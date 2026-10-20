Die Liebe darf nicht über die Frontlinie: Roman über ukrainisch-russische Beziehung vor Erscheinen zurückgerufen

Manche Bücher werden verboten, weil sie gefährliche Gedanken enthalten. Manche Bücher verschwinden, weil ihre Verfasser in Ungnade gefallen sind. Und inzwischen gibt es sogar Bücher, die gar nicht erst erscheinen dürfen – weil Menschen, die sie noch gar nicht gelesen haben, bereits zu wissen meinen, was darin keinesfalls stehen darf. Der Fall des Sindelfinger Molino Verlags gehört zu dieser dritten, besonders zeitgemäßen Kategorie: Er handelt von einem Roman, der am 1. November erscheinen und am 7. November auf dem Bücherfestival in Baden-Baden vorgestellt werden sollte; von einer Autorin, die eine menschliche Geschichte erzählen wollte, und von einer Öffentlichkeit, die offenbar schon die Möglichkeit einer solchen Geschichte für einen moralischen Übergriff hält. „Wer ich bin, wenn du mich siehst“ heißt das Buch von Juna Liebrecht, die hierfür ein Stipendium des Förderkreises der Schriftsteller in Baden-Württemberg erhalten hatte. Es erzählt von einer ukrainischen Zivilistin im russisch besetzten Cherson, die nach einer Explosion von einem russischen Soldaten gerettet wird und später eine Beziehung zu ihm entwickelt. Eine Konstellation, die selbstverständlich Fragen aufwirft: nach Schuld und Verantwortung, nach Abhängigkeit und Gewalt, nach der Möglichkeit persönlicher Nähe unter den Bedingungen militärischer Besatzung. Gerade deshalb wäre sie ein Gegenstand für Literatur gewesen. Denn Literatur beginnt nicht dort, wo die Verhältnisse eindeutig sind, sondern dort, wo Menschen mit Widersprüchen leben müssen, die sich durch politische Parolen nicht beseitigen lassen.

Doch dazu wird es vorerst nicht kommen: Nach heftigen Protesten in sozialen Netzwerken hat der Verlag die Veröffentlichung auf Wunsch der Autorin abgesagt. Verleger Matthias Slunitschek berichtete in der “Welt“ von einer Flut kritischer Nachrichten und äußerte den Eindruck, es könne sich um eine organisierte Aktion handeln. Ob das tatsächlich der Fall war, ist nicht belegt. Belegt ist dagegen das Ergebnis: Ein angekündigter Roman wird nicht erscheinen, weil seine erzählerische Ausgangssituation öffentlich unter moralischen Verdacht geraten ist. Der kulturpolitische Sprecher der baden-württembergischen AfD-Landtagsfraktion, Uwe von Wangenheim, hat dazu treffende Worte gefunden, dieder über den konkreten Vorgang noch hinausweisen: „Die Freiheit der Kunst bewährt sich nicht an gefälligen Geschichten, sondern an denen, die Widerspruch hervorrufen.“ Der Satz ist mehr als eine Verteidigung verlegerischer Entscheidungsfreiheit; er ist eine Mahnung, dass die Kunst ihre eigentliche Aufgabe verfehlt, wenn sie nur noch illustrieren darf, was politisch als als richtig und erwünscht gilt.

Der Verdacht ersetzt die Lektüre

Bemerkenswert an der Affäre ist zunächst ihre zeitliche Reihenfolge. Nicht ein erschienenes, gelesenes Werk hat einen Streit ausgelöst, sondern dessen bloße Ankündigung. Die literarische Auseinandersetzung wurde durch die moralische Vorprüfung ersetzt; ein Klappentext genügte, um die Erzählung als problematisch zu markieren. Dass der russische Soldat als Retter und möglicher Liebespartner erscheint, wurde als Gefahr einer Romantisierung von Krieg und Besatzung verstanden. Gewiss; dieser Einwand ist nicht von vornherein unsinnig. Eine Besatzung schafft Machtverhältnisse, in denen die Freiwilligkeit menschlicher Beziehungen durchaus zweifelhaft sein kann, und wer darüber schreibt, muss sich der historischen und moralischen Dimension seines Stoffes bewusst sein. Aber genau diese Fragen wären erst an den fertigen Roman zu richten gewesen: Wie gestaltet er die Abhängigkeit? Verharmlost er Gewalt? Entlastet er den Soldaten von seiner Verantwortung? Oder macht er gerade sichtbar, dass persönliche Zuneigung politische Schuld nicht aufhebt?

