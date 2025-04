Die Lügen und Ausflüchte zur Polizeilichen Kriminalstatistik stinken zum Himmel

Ich kann nicht mehr, liebe Leser. Es fällt mir schwer, noch einen Text zur absurd verzerrenden Darstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik in den Medien und durch die sie präsentierenden Behörden und Politiker, zu den immer gleichen Ausflüchten und Relativierungen zu schreiben. Es macht mich einfach nur noch wütend und traurig, wie bizarr sich ein vermeintlich so aufgeklärtes Land unwiderlegbare Fakten inzwischen zurechtbiegt und sich selbst belügt. Dass sich von mir einstmals tatsächlich geschätzte Institutionen wie die “Tagesschau” an dieser schamlosen Propaganda beteiligen.

Zunächst einmal für die, die es immer noch nicht wissen: Die Gesamtzahl der Straftaten ist für die Erhebung vergleichsweise unerheblich, denn die Überrepräsentation von bestimmten Zuwanderergruppen verschwindet dadurch nicht. So ist beispielsweise die Gesamtzahl der Straftaten im vergangenen Jahr zwar um 1,7 Prozent gesunken; gleichzeitig verzeichtet man aber im Bereich Gewaltkriminalität einen Anstieg um 1,5 Prozent – der höchste Stand seit 2010. Ich will zum Stichwort “Rückgang der Straftaten” hier nicht näher darauf eingehen, dass inzwischen immer weniger Straftaten überhaupt angezeigt oder überhaupt polizeilich ermittelt werden (und damit keinen Eingang in die Statistik finden), dass die Abnahme der Fallzahlen insgesamt vor allem durch die Legalisierung von Delikten oder deren Nichtverfolgung bedingt wird (Beispiel “sinkende Drogenkriminalität” durch Cannabis-Legalisierung) oder dass frühere Straftaten wie Fahrzeugdiebstähle und Einbrüche durch Fortschritte in der Sicherheitstechnik stark abgenommen haben.

Wenn Problemmigranten zu Durchreisenden werden

Der alarmierende Zuwachs bei den Gewaltdelikten ist das, was vor allem Anlass zur Sorge bietet – vor allem, wenn man sich die Details anschaut. Ein starkes Plus um 9,3 Prozent gab es etwa beim Deliktbereich „Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexueller Übergriff im besonders schweren Fall einschließlich Todesfolge“ mit 13.320 Fällen. Sexualstraftaten im Allgemeinen verzeichnen jedes Jahr neue Rekordwerte. Nach Aussage der Apologeten dieser Entwicklung sei dies auf eine “gestiegene Sensibilität” zurückzuführen. Ja klar. Mit Sicherheit.

Was den überproportionalen Anteil an “Nichtdeutschen” (vulgo Ausländern) anbelangt, der trotz massiver Einbürgerungsanstrengungen und damit “Eindeutschungen” der Problemklientel durch die Decke geht, versteigen sich die Schönredner auf die Behauptung, dass darunter ja auch “Durchreisende“ seien – Pendler, Wanderarbeiter, Touristen oder Austauschstudenten. Nun: Dieser (marginale) Anteil an “Durchreisenden” ließe sich vergleichsweise einfach herausfinden; man muss es nur wollen. Aber das will man eben nicht, und bei der “Tagesschau” schon gar nicht (vielleicht hat man sich die Mühe sogar gemacht, aber das Ergebnis passte nicht), weshalb dort vermeldet wird: “Der in der Kleinstadt Guben geschnappte Autoschieber auf der Rückfahrt nach Osteuropa gehört genauso zu den Nichtdeutschen in der Brandenburger Polizeilichen Kriminalstatistik, wie der in Duisburg gefasste Drogenkurier aus den Niederlanden, der die Zahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen in Nordrhein-Westfalen erhöht.”

Doch um diese Fälle den hier auch nicht. Nein, geht um die massive Überrepräsentation von Zuwanderern bei Sexual- und Gewaltdelikten. Es geht um inzwischen sechsmal so hohe Tatverdächtigenbelastungszahlen bei Sexualstraftaten etwa bei Irakern im Vergleich zu Deutschen. Übrigens können Zuwanderer (aka Flüchtlinge) aus Syrien oder dem Irak per se gar keine Durchreisenden sein. Auch dürfte der “Grenzverkehr” aus dem Irak und Syrien doch sehr gering sein.

Konkrete Zahlen werden im Beitrag der “Tagesschau” gar nicht erst genannt. Stattdessen dreht man den Spieß um – und gibt denen die Schuld, die die beängstigende Entwicklung der Migrantengewalt offen ansprechen und diese Art der Realitätsklitterung im Umgang mit der PSK kritisieren. Sie decken natürlich das Narrativ: “Die Statistik stelle jedoch ‚fehlgeleitete Bezüge‘ her, schüre Ängste und befeuere eine ’spaltende Rhetorik‚”, zitiert die “Tagesschau” das “Komitee für Grundrechte und Demokratie”, eine linke NGO mit Arbeitsschwerpunkt Migrationslobbyismus. Ein Blick auf deren Webseite genügt um zu wissen, aus welcher Richtung der Wind weht.

Deutliche Worte des BAMF-Chefs

Nein, die Statistik stellt die Bezüge nicht her. Sie ist eine reine Erfassung von Daten. Bezüge werden später durch die die Interpretation der Daten hergestellt. Und diese Daten lassen nur einen Schluss zu. Doch der darf nicht gezogen werden. Sonst müsste man bei der Widerlegung der politischen “Einordnung” zwangsläufig auch eimnal konkret werden. Stattdessen attackiert man lieber all diejenigen, die sich für einen überfälligen Wandel in der Migrationspolitik stark machen – wie zuletzt etwa Hans-Eckhard Sommer, Chef des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Weil ihnen die deutlichen Worte des Behördenchefs, der nicht länger schweigen kann, nicht passen, wollen SPD und Grüne nun diesen verdienstvollen Spitzenbeamten hinauswerfen.

Dabei sprach Sommer mit seiner zwanzigjährigen migrationspolitischen Erfahrung nur Tatsachen aus. Erstens, konstatierte er, dass angesichts der Zuwanderungsströme nicht länger verkraftbar sei, am individuellen Asyl-Grundrecht festzuhalten. Zweitens sei es grundfalsch, auf „positive Effekte“ der neu initiierten “Gemeinsamen Europäischen Asylpolitik” (GEAS) zu hoffen – jene nächste zum Scheitern verdammte europäische Asylreform, die in Deutschland noch nicht umgesetzt ist. Drittens verwies er darauf, dass sich das ständig als Dogma aufgebotene Internationale Recht (wie die Genfer Flüchtlingskonvention) auch wieder ändern lasse. Und viertens sprach er den entscheidenden Satz aus: „Politik kann vieles – wenn sie nur will.“ Vor allem dieser letzte Punkt dürfte den linken Parteien ein Dorn im Auge sein: Sie wollen keine Änderungen. Die Migrationsagenda soll genau so weiter durchgezogen werden wie bisher.