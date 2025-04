Die linke Doppelmoral und ihre medialen Cheerleader: Reaktionen auf ein Skandalurteil, das nach Diktatur riecht

Das Urteil gegen David Bendels, Chefredakteur des “Deutschland-Kuriers”, ist ein Schlag ins Gesicht der Meinungsfreiheit – und ein Lehrstück darüber, wie weit die linkspolitische Blase in Deutschland bereit ist, den Rechtsstaat zu verbiegen, um Kritiker mundtot zu machen. Sieben Monate Haft auf Bewährung für ein satirisches Meme, das Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit einem Schild zeigt, auf dem „Ich hasse die Meinungsfreiheit“ steht? Das ist kein Urteil, das ist eine Farce.

Es ist ein Skandal, der nicht in eine Demokratie, sondern in eine Diktatur gehört, wo die Mächtigen ihre Kritiker mit der Justizkeule niederschlagen. Und während die Empörung über dieses Unrecht wächst, zeigen linke Medien und Politiker eine Mischung aus Schadenfreude, Ignoranz und blanker Heuchelei, die einem die Sprache verschlägt.

Der “Spiegel”: Milde für die Mächtigen, Knüppel für die Kritiker

Fangen wir mit dem “Spiegel” an, dem früheren „Sturmgeschütz der Demokratie“ (lang, lang ist’s her!), der in seiner Berichterstattung über das Bendels-Urteil allen Ernstes behauptet, die Strafe sei „milde“ gewesen. Milde? Sieben Monate Haft auf Bewährung für ein Meme, das jeder mit einem Funken Verstand als Satire erkennt? Das ist so, als würde man einen Karikaturisten wegen eines Strichmännchens ins Gefängnis schicken und dann sagen: „Na, immerhin nicht lebenslänglich!“

Der “Spiegel” verrät hier nicht nur endgültig seinen journalistischen Kompass, sondern auch seine Leser: Statt das Urteil als das zu benennen, was es ist – ein Angriff auf die Pressefreiheit –, schmiegt er sich an die Mächtigen und applaudiert einer Justiz, die sich wie ein verlängerter Arm der Regierung verhält. Schämt euch, liebe Kollegen vom “Spiegel”… Eure Doppelmoral stinkt zum Himmel!

”Bild”: Feigheit statt Rückgrat

Nicht viel besser macht es die “Bild”. Während das Springer-Schwesterblatt “Welt” das Urteil treffend als etwas bezeichnet, das „in eine Diktatur, nicht in eine Demokratie“ passt, schafft es “Bild”, sich in die Ecke zu drücken und so zu tun, als wäre das alles kein großer Skandal. Stattdessen berichtet sie nüchtern über die „Manipulation“ eines Fotos und lässt zwischen den Zeilen durchblicken, Bendels habe es ja irgendwie verdient.

Liebe ”Bild”, wo ist euer Mut abgeblieben? Ihr, die ihr euch sonst so gern als Stimme des Volkes aufspielt, habt hier die Chance verpasst, für einen Kollegen einzustehen, der für ein Meme – ein Meme! – vor Gericht gezerrt wird. Stattdessen habt ihr euch entschieden, den Kopf einzuziehen und die Regierungslinie nicht zu stören. Das ist nicht Journalismus – das ist Feigheit.

Renate Künast: Demokratie nur für die Richtigen

Und dann ist da noch Renate Künast, die auf Twitter/X mit der unfassbaren Frage „Steht die ‚Welt‘ noch mit beiden Beinen auf dem Grundgesetz?“ aufwartet und gegen die “Welt” stichelt – nur weil das Blatt es wagte (siehe oben), das Urteil zu kritisieren. Frau Künast, ernsthaft? Sie, die sich jahrelang über „Hatespeech“ beschwert und für härtere Gesetze gegen Meinungsäußerungen gekämpft haben, wollen anderen Demokratieunterricht geben? Das ist so, als würde ein Pyromane Feuerwehrleuten erklären, wie man Brände löscht!

