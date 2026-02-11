Die Krone des Geistes

„Bildung schützt vor Dummheit nicht – oder vor Heuchelei, Mitläufertum, Mord und Totschlag.“ Mit diesem Satz sezierte jüngst Michael Wolffsohn in der “Neuen Zürcher Zeitung” die bequeme Behauptung, gute Bildung mache automatisch bessere Menschen. Er führt die Parade der gut ausgebildeten Übeltäter an – von Robespierre bis Goebbels – und kommt zu dem nüchternen Fazit: Bildung beglückt, aber moralisiert nicht. Man kann diese Diagnose teilen und ihr trotzdem widersprechen. Nicht im Befund, sondern in der Folgerung. Denn aus der Einsicht, dass Bildung kein moralischer Zauberschlüssel ist, folgt gerade nicht, dass sie politisch zweitrangig wäre. Es folgt, dass wir eine andere Vorstellung von der „Krone des Geistes“ brauchen – eine neue Gelehrtenrepublik, die nicht im Dienst des Staates steht, sondern über ihm.

Der Fehler beginnt in der Gleichsetzung von „Intellektuellen“ und Staatseliten. Wolffsohn schildert treffend, wie sich seit der Affäre Dreyfus eine Klasse gebildeter Deuter herausgebildet hat, die sich selbst als moralische Oberaufsicht über das Gemeinwesen versteht – und dennoch immer wieder auf der Seite der falschen Befreiungsbewegungen und der richtigen Diktatoren landet. Aber das ist nicht die notwendige Folge hoher Bildung, sondern das Resultat einer bestimmten Sozialfigur: der vom Staat bezahlten, ideologisch eingebetteten Funktionärsintelligenz.

Rahmentarifvertrag statt Wahrheitssuche

Die deutsche Professorenkaste – jene akademische Klasse, die sich seit Weimar, erst recht seit 1968, als Gewissen der Nation inszeniert – lebt fast vollständig aus öffentlichen Kassen. Der Großteil der Hochschullehrer ist verbeamtet, die Forschungsförderung wird von Ministerien verteilt, Karrieren werden in Gremien entschieden, die politisch durchdrungen sind. Wer so abhängig ist, verwechselt leicht Wahrheitssuche mit Rahmentarifvertrag: Man sagt, was im System sagbar ist, und hält die Anpassung für Moral. Genau an dieser Stelle lohnt der Blick auf die AfD-Gründung 2013. Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Alexander Dilger und andere traten explizit als „Professorenpartei“ an: euroskeptische Ökonomen, die sich dem Konsens von CDU und SPD widersetzten und – zumindest im Selbstbild – als unabhängige akademische Elite auftraten. Das war, im Ansatz, ein Versuch, jene Gelehrtenrepublik zu beleben, von der hier die Rede ist: Professoren, die nicht länger Fußnoten für die Regierungspartei schreiben wollten, sondern selbst Partei wurden.

Warum ist dieses Projekt in seiner ursprünglichen Form gescheitert? Zum einen, weil diese Professoren real eben doch tief, zu tief im staatlichen Apparat verankert waren: ordentliche Lehrstühle, Haushaltsmittel, Beamtenstatus. Sie konnten eine euroskeptische Fußnote setzen, aber sie hatten keine gewachsene soziale Basis außerhalb der Hörsäle. Zum zweiten, weil sie die Brutalität des politischen und medialen Systems unterschätzt hatten: Wer einmal die Bannflüche der Leitmedien auf sich gezogen hat, braucht mehr als akademische Argumente; er braucht Organisation, Milieu, Gegenöffentlichkeit. Und zum dritten, weil die AfD sich sehr schnell von einer Professorenpartei zu einer populären Protestbewegung wandelte, in der nicht mehr die Lehrstuhlinhaber und Strategen, sondern Parteiapparate, Taktiker und Aktivisten den Ton angaben. Die „Professorenpartei“ hatte den Anstoß gegeben, aber sie hatte kein eigenes Netz unabhängiger Institutionen aufbauen können – keine Stiftungen, keine privaten Hochschulen, keine Mäzenstrukturen, die sie vom Staat hätten emanzipieren können. Sie blieb, im Wortsinn, eine Übergangsfigur: zu akademisch für die alte Bundesrepublik, zu wenig institutionell für eine echte Gelehrtenrepublik.