Der Ankündigungstext legt zumindest Letzteres nahe. Dort heißt es ausdrücklich, Liebe könne weder Gewalt noch Schuld auflösen. Damit ist die moralische Spannung nicht verdrängt, sondern zum Gegenstand der Geschichte erklärt. Ob die literarische Umsetzung diesem Anspruch gerecht wird, lässt sich ohne Kenntnis des Manuskripts nicht beurteilen. Die Proteste zeigen deshalb eine eigentümliche Umkehrung des kulturellen Verfahrens. Früher las man ein Buch, um sich anschließend ein Urteil darüber zu bilden. Heute kann schon der Verdacht, ein Buch könnte die falschen Empfindungen auslösen, genügen, um seine Veröffentlichung zu verhindern.

Die neue Macht des moralischen Publikums

Nicht jede öffentliche Kritik ist Zensur. Niemand besitzt einen Anspruch darauf, widerspruchslos veröffentlicht, beworben oder gefeiert zu werden. Auch der Molino Verlag wurde nicht durch eine staatliche Behörde zur Absage gezwungen. Die Autorin selbst hat den Rückzug gewünscht. Wer hier schlicht von einem staatlichen Buchverbot spräche, würde den Vorgang falsch beschreiben. Gerade darin liegt jedoch seine kulturgeschichtliche Bedeutung. Die moderne Gesinnungskontrolle benötigt nicht unbedingt einen Zensor mit Amtsstempel. Sie funktioniert häufig über die Erwartung möglicher Reputationsschäden, über digitale Empörungswellen und über die Angst kleiner Institutionen, einem moralischen Konflikt wirtschaftlich oder persönlich nicht gewachsen zu sein. Noch aufschlussreicher ist der Gegenstand des Romans. Ein russischer Soldat rettet eine ukrainische Frau. Zwischen beiden entsteht eine Beziehung. Schon diese Konstellation scheint manchen unerträglich, weil sie den Soldaten nicht ausschließlich als Vertreter eines angreifenden Staates zeigt. Damit berührt der Fall eine Frage, die weit über den Ukrainekrieg hinausreicht: Darf ein Mensch in der Kunst mehr sein als die politische Rolle, die ihm gerade die Zeitgeschichte zuweist?

Der russische Angriff auf die Ukraine ist trotz aller geopolitischen Vorgeschichte ein Bruch des Völkerrechts. Aus dieser Feststellung folgt jedoch nicht, dass jeder russische Soldat in jeder literarischen Szene ausschließlich als Verkörperung des Bösen auftreten müsste. Ebenso wenig folgt aus der ukrainischen Opfererfahrung, dass jede ukrainische Romanfigur nur Gefühle empfinden dürfte, die dem politischen Erwartungshorizont ihrer Unterstützer entsprechen. Wer Literatur auf solche Vorgaben verpflichtet, verwechselt moralische Klarheit über einen Krieg mit moralischer Eindeutigkeit sämtlicher Menschen, die in ihm handeln. Das eine ist möglich und notwendig. Das andere ist eine anthropologische Verarmung.

Die Verwechslung von Darstellung und Zustimmung

Im Zentrum der gegenwärtigen Empörungskultur steht ein grundlegender Denkfehler: Was dargestellt wird, gilt zunehmend als gebilligt. Wer einem Täter menschliche Eigenschaften verleiht, steht unter dem Verdacht, ihn entschuldigen zu wollen. Wer eine unerwünschte Beziehung erzählt, soll sie legitimieren. Wer einer politisch missliebigen Figur eine Stimme gibt, muss sich rechtfertigen, warum diese Stimme überhaupt hörbar werden darf. Damit wird die Unterscheidung zwischen Autor, Erzähler und Figur eingeebnet, auf der jede ernsthafte Literaturbetrachtung beruht. Aber ein Roman ist kein Regierungsprogramm. Seine Figuren müssen keine moralisch vorbildlichen Bürger sein. Ihre Gedanken sind nicht notwendig die Gedanken des Autors, ihre Entscheidungen keine Empfehlungen an das Publikum.

Literatur darf Menschen zeigen, die irren, sündigen, sich täuschen, einander verletzen oder aus Gründen lieben, die niemand vernünftig nennen würde. Die moralische Kritik darf selbstverständlich fragen, ob eine Darstellung gelingt. Sie darf Verharmlosungen benennen und historische Verzerrungen nachweisen. Aber dazu muss sie sich auf das Werk einlassen. Wer bereits die Möglichkeit einer bestimmten Handlungskonstellation verwirft, betreibt keine Kritik mehr, sondern reguliert den Bereich des überhaupt Erzählbaren. Der Fall Molino ist auch deshalb bemerkenswert, weil er im Namen von Sensibilität ausgetragen wird. Die Kritiker berufen sich auf das Leid ukrainischer Zivilisten und die Gefahr, eine militärische Besatzung zu verharmlosen. Dieses Leid ist real, verdient Aufmerksamkeit und Respekt. Aber Sensibilität ist kein Freibrief, die Deutungshoheit über fremde Kunstwerke zu beanspruchen.