Ihre Frage, Frau Künast, ist nicht nur peinlich – sie ist ein Offenbarungseid. Denn genau diese Haltung – „Demokratie nur für die, die uns passen“ – ist es, die Urteile wie das gegen Bendels erst möglich macht. Statt sich über die “Welt” zu mokieren, sollten Sie sich fragen, warum Sie und Ihre politischen Mitstreiter so versessen darauf sind, Kritiker zu kriminalisieren.

Warum das Urteil ein Skandal ist

Warum ist dieses Urteil ein Skandal? Weil es die Meinungsfreiheit mit Füßen tritt. Bendels hat ein satirisches Meme veröffentlicht, das Nancy Faesers Politik kritisiert – eine Politikerin, die selbst mit ihrem „Kampf gegen Rechts“ immer wieder die Grenzen der Meinungsfreiheit auslotet. Das Originalbild zeigte Faeser mit einem Schild, auf dem „We Remember“ stand, zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Bendels ersetzte den Text durch „Ich hasse die Meinungsfreiheit“. Provokant? Sicher. Aber strafbar? Absurd. Satire lebt von Übertreibung, von Spitze, von Unbehagen. Sie ist kein Verbrechen, sondern ein Grundpfeiler der Demokratie.

Das Amtsgericht Bamberg sieht das anders. Es beruft sich auf Paragraph 188 Strafgesetzbuch, der Verleumdung gegen Politiker besonders unter Strafe stellt. Dieser Paragraph ist die faktische Neuauflage des 2017 abgeschafften “Majestätsbeleidigungsparagraphen” und damit eines Relikts, das in einer freien Gesellschaft nichts verloren hat. Er gibt Politikern eine Sonderstellung, die sie vor Kritik schützt – auch das ist das Gegenteil von Demokratie. Wie der renommierte Medienanwalt Joachim Steinhöfel treffend formuliert: „Das Urteil gegen David Bendels ist derartig lächerlich, abwegig, grotesk und von einem geradezu totalitären Bestrafungsfieber getragen, dass einem um einen Rechtsstaat, wenn man solchen Richtern ausgeliefert ist, Angst und Bange werden muss.“ Steinhöfel hat recht: Dieses Urteil ist nicht nur ein Angriff auf Bendels, sondern auf jeden, der es wagt, die Mächtigen zu kritisieren.

Ein Urteil wie aus einer Diktatur

In einer Diktatur werden Journalisten für ihre Meinung eingesperrt. In einer Demokratie werden sie geschützt – auch wenn ihre Meinung unbequem ist. Das Bendels-Urteil zeigt, wie dünn das Eis ist, auf dem unsere Meinungsfreiheit steht. Wenn ein Meme ausreicht, um jemanden vor Gericht zu zerren, dann ist die Schwelle für Repression so niedrig, dass künftig jeder Kritiker zittern muss. Heute ist es Bendels, morgen könnte es jeder andere sein, der eine Karikatur teilt oder einen spitzen Kommentar schreibt. Das ist kein Rechtsstaat, das ist Willkür. Wie weit die Meinungsunterdrückung in diesem Land gediehen ist, hat Collin McMahon in seinem Buch “Der Zensur-Komplex” so eindrucksvoll wie verstörend beschrieben.

Die Reaktionen von “Spiegel” und “Bild”, aber auch von Politikern wie Renate Künast zeigen zudem, wie tief die Spaltung in unserer Gesellschaft inzwischen geht. Während die einen das Urteil als Angriff auf die Demokratie erkennen, wiegeln die anderen es ab oder feiern es gar. Das ist nicht nur Doppelmoral, das ist gefährlich. Denn wenn wir zulassen, dass Satire kriminalisiert wird, dann geben wir den Mächtigen die Macht, zu entscheiden, was wir sagen dürfen. Und das, liebe Leser, ist der erste Schritt in die Diktatur. Es ist Zeit, aufzustehen und zu sagen: Genug ist genug! Meinungsfreiheit ist kein Verbrechen – und David Bendels ist kein Verbrecher!