig; sein Volk ist jeder Kraft beraubt. Es lohnt sich, diese deprimierende, aber leider wahre Einsicht in einem weiteren Beitrag nochmals zu vertiefen und sich seine Auswirkungen nicht nur in Bezug auf Deutschland und die EU, sondern auch auf internationaler Bühne genauer anzuschauen, wo es derzeit zu dramatischen Entwicklungen kommt. Bis dahin sinnieren Sie doch einfach mal über folgende Fragestellung: Wenn Sie Darwins Zitat “survival of the fittest“ lesen und dann an Olaf Scholz denken oder gleich an die gesamte Rumpelampel – müssen Sie dann lauthals lachen, oder wird Ihnen angesichts des anschwellenden Drucks von allen Seiten nicht eher angst und bange?