Die empfindsame Gesellschaft und ihre blinden Flecken

Hinzu kommt eine auffällige Asymmetrie: Unsere Kultur feiert gewöhnlich die Überschreitung traditioneller Grenzen. Liebe soll sich über Herkunft, Stand, Religion und gesellschaftliche Erwartungen hinwegsetzen dürfen. Das Individuum gilt als souverän, wenn es sich gegen die Zumutungen seines Milieus behauptet. Sobald jedoch eine Beziehung die gegenwärtigen politischen Freund-Feind-Linien berührt, kann dieselbe Grenzüberschreitung plötzlich als moralisch verdächtig erscheinen. Wer ein Buch veröffentlichen will, sollte dessen Stoff kennen. Wer eine Geschichte über Krieg, Besatzung und eine Beziehung zwischen Angehörigen verfeindeter Seiten annimmt, muss damit rechnen, dass sie Widerspruch hervorruft. Dieser Widerspruch ist kein unvorhersehbarer Betriebsunfall, sondern liegt im Gegenstand selbst. Die eigentliche Tragweite des Falls Molino liegt über dem einzelnen abgesagten Roman hinaus. Andere Autoren, Lektoren und Verleger werden daraus ihre Schlüsse ziehen.

Wer sieht, wie bereits ein Ankündigungstext eine Empörungswelle auslösen kann, wird beim nächsten Manuskript womöglich die heikle Figur verändern, eine problematische Szene streichen oder den Stoff ganz vermeiden. Diese Verluste bleiben unsichtbar. Ein verbotenes Buch lässt sich benennen und verteidigen. Ein nicht geschriebenes Buch besitzt weder Titel noch Fürsprecher. Genau diese Möglichkeit scheint der Geschichte nun zum Verhängnis geworden zu sein. Denn die moralisch sortierte Gegenwart will häufig gar nicht mehr wissen, wer jemand ist, wenn man ihn wirklich ansieht. Sie will wissen, auf welcher Seite er steht. Die politische Zuordnung soll die menschliche Wahrnehmung ersetzen. Wer zum falschen Lager gehört, darf nicht durch eine unerwartete Handlung irritieren. Wer als Opfer gilt, soll sich so verhalten, wie man es von einem Opfer erwartet. Das ist nicht nur eine Verarmung der Literatur. Es ist eine Verarmung unseres Menschenbildes.

Wer darf noch Mensch sein?

Die europäische Erzähltradition hat immer wieder davon gelebt, dass der Einzelne größer oder kleiner, edler oder verwerflicher sein kann als die Gruppe, der er angehört. Sie kennt den schuldigen Wohltäter und den unschuldigen Verräter, den liebenden Feind und den grausamen Freund. Ihre Figuren entziehen sich der vollständigen politischen Verrechnung, weil Menschen keine bloßen Repräsentanten abstrakter Kollektive sind. Wer ihnen diese Mehrdeutigkeit nimmt, gewinnt vielleicht eindeutige Botschaften, verliert aber den Zugang zu jener widersprüchlichen Wirklichkeit, aus der Literatur entsteht. Der Molino Verlag hätte einen Roman veröffentlichen können, über dessen Qualität anschließend gestritten worden wäre. Vielleicht hätte man ihn als kitschig verworfen, als historisch unglaubwürdig kritisiert oder als moralisch unsensibel bezeichnet. Vielleicht hätte er Leser überzeugt, gerade weil er einfache Urteile verweigert. All das wäre Teil eines normalen literarischen Lebens gewesen.

Stattdessen bleibt zunächst ein ungelesenes Buch und eine Debatte über das, was es angeblich bedeutet. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob eine ukrainische Frau einen russischen Soldaten lieben darf. In der Literatur darf sie es selbstverständlich, und ebenso selbstverständlich darf diese Liebe scheitern, zerstörerisch sein oder sich als Täuschung erweisen.

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Die entscheidende Frage lautet, ob wir noch bereit sind, von Menschen zu lesen, deren Gefühle nicht unserer politischen Erwartung entsprechen. Eine Gesellschaft, die darauf mit Nein antwortet, hat nicht den Krieg aus der Literatur verbannt. Sie hat nur dessen Freund-Feind-Denken in die Literatur hineingetragen. Und dort, wo die Dichtung eigentlich den Menschen hinter der Uniform sichtbar machen könnte, lässt sie schließlich nur noch die Uniform gelten.