Nicht Staatserklärer, sondern Staatskritiker

Eine echte „Krone des Geistes“ sähe anders aus. Ihre Eliten wären nicht jene, die am besten im Drittmittelantrag die jeweils aktuelle Regierungsparole paraphrasieren, sondern jene, die sich leisten können, gegen alle Regierungen im Namen einer höheren Ordnung zu sprechen: Wahrheit, Recht, Maß, Tradition. Ihre materielle Basis wären Stiftungen, private Hochschulen, unabhängige Verlage, Mäzene – nicht Beamtenstellen und Projektmittel. Erst wer nicht vom Staat lebt, kann ihn wirklich kritisieren. Damit sind wir bei der alten Idee der Gelehrtenrepublik. Sie meint nicht eine Herrschaft der Professoren, sondern eine dünne Schicht von Menschen, deren Hauptberuf nicht die Verwaltung der Gegenwart ist, sondern der Streit um Wahrheit: Philosophen, Historiker, Theologen, Juristen, Naturwissenschaftler, die nicht als Staatserklärer, sondern als Staatskritiker arbeiten. In klassischen Begriffen ist das die „Krone des Geistes“: eine Hierarchie, in der der Geist vor dem Geld, das Recht vor der Macht, das Argument vor der Mehrheit steht.

Solche Eliten entstehen nicht aus „mehr politischer Bildung“ und „Demokratieprojekten gegen Extremismus“, wie sie heute in unzähligen Broschüren propagiert werden. Sie entstehen aus anderen Quellen: aus dem Studium der großen Texte, aus der Einübung in strenge Logik, aus der Erfahrung, dass Wahrheit nicht abstimmbar ist. Und vor allem entstehen sie dort, wo man sie nicht funktionalisiert – weder für den Kapitalismus noch für die „wehrhafte Demokratie“. Ein Intellektueller, der seine Daseinsberechtigung daraus bezieht, das jeweils aktuelle Regierungsnarrativ pädagogisch in Schulen und Talkshows zu tragen, ist kein Gelehrter, sondern Verkünder. Die Geschichte ist voll von hochgebildeten Verbrechern – das lässt sich nicht wegreden. Aber sie ist ebenso voll von hochgebildeten Widerständlern, die gerade wegen ihrer Bildung Nein sagen konnten: gegen totalitäre Ideologien, gegen staatliche Willkür. Totalitarismen brauchen nicht „zu viel Geist“, sondern die Korrumpierung des Geistes: die Gleichschaltung von Karriere, Einkommen und Bekenntnis. Wo diese Verbindung gelöst wird, wo jemand seine materielle Existenz nicht an die Gnade einer Behörde gebunden hat, wird Widerstand überhaupt erst denkbar.

Falsche Bildung an den falschen Orten

Das eigentliche Problem unserer Gegenwart ist deshalb nicht, dass Bildung nicht moralischer macht. Das Problem ist, dass wir die falsche Bildung an die falschen Orte gestellt haben. Wir haben aus Universitäten Ausbildungshallen gemacht, aus Gelehrten Projektmanager, aus Professoren Amtsträger. Wir haben eine staatsnahe Intelligenz gezüchtet, die zwar über Extremismus promoviert, aber kaum noch in geistigen Kategorien denken kann, die älter sind als die letzte Rahmenrichtlinie. Wer das ernst nimmt, muss die Frage nach den „Eliten, die nicht vom Staat abhängig sind“, radikal stellen: Wo entstehen heute geistige Autoritäten, die sich dem nächsten Extremismus – ob links, rechts, religiös oder technokratisch – entgegenstellen könnten? Sicher nicht in den Demokratiebildungsprogrammen, sicher nicht in „Leitbildern gegen Hass und Hetze“, mit denen Ministerien ihren moralischen Ablasshandel betreiben. Sondern vielleicht eher dort, wo sich – jenseits der Professorenkarriere – Menschen zusammentun, um eigene Schulen, Verlage, Forschungsinstitute zu gründen. Die Lucke-AfD war in diesem Sinn ein missglückter Anfang: der Versuch, die Legitimationsmacht eines Titels („Professor“) in politische Autorität zu verwandeln, ohne die soziale und institutionelle Unabhängigkeit, die eine echte Gelehrtenrepublik bräuchte.

Man kann auch schlicht sagen: Gute Bildung verhindert Extremismus nicht automatisch doch schlechte Bildung begünstigt ihn fast immer. Und eine Bildung, die vor allem darin besteht, junge Menschen zu folgsamen, unkritischen Staatsbürgern zu erziehen, produziert Dienstboten, keine Bürger. Der Gegenentwurf ist die alte, heute beinahe subversive Idee der höheren Bildung: eine Erziehung zur Wahrheit, zur Urteilskraft, zur inneren Freiheit – jenseits des Tagesbefehls. Die Alternative zur Bildungsromantik ist nicht Bildungszynismus, sondern Bildungsaristokratie: eine „Krone des Geistes“, die sich weder vom Staat noch vom Markt kaufen lässt. Wenn wir sie nicht wollen, bleibt uns genau das, was wir jetzt haben: eine gut ausgebildete Klasse, die ihre eigene Anpassung mit Moral verwechselt – und dann überrascht ist, wenn aus ihren Hörsälen nicht mehr Widerstand, sondern der nächste Konformismus kommt.